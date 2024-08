Nel 2023 cresce il risultato operativo delle gestioni Lefay Cresce dell’11% rispetto all’anno precedente il risultato operativo delle gestioni Lefay. Il gruppo fondato da Alcide Leali ha infatti chiuso il 2023 con un fatturato totale di oltre 41,2 milioni di euro. Un risultato inferiore del 10% a quello registrato nel 2022, che aveva tuttavia beneficiato dell’incasso straordinario ottenuto con la chiusura delle vendite delle residenze parte della struttura di Pinzolo, per un valore di più di 8,8 milioni. A livello di resort operations il dato 2023 è invece appunto superiore dell’11% rispetto a quello dei 12 mesi precedenti. L’occupazione media annuale si è attestata inoltre al 74% per il Lefay Lago di Garda e al 67% per il Lefay Dolomiti, con un aumento di tre punti percentuali per quest’ultimo.

A livello di pratiche sostenibili, il gruppo ha prodotto una quantità di energia sufficiente a coprire il 78% del proprio fabbisogno energetico. Tra i nuovi progetti green si sottolineano poi la progressiva eliminazione delle plastica mono-uso nei resort e l’introduzione di amenities per la cura della persona erogate attraverso un sistema di refill contenenti le formulazioni certificate Lefay Spa (Vegan Icea, Leaping Bunny). Grazie alle numerose azioni per tutelare e motivare i collaboratori, Lefay Resorts & Residences è stata riconfermata per la terza volta tra le realtà certificate Top Employers Italia, il riconoscimento rilasciato dall’omonimo istituto internazionale che premia le aziende più virtuose in termini di condizioni di lavoro, benefit, piani di carriera, investimenti, formazione e politiche per le risorse umane. Tra le novità introdotte si sottolinea il progetto BeLefay, creato per aumentare il benessere dei collaboratori e allo stesso tempo potenziare l’attrattività del brand verso l’esterno, attraverso il miglioramento della qualità dei benefit primari offerti. Il 38% dei collaboratori ha inoltre meno di 30 anni e il team è suddiviso equamente in termini di genere (56% donne e 44% uomini). Nel 2023 sono state raggiunte oltre 17.108 ore complessive di formazione. Continuano infine i lavori di espansione del gruppo per i prossimi progetti previsti: l’apertura di due strutture rispettivamente situate in Toscana e Svizzera e la costruzione di nuove branded residences all’interno del parco del Lefay Lago di Garda. «Sono molto orgoglioso di diffondere la decima edizione del nostro bilancio della sostenibilità – sottolinea il ceo, Alcide Leali -: un documento i cui numeri dimostrano che la salvaguardia dell’ambiente e l’attenzione alle persone sono asset intangibili fondamentali che concorrono al successo d’impresa, aumentandone il valore complessivo e generando risultati positivi anche e soprattutto per le comunità dove sono situati i nostri resort». Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472873 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono due le offerte di acquisto sul tavolo di Alpitour, ma lo sbarco in Borsa rimane un'opzione più che ipotetica. In una doppia intervista apparsa in questi giorni su Capital, il presidente del maggior azionista del gruppo, Giovanni Tamburi di Tip, e il presidente e ceo della compagnia, Gabriele Burgio, confermano sostanzialmente quanto si è già detto e scritto sul più grande player dell'industria turistica italiana in questa prima parte di 2024. Con una importante precisazione: da parte Tip non c'è alcuna intenzione di spacchettare. Il gruppo è integrato e tale deve rimanere, ha detto Tamburi. Non si è disposti in altre parole a prendere in considerazione offerte per singole componenti della compagnia. Anzi, con il socio giusto, Tip sarebbe pure disposta a rimanere nella compagine azionaria. Se inoltre le proposte non dovessero essere congrue con il valore atteso, rimane bene aperta la pista della Ipo. [caption id="attachment_447393" align="alignright" width="300"] Gabriele Burgio[/caption] Sul fronte operativo, Burgio ha quindi sottolineato le difficoltà del momento legate soprattutto alla crisi israelo-palestinese, che incide soprattutto sull'Egitto (nonostante la ripresa della destinazione segnalata lo scorso giugno, evidentemente i numeri continuano a rimanere sotto i livelli pre 7 ottobre, ndr), nonché ai perduranti trend in salita di carburanti e inflazione. Confermato pure il ritorno prepotente del last minute, mentre rimane elevata la domanda internazionale per i resort del gruppo. Burgio ha poi evidenziato le ultime novità Alpitour, già rivelate alla nostra testata dal direttore commerciale tour operating della compagnia, Alessandro Seghi, lo scorso giugno: i due nuovi Bravo in Repubblica Dominicana e in Colombia supportati da un volo Neos per Punta Cana e Cartagena, che debutterà da Milano il prossimo 22 dicembre. In programma c'è poi anche un'ulteriore apertura nel sud del Madagascar. Focus infine sugli investimenti tecnologici, soprattutto in tema di intelligenza artificiale destinati, nella visione del manager, a rivoluzionare l'azienda nei prossimi due anni. [post_title] => Tamburi, Alpitour: due i pretendenti in lizza ma rimane concreta l'ipotesi Ipo [post_date] => 2024-08-06T13:47:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722952031000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472856 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_259688" align="alignleft" width="300"] Il Le Fay Lago di Garda[/caption] Cresce dell'11% rispetto all'anno precedente il risultato operativo delle gestioni Lefay. Il gruppo fondato da Alcide Leali ha infatti chiuso il 2023 con un fatturato totale di oltre 41,2 milioni di euro. Un risultato inferiore del 10% a quello registrato nel 2022, che aveva tuttavia beneficiato dell'incasso straordinario ottenuto con la chiusura delle vendite delle residenze parte della struttura di Pinzolo, per un valore di più di 8,8 milioni. A livello di resort operations il dato 2023 è invece appunto superiore dell'11% rispetto a quello dei 12 mesi precedenti. L’occupazione media annuale si è attestata inoltre al 74% per il Lefay Lago di Garda e al 67% per il Lefay Dolomiti, con un aumento di tre punti percentuali per quest’ultimo. A livello di pratiche sostenibili, il gruppo ha prodotto una quantità di energia sufficiente a coprire il 78% del proprio fabbisogno energetico. Tra i nuovi progetti green si sottolineano poi la progressiva eliminazione delle plastica mono-uso nei resort e l’introduzione di amenities per la cura della persona erogate attraverso un sistema di refill contenenti le formulazioni certificate Lefay Spa (Vegan Icea, Leaping Bunny). Grazie alle numerose azioni per tutelare e motivare i collaboratori, Lefay Resorts & Residences è stata riconfermata per la terza volta tra le realtà certificate Top Employers Italia, il riconoscimento rilasciato dall'omonimo istituto internazionale che premia le aziende più virtuose in termini di condizioni di lavoro, benefit, piani di carriera, investimenti, formazione e politiche per le risorse umane. Tra le novità introdotte si sottolinea il progetto BeLefay, creato per aumentare il benessere dei collaboratori e allo stesso tempo potenziare l’attrattività del brand verso l’esterno, attraverso il miglioramento della qualità dei benefit primari offerti. Il 38% dei collaboratori ha inoltre meno di 30 anni e il team è suddiviso equamente in termini di genere (56% donne e 44% uomini). Nel 2023 sono state raggiunte oltre 17.108 ore complessive di formazione. Continuano infine i lavori di espansione del gruppo per i prossimi progetti previsti: l’apertura di due strutture rispettivamente situate in Toscana e Svizzera e la costruzione di nuove branded residences all’interno del parco del Lefay Lago di Garda. «Sono molto orgoglioso di diffondere la decima edizione del nostro bilancio della sostenibilità - sottolinea il ceo, Alcide Leali -: un documento i cui numeri dimostrano che la salvaguardia dell’ambiente e l’attenzione alle persone sono asset intangibili fondamentali che concorrono al successo d’impresa, aumentandone il valore complessivo e generando risultati positivi anche e soprattutto per le comunità dove sono situati i nostri resort». [post_title] => Nel 2023 cresce il risultato operativo delle gestioni Lefay [post_date] => 2024-08-06T11:45:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722944726000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472834 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova operazione del gruppo Arsenale che prosegue nei suoi investimenti nell'industria del turismo. La compagnia protagonista del progetto Treno della Dolce Vita - Orient Express ha infatti appena acquisito l'hotel Villa Diodoro di Taormina, per una cifra che si aggira attorno ai 40 milioni di euro. La struttura è un 4 stelle da 102 camere. La società guidata da Paolo Barletta intende ora ristrutturare la proprietà, con il probabile obiettivo di riposizionarla nel segmento a 5 stelle. L'hotel faceva parte del portfolio del gruppo italiano Gais Hotels, che era pure proprietario dell'immobile. A Taormina è previsto per il prossimo anno anche lo sbarco del primo Kimpton tricolore, le cui insegne campeggeranno sul Grand Hotel Miramare. Sempre nella località siciliana, la compagnia capitolina Bzar ha recentemente rilevato la gestione del 5 stelle da 23 camere hotel Metropole. [post_title] => Il gruppo Arsenale si espande in Sicilia con l'acquisizione dell'hotel Villa Diodoro di Taormina [post_date] => 2024-08-06T11:00:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722942033000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472828 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un protocollo d’intesa per tutelare le tartarughe marine che nidificano sui litorali italiani. Nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest, Th Resorts e Legambiente si sono impegnate a collaborare per l’attuazione di un programma comune, che prevede l'adozione di un codice di condotta, rivolto agli operatori turistici in ambito balneare per una corretta gestione delle spiagge e finalizzato alla tutela delle tartarughe marine e dei loro nidi. “Il nostro impegno verso la sostenibilità e la tutela delle coste è al centro della nostra missione aziendale - sottolinea il sustainability manager Th Resorts, Giacomo Fasitta -. La collaborazione con Legambiente è nata quando abbiamo scoperto che le tartarughe marine avevano scelto l’anno scorso alcune delle nostre spiagge per nidificare. Questo evento ci ha spinto a prendere parte attivamente al progetto Life Turtlenest. Crediamo infatti fermamente che la salvaguardia delle tartarughe Caretta caretta sia una responsabilità condivisa e siamo orgogliosi di contribuire alla protezione di questi preziosi habitat. Attraverso l'adozione di pratiche sostenibili e la sensibilizzazione dei nostri ospiti, ci impegniamo a preservare l'ambiente naturale per le generazioni future”. Le realtà coinvolte nel progetto Life Turtlenest hanno in particolare ottenuto il riconoscimento di Lidi amici delle tartarughe marine, a testimonianza del loro impegno. Legambiente ha inoltre concesso un’apposita bandiera, che deve essere esposta in loco. Nello specifico, i resorts Th che hanno preso parte all’iniziativa si trovano a Ostuni, Ortano, Marina di Sibari, Marina di Pisticci, Capo Rizzuto e Le Castella. Coinvolti nel progetto anche i villaggi Touring gestiti da Th presso le isole Tremiti, La Maddalena e Marina di Camerota. Il protocollo prevede che gli operatori balneari vengano formati per riconoscere le tracce di tartaruga marina e adottare le regole da seguire in caso di presenza di nidi o di piccoli. Vengono istruiti anche a diffondere le informazioni corrette ai turisti sui comportamenti più idonei per non danneggiare i nidi e non spaventare gli esemplari in cerca di un luogo appartato. [post_title] => Al via una collaborazione Th Resorts e Legambiente per la tutela delle tartarughe marine [post_date] => 2024-08-06T10:08:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722938906000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472810 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Inizia la stagione di scioperi nuovi, quelli degli addetti al turismo. un primo sciopero domani a Cagliari con manifestazione dalle 10 alle 12 davanti alla Confindustria Sardegna meridionale in viale Colombo, poi la mobilitazione si estenderà a tutta l'Isola, in una giornata di astensione dal lavoro regionale da programmare a settembre. È il risultato del mancato accordo sul contratto del settore Industria Turismo scaduto da sei anni. "I lavoratori e le lavoratrici che garantiscono la qualità di un comparto strategico per la provincia e per l'intera Sardegna - hanno spiegato i segretari territoriali di Cagliari Simone Congiu (Filcams Cgil), Giuseppe Atzori (Fisascat Cisl) e Cristiano Ardau (Uiltucs Uil) - non meritano l'indifferenza con cui le controparti si sottraggono a una trattativa che ha l'obiettivo di migliorare le loro condizioni e i gravi disagi legati alla continua perdita del potere d'acquisto". Sono sedici le ore di sciopero proclamate a livello nazionale da Filcams, Fisascat e Uiltucs, una protesta che coinvolgerà tutta Italia e anche l'Isola in diverse giornate. [post_title] => Domani primo sciopero degli addetti al turismo a Cagliari (dalle 10 alle 12) [post_date] => 2024-08-05T14:00:07+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722866407000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472790 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è chiuso lo scorso fine giugno con un fatturato operativo di 516,7 miliardi di yen (circa 3 miliardi di euro) il primo trimestre dell'anno finanziario 2024-25 di Ana Holdings, valore record per la compagnia giapponese. A contribuire a tale risultato sono stati anche i passeggeri internazionali, che hanno generato ricavi per 189,5 miliardi di yen (circa 1,1 miliardi di euro), grazie alla forte domanda di turisti in entrata e di viaggi d'affari dal Giappone; un ulteriore record per il primo trimestre. Nonostante l'aumento delle spese operative, dovuto ai maggiori costi di manutenzione e degli investimenti nel personale, tra aprile e giugno di quest'anno l'utile operativo della compagnia ha così superato i livelli pre-Covid raggiungendo i 30,3 miliardi di yen (circa 180 milioni di euro). "All'inizio di quest'anno finanziario, abbiamo notato con piacere l'aumento della domanda di passeggeri sul mercato internazionale, in parte favorito dai tassi di cambio delle valute estere. Questo ha contribuito a mantenere alti i rendimenti. Di conseguenza, siamo riusciti a raggiungere un fatturato record nel primo trimestre - sottolinea l'executive vice president e group chief financial officer, Kimihiro Nakahori -. La crescita strategica in Europa è in linea con il nostro annual plan e ci posiziona per soddisfare al meglio la crescente domanda e per far conoscere a nuovi passeggeri il nostro servizio". Grazie all'aumento delle frequenze (Parigi, Monaco), alla ripresa dei voli internazionali (Vienna) e all’annuncio di nuove rotte (Milano, Stoccolma, Istanbul), il vettore aumenterà infatti la capacità verso l'Europa del 130% rispetto al 2023-24. [post_title] => Primo trimestre finanziario da record per Ana Holdings [post_date] => 2024-08-05T12:26:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722860762000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472783 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione del master in Five stars hotel management presso l’Hotel business school by Forte Village, nato in collaborazione con la Luiss business school. Anche la nuova edizione, in partenza nel mese di febbraio 2025, sarà caratterizzata da un percorso formativo suddiviso in una fase d'aula di cinque mesi, seguita da un periodo corrispondente di stage presso strutture alberghiere di prestigio sia italiane, sia internazionali. Le lezioni, interamente in lingua inglese, copriranno vari aspetti fondamentali per intraprendere un percorso di carriera nel settore della luxury hospitality a livello mondiale. Tra i moduli in calendario, molti dei quali prevedono il rilascio di una certificazione spendibile nel mondo del lavoro, quelli di general management, hospitality management e soft skills. Inoltre, attività didattiche innovative come i business game in collaborazione con una prestigiosa università americana offriranno un'esperienza pratica unica nella gestione alberghiera. Gli studenti avranno anche l'opportunità di partecipare a un modulo tenuto da esperti della International butler academy, istituzione specializzata nella formazione di maggiordomi professionisti. Completano l’offerta, attività di team building come l’orienteering in outdoor, il corso sicurezza nei luoghi di lavoro e la formazione per l’utilizzo del software Oracle Opera Pms, fra i property management system più utilizzati per la gestione alberghiera. Oltre al placement lavorativo del 100% registrato nelle precedenti edizioni, uno dei punti di forza del master è la possibilità di costruire un network professionale grazie alla partecipazione di esperti del settore come docenti. Gli studenti potranno beneficiare della formula on Campus che include vitto e alloggio presso il Forte Village e l'accesso a una vasta gamma di attività ricreative: dal tennis al bowling, al go-kart. Per accedere al processo di selezione, è necessario essere in possesso di una laurea di I livello o diploma (con esperienza pregressa in hotel), una buona conoscenza della lingua inglese e padronanza del pacchetto Microsoft Office. Per scoprire tutte le informazioni sulle selezioni, la didattica e le borse di studio disponibili, è possibile contattare la segreteria tramite email all’indirizzo info@hotelbusinesschool.com o telefonicamente ai seguenti numeri: 070 921 8097 e 338 600 1266. [post_title] => Aperte le iscrizioni al master Five stars hotel management del Forte Village [post_date] => 2024-08-05T11:48:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722858487000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472755 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia traccia un bilancio positivo per la prima metà del 2024: il cda della compagnia ha approvato la relazione semestrale che evidenzia ricavi per 102 milioni di euro mentre il risultato economico ante imposte ha segnato un utile pari a 7.508.829 Sempre tra gennaio e giugno il vettore ha trasportato 1.041.199 passeggeri, pari ad un incremento del 534% rispetto allo stesso periodo del 2023. L’assemblea dei soci di Aeroitalia ha quindi "deliberato un premio di risultato per i dipendenti, i cui criteri saranno condivisi con le organizzazioni sindacali firmatarie della contrattazione collettiva vigente in azienda - si legge in una nota del vettore -. Aeroitalia informa inoltre di aver finalizzato con FTA Aviation, l’acquisizione di tre aeromobili già operanti nella propria flotta e di due motori". Intanto, dal prossimo 9 agosto, in risposta alla crescente domanda, il collegamento Olbia-Linate-Olbia, aumenta il numero delle frequenze fino a sei voli giornalieri. [post_title] => Aeroitalia: performance positiva nel semestre. Più voli sulla Olbia-Linate [post_date] => 2024-08-05T09:30:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722850231000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un progetto aziendale "forte e fattibile", che consente di "affrontare un futuro sostenibile, a lungo termine, indipendentemente dalla decisione della multinazionale". Questo il messaggio di Air Europa, dopo l'uscita di scena del gruppo Iag, che ha fatto marcia indietro sul progetto di acquisizione del vettore spagnolo. La compagnia ribadisce "l'impegno fermo nello sviluppo, nell’espansione e nel miglioramento della qualità del servizio offerto ai suoi clienti. Sebbene Air Europa sia consapevole dell’instabilità dei mercati e dei ritardi nella consegna di nuovi aeromobili, continuerà ad implementare il Piano Strategico 2024-2026 che determina le fondamenta per la sua crescita e garantisce il consolidamento della compagnia aerea nell’hub di Madrid-Barajas e nell’affermare il suo ruolo da protagonista nelle connessioni tra Europa e America. Un piano forte sei buoni risultati economici con cui Air Europa ha chiuso l’ultimo anno finanziario e sulla tendenza positiva registrata nel primo semestre del 2024. In questi sei mesi, il fatturato operativo ha raggiunto, infatti, i 1.364 milioni di euro, il 6,5% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e oltre le previsioni di budget. Avanza anche il previsto piano di rinnovo della flotta: a giugno è entrato in servizio un nuovo Boeing 787-9 ed sempre quest’anno arriverà anche il primo Boeing 737 Max: Air Europa sarà la prima compagnia aerea spagnola a operare questo velivolo. Grazie all’aumento delle frequenze verso alcune destinazioni latinoamericane, come Asunción, Medellín, Panama e Caracas e con l’inaugurazione di due nuove rotte - Santiago de los Caballeros nella Repubblica Dominicana e Venezia - il vettore quest’estate, opererà con un totale di 53 aeromobili e si avvarrà di un ulteriore Boeing 787-9, in arrivo ad agosto. [post_title] => Air Europa: "Avanti con il piano strategico, garanzia di sostenibilità nel lungo termine" [post_date] => 2024-08-02T13:20:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722604811000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "nel 2023 cresce risultato operativo delle gestioni lefay" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3281,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472873","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono due le offerte di acquisto sul tavolo di Alpitour, ma lo sbarco in Borsa rimane un'opzione più che ipotetica. In una doppia intervista apparsa in questi giorni su Capital, il presidente del maggior azionista del gruppo, Giovanni Tamburi di Tip, e il presidente e ceo della compagnia, Gabriele Burgio, confermano sostanzialmente quanto si è già detto e scritto sul più grande player dell'industria turistica italiana in questa prima parte di 2024. Con una importante precisazione: da parte Tip non c'è alcuna intenzione di spacchettare. Il gruppo è integrato e tale deve rimanere, ha detto Tamburi. Non si è disposti in altre parole a prendere in considerazione offerte per singole componenti della compagnia. Anzi, con il socio giusto, Tip sarebbe pure disposta a rimanere nella compagine azionaria. Se inoltre le proposte non dovessero essere congrue con il valore atteso, rimane bene aperta la pista della Ipo.\r

\r

[caption id=\"attachment_447393\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Gabriele Burgio[/caption]\r

\r

Sul fronte operativo, Burgio ha quindi sottolineato le difficoltà del momento legate soprattutto alla crisi israelo-palestinese, che incide soprattutto sull'Egitto (nonostante la ripresa della destinazione segnalata lo scorso giugno, evidentemente i numeri continuano a rimanere sotto i livelli pre 7 ottobre, ndr), nonché ai perduranti trend in salita di carburanti e inflazione. Confermato pure il ritorno prepotente del last minute, mentre rimane elevata la domanda internazionale per i resort del gruppo. Burgio ha poi evidenziato le ultime novità Alpitour, già rivelate alla nostra testata dal direttore commerciale tour operating della compagnia, Alessandro Seghi, lo scorso giugno: i due nuovi Bravo in Repubblica Dominicana e in Colombia supportati da un volo Neos per Punta Cana e Cartagena, che debutterà da Milano il prossimo 22 dicembre. In programma c'è poi anche un'ulteriore apertura nel sud del Madagascar. Focus infine sugli investimenti tecnologici, soprattutto in tema di intelligenza artificiale destinati, nella visione del manager, a rivoluzionare l'azienda nei prossimi due anni.","post_title":"Tamburi, Alpitour: due i pretendenti in lizza ma rimane concreta l'ipotesi Ipo","post_date":"2024-08-06T13:47:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1722952031000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_259688\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Le Fay Lago di Garda[/caption]\r

\r

Cresce dell'11% rispetto all'anno precedente il risultato operativo delle gestioni Lefay. Il gruppo fondato da Alcide Leali ha infatti chiuso il 2023 con un fatturato totale di oltre 41,2 milioni di euro. Un risultato inferiore del 10% a quello registrato nel 2022, che aveva tuttavia beneficiato dell'incasso straordinario ottenuto con la chiusura delle vendite delle residenze parte della struttura di Pinzolo, per un valore di più di 8,8 milioni. A livello di resort operations il dato 2023 è invece appunto superiore dell'11% rispetto a quello dei 12 mesi precedenti. L’occupazione media annuale si è attestata inoltre al 74% per il Lefay Lago di Garda e al 67% per il Lefay Dolomiti, con un aumento di tre punti percentuali per quest’ultimo.\r

A livello di pratiche sostenibili, il gruppo ha prodotto una quantità di energia sufficiente a coprire il 78% del proprio fabbisogno energetico. Tra i nuovi progetti green si sottolineano poi la progressiva eliminazione delle plastica mono-uso nei resort e l’introduzione di amenities per la cura della persona erogate attraverso un sistema di refill contenenti le formulazioni certificate Lefay Spa (Vegan Icea, Leaping Bunny).\r

\r

Grazie alle numerose azioni per tutelare e motivare i collaboratori, Lefay Resorts & Residences è stata riconfermata per la terza volta tra le realtà certificate Top Employers Italia, il riconoscimento rilasciato dall'omonimo istituto internazionale che premia le aziende più virtuose in termini di condizioni di lavoro, benefit, piani di carriera, investimenti, formazione e politiche per le risorse umane. Tra le novità introdotte si sottolinea il progetto BeLefay, creato per aumentare il benessere dei collaboratori e allo stesso tempo potenziare l’attrattività del brand verso l’esterno, attraverso il miglioramento della qualità dei benefit primari offerti. Il 38% dei collaboratori ha inoltre meno di 30 anni e il team è suddiviso equamente in termini di genere (56% donne e 44% uomini). Nel 2023 sono state raggiunte oltre 17.108 ore complessive di formazione.\r

\r

Continuano infine i lavori di espansione del gruppo per i prossimi progetti previsti: l’apertura di due strutture rispettivamente situate in Toscana e Svizzera e la costruzione di nuove branded residences all’interno del parco del Lefay Lago di Garda. «Sono molto orgoglioso di diffondere la decima edizione del nostro bilancio della sostenibilità - sottolinea il ceo, Alcide Leali -: un documento i cui numeri dimostrano che la salvaguardia dell’ambiente e l’attenzione alle persone sono asset intangibili fondamentali che concorrono al successo d’impresa, aumentandone il valore complessivo e generando risultati positivi anche e soprattutto per le comunità dove sono situati i nostri resort».","post_title":"Nel 2023 cresce il risultato operativo delle gestioni Lefay","post_date":"2024-08-06T11:45:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722944726000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova operazione del gruppo Arsenale che prosegue nei suoi investimenti nell'industria del turismo. La compagnia protagonista del progetto Treno della Dolce Vita - Orient Express ha infatti appena acquisito l'hotel Villa Diodoro di Taormina, per una cifra che si aggira attorno ai 40 milioni di euro. La struttura è un 4 stelle da 102 camere. La società guidata da Paolo Barletta intende ora ristrutturare la proprietà, con il probabile obiettivo di riposizionarla nel segmento a 5 stelle.\r

\r

L'hotel faceva parte del portfolio del gruppo italiano Gais Hotels, che era pure proprietario dell'immobile. A Taormina è previsto per il prossimo anno anche lo sbarco del primo Kimpton tricolore, le cui insegne campeggeranno sul Grand Hotel Miramare. Sempre nella località siciliana, la compagnia capitolina Bzar ha recentemente rilevato la gestione del 5 stelle da 23 camere hotel Metropole. ","post_title":"Il gruppo Arsenale si espande in Sicilia con l'acquisizione dell'hotel Villa Diodoro di Taormina","post_date":"2024-08-06T11:00:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722942033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un protocollo d’intesa per tutelare le tartarughe marine che nidificano sui litorali italiani. Nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest, Th Resorts e Legambiente si sono impegnate a collaborare per l’attuazione di un programma comune, che prevede l'adozione di un codice di condotta, rivolto agli operatori turistici in ambito balneare per una corretta gestione delle spiagge e finalizzato alla tutela delle tartarughe marine e dei loro nidi.\r

\r

“Il nostro impegno verso la sostenibilità e la tutela delle coste è al centro della nostra missione aziendale - sottolinea il sustainability manager Th Resorts, Giacomo Fasitta -. La collaborazione con Legambiente è nata quando abbiamo scoperto che le tartarughe marine avevano scelto l’anno scorso alcune delle nostre spiagge per nidificare. Questo evento ci ha spinto a prendere parte attivamente al progetto Life Turtlenest. Crediamo infatti fermamente che la salvaguardia delle tartarughe Caretta caretta sia una responsabilità condivisa e siamo orgogliosi di contribuire alla protezione di questi preziosi habitat. Attraverso l'adozione di pratiche sostenibili e la sensibilizzazione dei nostri ospiti, ci impegniamo a preservare l'ambiente naturale per le generazioni future”.\r

\r

Le realtà coinvolte nel progetto Life Turtlenest hanno in particolare ottenuto il riconoscimento di Lidi amici delle tartarughe marine, a testimonianza del loro impegno. Legambiente ha inoltre concesso un’apposita bandiera, che deve essere esposta in loco. Nello specifico, i resorts Th che hanno preso parte all’iniziativa si trovano a Ostuni, Ortano, Marina di Sibari, Marina di Pisticci, Capo Rizzuto e Le Castella. Coinvolti nel progetto anche i villaggi Touring gestiti da Th presso le isole Tremiti, La Maddalena e Marina di Camerota.\r

\r

Il protocollo prevede che gli operatori balneari vengano formati per riconoscere le tracce di tartaruga marina e adottare le regole da seguire in caso di presenza di nidi o di piccoli. Vengono istruiti anche a diffondere le informazioni corrette ai turisti sui comportamenti più idonei per non danneggiare i nidi e non spaventare gli esemplari in cerca di un luogo appartato.","post_title":"Al via una collaborazione Th Resorts e Legambiente per la tutela delle tartarughe marine","post_date":"2024-08-06T10:08:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722938906000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472810","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inizia la stagione di scioperi nuovi, quelli degli addetti al turismo. un primo sciopero domani a Cagliari con manifestazione dalle 10 alle 12 davanti alla Confindustria Sardegna meridionale in viale Colombo, poi la mobilitazione si estenderà a tutta l'Isola, in una giornata di astensione dal lavoro regionale da programmare a settembre.\r

È il risultato del mancato accordo sul contratto del settore Industria Turismo scaduto da sei anni.\r

\r

\"I lavoratori e le lavoratrici che garantiscono la qualità di un comparto strategico per la provincia e per l'intera Sardegna - hanno spiegato i segretari territoriali di Cagliari Simone Congiu (Filcams Cgil), Giuseppe Atzori (Fisascat Cisl) e Cristiano Ardau (Uiltucs Uil) - non meritano l'indifferenza con cui le controparti si sottraggono a una trattativa che ha l'obiettivo di migliorare le loro condizioni e i gravi disagi legati alla continua perdita del potere d'acquisto\".\r

\r

Sono sedici le ore di sciopero proclamate a livello nazionale da Filcams, Fisascat e Uiltucs, una protesta che coinvolgerà tutta Italia e anche l'Isola in diverse giornate.","post_title":"Domani primo sciopero degli addetti al turismo a Cagliari (dalle 10 alle 12)","post_date":"2024-08-05T14:00:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722866407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472790","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è chiuso lo scorso fine giugno con un fatturato operativo di 516,7 miliardi di yen (circa 3 miliardi di euro) il primo trimestre dell'anno finanziario 2024-25 di Ana Holdings, valore record per la compagnia giapponese. A contribuire a tale risultato sono stati anche i passeggeri internazionali, che hanno generato ricavi per 189,5 miliardi di yen (circa 1,1 miliardi di euro), grazie alla forte domanda di turisti in entrata e di viaggi d'affari dal Giappone; un ulteriore record per il primo trimestre.\r

\r

Nonostante l'aumento delle spese operative, dovuto ai maggiori costi di manutenzione e degli investimenti nel personale, tra aprile e giugno di quest'anno l'utile operativo della compagnia ha così superato i livelli pre-Covid raggiungendo i 30,3 miliardi di yen (circa 180 milioni di euro).\r

\r

\"All'inizio di quest'anno finanziario, abbiamo notato con piacere l'aumento della domanda di passeggeri sul mercato internazionale, in parte favorito dai tassi di cambio delle valute estere. Questo ha contribuito a mantenere alti i rendimenti. Di conseguenza, siamo riusciti a raggiungere un fatturato record nel primo trimestre - sottolinea l'executive vice president e group chief financial officer, Kimihiro Nakahori -. La crescita strategica in Europa è in linea con il nostro annual plan e ci posiziona per soddisfare al meglio la crescente domanda e per far conoscere a nuovi passeggeri il nostro servizio\". Grazie all'aumento delle frequenze (Parigi, Monaco), alla ripresa dei voli internazionali (Vienna) e all’annuncio di nuove rotte (Milano, Stoccolma, Istanbul), il vettore aumenterà infatti la capacità verso l'Europa del 130% rispetto al 2023-24.","post_title":"Primo trimestre finanziario da record per Ana Holdings","post_date":"2024-08-05T12:26:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722860762000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472783","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione del master in Five stars hotel management presso l’Hotel business school by Forte Village, nato in collaborazione con la Luiss business school. Anche la nuova edizione, in partenza nel mese di febbraio 2025, sarà caratterizzata da un percorso formativo suddiviso in una fase d'aula di cinque mesi, seguita da un periodo corrispondente di stage presso strutture alberghiere di prestigio sia italiane, sia internazionali. Le lezioni, interamente in lingua inglese, copriranno vari aspetti fondamentali per intraprendere un percorso di carriera nel settore della luxury hospitality a livello mondiale. Tra i moduli in calendario, molti dei quali prevedono il rilascio di una certificazione spendibile nel mondo del lavoro, quelli di general management, hospitality management e soft skills. \r

\r

Inoltre, attività didattiche innovative come i business game in collaborazione con una prestigiosa università americana offriranno un'esperienza pratica unica nella gestione alberghiera. Gli studenti avranno anche l'opportunità di partecipare a un modulo tenuto da esperti della International butler academy, istituzione specializzata nella formazione di maggiordomi professionisti. Completano l’offerta, attività di team building come l’orienteering in outdoor, il corso sicurezza nei luoghi di lavoro e la formazione per l’utilizzo del software Oracle Opera Pms, fra i property management system più utilizzati per la gestione alberghiera.\r

\r

Oltre al placement lavorativo del 100% registrato nelle precedenti edizioni, uno dei punti di forza del master è la possibilità di costruire un network professionale grazie alla partecipazione di esperti del settore come docenti. Gli studenti potranno beneficiare della formula on Campus che include vitto e alloggio presso il Forte Village e l'accesso a una vasta gamma di attività ricreative: dal tennis al bowling, al go-kart. Per accedere al processo di selezione, è necessario essere in possesso di una laurea di I livello o diploma (con esperienza pregressa in hotel), una buona conoscenza della lingua inglese e padronanza del pacchetto Microsoft Office. Per scoprire tutte le informazioni sulle selezioni, la didattica e le borse di studio disponibili, è possibile contattare la segreteria tramite email all’indirizzo info@hotelbusinesschool.com o telefonicamente ai seguenti numeri: 070 921 8097 e 338 600 1266.","post_title":"Aperte le iscrizioni al master Five stars hotel management del Forte Village","post_date":"2024-08-05T11:48:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722858487000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia traccia un bilancio positivo per la prima metà del 2024: il cda della compagnia ha approvato la relazione semestrale che evidenzia ricavi per 102 milioni di euro mentre il risultato economico ante imposte ha segnato un utile pari a 7.508.829\r

\r

Sempre tra gennaio e giugno il vettore ha trasportato 1.041.199 passeggeri, pari ad un incremento del 534% rispetto allo stesso periodo del 2023.\r

\r

L’assemblea dei soci di Aeroitalia ha quindi \"deliberato un premio di risultato per i dipendenti, i cui criteri saranno condivisi con le organizzazioni sindacali firmatarie della contrattazione collettiva vigente in azienda - si legge in una nota del vettore -. Aeroitalia informa inoltre di aver finalizzato con FTA Aviation, l’acquisizione di tre aeromobili già operanti nella propria flotta e di due motori\".\r

\r

Intanto, dal prossimo 9 agosto, in risposta alla crescente domanda, il collegamento Olbia-Linate-Olbia, aumenta il numero delle frequenze fino a sei voli giornalieri.","post_title":"Aeroitalia: performance positiva nel semestre. Più voli sulla Olbia-Linate","post_date":"2024-08-05T09:30:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722850231000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un progetto aziendale \"forte e fattibile\", che consente di \"affrontare un futuro sostenibile, a lungo termine, indipendentemente dalla decisione della multinazionale\".\r

\r

Questo il messaggio di Air Europa, dopo l'uscita di scena del gruppo Iag, che ha fatto marcia indietro sul progetto di acquisizione del vettore spagnolo.\r

\r

La compagnia ribadisce \"l'impegno fermo nello sviluppo, nell’espansione e nel miglioramento della qualità del servizio offerto ai suoi clienti. Sebbene Air Europa sia consapevole dell’instabilità dei mercati e dei ritardi nella consegna di nuovi aeromobili, continuerà ad implementare il Piano Strategico 2024-2026 che determina le fondamenta per la sua crescita e garantisce il consolidamento della compagnia aerea nell’hub di Madrid-Barajas e nell’affermare il suo ruolo da protagonista nelle connessioni tra Europa e America.\r

\r

Un piano forte sei buoni risultati economici con cui Air Europa ha chiuso l’ultimo anno finanziario e sulla tendenza positiva registrata nel primo semestre del 2024. In questi sei mesi, il fatturato operativo ha raggiunto, infatti, i 1.364 milioni di euro, il 6,5% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e oltre le previsioni di budget.\r

\r

Avanza anche il previsto piano di rinnovo della flotta: a giugno è entrato in servizio un nuovo Boeing 787-9 ed sempre quest’anno arriverà anche il primo Boeing 737 Max: Air Europa sarà la prima compagnia aerea spagnola a operare questo velivolo. \r

\r

Grazie all’aumento delle frequenze verso alcune destinazioni latinoamericane, come Asunción, Medellín, Panama e Caracas e con l’inaugurazione di due nuove rotte - Santiago de los Caballeros nella Repubblica Dominicana e Venezia - il vettore quest’estate, opererà con un totale di 53 aeromobili e si avvarrà di un ulteriore Boeing 787-9, in arrivo ad agosto.","post_title":"Air Europa: \"Avanti con il piano strategico, garanzia di sostenibilità nel lungo termine\"","post_date":"2024-08-02T13:20:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722604811000]}]}}