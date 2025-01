Mauritius: il Royal Palm Beachcomber rinnova la sua villa da 385 mq affacciata sulla spiaggia Una soluzione indipendente, che si sviluppa su 385 mq in grado di accogliere fino a otto persone (massimo sei adulti), ideale per una famiglia o un gruppo di amici alla ricerca di una soluzione esclusiva con la garanzia della massima privacy. Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione della nuova Royal Villa del Royal Palm Beachcomber – The Palace of Mauritius. La struttura si affaccia direttamente sulla spiaggia, una delle più spettacolari dell’isola, con una vista a 180 gradi sulla laguna turchese. Richiami architettonici isolani caratterizzano gli esterni, con una veranda da colazione a inizio giornata, un light lunch a pranzo o una cena sotto le stelle. A disposizione anche barbecue, piscina climatizzata e gazebo per rilassarsi ammirando l’oceano. Per gli interni, a contrasto, è stato scelto uno stile moderno: un ampio salone, con area living e salotto, comunica con la veranda; completa il piano terra una cucina completamente attrezzata. Da uno scenografico scalone in legno si accede poi alle due camere da letto, ognuna con cabina armadio e sala da bagno, rifinita con marmi preziosi e dettagli madreperlati. Un butler si prende cura della casa h24, mentre le experience personalizzate proposte dal resort si declinano tra le altre cose in massaggi fronte mare, tea tasting a metà pomeriggio, sessioni private di mixology al tramonto, chef privato per barbecue o cene per festeggiare un’occasione importante. Completano i servizi esclusivi la Vip lounge in aeroporto all’arrivo e alla partenza, nonché il trasferimento in limousine da/per l’aeroporto. Affiliato Leading Hotels of the World, oltre alla Royal Villa, il Royal Palm Beachcomber dispone di appena 68 suite affacciate sulla Grand Sable, la costa nord-ovest protetta dagli alisei. A completare l’offerta una spa Beachcomber, uno sport centre e quattro ristoranti, nonché un’ampia gamma di attività di terra e di mare, tra cui la novità di un campo da padel, e la vicinanza al green 18 buche del Mont Choisy Le Golf. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483458 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una soluzione indipendente, che si sviluppa su 385 mq in grado di accogliere fino a otto persone (massimo sei adulti), ideale per una famiglia o un gruppo di amici alla ricerca di una soluzione esclusiva con la garanzia della massima privacy. Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione della nuova Royal Villa del Royal Palm Beachcomber - The Palace of Mauritius. La struttura si affaccia direttamente sulla spiaggia, una delle più spettacolari dell’isola, con una vista a 180 gradi sulla laguna turchese. Richiami architettonici isolani caratterizzano gli esterni, con una veranda da colazione a inizio giornata, un light lunch a pranzo o una cena sotto le stelle. A disposizione anche barbecue, piscina climatizzata e gazebo per rilassarsi ammirando l’oceano. Per gli interni, a contrasto, è stato scelto uno stile moderno: un ampio salone, con area living e salotto, comunica con la veranda; completa il piano terra una cucina completamente attrezzata. Da uno scenografico scalone in legno si accede poi alle due camere da letto, ognuna con cabina armadio e sala da bagno, rifinita con marmi preziosi e dettagli madreperlati. Un butler si prende cura della casa h24, mentre le experience personalizzate proposte dal resort si declinano tra le altre cose in massaggi fronte mare, tea tasting a metà pomeriggio, sessioni private di mixology al tramonto, chef privato per barbecue o cene per festeggiare un’occasione importante. Completano i servizi esclusivi la Vip lounge in aeroporto all’arrivo e alla partenza, nonché il trasferimento in limousine da/per l’aeroporto. Affiliato Leading Hotels of the World, oltre alla Royal Villa, il Royal Palm Beachcomber dispone di appena 68 suite affacciate sulla Grand Sable, la costa nord-ovest protetta dagli alisei. A completare l'offerta una spa Beachcomber, uno sport centre e quattro ristoranti, nonché un’ampia gamma di attività di terra e di mare, tra cui la novità di un campo da padel, e la vicinanza al green 18 buche del Mont Choisy Le Golf. [post_title] => Mauritius: il Royal Palm Beachcomber rinnova la sua villa da 385 mq affacciata sulla spiaggia [post_date] => 2025-01-29T10:52:16+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738147936000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483388 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Lufthansa rinnova l'interesse nei confronti di Air Europa, con l'ambizione di acquisirne una quota di minoranza: lo riferisce Reuters, citando il quotidiano spagnolo El Economista, in base al quale i tedeschi sarebbero interessati ad un 20% del capitale Air Europa. Air Europa - dopo che lo scorso anno l'azionista Iag si era defilato dal progetto di acquisizione della piena proprietà a causa dei problemi sollevati in materia di concorrenza dall'Antitrust europeo - sta cercando fondi per saldare un pacchetto di prestiti in sospeso del valore complessivo di 475 milioni di euro, concessi dal governo durante la pandemia. Sia Air Europa sia Lufthansa non hanno commentato l'indiscrezione, mentre nel novembre 2024 il Gruppo Globalia, proprietario della compagnia aerea spagnola, aveva reso noto l'interesse di Air France-Klm ad acquisire una partecipazione del 20% nel vettore. [post_title] => Le mire di Lufthansa su Air Europa: verso una partecipazione del 20%? [post_date] => 2025-01-28T12:40:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738068037000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483326 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'accoglienza tipicamente italiana di Gruppo Una si racconta nell'urban-design del Milano Verticale Una Esperienze. Situato nel quartiere di Porta Nuova, cuore pulsante del business e della movida meneghina, l'hotel rappresenta un connubio tra modernità e lifestyle. È un luogo ricco di contaminazioni: tra il business e il leisure, ma anche tra la Milano più tradizionale, testimoniata da eventi come il gala Les Étoiles alla presenza dei ballerini del teatro alla Scala lo scorso dicembre, e una città moderna, che continua a rinnovarsi. La struttura, composta da due edifici (uno di quattro piani sovrastato da un’ampia e luminosa sala per eventi e uno di 12 piani, che sale fino a un rooftop con jacuzzi) dispone di 173 camere di tipologie diverse: dalle Superior room alle Penthouse. Le quattro suite si trovano al dodicesimo piano, ciascuna affacciata su una delle panoramiche della città da cui prendono il nome (Duomo, Porta Nuova, Citylife e Alpi) e possono essere unite per accogliere eventi importanti. La narrazione di Milano emerge nel giardino privato interno, solcato da un piccolo canale che richiama il Naviglio e sul quale guardano le camere in stile casa di ringhiera. «Milano Verticale Una Esperienze è un progetto ambizioso che incarna una nuova visione di ospitalità a Milano - spiega la general manager dell'hotel Elena Comisso -. Inaugurato nel 2021, coniuga l'eccellenza italiana dell'ospitalità con quella del design, dove gli spazi interni portano la firma dello studio Vudafieri-Saverino Partners. L'hotel vuole essere un punto d'incontro tra la città e i suoi visitatori, con un design che si può definire verticale, moderno ed eclettico e una grande attenzione alla tradizione milanese e al dettaglio. L'apertura dell’hotel è avvenuta in un momento storico delicato, quello post-pandemico, ed è stata un segnale di rinascita e resilienza: ha significato affrontare nuove sfide con spirito innovativo, improntando il focus sull'accoglienza, il benessere e la sicurezza degli ospiti. La pandemia ha costretto l'intero settore a reinventarsi: includendo spazi aperti in continuo dialogo con la città, ma anche proponendo soluzioni capaci di rispondere alle nuove tendenze tecnologiche. Ne è un esempio la digital meeting smart room, allestita per lo svolgimento di eventi totalmente in remoto oppure ibridi. I nostri ospiti sono viaggiatori moderni, cosmopoliti selettivi, che viaggiano sia per piacere che per ragioni d’affari. Offriamo un'esperienza autentica e di alto livello nel cuore di Milano». Anche la ristorazione contribuisce a definire il soggiorno: «Al Milano Verticale l’offerta gastronomica è declinata nelle proposte curate dal team dello chef pluristellato Enrico Bartolini, accompagnato dal resident chef Michele Cobuzzi. Il Vertigo Urban Garden Bar e l’Osteria Contemporanea garantiscono un servizio di alta qualità rapido e flessibile, mentre il ristorante fine-dining Anima, una stella Michelin, offre una scelta gourmet ed esperienziale, con una cucina contemporanea capace di valorizzare le materie prime locali in modo innovativo. Vogliamo offrire un viaggio sensoriale completo - conclude Elena Comisso -, contraddistinto da alta qualità e attenzione al dettaglio. L’affluenza dei clienti è costante grazie alla vitalità della città e alla sua natura internazionale, con i picchi dei periodi fieristici, della Fashion Week e del Salone del Mobile». [gallery ids="483332,483334,483331"] [post_title] => Milano Verticale Una Esperienze, tra tradizione e design nel cuore della città [post_date] => 2025-01-28T12:16:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738066575000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483288 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways e il Paris Saint-Germain hanno esteso la loro partnership fino al 2028. L'annuncio arriva pochi giorni dopo la vittoria dei parigini contro il Manchester City F.C. allo stadio Parc des Princes nella Uefa Champions League, dove la compagnia aerea ha una forte presenza come “Official Airline Partner”. A ulteriore consolidamento della loro alleanza, la partnership si estenderà a tutto il Gruppo Qatar Airways, coinvolgendo Qatar Duty Free e l'Aeroporto Internazionale di Hamad per creare un ecosistema di partnership completo e coinvolgente. Il logo di Qatar Airways continuerà a essere presente sulla maglia “rouge & bleu”, oltre che su tutto l'abbigliamento da allenamento e sulle maglie da riscaldamento in tutte le competizioni, comprese la Ligue 1, la Fifa Club World Cup 2025™ e le competizioni Uefa. «Questa collaborazione riflette la nostra visione condivisa di connettere e ispirare le persone in tutto il mondo. Insieme, continueremo a dare il massimo, sia dentro che fuori dal campo» ha dichiarato l'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer. La rinnovata partnership sottolinea l'impegno comune di elevare il coinvolgimento dei tifosi e di offrire esperienze eccezionali introducendo una serie di iniziative dedicate ai tifosi e i soci del Privilege Club. Queste includono collaborazioni innovative che fondono l'eleganza del Paris Saint-Germain con l'ospitalità di livello mondiale di Qatar Airways, offerte esclusive all'interno del Club ed esperienze di lifestyle uniche che celebrano la sinergia tra questi due brand iconici. L'estensione della partnership continuerà a concentrarsi sulla creazione di campagne globali e sulle opportunità di coinvolgimento dei tifosi del PSG in tutto il mondo. [post_title] => Qatar Airways rinnova fino al 2028 il sodalizio con il Paris Saint-Germain [post_date] => 2025-01-28T09:15:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738055717000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483275 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I tre comuni liguri di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi (IM), vincitori nel 2022 del “Bando Borghi” del PNRR, uniscono le forze sotto il nuovo marchio Borghi di Ponente – Vie di pietra che abbracciano il mare, ed affidano alla Open Mind Consulting di Torino la comunicazione del progetto, finalizzato alla rigenerazione e al rebranding del patrimonio culturale, religioso e rurale del golfo dianese, e del retroterra di questo angolo di Liguria. Il Comune di Cervo, capofila della candidatura, prontamente affiancato da Diano Arentino e Villa Faraldi, ha saputo farsi trovare pronto per questa importante opportunità di valorizzazione del territorio e dell’economia locale che passa, inevitabilmente, anche dalla comunicazione e dal re-branding turistico. Gli interventi resi possibili dai finanziamenti del PNRR, più concretamente, puntano a promuovere forme di turismo sostenibile e lento, capaci di favorire un processo di destagionalizzazione e posizionare il territorio sul circuito internazionale, e a renderlo punto di riferimento per le attività culturali, dalla programmazione di eventi, alle produzioni innovative, dalla crescita dei talenti e delle imprese culturali, alla promozione di percorsi storici e naturalistici. «Quello che ci aspettiamo – commenta il Sindaco di Cervo, Comune capofila, Lina Cha – è che i Borghi possano tornare ad essere luoghi vivi e vissuti, promuovendo un ecosistema diffuso capace di offrire opportunità culturali, lavorative, di intrattenimento, sportive e naturalistiche che attirino target anche molto diversi tra loro: professionisti che lavorano in remoto; studenti che cercano un contatto con un clima culturale vitale; imprese per attività formative da svolgersi su questo territorio; turisti in cerca di storia, cultura e natura. Vogliamo creare uno spazio di inclusione ed apertura, dove la cultura, la natura e la bellezza costruiscono e saldano le relazioni, attirano persone, da vicino e da lontano, ad un ritmo che contrasta con quello frenetico delle città e dei grandi eventi». Nasce così, su suggerimento dell’agenzia di comunicazione torinese Open Mind Consulting srl, a cui le attività di ufficio stampa, pubbliche relazioni e social media management sono state affidate, “Borghi di Ponente – Vie di pietra che abbracciano il mare”, un brand che intende raccontare le specificità dei tre comuni della provincia di Imperia. «Il Ponente ligure, storica destinazione turistica balneare, ha finalmente la possibilità di raccontarsi sotto una nuova luce e nuove linee guida – commenta Angela Marini, CEO di Open Mind Consulting – intendiamo innanzitutto ribadire una volta di più l’inestricabile il rapporto di codipendenza tra la fascia costiera e il suo retroterra, che possono fare sistema oggi, nell’epoca in cui il turismo è il motore trainante dell’economia locale, come hanno già fatto durante tutta la loro storia di intrecci e scambi mercantili. Vogliamo quindi spostare il punto di vista dal mare all’entroterra, dal blu al verde degli olivi e al rosso della terra, concentrandoci sui suoi frutti sia in senso stretto, per le eccellenze enogastronomiche, che in senso lato, per quanto riguarda le manifestazioni culturali, artistiche, musicali e architettoniche che si esprimono nei borghi di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi». [post_title] => Borghi del Ponente, a Open Mind Consulting la comunicazione di un nuovo progetto [post_date] => 2025-01-27T13:18:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737983905000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483203 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alidays Home, a Milano, è dove tutto ha inizio. Un team di 100 professionisti produce la vacanza di chi ha scelto l'operatore meneghino: a partire dall’organizzazione, durante l'intero itinerario e dopo il rientro a casa. «È un mondo bello, dinamico e trasparente che dà una visione profonda di quello che facciamo, con un approccio basato sulla persona e sull’importanza del viaggio» afferma Davide Catania, fondatore e amministratore unico di Alidays. L’offerta del to raggiunge l’oceano Indiano e Mauritius, il Nord e il Sud America, con estensione caraibica, nonché Polinesia, Fiji e Cook nel Pacifico, l’Estremo Oriente con Giappone, Thailandia e una parte della Cina (non ancora inclusa nel catalogo cartaceo), l’Oceania e il Medio Oriente, con una sezione di incoming rivolta ai clienti esteri. «La parte logistica prevede partenze garantite con minimo due pax fino a un massimo di 14, con una categoria alberghiera che viaggia tra i 4 stelle e i 4 stelle e mezzo. I tour sono caratterizzati da un mix tra cultura ed esperienza, dove alle attività più classiche, che non possono mancare, si aggiungono delle proposte uniche, adatte al nostro target di viaggiatori medio alto. Ripercorrendo i mesi passati, nel 2024 ha performato positivamente l’Estremo Oriente: era partito bene già nel 2023 e la traiettoria è in crescita per il 2025. Per noi il Nord America è inoltre sempre una destinazione con un’incidenza significativa: nel 2024 ha tenuto, dopo un 2023 un po’ sofferente; adesso vediamo una ripresa, soprattutto sulla parte Stati Uniti, dove la domanda continua a crescere. L’anno scorso è andato bene anche il Sud America. Per il 2025 l’attenzione è ancora rivolta alle aree del Nord America e dell’Estremo Oriente, che per noi sono molto significative. In Giappone ci sono problemi di overselling: oggi la capacità è inferiore alla domanda. Per le partenze di aprile abbiamo per esempio bloccato le vendite: non possiamo andare oltre quelle date perché sappiamo che poi il livello scenderebbe. La nostra attenzione alla sostenibilità è una limitazione dal punto di vista commerciale, ma credo sia una forma di rispetto per il cliente perché i costi di un viaggio in Giappone meritano queste attenzioni. Abbiamo anche implementato le partenze sul Vietnam, dove il tailor-made è ancora predominante rispetto alle partenze garantite. Stanno poi crescendo altre destinazioni come l’India, entrata nella nostra programmazione nel 2023, e le scelte di nicchia per viaggiatori più avventurosi, come il Sud America». Catania introduce poi il rapporto privilegiato con l’adv e con il cliente: «Per favorirlo siamo presenti in tutto il paese; stiamo raggiungendo le diverse regioni con le tappe del nostro roadshow Alidays on Tour rivolto agli agenti e nel 2024 abbiamo investito tanto nell’assistenza. Non viene più esternalizzata ma è interna e dialoga con il cliente, soprattutto quando chiama dall’estero: per un volo o un albergo cancellato, ma anche per una difficoltà climatica». In tutto questo è importante il supporto della tecnologia: «Non la utilizziamo per sostituire parte del lavoro, ma per potenziarlo. Continuiamo a investire in tale direzione e tra qualche giorno rilasceremo una modalità di creazione del viaggio con l’intelligenza artificiale, per consentire agli agenti di dedicare il proprio tempo alla parte più umana e di scambio con il cliente. Inoltre, per fidelizzare i clienti, stiamo implementando un flusso di informazione verso il mercato da parte del cliente, per renderlo protagonista e comunicatore dell’esperienza vissuta. Abbiamo tanti repeater e stiamo mettendo a punto il progetto la Scatola dei ricordi, che li renderà nostri ambassador. Dobbiamo creare le condizioni commerciali, di comunicazione, di marketing, di prodotto e di interazione perché il nostro lavoro raggiunga i migliori risultati» conclude Catania. Lavoro di cui parla Pietro De Arena, head of marketing del to: «Il nostro nuovo catalogo Alidays on Tour, il mondo in scena, racconta i nuovi tour esclusivi per piccoli gruppi, caratterizzati da una organizzazione e un making molto importanti. Sono curati dai nostri destination manager, che sono degli specialisti, dei conoscitori a 360 gradi delle destinazioni. Porteremo il loro story telling anche nelle tappe del roadshow per approfondire le destinazioni da un punto di vista legato all’esperienza e alla persona». [gallery ids="483208,483073,483206"] [post_title] => Alidays: una programmazione che mette in scena il mondo, fondata sulla persona [post_date] => 2025-01-27T11:13:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737976429000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483231 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Seconda apertura internazionale per Evok Collection. Dopo il Nolinski Venezia, inaugurato nel 2023, il gruppo francese fa ora rotta sulla Spagna con una new entry sulla Gran Via della capitale iberica: il Brach Madrid è stato progettato da Philippe Starck, così come è avvenuto per l'omonima struttura parigina. La proprietà dispone di 57 camere tra cui tre suite, di un ristorante guidato da chef Adam Bentalha, della spa Capsule da 400 metri quadrati con una piscina di 20 metri, camera iperbarica a ossigeno, bagno di ghiaccio, sauna a infrarossi, bagno turco, bagno galleggiante, recovery room e sale trattamenti, nonché di un cockatil bar e di una pasticceria. Costruito tra il 1919 e il 1922 dall'architetto Jerónimo Pedro Mathet Rodriguez al numero 20 della Gran Via, l'edificio di sette piani con belvedere fu eretto su un terreno ricco di storia francese. La struttura è infatti situata dove un tempo si trovava il palacio de Masserano, in cui Victor Hugo visse tra il 1811 e il 1812. L'edificio ha ospitato anche altri inquilini illustri, come la famiglia Alfonsos, fotoreporter i cui laboratori hanno avuto sede qui dal 1939 al 1990. La facciata è sobria ed elegante, risparmiata dall’usura del tempo e caratterizzata da alte finestre ornate da balconi. Non passa inosservata l'imponente scalinata in ferro battuto che si fonde con l'arredamento scelto da Starck. Ispirandosi alla sua visione degli anni '20 e '30, il designer ha mirato a rendere ogni spazio in grado di rivelare una forma di nostalgia moderna e ogni materiale e oggetto capace di esprimere la contrastante anima spagnola. "Madrid è una città singolare e contraddittoria - spiega lo stesso Starck -. Segnata da 36 anni di franchismo, è passata da un estremo all'altro: dalla dittatura fascista alla movida. Per il Brach Madrid ho voluto perciò catturare lo spirito inespresso della poesia spagnola, una forma di nostalgia moderna che non guarda mai al passato. Quest'opera di narrazione e memoria mi ha particolarmente invogliato a inserirla nell'edificio che un tempo ospitava il famoso studio di Alfonso”. [post_title] => La Evok Collection sbarca a Madrid con il brand Brach. Il design è a cura di Philippe Starck [post_date] => 2025-01-27T10:28:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737973705000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483089 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue lo sviluppo della linea inClub del brand inViaggi di casa Fruit. Le ultime novità riguardano in particolare il Capo Peloro in Sicilia, il Messapia Hotel & Resort in Puglia, e il Falkensteiner Funimation Garden in Calabria. Situato in una location privilegiata tra mare e natura, l'inClub Capo Peloro offre un mix tra relax, cultura e avventura. Gli ospiti potranno immergersi nell'essenza della Sicilia, tra escursioni , tradizioni locali e gastronomia, sempre con il supporto del local expert inViaggi, pronto a suggerire esperienze autentiche e indimenticabili. Nel cuore del Salento, l'inClub Messapia Hotel & Resort è immerso in una cornice naturale e offre comfort, relax e scoperta del territorio, con un’ospitalità moderna e su misura. Rivolto a coppie, famiglie e gruppi di amici, il resort unisce il fascino del Salento con servizi dedicati e un’atmosfera calda e accogliente. Anche qui, il local expert inViaggi sarà sempre a disposizione degli ospiti. L'inClub Falkensteiner Funimation Garden, infine, è una struttura vivace e moderna, pensata per chi cerca una vacanza dinamica e ricca di divertimento. Situato nella baia di Sant’Eufemia, da cui si possono ammirare i tramonti, offre un buon equilibrio tra intrattenimento, relax e sport, con una grande varietà di attività per tutte le età. Fiore all’occhiello della struttura, la piscina da 5 mila mq, cuore pulsante del resort, per momenti di puro relax e divertimento. Con un’ampia offerta di sport, programmi di animazione e spazi dedicati al benessere, il resort si rivolge a famiglie, coppie e gruppi di amici. “Con l’apertura di questi tre nuovi club, ci confermiamo una delle migliori scelte per chi desidera vivere il meglio delle vacanze in Italia - sottolinea il direttore generale di inViaggi, Alberto Giorgio -. Strutture di eccellenza, servizi personalizzati e la libertà di costruire la propria esperienza di viaggio: questa è la promessa di inClub per l’estate 2025". [post_title] => Tre nuovi club per il brand InViaggi di casa Fruit, in Sicilia, Puglia e Calabria [post_date] => 2025-01-23T15:06:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737644762000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476993 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nella Sicilia orientale, entro il comprensorio di Taormina, si trova l’Unahotels Naxos Beach. «È uno dei più grandi resort-multiservizi della Sicilia - afferma il general manager Antonio Tommasi -, formato da una struttura centrale di 189 camere, che è un vero e proprio hotel, e da 450 camere distribuite in villette all’interno di un vasto aranceto, su 14 ettari di territorio, che raggiungono lo sbocco sulla spiaggia per il turismo balneare. Negli ultimi anni, grazie agli investimenti della società e all’evoluzione del prodotto, siamo diventati un resort di stampo internazionale: nella clientela e nella proposta di vendita. Abbiamo un'offerta f&B diversificata con cinque ristoranti, altrettanti bar e un sesto bar itinerante, che viene spostato secondo la necessità. Rispondono alle esigenze degli ospiti anche un’area dedicata ai bambini, un centro benessere e un centro diving con corsi di ogni livello accompagnati da professionisti. Nel vasto giardino ci sono poi campi da padel, tennis e calcetto, oltre a un centro vela con il noleggio di ogni tipo di imbarcazione, dalla canoa al gommone. Si possono noleggiare biciclette, motocicli e auto. È inoltre disponibile una zona commerciale con boutique e bazar. L’offerta è molto variegata e in continua evoluzione. Vogliamo offrire ai nostri ospiti giornate piene e divertenti, incuriosendo sia i numerosi ospiti repeater, sia quelli che vengono per la prima volta». A questo scopo la struttura si è dotata di una conciergerie evoluta, che ha la mission di rendere fruibili all’ospite i servizi dell’albergo e quelli della destinazione: dai ristoranti del resort, alla spiaggia, fino alle escursioni e ai biglietti del teatro greco di Taormina. «Dal punto di vista della gastronomia, serviamo un gran numero di pasti ogni giorno, circa 180 mila colazioni a stagione, perché il resort può ospitare tra le 1.500 e le 1.600 persone - continua Tommasi -. Nei nostri ristoranti cucinano chef di lunga esperienza e la proposta è diversificata e internazionale, a partire da una proposta siciliana (che utilizza i prodotti dop del territorio: dai Nebrodi all’Etna con i suoi vini) fino al ristorante à la carte di pesce, dove vengono serviti prodotti a chilometri zero». Guardando alla sostenibilità, in primo piano il tema dell’acqua: «Sua maestà l’Etna, con i suoi 3 mila metri di altitudine e anche i vicini Nebrodi sono depositi d’acqua naturale. Quindi in questa zona non ci sono problemi di siccità. Ci impegniamo poi a non utilizzare la plastica ma materiali biodegradabili nei nostri bar e abbiamo una ferrea gestione dei rifiuti con una raccolta differenziata del 70%: un dato elevato per una struttura così grande». Importante anche il tema della location: il resort si trova in Sicilia orientale, nel rinomato comprensorio di Taormina. «Siamo a 5 chilometri dal centro di Taormina, che si può raggiungere in navetta, motorino e bicicletta. L'Unahotels Naxos Beach Sicilia è posizionato ai piedi dell’Etna, area ricca di fascino sia dal punto di vista geologico, sia da quello della ricca cultura enogastronomica che si sta sviluppando alle sue pendici, anche con la via del Vino che va da Passopisciaro a Solicchiata. Per questo organizziamo escursioni con guide ambientali come Gaetano Maenza. A partire dall’Unahotels Naxos Beach Sicilia si possono scoprire tutte le meraviglie della regione. Nel 2023 avevamo già recuperato i numeri pre-Covid e continuiamo a crescere. Diverse sono le stagionalità. Quella del turismo balneare si rivolge in particolare agli ospiti italiani, nord europei, francesi, tedeschi e inglesi. La stagione ripartirà ad aprile». Infine la raggiungibilità: l'Unahotels Naxos Beach Sicilia è a soli 40 minuti dall’aeroporto di Catania. Dal prossimo mese di maggio e per tutto il periodo estivo Delta opererà un nuovo volo da New York: «Siamo certi che porterà un turismo di ritorno di seconda e terza generazione - conclude Tommasi -, per scoprire dove è iniziato il viaggio degli antenati». [gallery ids="476997,477000,476999"] [post_title] => Unahotels Naxos Beach: un resort multiservizi dalla vocazione internazionale [post_date] => 2025-01-23T13:08:08+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737637688000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "mauritius il royal palm beachcomber rinnova la sua villa da 385 mq affacciata sulla spiaggia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":65,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1329,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una soluzione indipendente, che si sviluppa su 385 mq in grado di accogliere fino a otto persone (massimo sei adulti), ideale per una famiglia o un gruppo di amici alla ricerca di una soluzione esclusiva con la garanzia della massima privacy. Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione della nuova Royal Villa del Royal Palm Beachcomber - The Palace of Mauritius. \r

\r

La struttura si affaccia direttamente sulla spiaggia, una delle più spettacolari dell’isola, con una vista a 180 gradi sulla laguna turchese. Richiami architettonici isolani caratterizzano gli esterni, con una veranda da colazione a inizio giornata, un light lunch a pranzo o una cena sotto le stelle. A disposizione anche barbecue, piscina climatizzata e gazebo per rilassarsi ammirando l’oceano.\r

\r

Per gli interni, a contrasto, è stato scelto uno stile moderno: un ampio salone, con area living e salotto, comunica con la veranda; completa il piano terra una cucina completamente attrezzata. Da uno scenografico scalone in legno si accede poi alle due camere da letto, ognuna con cabina armadio e sala da bagno, rifinita con marmi preziosi e dettagli madreperlati. Un butler si prende cura della casa h24, mentre le experience personalizzate proposte dal resort si declinano tra le altre cose in massaggi fronte mare, tea tasting a metà pomeriggio, sessioni private di mixology al tramonto, chef privato per barbecue o cene per festeggiare un’occasione importante. Completano i servizi esclusivi la Vip lounge in aeroporto all’arrivo e alla partenza, nonché il trasferimento in limousine da/per l’aeroporto.\r

\r

Affiliato Leading Hotels of the World, oltre alla Royal Villa, il Royal Palm Beachcomber dispone di appena 68 suite affacciate sulla Grand Sable, la costa nord-ovest protetta dagli alisei. A completare l'offerta una spa Beachcomber, uno sport centre e quattro ristoranti, nonché un’ampia gamma di attività di terra e di mare, tra cui la novità di un campo da padel, e la vicinanza al green 18 buche del Mont Choisy Le Golf.","post_title":"Mauritius: il Royal Palm Beachcomber rinnova la sua villa da 385 mq affacciata sulla spiaggia","post_date":"2025-01-29T10:52:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738147936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483388","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Lufthansa rinnova l'interesse nei confronti di Air Europa, con l'ambizione di acquisirne una quota di minoranza: lo riferisce Reuters, citando il quotidiano spagnolo El Economista, in base al quale i tedeschi sarebbero interessati ad un 20% del capitale Air Europa.\r

\r

Air Europa - dopo che lo scorso anno l'azionista Iag si era defilato dal progetto di acquisizione della piena proprietà a causa dei problemi sollevati in materia di concorrenza dall'Antitrust europeo - sta cercando fondi per saldare un pacchetto di prestiti in sospeso del valore complessivo di 475 milioni di euro, concessi dal governo durante la pandemia.\r

\r

Sia Air Europa sia Lufthansa non hanno commentato l'indiscrezione, mentre nel novembre 2024 il Gruppo Globalia, proprietario della compagnia aerea spagnola, aveva reso noto l'interesse di Air France-Klm ad acquisire una partecipazione del 20% nel vettore.","post_title":"Le mire di Lufthansa su Air Europa: verso una partecipazione del 20%?","post_date":"2025-01-28T12:40:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1738068037000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'accoglienza tipicamente italiana di Gruppo Una si racconta nell'urban-design del Milano Verticale Una Esperienze. Situato nel quartiere di Porta Nuova, cuore pulsante del business e della movida meneghina, l'hotel rappresenta un connubio tra modernità e lifestyle. È un luogo ricco di contaminazioni: tra il business e il leisure, ma anche tra la Milano più tradizionale, testimoniata da eventi come il gala Les Étoiles alla presenza dei ballerini del teatro alla Scala lo scorso dicembre, e una città moderna, che continua a rinnovarsi. La struttura, composta da due edifici (uno di quattro piani sovrastato da un’ampia e luminosa sala per eventi e uno di 12 piani, che sale fino a un rooftop con jacuzzi) dispone di 173 camere di tipologie diverse: dalle Superior room alle Penthouse.\r

\r

Le quattro suite si trovano al dodicesimo piano, ciascuna affacciata su una delle panoramiche della città da cui prendono il nome (Duomo, Porta Nuova, Citylife e Alpi) e possono essere unite per accogliere eventi importanti. La narrazione di Milano emerge nel giardino privato interno, solcato da un piccolo canale che richiama il Naviglio e sul quale guardano le camere in stile casa di ringhiera.\r

\r

«Milano Verticale Una Esperienze è un progetto ambizioso che incarna una nuova visione di ospitalità a Milano - spiega la general manager dell'hotel Elena Comisso -. Inaugurato nel 2021, coniuga l'eccellenza italiana dell'ospitalità con quella del design, dove gli spazi interni portano la firma dello studio Vudafieri-Saverino Partners. L'hotel vuole essere un punto d'incontro tra la città e i suoi visitatori, con un design che si può definire verticale, moderno ed eclettico e una grande attenzione alla tradizione milanese e al dettaglio. L'apertura dell’hotel è avvenuta in un momento storico delicato, quello post-pandemico, ed è stata un segnale di rinascita e resilienza: ha significato affrontare nuove sfide con spirito innovativo, improntando il focus sull'accoglienza, il benessere e la sicurezza degli ospiti. La pandemia ha costretto l'intero settore a reinventarsi: includendo spazi aperti in continuo dialogo con la città, ma anche proponendo soluzioni capaci di rispondere alle nuove tendenze tecnologiche. Ne è un esempio la digital meeting smart room, allestita per lo svolgimento di eventi totalmente in remoto oppure ibridi. I nostri ospiti sono viaggiatori moderni, cosmopoliti selettivi, che viaggiano sia per piacere che per ragioni d’affari. Offriamo un'esperienza autentica e di alto livello nel cuore di Milano».\r

\r

Anche la ristorazione contribuisce a definire il soggiorno: «Al Milano Verticale l’offerta gastronomica è declinata nelle proposte curate dal team dello chef pluristellato Enrico Bartolini, accompagnato dal resident chef Michele Cobuzzi. Il Vertigo Urban Garden Bar e l’Osteria Contemporanea garantiscono un servizio di alta qualità rapido e flessibile, mentre il ristorante fine-dining Anima, una stella Michelin, offre una scelta gourmet ed esperienziale, con una cucina contemporanea capace di valorizzare le materie prime locali in modo innovativo. Vogliamo offrire un viaggio sensoriale completo - conclude Elena Comisso -, contraddistinto da alta qualità e attenzione al dettaglio. L’affluenza dei clienti è costante grazie alla vitalità della città e alla sua natura internazionale, con i picchi dei periodi fieristici, della Fashion Week e del Salone del Mobile».\r

\r

[gallery ids=\"483332,483334,483331\"]","post_title":"Milano Verticale Una Esperienze, tra tradizione e design nel cuore della città","post_date":"2025-01-28T12:16:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738066575000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483288","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways e il Paris Saint-Germain hanno esteso la loro partnership fino al 2028. L'annuncio arriva pochi giorni dopo la vittoria dei parigini contro il Manchester City F.C. allo stadio Parc des Princes nella Uefa Champions League, dove la compagnia aerea ha una forte presenza come “Official Airline Partner”.\r

\r

A ulteriore consolidamento della loro alleanza, la partnership si estenderà a tutto il Gruppo Qatar Airways, coinvolgendo Qatar Duty Free e l'Aeroporto Internazionale di Hamad per creare un ecosistema di partnership completo e coinvolgente. Il logo di Qatar Airways continuerà a essere presente sulla maglia “rouge & bleu”, oltre che su tutto l'abbigliamento da allenamento e sulle maglie da riscaldamento in tutte le competizioni, comprese la Ligue 1, la Fifa Club World Cup 2025™ e le competizioni Uefa.\r

\r

«Questa collaborazione riflette la nostra visione condivisa di connettere e ispirare le persone in tutto il mondo. Insieme, continueremo a dare il massimo, sia dentro che fuori dal campo» ha dichiarato l'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer.\r

\r

La rinnovata partnership sottolinea l'impegno comune di elevare il coinvolgimento dei tifosi e di offrire esperienze eccezionali introducendo una serie di iniziative dedicate ai tifosi e i soci del Privilege Club. Queste includono collaborazioni innovative che fondono l'eleganza del Paris Saint-Germain con l'ospitalità di livello mondiale di Qatar Airways, offerte esclusive all'interno del Club ed esperienze di lifestyle uniche che celebrano la sinergia tra questi due brand iconici.\r

\r

L'estensione della partnership continuerà a concentrarsi sulla creazione di campagne globali e sulle opportunità di coinvolgimento dei tifosi del PSG in tutto il mondo. ","post_title":"Qatar Airways rinnova fino al 2028 il sodalizio con il Paris Saint-Germain","post_date":"2025-01-28T09:15:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738055717000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483275","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I tre comuni liguri di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi (IM), vincitori nel 2022 del “Bando Borghi” del PNRR, uniscono le forze sotto il nuovo marchio Borghi di Ponente – Vie di pietra che abbracciano il mare, ed affidano alla Open Mind Consulting di Torino la comunicazione del progetto, finalizzato alla rigenerazione e al rebranding del patrimonio culturale, religioso e rurale del golfo dianese, e del retroterra di questo angolo di Liguria.\r

\r

Il Comune di Cervo, capofila della candidatura, prontamente affiancato da Diano Arentino e Villa Faraldi, ha saputo farsi trovare pronto per questa importante opportunità di valorizzazione del territorio e dell’economia locale che passa, inevitabilmente, anche dalla comunicazione e dal re-branding turistico. \r

\r

Gli interventi resi possibili dai finanziamenti del PNRR, più concretamente, puntano a promuovere forme di turismo sostenibile e lento, capaci di favorire un processo di destagionalizzazione e posizionare il territorio sul circuito internazionale, e a renderlo punto di riferimento per le attività culturali, dalla programmazione di eventi, alle produzioni innovative, dalla crescita dei talenti e delle imprese culturali, alla promozione di percorsi storici e naturalistici. \r

\r

«Quello che ci aspettiamo – commenta il Sindaco di Cervo, Comune capofila, Lina Cha – è che i Borghi possano tornare ad essere luoghi vivi e vissuti, promuovendo un ecosistema diffuso capace di offrire opportunità culturali, lavorative, di intrattenimento, sportive e naturalistiche che attirino target anche molto diversi tra loro: professionisti che lavorano in remoto; studenti che cercano un contatto con un clima culturale vitale; imprese per attività formative da svolgersi su questo territorio; turisti in cerca di storia, cultura e natura. Vogliamo creare uno spazio di inclusione ed apertura, dove la cultura, la natura e la bellezza costruiscono e saldano le relazioni, attirano persone, da vicino e da lontano, ad un ritmo che contrasta con quello frenetico delle città e dei grandi eventi».\r

\r

Nasce così, su suggerimento dell’agenzia di comunicazione torinese Open Mind Consulting srl, a cui le attività di ufficio stampa, pubbliche relazioni e social media management sono state affidate, “Borghi di Ponente – Vie di pietra che abbracciano il mare”, un brand che intende raccontare le specificità dei tre comuni della provincia di Imperia.\r

\r

«Il Ponente ligure, storica destinazione turistica balneare, ha finalmente la possibilità di raccontarsi sotto una nuova luce e nuove linee guida – commenta Angela Marini, CEO di Open Mind Consulting – intendiamo innanzitutto ribadire una volta di più l’inestricabile il rapporto di codipendenza tra la fascia costiera e il suo retroterra, che possono fare sistema oggi, nell’epoca in cui il turismo è il motore trainante dell’economia locale, come hanno già fatto durante tutta la loro storia di intrecci e scambi mercantili. Vogliamo quindi spostare il punto di vista dal mare all’entroterra, dal blu al verde degli olivi e al rosso della terra, concentrandoci sui suoi frutti sia in senso stretto, per le eccellenze enogastronomiche, che in senso lato, per quanto riguarda le manifestazioni culturali, artistiche, musicali e architettoniche che si esprimono nei borghi di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi».\r

\r

","post_title":"Borghi del Ponente, a Open Mind Consulting la comunicazione di un nuovo progetto","post_date":"2025-01-27T13:18:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1737983905000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483203","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alidays Home, a Milano, è dove tutto ha inizio. Un team di 100 professionisti produce la vacanza di chi ha scelto l'operatore meneghino: a partire dall’organizzazione, durante l'intero itinerario e dopo il rientro a casa. «È un mondo bello, dinamico e trasparente che dà una visione profonda di quello che facciamo, con un approccio basato sulla persona e sull’importanza del viaggio» afferma Davide Catania, fondatore e amministratore unico di Alidays. L’offerta del to raggiunge l’oceano Indiano e Mauritius, il Nord e il Sud America, con estensione caraibica, nonché Polinesia, Fiji e Cook nel Pacifico, l’Estremo Oriente con Giappone, Thailandia e una parte della Cina (non ancora inclusa nel catalogo cartaceo), l’Oceania e il Medio Oriente, con una sezione di incoming rivolta ai clienti esteri.\r

\r

«La parte logistica prevede partenze garantite con minimo due pax fino a un massimo di 14, con una categoria alberghiera che viaggia tra i 4 stelle e i 4 stelle e mezzo. I tour sono caratterizzati da un mix tra cultura ed esperienza, dove alle attività più classiche, che non possono mancare, si aggiungono delle proposte uniche, adatte al nostro target di viaggiatori medio alto. Ripercorrendo i mesi passati, nel 2024 ha performato positivamente l’Estremo Oriente: era partito bene già nel 2023 e la traiettoria è in crescita per il 2025. Per noi il Nord America è inoltre sempre una destinazione con un’incidenza significativa: nel 2024 ha tenuto, dopo un 2023 un po’ sofferente; adesso vediamo una ripresa, soprattutto sulla parte Stati Uniti, dove la domanda continua a crescere. L’anno scorso è andato bene anche il Sud America. Per il 2025 l’attenzione è ancora rivolta alle aree del Nord America e dell’Estremo Oriente, che per noi sono molto significative. In Giappone ci sono problemi di overselling: oggi la capacità è inferiore alla domanda. Per le partenze di aprile abbiamo per esempio bloccato le vendite: non possiamo andare oltre quelle date perché sappiamo che poi il livello scenderebbe. La nostra attenzione alla sostenibilità è una limitazione dal punto di vista commerciale, ma credo sia una forma di rispetto per il cliente perché i costi di un viaggio in Giappone meritano queste attenzioni. Abbiamo anche implementato le partenze sul Vietnam, dove il tailor-made è ancora predominante rispetto alle partenze garantite. Stanno poi crescendo altre destinazioni come l’India, entrata nella nostra programmazione nel 2023, e le scelte di nicchia per viaggiatori più avventurosi, come il Sud America».\r

\r

Catania introduce poi il rapporto privilegiato con l’adv e con il cliente: «Per favorirlo siamo presenti in tutto il paese; stiamo raggiungendo le diverse regioni con le tappe del nostro roadshow Alidays on Tour rivolto agli agenti e nel 2024 abbiamo investito tanto nell’assistenza. Non viene più esternalizzata ma è interna e dialoga con il cliente, soprattutto quando chiama dall’estero: per un volo o un albergo cancellato, ma anche per una difficoltà climatica».\r

\r

In tutto questo è importante il supporto della tecnologia: «Non la utilizziamo per sostituire parte del lavoro, ma per potenziarlo. Continuiamo a investire in tale direzione e tra qualche giorno rilasceremo una modalità di creazione del viaggio con l’intelligenza artificiale, per consentire agli agenti di dedicare il proprio tempo alla parte più umana e di scambio con il cliente. Inoltre, per fidelizzare i clienti, stiamo implementando un flusso di informazione verso il mercato da parte del cliente, per renderlo protagonista e comunicatore dell’esperienza vissuta. Abbiamo tanti repeater e stiamo mettendo a punto il progetto la Scatola dei ricordi, che li renderà nostri ambassador. Dobbiamo creare le condizioni commerciali, di comunicazione, di marketing, di prodotto e di interazione perché il nostro lavoro raggiunga i migliori risultati» conclude Catania.\r

\r

Lavoro di cui parla Pietro De Arena, head of marketing del to: «Il nostro nuovo catalogo Alidays on Tour, il mondo in scena, racconta i nuovi tour esclusivi per piccoli gruppi, caratterizzati da una organizzazione e un making molto importanti. Sono curati dai nostri destination manager, che sono degli specialisti, dei conoscitori a 360 gradi delle destinazioni. Porteremo il loro story telling anche nelle tappe del roadshow per approfondire le destinazioni da un punto di vista legato all’esperienza e alla persona».\r

\r

[gallery ids=\"483208,483073,483206\"]","post_title":"Alidays: una programmazione che mette in scena il mondo, fondata sulla persona","post_date":"2025-01-27T11:13:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737976429000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Seconda apertura internazionale per Evok Collection. Dopo il Nolinski Venezia, inaugurato nel 2023, il gruppo francese fa ora rotta sulla Spagna con una new entry sulla Gran Via della capitale iberica: il Brach Madrid è stato progettato da Philippe Starck, così come è avvenuto per l'omonima struttura parigina. La proprietà dispone di 57 camere tra cui tre suite, di un ristorante guidato da chef Adam Bentalha, della spa Capsule da 400 metri quadrati con una piscina di 20 metri, camera iperbarica a ossigeno, bagno di ghiaccio, sauna a infrarossi, bagno turco, bagno galleggiante, recovery room e sale trattamenti, nonché di un cockatil bar e di una pasticceria.\r

\r

Costruito tra il 1919 e il 1922 dall'architetto Jerónimo Pedro Mathet Rodriguez al numero 20 della Gran Via, l'edificio di sette piani con belvedere fu eretto su un terreno ricco di storia francese. La struttura è infatti situata dove un tempo si trovava il palacio de Masserano, in cui Victor Hugo visse tra il 1811 e il 1812. L'edificio ha ospitato anche altri inquilini illustri, come la famiglia Alfonsos, fotoreporter i cui laboratori hanno avuto sede qui dal 1939 al 1990.\r

\r

La facciata è sobria ed elegante, risparmiata dall’usura del tempo e caratterizzata da alte finestre ornate da balconi. Non passa inosservata l'imponente scalinata in ferro battuto che si fonde con l'arredamento scelto da Starck. Ispirandosi alla sua visione degli anni '20 e '30, il designer ha mirato a rendere ogni spazio in grado di rivelare una forma di nostalgia moderna e ogni materiale e oggetto capace di esprimere la contrastante anima spagnola.\r

\r

\"Madrid è una città singolare e contraddittoria - spiega lo stesso Starck -. Segnata da 36 anni di franchismo, è passata da un estremo all'altro: dalla dittatura fascista alla movida. Per il Brach Madrid ho voluto perciò catturare lo spirito inespresso della poesia spagnola, una forma di nostalgia moderna che non guarda mai al passato. Quest'opera di narrazione e memoria mi ha particolarmente invogliato a inserirla nell'edificio che un tempo ospitava il famoso studio di Alfonso”.","post_title":"La Evok Collection sbarca a Madrid con il brand Brach. Il design è a cura di Philippe Starck","post_date":"2025-01-27T10:28:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1737973705000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483089","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue lo sviluppo della linea inClub del brand inViaggi di casa Fruit. Le ultime novità riguardano in particolare il Capo Peloro in Sicilia, il Messapia Hotel & Resort in Puglia, e il Falkensteiner Funimation Garden in Calabria.\r

\r

Situato in una location privilegiata tra mare e natura, l'inClub Capo Peloro offre un mix tra relax, cultura e avventura. Gli ospiti potranno immergersi nell'essenza della Sicilia, tra escursioni , tradizioni locali e gastronomia, sempre con il supporto del local expert inViaggi, pronto a suggerire esperienze autentiche e indimenticabili.\r

\r

Nel cuore del Salento, l'inClub Messapia Hotel & Resort è immerso in una cornice naturale e offre comfort, relax e scoperta del territorio, con un’ospitalità moderna e su misura. Rivolto a coppie, famiglie e gruppi di amici, il resort unisce il fascino del Salento con servizi dedicati e un’atmosfera calda e accogliente. Anche qui, il local expert inViaggi sarà sempre a disposizione degli ospiti.\r

\r

L'inClub Falkensteiner Funimation Garden, infine, è una struttura vivace e moderna, pensata per chi cerca una vacanza dinamica e ricca di divertimento. Situato nella baia di Sant’Eufemia, da cui si possono ammirare i tramonti, offre un buon equilibrio tra intrattenimento, relax e sport, con una grande varietà di attività per tutte le età. Fiore all’occhiello della struttura, la piscina da 5 mila mq, cuore pulsante del resort, per momenti di puro relax e divertimento. Con un’ampia offerta di sport, programmi di animazione e spazi dedicati al benessere, il resort si rivolge a famiglie, coppie e gruppi di amici.\r

\r

“Con l’apertura di questi tre nuovi club, ci confermiamo una delle migliori scelte per chi desidera vivere il meglio delle vacanze in Italia - sottolinea il direttore generale di inViaggi, Alberto Giorgio -. Strutture di eccellenza, servizi personalizzati e la libertà di costruire la propria esperienza di viaggio: questa è la promessa di inClub per l’estate 2025\".\r

\r

","post_title":"Tre nuovi club per il brand InViaggi di casa Fruit, in Sicilia, Puglia e Calabria","post_date":"2025-01-23T15:06:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737644762000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476993","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nella Sicilia orientale, entro il comprensorio di Taormina, si trova l’Unahotels Naxos Beach. «È uno dei più grandi resort-multiservizi della Sicilia - afferma il general manager Antonio Tommasi -, formato da una struttura centrale di 189 camere, che è un vero e proprio hotel, e da 450 camere distribuite in villette all’interno di un vasto aranceto, su 14 ettari di territorio, che raggiungono lo sbocco sulla spiaggia per il turismo balneare. Negli ultimi anni, grazie agli investimenti della società e all’evoluzione del prodotto, siamo diventati un resort di stampo internazionale: nella clientela e nella proposta di vendita. Abbiamo un'offerta f&B diversificata con cinque ristoranti, altrettanti bar e un sesto bar itinerante, che viene spostato secondo la necessità. Rispondono alle esigenze degli ospiti anche un’area dedicata ai bambini, un centro benessere e un centro diving con corsi di ogni livello accompagnati da professionisti. Nel vasto giardino ci sono poi campi da padel, tennis e calcetto, oltre a un centro vela con il noleggio di ogni tipo di imbarcazione, dalla canoa al gommone. Si possono noleggiare biciclette, motocicli e auto. È inoltre disponibile una zona commerciale con boutique e bazar. L’offerta è molto variegata e in continua evoluzione. Vogliamo offrire ai nostri ospiti giornate piene e divertenti, incuriosendo sia i numerosi ospiti repeater, sia quelli che vengono per la prima volta».\r

\r

A questo scopo la struttura si è dotata di una conciergerie evoluta, che ha la mission di rendere fruibili all’ospite i servizi dell’albergo e quelli della destinazione: dai ristoranti del resort, alla spiaggia, fino alle escursioni e ai biglietti del teatro greco di Taormina. «Dal punto di vista della gastronomia, serviamo un gran numero di pasti ogni giorno, circa 180 mila colazioni a stagione, perché il resort può ospitare tra le 1.500 e le 1.600 persone - continua Tommasi -. Nei nostri ristoranti cucinano chef di lunga esperienza e la proposta è diversificata e internazionale, a partire da una proposta siciliana (che utilizza i prodotti dop del territorio: dai Nebrodi all’Etna con i suoi vini) fino al ristorante à la carte di pesce, dove vengono serviti prodotti a chilometri zero».\r

\r

Guardando alla sostenibilità, in primo piano il tema dell’acqua: «Sua maestà l’Etna, con i suoi 3 mila metri di altitudine e anche i vicini Nebrodi sono depositi d’acqua naturale. Quindi in questa zona non ci sono problemi di siccità. Ci impegniamo poi a non utilizzare la plastica ma materiali biodegradabili nei nostri bar e abbiamo una ferrea gestione dei rifiuti con una raccolta differenziata del 70%: un dato elevato per una struttura così grande».\r

\r

Importante anche il tema della location: il resort si trova in Sicilia orientale, nel rinomato comprensorio di Taormina. «Siamo a 5 chilometri dal centro di Taormina, che si può raggiungere in navetta, motorino e bicicletta. L'Unahotels Naxos Beach Sicilia è posizionato ai piedi dell’Etna, area ricca di fascino sia dal punto di vista geologico, sia da quello della ricca cultura enogastronomica che si sta sviluppando alle sue pendici, anche con la via del Vino che va da Passopisciaro a Solicchiata. Per questo organizziamo escursioni con guide ambientali come Gaetano Maenza. A partire dall’Unahotels Naxos Beach Sicilia si possono scoprire tutte le meraviglie della regione. Nel 2023 avevamo già recuperato i numeri pre-Covid e continuiamo a crescere. Diverse sono le stagionalità. Quella del turismo balneare si rivolge in particolare agli ospiti italiani, nord europei, francesi, tedeschi e inglesi. La stagione ripartirà ad aprile».\r

\r

Infine la raggiungibilità: l'Unahotels Naxos Beach Sicilia è a soli 40 minuti dall’aeroporto di Catania. Dal prossimo mese di maggio e per tutto il periodo estivo Delta opererà un nuovo volo da New York: «Siamo certi che porterà un turismo di ritorno di seconda e terza generazione - conclude Tommasi -, per scoprire dove è iniziato il viaggio degli antenati».\r

\r

[gallery ids=\"476997,477000,476999\"]","post_title":"Unahotels Naxos Beach: un resort multiservizi dalla vocazione internazionale","post_date":"2025-01-23T13:08:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1737637688000]}]}}