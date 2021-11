Mauritius: dormire sotto le stelle in una piantagione da tè al Bubble lodge del Le Domaine de Bois Chèrie

Dormire sotto le stelle, contornati da una piantagione di tè è possibile: si tratta di un’esperienze unica che Mauritius offre ai turisti amanti della natura. All’interno del Le Domaine de Bois Chèrie, la più antica e famosa coltivazione di tè dell’isola, risalente al 1892, sorge il Bubble lodge, costituito solo da quattro alloggi trasparenti a forma di bolla che garantiscono di godere, in totale privacy, della natura circostante: vegetazione lussureggiante e vista lago.

Questi eco-lodge, realizzati nei colori della terra e con tessuti naturali dispongono di letto, bagno privato e doccia esterna. Ideali sia per famiglie sia per coppie, hanno una capienza massima di due-quattro persone. Nel prezzo è incluso il noleggio di due biciclette, la degustazione del tè e visita alla fabbrica. È possibile inoltre accedere al Bois Cherie anche solo per visitare il museo e la fabbrica, ancora funzionante, che racconta la tradizione della coltivazione del tè.