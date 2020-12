Monte-Carlo Société des Bains de Mer: quattro nuove offerte – idee regalo per vivere appieno la Costa Azzurra

Sono Getaway to Monaco, Take Monaco home with you, Instant spa experience e Hotel de Paris Monte-Carlo James Bond experience le quattro nuove offerte – idee regalo che Monte-Carlo Société des Bains de Mer propone per trascorrere momenti di spensieratezza in queste settimane invernali e nel primo scorcio di primavera.

Il pacchetto Getaway To Monaco offre in particolare diverse esperienze che vanno a toccare più attività per sfruttare a pieno la permanenza in Costa Azzurra. Il soggiorno è per due persone con un minimo di due notti e comprende il pernottamento in una suite all’Hôtel de Paris con prima colazione, a partire da 5 mila euro (offerta valida fino al 31 dicembre 2020 e soggetta a disponibilità).

Il soggiorno Take Monaco home with you è ideale per scoprire i segreti di Monte-Carlo e portar con sé un pezzo della magia della città. L’esperienza è per due persone per due notti, a partire da 2.800 euro, con soggiorno presso l’Hotel Hermitage Monte-Carlo (offerta valida fino al 31 maggio 2021).

L’Instant spa experience include la sistemazione nel comfort dell’Hotel Hermitage, così come l’accesso esclusivo al Thermes Marins Monte-Carlo, uno spazio di 6.600 metri quadrati con vista sul Mediterraneo, dedicato al benessere, al fitness e alla salute preventiva. Il soggiorno, di minimo di due notti, parte da 3.300 euro a persona, in camera doppia.

Con l’attesissimo lancio dell’ultimo film di James Bond No Time To Die, Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha infine creato un’esperienza speciale per far sentire gli ospiti in stile Bond: un soggiorno all’Hôtel de Paris Monte-Carlo, aprendo l’esclusiva Casino suite per l’esperienza James Bond. Questa suite è un ambiente di 115 metri quadrati e dispone anche di una sala da gioco privata con tavoli da gioco che possono ospitare fino a dieci persone. Gli ospiti della suite godranno inoltre di un accesso privilegiato al Casino di Monte-Carlo durante il loro soggiorno. Il pacchetto Hotel de Paris Monte-Carlo James Bond experience comprende due notti, la prima colazione e i trasferimenti da / per l’aeroporto di Nizza. Prezzo di 2.800 euro a persona in camera doppia.