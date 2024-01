Il Mangia’s Torre del Barone ottiene la certificazione Breeam very good Importante riconoscimento green per il siciliano Mangia’s Torre del Barone Resort & Spa che lo scorso 15 gennaio ha ottenuto il certificato Breeam in-use very good (58.2%). Breeam è l’acronimo che unisce le sigle Bre (Building research establishment) ed Eam (Environmental assessment method). Il gruppo Bre, in particolare, è un’organizzazione privata britannica con più di 100 anni di esperienza, impegnata nella ricerca della sostenibilità e nella misurazione degli impatti ambientali del settore edilizio; assicura standard di progetto e di costruzione ecosostenibili, applicabili a edifici, infrastrutture e progetti di scala urbana.

Certificare un edificio con il Breeam significa garantirne un basso impatto ambientale, l’impiego di procedimenti e materiali ecosostenibili, un’attenzione particolare alle innovazioni edilizie e progettuali in direzione green, una qualità edilizia superiore rispetto agli standard legislativi, l’abbattimento dei costi di manutenzione e gestione, e alti standard di comfort interni. “Con la certificazione Breeam in-use very good, la nostra compagnia continua nel proprio percorso di creazione di valore anche in ambito esg partendo subito con un riconoscimento di altissimo livello di cui siamo molto orgogliosi – sottolinea il presidente e ceo del gruppo alberghiero, Marcello Mangia -. Ringrazio il nostro splendido giovane team esg aziendale ed Esg Solutions (consulenti per l’ottenimento della certificazione, ndr), che hanno reso possibile il conseguimento di questo primo traguardo in tempi record!”. Condividi

