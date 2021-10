Marriott apre il St. Regis Downtown, Dubai

Apre oggi il St. Regis Downtown, Dubai. Situata lungo il Dubai Water Canal, la struttura si trova a pochi minuti dalle attrazioni e dai punti di riferimento più famosi della città. Dispone di 298 camere e suite dotate di finestre a tutta parete e provviste di butler service.

L’offerta f&b si declina invece nel The Library, un elegante luogo di ritrovo per apprezzare una versione locale del St. Regis Afternoon Tea. Basta! è invece un vivace ristorante italiano che propone un insieme di tradizioni regionali, tra piatti e atmosfere di una trattoria romana, di un locale toscano e di una pizzeria napoletana. E’ ispirato all’atmosfera conviviale del sud della Francia, le Bleu Blanc Oysters & Grill, mentre nell’intimo St. Regis Bar, gli ospiti possono socializzare e gustare una versione moderna del Bloody Mary, famoso in tutto il mondo e creato per la prima volta al King Cole Bar del St. Regis New York nel 1934. Infine, un bar a bordo piscina con vista panoramica sullo skyline di Downtown Dubai e sul Dubai Water Canal è il luogo ideale per rilassarsi e godersi un pasto leggero al sole.

La St. Regis Spa comprende sei suite per trattamenti e offre proposte su misura, tra cui la Flotation Therapy in una vasca di deprivazione sensoriale e un trattamento viso anti-età realizzato con oro 24 carati, oltre a un tradizionale hammam arabo. Ogni trattamento include un’esperienza sensoriale aggiuntiva di 30 minuti per rilassarsi, nel bagno turco o nella sauna. Gli ospiti possono inoltre allenarsi nel centro fitness, con una gamma di attrezzature cardio e di potenziamento, oppure godersi una piacevole nuotata nella scenografica piscina a sfioro all’aperto con vista sul Dubai Water Canal.

Per il prossimo marzo è inoltre attesa l’inaugurazione dell’Astor Ballroom: uno spazio per eventi da 564 metri quadrati con finestre a tutta parete, terrazza esterna e bar all’aperto. A ciò si aggiungeranno anche sette sale riunioni multifunzionali.