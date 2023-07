Mandarin pronto a sbarcare in Sardegna: gestirà l’hotel Le Ginestre del gruppo Statuto? Che il gruppo Mandarin Oriental si prepari a sbarcare in Sardegna è un dato di fatto. Lo ha confermato anche Francesco Cefalù, intervenuto da remoto in occasione dell’ultimo Hospitality Forum, organizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Castello sgr. “A breve arriverà l’annuncio ufficiale”, ha dichiarato il chief development officer fresco di nomina. Circolano però già oggi alcune indiscrezioni sull’identità della struttura che sarà gestita da Mandarin sull’isola. Si parla infatti dell’hotel Le Ginestre: 4 stelle da 80 camere di Porto Cervo, acquisito recentemente dal gruppo Statuto, già proprietario tra l’altro del Mandarin di Milano, tramite il veicolo Slhre Fin 1 srl. Prima dell’operazione di ribranding, l’albergo dovrebbe comunque essere riposizionato a 5 stelle. La novità si inserisce in un piano di sviluppo ambizioso della compagnia in Italia. In attesa del già ufficializzato approdo a Cortina, previsto per il 2025, il global chief operating officer di Mandarin Oriental, Christoph Mares, ha svelato al Sole 24 Ore il progetto di raggiungere nel breve quota sei indirizzi nel nostro paese. E tra gli obiettivi ci sarebbero, secondo altre voci, anche i Villini del rione Sallustiano di Roma: una proprietà di 17 mila metri quadrati rilevata nel 2021 da Merope Asset Management, all’interno di un portfolio di dieci trophy asset capitolini del valore complessivo di 100 milioni di euro. Si tratta di dieci ville inserite nel contesto di un parco secolare, che la proprietà sta riqualificando grazie a un investimento ulteriore di 80 milioni di euro. “Per il 2023 i risultati sono molto positivi – ha aggiunto Cefalù, concentrandosi sugli aspetti operativi del gruppo -. Il prossimo anno contiamo che la ripresa della domanda dall’Asia possa compensare il prevedibile raffreddamento del mercato Usa. L’anno chiave sarà però il 2025. Allora potremo capire se i livelli tariffari raggiunti oggi siano davvero sostenibili nel lungo periodo. In questo momento è come una marea crescente: i prezzi camera nel lusso salgono vertiginosamente e tutto va per il meglio. Quando il trend si invertirà, tuttavia, solo i progetti di qualità, che corrispondono a un lusso vero, risulteranno vincenti“. Condividi

Lo ha confermato anche Francesco Cefalù, intervenuto da remoto in occasione dell'ultimo Hospitality Forum, organizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Castello sgr. \"A breve arriverà l'annuncio ufficiale\", ha dichiarato il chief development officer fresco di nomina. Circolano però già oggi alcune indiscrezioni sull'identità della struttura che sarà gestita da Mandarin sull'isola. Si parla infatti dell'hotel Le Ginestre: 4 stelle da 80 camere di Porto Cervo, acquisito recentemente dal gruppo Statuto, già proprietario tra l'altro del Mandarin di Milano, tramite il veicolo Slhre Fin 1 srl. Prima dell'operazione di ribranding, l'albergo dovrebbe comunque essere riposizionato a 5 stelle.\r

\r

La novità si inserisce in un piano di sviluppo ambizioso della compagnia in Italia. In attesa del già ufficializzato approdo a Cortina, previsto per il 2025, il global chief operating officer di Mandarin Oriental, Christoph Mares, ha svelato al Sole 24 Ore il progetto di raggiungere nel breve quota sei indirizzi nel nostro paese. E tra gli obiettivi ci sarebbero, secondo altre voci, anche i Villini del rione Sallustiano di Roma: una proprietà di 17 mila metri quadrati rilevata nel 2021 da Merope Asset Management, all'interno di un portfolio di dieci trophy asset capitolini del valore complessivo di 100 milioni di euro. Si tratta di dieci ville inserite nel contesto di un parco secolare, che la proprietà sta riqualificando grazie a un investimento ulteriore di 80 milioni di euro.\r

\r

\"Per il 2023 i risultati sono molto positivi - ha aggiunto Cefalù, concentrandosi sugli aspetti operativi del gruppo -. Il prossimo anno contiamo che la ripresa della domanda dall’Asia possa compensare il prevedibile raffreddamento del mercato Usa. L’anno chiave sarà però il 2025. Allora potremo capire se i livelli tariffari raggiunti oggi siano davvero sostenibili nel lungo periodo. In questo momento è come una marea crescente: i prezzi camera nel lusso salgono vertiginosamente e tutto va per il meglio. Quando il trend si invertirà, tuttavia, solo i progetti di qualità, che corrispondono a un lusso vero, risulteranno vincenti\".","post_title":"Mandarin pronto a sbarcare in Sardegna: gestirà l'hotel Le Ginestre del gruppo Statuto?","post_date":"2023-07-12T13:13:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689167622000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449554","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha dichiarato che per quanto riguarda la protesta nelle ferrovie di giovedì \"auspica un accordo ragionevole tra le parti\" ed \"è pronto ad aprire un tavolo\" già oggi al ministero di Porta Pia. Il Mit sottolinea che \"nel caso non prevalga il buon senso Salvini non esclude alcun intervento nel rigoroso rispetto delle normative vigenti\".\r

\r

\"Indire uno sciopero il 13 di luglio con 35 gradi e lasciare a piedi 1 milioni di pendolari che vorrebbero andare a lavorare, non so quanto sia fare del bene al paese. Io sto cercando di mediare, incontro al ministero i leader sindacali, datori di lavoro\", ha detto Salvini, nel corso di un convegno. \"Ho il massimo rispetto per il diritto allo sciopero, le rivendicazioni salariali ma non penso sia rispettoso (?) per il bene del Paese. Spero che si trovi un accordo in via bonaria, se non arrivasse l'accordo mi prendo l'onore e l'onere di esercitare il fatto che difendo il diritto alla mobilità\", ha sottolineato.\r

Risposte sindacali\r

Immediata la risposta del segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri: \"noi siamo per il sostegno di chi si fermerà con lo sciopero\". \"Siccome si parla di una riunione al ministero delle Infrastrutture la riunione è per fare il punto sul Pnrr e sugli investimenti infrastrutturali, nulla a che vedere con i contratti. Quindi chi pensa di parlare di contratti e di rinvio dello sciopero si sbaglia di grosso\", ha aggiunto\r

\r

\"Non c'è nessuna convocazione dei sindacati della categoria dei trasporti al Mit\", ha affermato il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi.\r

\r

Giovedì a scioperare sarà il personale di Trenitalia e di Italo, dopo che le sigle sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal hanno proclamato uno stop di 24 ore: dalle ore 3 alle ore 2 di venerdì 14 luglio. Sabato 15 luglio sarà, invece, una giornata da bollino nero per il trasporto aereo. A scioperare da Nord a Sud sarà il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in, che si fermerà per otto ore: dalle 10 alle 18.","post_title":"Salvini apre un tavolo per gli scioperi, ma si parla del Pnrr e non di contratti","post_date":"2023-07-12T12:11:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689163911000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449529","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_449531\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Forte dei Marmi[/caption]\r

\r

New entry versiliana per il gruppo Baglioni Hotels & Resorts, che a partire dal 2026 gestirà l'ex Paradiso al Mare di Forte dei Marmi. La struttura, oggi chiusa, era un 3 stelle da 65 camere situata nella centrale via Machiavelli, a 100 metri dalla spiaggia. L'albergo andrà incontro a un completo rinnovamento, con conseguente riposizionamento a 5 stelle.\r

I lavori di ristrutturazione inizieranno nel 2024 e vedranno la realizzazione di 58 suite e camere, nonché di un rooftop vista mare con bar, palestra e una piscina di 20x5 metri. Fiore all’occhiello la spa da 300 metri quadrati. “Era da tempo che lavoravamo a questa operazione e sono davvero felice di poter dare questo altro forte e positivo segnale a tutti i miei collaboratori, partner e viaggiatori che apprezzano la nostra storica e autentica ospitalità”, sottolinea il ceo del gruppo, Guido Polito.\r

\r

","post_title":"Baglioni Hotels si espande in Versilia con l'ex Paradiso al Mare di Forte dei Marmi","post_date":"2023-07-12T11:35:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689161726000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449513","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_424672\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo, presidente Aiav[/caption]\r

\r

Aiav ha sottoscritto un protocollo di intesa con M-Facility finalizzato all’implementazione di un’innovativa soluzione tecnologica destinata a semplificare le transazioni finanziarie nelle agenzie di viaggi e snellire la gestione operativa delle pratiche.\r

\r

L’accordo prevede la possibilità per gli associati Aiav di accedere a STS (Settlement Technology System), gateway di incassi e pagamenti sviluppato da M-Facility. La piattaforma si basa sull’integrazione tra le più aggiornate tecnologie in fatto di controllo delle transazioni finanziarie e lo strumento più “antico” del mondo bancario: il conto corrente. Il sistema, infatti, autorizza le transazioni fra le parti a mezzo bonifico istantaneo, solo se il saldo del conto corrente della parte acquirente è sufficiente a coprire l’acquisto.\r

\r

Fulvio Avataneo, presidente nazionale AIAV, dichiara: “La gestione finanziaria ed economica nel turismo, con particolare riguardo al settore delle agenzie di viaggi, è un fattore strategico sul quale si è fatto finora troppo poco. L’innovazione tecnologica in atto offre enormi opportunità per tutto il settore: con la firma di questo protocollo, i nostri Associati potranno utilizzare il gateway STS e accedere ad altri innovativi servizi in fase di definizione destinati a garantire transazioni sicure, pratiche e veloci”.\r

\r

Soluzione tecnologica avanzata\r

\r

STS è una soluzione tecnologicamente evoluta, già adottata da Trenitalia, che garantisce importanti risparmi, sotto più punti di vista, a cominciare dalla possibilità di evitare le fidejussioni: queste non sono solo un costo più o meno importante che si ripete annualmente per l’agenzia, ma si traducono anche in una posizione di svantaggio, che presuppone l’accesso al credito bancario e che si somma ad eventuali fidi, prestiti, castelletti, pesando sull’economia aziendale.\r

\r

“Sin dall’origine, STS è stato pensato per garantire certezza alle transazioni finanziarie fra gli operatori del settore – spiega Daniele Fiorini, Direttore Generale di M-Facility S.p.A - Oggi la performance del servizio è aumentata grazie alla convenzione con Intesa Sanpaolo che permette alle agenzie di viaggi di gestire il conto corrente con una spesa mensile di 5 euro (si tratta dell’unico costo che l’agente di viaggi deve sostenere) e all’operatore di incassare con bonifico istantaneo. STS è utilizzato, fra gli altri, da Trenitalia, che, alle agenzie di viaggi che utilizzano STS per regolare i pagamenti, restituisce la fidejussione bancaria”.\r

\r

Lo stesso vale per i pagamenti con carta di credito: “Non sarà più necessario – prosegue Fiorini – chiedere al passeggero di fornire la propria carta di credito o utilizzare quella dell’agenzia riducendone il plafond ad ogni transazione. Il sistema realizzato con STS permetterà anche a queste agenzie di avvantaggiarsi di questa soluzione”.\r

\r

Il prossimo obiettivo di Aiav è mutuare la medesima filosofia di pagamento anche ad altri fornitori di servizi: “Pensiamo a vettori, tour operator e, in generale, a tutti gli interlocutori delle agenzie – specifica Avataneo – con l’obiettivo di accompagnare i nostri Associati verso le sfide imposte dall’evoluzione del mercato”.\r

\r

\r

","post_title":"Aiav: accordo con M-Facility per snellire le transazioni delle adv","post_date":"2023-07-12T10:39:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689158351000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449503","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stage in grado di testare da un punto di vista psicoattitudinale il candidato, in modo da vagliarne la reale motivazione, le qualità personali, e di conseguenza la realtà turistica più adatta a valorizzarne le skills. Li propone Stars Be Original, società specializzata nel settore animazione e intrattenimento, che fornisce il personale a importanti tour operator. La compagnia, per la verità, li chiama Factory, ossia incontri attraverso i quali riuscire a individuare le figure più idonee da inserire nelle strutture turistiche di tutto il mondo.\r

\r

“Il mestiere dell’animatore ha attraversato delle evoluzioni negli anni – spiega il socio fondatore di Stars Be Original, Andrea Mulargia -, ma di base rimane un ruolo strettamente legato alla sfera emotiva. E' impossibile lavorare in un villaggio senza l’allegria nel cuore. La vera sfida è conferire la professionalità che questa attività merita le venga riconosciuta”. Le Factory si svolgono perciò in strutture ad hoc, previo colloquio conoscitivo, che consiste in una prima selezione basata sulla disponibilità del candidato a mettersi in gioco. Successivamente si aprirà una finestra su quello che sarà il lavoro vero e proprio, in una tre giorni piena di attività, emozioni e messe alla prova, col fine di arrivare a conclusione percorso sicuri di aver fatto la scelta giusta\".\r

\r

Nel percorso è prevista anche la figura dello psicologo, per consentire ai ragazzi di avere un confronto con un professionista nel momento in cui dovessero presentarsi dubbi sulla sfera emozionale, che in questo mestiere è sempre protagonista. “L’animatore è prima di tutto un essere umano – conferma il socio cofondatore Manuel Ricci -. Se vogliamo che questa figura venga riconosciuta nella sua professionalità deve essere tutelata anche da un punto di vista umano e psicologico, dal momento che il suo ruolo lo porta a stare con i turisti 24 ore su 24 regalando buon umore e intrattenimento. E' perciò assolutamente fisiologico che la preparazione debba prevedere un confronto con degli psicologi professionisti\".\r

\r

La Factory è soltanto l’inizio di una formazione che si acquisisce poi sul campo. L’obiettivo ambizioso della società è quello di istituire un albo dell’intrattenitore turistico, in un’ottica di tutela del mestiere e per dare a chi lo sceglie l’opportunità di essere connotato in una rosa di professionalità che meritano il giusto riconoscimento. “L’animatore una volta era considerato il ragazzino che decideva di fare un’esperienza fuori casa per una stagione o due – spiega la consulente per l’organizzazione, Elena Usilla -. Oggi il mondo è cambiato, la società è cambiata, e dobbiamo adattarci a questi cambiamenti con entusiasmo e voglia di crescere. Di base rimane un lavoro legato al concetto di vacanza e spensieratezza ma di fatto l’animatore sarà soprattutto un attento ascoltatore che con professionalità accompagnerà l’ospite durante il periodo della sua vacanza, e avrà la possibilità di crescere sia professionalmente sia umanamente”.","post_title":"Nascono le Factory di Stars Be Original: stage ad hoc per il mestiere di animatore","post_date":"2023-07-12T10:11:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1689156667000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449494","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_397018\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Peci[/caption]\r

\r

Egitto, Nord Europa, Usa, Seychelles, Sudafrica e la Thailandia, ma anche l’incoming di ItalyScape che ha superato di gran slancio le aspettative. E in più mete di nicchia come Canada, Cile, Ecuador e Sri Lanka. Sono le destinazioni che hanno trainato il primo semestre di Quality Group, chiuso con un fatturato quasi doppio rispetto allo stesso periodo del 2022. A luglio e agosto inoltre le prenotazioni stanno facendo salire il giro d'affari su livelli del 13% superiori a quelli dell'anno pre-Covid 2019. Per il 2023, l'aspettativa dell'operatore torinese è quindi quella di chiudere in pareggio e poco sopra i dati di un quadriennio fa, in termini sia di passeggeri, sia di fatturato.\r

\r

Il primo semestre del 2023 è stato in particolare contrassegnato da un forte advance booking e da un valore medio della pratica che si è alzato di circa il 20% a seconda della destinazione, per effetto dell’aumento dei prezzi. Questi due fattori hanno contribuito al raggiungimento di risultati con segno particolarmente positivo. Sostanziale pure la crescita dei preventivi fatti in autonomia dagli agenti di viaggio (+ 65%) attraverso il sistema di prenotazione e costruzione di viaggi Aladyn. Per tutti i cluster di clientela si evidenziano dunque ottimi dati di incremento: dai viaggi di nozze, che continuano a crescere in termini di teste e di valore, ai viaggi individuali su misura che sono la vera forza trainante del 2023.\r

\r

“Negli ultimi 12 mesi abbiamo notato un considerevole ampliamento della clientela di età compresa tra i trenta e i quarant’anni, che ha determinato la vendita di prodotti su misura e innovativi sotto il profilo del mix dei servizi prenotati - spiega il direttore commerciale Quality Group, Marco Peci -. Proprio il su misura, fin dalla ripartenza dello scorso anno, ha messo a dura prova la nostra organizzazione che si è trovata a dover gestire un aumento della complessità di produzione e gestione a fronte di una struttura che nel 2022 doveva riorganizzarsi dopo il periodo di Covid. Tutti i brand del gruppo sono riusciti magistralmente a gestire l’urto delle prenotazioni complesse e ad avviare una campagna di assunzioni che ha portato in azienda nuovo personale, per la gran parte già con forti esperienze nell’ambito del turismo organizzato, che ci ha consentito di operare nell’ultimo semestre 2022 e in questo primo del 2023 con grande efficacia”.","post_title":"Quality Group: passeggeri e fatturato sono tornati sui livelli pre-Covid","post_date":"2023-07-12T09:45:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689155155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà ancora Unahotels Reggio Emilia la squadra di pallacanestro della città emiliana che milita nella seria A della Lega Basket. Il brand del gruppo Una sarà infatti main sponsor del team per il quarto anno consecutivo, in una partnership che comprende anche le squadre del settore giovanile.\r

\r

“Siamo felici di portare avanti il sodalizio con la società biancorossa. La sponsorship è parte di un percorso sempre più ampio intrapreso dalla nostra compagnia, e più nello specifico dal brand Unahotels, nel mondo dello sport a livello nazionale - commenta Giorgio Marchegiani, amministratore delegato del gruppo Una -. Il nostro impegno nel continuare a investire importanti risorse per supportare una società sportiva d’eccellenza come la Pallacanestro Reggiana conferma la solidità, la leadership, l’attaccamento ai valori dello sport e la lungimiranza del gruppo e dei suoi azionisti”.\r

\r

La vocazione di Unahotels verso la pallacanestro italiana è sancita non solo dalla storica e rilevante presenza dei suoi hotel in città chiave di questo sport, come Milano, Varese, Bologna, Treviso e Pesaro, che lo hanno reso riferimento di ospitalità per la cestistica nazionale, ma anche da una condivisione di valori comuni, come l’ambizione, la tenacia e la passione, che da sempre fanno parte di quell’etica sportiva abbracciata anche dalla Pallacanestro Reggiana.\r

\r

“Il rinnovato impegno al fianco del club biancorosso è per noi motivo di grande orgoglio ed esprime la profonda sintonia che si è instaurata negli anni passati insieme - aggiunge il direttore generale del gruppo Una, Fabrizio Gaggio -. Tutto questo, inoltre, conferma il supporto della più grande catena alberghiera italiana, e in particolare della collezione Unahotels, a tutto il mondo dello sport italiano e delle sue eccellenze. Siamo pieni di entusiasmo in vista della nuova stagione e delle soddisfazioni che potremo vivere insieme”.","post_title":"Unahotels ancora al fianco della Pallacanestro Reggiana per la quarta stagione consecutiva","post_date":"2023-07-11T11:17:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689074260000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un mercato dinamico e fiorente per gli operatori del turismo senior: i cinquantenni di oggi sono spesso single, frequentano le palestre, hanno il culto del corpo e del tempo libero, coltivano emozioni. Nasce da queste considerazioni il progetto Adelante+, nuovo tour operator online, spin-off di Vamonos Vacanze, specializzato in viaggi di gruppo per single over 50: viaggiatori in una fascia di età ideale compresa tra i 48 e i 62 anni.\r

\r

\"E' questo infatti il momento della vita in cui si tende a viaggiare e a spendere di più - sottolinea una nota -: le persone hanno più tempo e più denaro, possono raggiungere un ventaglio più ampio di destinazioni, prenotare hotel a 5 stelle, imbarcarsi su navi extra-lusso o immergersi nelle acque termali di una spa in alta quota. A 50 anni hai le due condizioni necessarie per goderti al massimo la vita: i soldi per poterti permettere le esperienze e la salute per poter viaggiare\".\r

\r

","post_title":"Da uno spin-off di Vamonos Vacanze nasce il to online Adelante+ per gli over 50","post_date":"2023-07-11T11:07:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689073663000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aon, Edenred, Eudaimon, Jointly, Randstad, Jakala, Beneficy, Pellegrini e Tre Cuori. Bluwelfare, la piattaforma del gruppo Bluvacanze dedicata ai programmi di welfare aziendale e delle convenzioni, è oggi integrata con le principali tecnologie dei gestori principali. Come noto, il welfare aziendale permette di finanziare servizi alle famiglie e può includere anche buoni d'acquisto per i viaggi oppure il carburante. Dal 4 luglio, il nuovo decreto lavoro è stato integrato di modifiche che riguardano proprio questo argomento, confermandone l’impianto generale. In estrema sintesi, ne è stato riquantificato l’onere finanziario derivante, stabilendo due filoni: nuclei con figli fiscalmente a carico e non. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, per i primi la norma porta la soglia dei fringe benefit (beni e servizi prestati ai lavoratori senza che concorrano a formare reddito) a 3 mila euro. Per tutti gli altri resta valido l’importo di 258,23 euro.\r

\r

Bluwelfare è stata lanciata nel 2018 e poi guidata da Lorenzo Mazzucchelli, travel welfare commercial manager del gruppo Bluvacanze. Dopo questo primo semestre del 2023, il valore delle pratiche realizzate è triplicato rispetto al 2022. Agli iscritti (dipendenti di aziende), la piattaforma permette di prenotare in autonomia oltre 1,3 milioni di hotel in tutto il mondo e tutte le compagnie aeree, di bandiera e low cost. Ma non solo, anche le crociere Msc, i treni di Trenitalia, oltre 25 mila attività, compresi biglietti dei musei e visite a parchi di divertimento, il noleggio di auto in oltre 45 mila punti vendita nel mondo, infine transfer da e per gli aeroporti. \"Il funzionamento di Bluwelfare rispecchia un vero e proprio sito e-commerce e permette di mettere a carrello i servizi selezionati e pagarli con lo stesso credito welfare\", spiega Mazzucchelli.","post_title":"Cresce Bluwelfare: la piattaforma Bluvacanze oggi integra le tecnologie dei gestori principali","post_date":"2023-07-11T10:30:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1689071403000]}]}}