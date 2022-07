Nasce Glowing Flow: il primo hub di concept benessere sartoriali

Il primo hub di wellness specialist dedicato allo sviluppo di concept benessere sartoriali: idee, progetti, strategie, team coaching attraverso il brainstorming di esperti di fama internazionale, a partire dai fondatori Patrizia Bortolin e Stefano Battaglia. Nasce Glowing Flow, un progetto consulenziale che, sulla scia del recentissimo successo della spa del Preidlhof in Alto Adige, ha portato la stessa Patrizia Bortolin a trasformare la propria visione di benessere che integra medicina complementare, consapevolezza ed esperienze sensoriali, in un approccio davvero olistico e originale, da sviluppare anche lontano dai confini nazionali.

Glowing Flow si rivolge quindi a proprietari di hotel, gruppi alberghieri, consulenti spa e architetti, spa director, aziende del benessere e case cosmetiche. “Il mio amore per il mondo delle spa, la passione per gli hotel e per la cultura del bel viaggiare mi guidano ad aprire un’attività in cui potermi concentrare su ciò che conta davvero e che rende autentica la vacanza benessere dei viaggiatori contemporanei: il disegnare un concept unico e creativo a misura del luogo in cui si trova e una filosofia di benessere diversa per ogni wellness hotel, ma sempre sostenibile, poetica, armoniosa e indimenticabile – spiega Patrizia Bortolin –. Con me in questo viaggio le persone più straordinarie conosciute in questi anni di successi e grande impegno. A cominciare da Stefano Battaglia, il pioniere del benessere emotivo e mentale in ambito spa e fonte di incredibili ispirazioni. Ma anche collaboratori che trasudano eccellenza e cura in tutti gli ambiti necessari per creare il nuovo wellness”.

Patrizia Bortolin è in particolare una wellness advisor e spa designer riconosciuta a livello globale con un eccellente track record di successi nelle principali medical spa, destinazioni termali e spa hotel di lusso, nonché una consolidata capacità di progettare, sviluppare e lanciare wellness concept, ritiri, trattamenti e prodotti unici. Tra i numerosi premi ricevuti nella sua brillante carriera: Best european spa manager (European health spa awards 2016), Most life-changing spa experience (Conde Nast Traveler 2017), World-class luxury holistic and healing spa (Muse awards 2021), Best global spa manager (Haute grandeur global spa awards 2021), Top 10 hotels leaders award (Hotels Mag Us 2021), Foodtrekking award 2021 per il concetto alimentazione, Most transformational travel experience 2022 (Lux life awards Uk), Most innovative wellness concept 2021 (Gbwa Uk), Best spa innovation 2021 ( European health spa awards).

Stefano Battaglia è invece una tra le figure di riferimento nel panorama mondiale del wellness rigenerativo. Nominato tra i Cinque migliori healers al mondo da parte della prestigiosa Tatler Spa Guide 2020 e tra i Best energy healers del mondo da Energy Healing Magazine (2020 e 2021), nel 2020 ha vinto il premio Trattamento olistico dell’anno ai Destination deluxe awards e nel 2022 è stato incluso nello speciale Spa & wellness collection di National Geographic come uno dei migliori otto terapisti che cambiano la vita. Al solido background in tecniche olistiche e di guarigione si somma l’expertise come insegnante di meditazione e mindfulness e di spa trainer.