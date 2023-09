Nei resort Sandals si viaggia tra le cucine del mondo con il programma 5-Star Global Gourmet Cenare a piedi nudi sulla spiaggia, in un ristorante sull’acqua con una vista sull’orizzonte oppure optare per una location dall’eleganza raffinata: sono solo alcune delle situazioni in cui si inseriscono gli oltre 140 ristoranti dei Sandals and Beaches Resorts (fino a 16 ristoranti per ciascun complesso). Un vero e proprio itinerario gastronomico intorno al mondo, gustabile grazie al programma 5-Star Global Gourmet per assaggiare ogni giorno i sapori genuini di ben 23 concept culinari diversi: dall’indiano, al francese, all’inglese, all’asiatico. L’offerta f&b dei resort Sandals utilizza solo ingredienti freschi e di qualità, dal campo alla tavola, con tempi di viaggio più brevi per garantire il sapore migliore e la freschezza dei prodotti alimentari. Non a caso, il 90% dei prodotti richiesti in Giamaica viene raccolto e acquistato da agricoltori locali. Non è tutto. Se si decide di soggiornare per un minimo di sette notti in una Butler suite al Sandals Royal Curaçao, o se si fa parte del Sandals select reward members (a seconda del livello), si ha la possibilità di apprezzare ulteriormente i sapori delle isole, grazie al primo programma di ristorazione esterno del brand, l’Island inclusive dining program, che prevede un buono di 250 dollari Usa a prenotazione, da utilizzarsi per cenare una volta fuori dal resort, in uno degli otto ristoranti partner, con transfer di andata e ritorno inclusi. Condividi

