Mandarin Oriental, crescono RevPar e quote di mercato Nel 2025, il gruppo Mandarin Oriental ha registrato una solida crescita dei ricavi, sostenuta da una domanda costante nel segmento dell’ospitalità di lusso e da un’efficace esecuzione su tutto il portfolio globale. Il RevPar è aumentato del 10% rispetto al 2024 grazie a miglioramenti sia nella tariffa media sia nei livelli di occupazione nei mercati chiave. Mandarin Oriental ha inoltre registrato un incremento della quota di mercato di tre punti percentuali. Durante l’anno, Mandarin Oriental ha mantenuto il focus sull’offerta del suo “servizio leggendario” e di esperienze eccezionali, investendo allo stesso tempo nelle capacità necessarie a supportare la propria strategia di crescita a lungo termine. Laurent Kleitman, group chief executive di Mandarin Oriental, ha dichiarato: «Il 2025 è stato un anno positivo per il gruppo: abbiamo seguito una strategia chiara e rafforzato l’esecuzione. In linea con il nostro obiettivo di essere il miglior operatore dell’ospitalità di lusso, abbiamo registrato un incremento di 3 punti percentuali nel market share, una cresciata a doppia cifra del RevPar su base comparabile e una maggiore redditività nel portfolio, mantenendo l’eccellenza della nostra proposta di servizio. Allo stesso tempo, abbiamo effettuato investimenti in talento, capacità e cultura necessari per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di crescita a lungo termine». Espansione costante Durante lo scorso anno, Mandarin Oriental ha continuato a espandere la sua presenza globale con l’apertura di due nuovi hotel e il rebranding di tre proprietà, aggiungendo cinque nuove destinazioni al portfolio. Attualmente Mandarin Oriental gestisce 45 hotel, 15 branded residences e 36 exceptional homes in 28 paesi e territori, riflettendo l’ambizione di crescere in destinazioni di rilievo internazionale, preservando la loro identità. Quest’anno, il Gruppo celebra un altro importante traguardo con il 150° anniversario di uno dei suoi due hotel fondatori, Mandarin Oriental, Bangkok, inaugurato nel 1876. In prospettiva, il portfolio di sviluppo rimane solido, con oltre 30 progetti di aperture previste nei prossimi sei anni. Mandarin Oriental ha anche raggiunto un importante obiettivo di sostenibilità, diventando il primo gruppo alberghiero a ottenere la certificazione Gstc per il 100% della sua rete. Questo riconoscimento dimostra l’impegno del gruppo verso pratiche responsabili, tra cui la riduzione della plastica monouso, l’approvvigionamento etico e iniziative a supporto delle comunità locali. Mandarin Oriental entra nel 2026 con una rinnovata attenzione sulla sua strategia di espansione e sulla presenza globale, oltre che sull’arricchimento delle esperienze offerte agli ospiti. Kleitman ha infine aggiunto: «Mandarin Oriental Hotel Group è consapevole dell’incertezza persistente in Medio Oriente, che continua a influenzare comunità, mercati e catene di approvvigionamento nella regione. I nostri pensieri vanno alle persone e alle compagnie colpite dalla guerra. Nonostante l’incertezza, la nostra strategia diversificata e il focus a lungo termine ci danno fiducia nella capacità di affrontare le condizioni attuali e continuare a costruire per il futuro». Condividi

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Durante lo scorso anno, Mandarin Oriental ha continuato a espandere la sua presenza globale con l’apertura di due nuovi hotel e il rebranding di tre proprietà, aggiungendo cinque nuove destinazioni al portfolio. Attualmente Mandarin Oriental gestisce 45 hotel, 15 branded residences e 36 exceptional homes in 28 paesi e territori, riflettendo l’ambizione di crescere in destinazioni di rilievo internazionale, preservando la loro identità.\r

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Quest’anno, il Gruppo celebra un altro importante traguardo con il 150° anniversario di uno dei suoi due hotel fondatori, Mandarin Oriental, Bangkok, inaugurato nel 1876. In prospettiva, il portfolio di sviluppo rimane solido, con oltre 30 progetti di aperture previste nei prossimi sei anni.\r

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Mandarin Oriental ha anche raggiunto un importante obiettivo di sostenibilità, diventando il primo gruppo alberghiero a ottenere la certificazione Gstc per il 100% della sua rete. Questo riconoscimento dimostra l’impegno del gruppo verso pratiche responsabili, tra cui la riduzione della plastica monouso, l’approvvigionamento etico e iniziative a supporto delle comunità locali. Mandarin Oriental entra nel 2026 con una rinnovata attenzione sulla sua strategia di espansione e sulla presenza globale, oltre che sull’arricchimento delle esperienze offerte agli ospiti. Kleitman ha infine aggiunto: «Mandarin Oriental Hotel Group è consapevole dell’incertezza persistente in Medio Oriente, che continua a influenzare comunità, mercati e catene di approvvigionamento nella regione. I nostri pensieri vanno alle persone e alle compagnie colpite dalla guerra. Nonostante l’incertezza, la nostra strategia diversificata e il focus a lungo termine ci danno fiducia nella capacità di affrontare le condizioni attuali e continuare a costruire per il futuro».","post_title":"Mandarin Oriental, crescono RevPar e quote di mercato","post_date":"2026-03-23T14:53:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1774277624000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510152","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La programmazione estiva di Star Clippers nell’Adriatico è un omaggio alla tradizione marinaresca della Serenissima. Gli itinerari toccano alcune delle località più suggestive dell’Adriatico: dal fiordo di Kotor, in Montenegro, alle isole dalmate, fino all’Istria croata. Non mancano tappe lungo le coste italiane tra Marche, Puglia e Salento, in un susseguirsi di borghi affacciati sul mare, con escursioni facoltative alla scoperta delle località meno note.\r

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Chi è già stato ospite a bordo di un veliero Star Clippers sa bene che l’esperienza è diversa da quella di una crociera tradizionale. Niente folle, ma un numero limitato di compagni di viaggio, con cui condividere il ritmo della navigazione a vela. E nell’epoca in cui il carburante è un tema sensibile, una fonte di energia come il vento è anche una scelta etica.\r

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Un mare senza dress code e senza posta assegnati a tavola. Un mare che, come l’equipaggio, impara il tuo nome, in un rapporto che presto diventa diretto: già dopo il primo giorno i volti si riconoscono, le conversazioni si intrecciano sul ponte, al bar o durante le manovre delle vele. Non è raro che un marinaio ti spieghi come si issa una randa o che il comandante racconti la rotta della notte mentre il sole scende sul mare.\r

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In particolare, di base a Venezia sarà l’ammiraglia Royal Clipper, un cinque alberi ispirato al leggendario Preussen. Le 42 vele e i suoi 134 metri di lunghezza gli sono valsi, nel 2001, l’iscrizione al Guinness dei primati per essere il più grande veliero a vele quadre al mondo.\r

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Dalla stessa laguna che ha visto passare galeoni, fregate, bucintori e infinite navi mercantili della Repubblica di Venezia, si parte ancora oggi con quella sensazione antica di chi salpa alla scoperta del mondo. Non è un caso che proprio qui sia cresciuta una delle grandi civiltà marinare della storia.\r

Le rotte\r

L’Adriatico, e in particolare la rotta tra Venezia e la costa dalmata, è stato per secoli un formidabile campo di prova per navigatori e cantieri. Un mare relativamente raccolto, protetto dalle tempeste oceaniche, ma attraversato da venti regolari – bora, scirocco e maestrale – che cambiano direzione e intensità con rapidità. A questo si aggiunge una geografia unica: centinaia di isole lungo la costa croata, porti naturali, baie riparate e brevi distanze tra un approdo e l’altro.\r

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E se sette giorni non bastano, Star Clippers offre anche rotte più lunghe. Con l’itinerario di undici notti a bordo del veliero quattro alberi Star Clipper, ad esempio, il viaggio unisce alla tappa croata una vera circumnavigazione dell’Italia meridionale, attraversando lo dtretto di Messina e raggiungendo Civitavecchia.\r

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Dall’isola di Lussinpiccolo, l’Adriatico si scandaglia fino a Otranto, il porto più orientale dello stivale italiano. Poi il fascino di Taormina, quello vulcanico del profilo etneo e delle isole Eolie, la costa d’Amalfi e le casette di Ponza. Un viaggio circolare che attraversa tre mari – Adriatico, Ionio e Tirreno – e racconta l’Italia come la si vedeva una volta: dal ponte di una nave.\r

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Undici notti, questa la durata della crociera sulla rotta inversa, che vedrà il quattro alberi Star Clipper muovere da Civitavecchia alla volta della Serenissima. Dopo Ponza, Amalfi, Lipari e Taormina, in questa occasione la compagnia approderà per la prima volta assoluta a Crotone, porto con 2800 anni di storia. Si rientra poi nell’Adriatico con ben tre scali in Puglia: oltre Otranto, Monopoli e Barletta. Prima di rientrare a Venezia, una tappa nell’Istria croata a Rovigno.","post_title":"Star Clippers in crociera lungo le rotte della Serenissima","post_date":"2026-03-23T09:36:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1774258579000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510123","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_510124\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Anastasia Moro[/caption]\r

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Garibaldi Hotels annuncia l’ingresso di Anastasia Moro nel ruolo di direttore marketing. 42 anni, Moro vanta oltre 15 anni di esperienza nella definizione, governance e implementazione di strategie di marketing e comunicazione cross-channel a livello nazionale e internazionale, con focus su brand equity e crescita del business. D\r

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“L’ingresso di Anastasia Moro nel team avviene in una fase particolarmente rilevante per il nostro Gruppo e per l’intero comparto dell’ospitalità, caratterizzato da un forte rischio di commoditizzazione dell’offerta, un cliente sempre più orientato a standard distintivi, una forte accelerazione digitale e l’impatto sempre più pervasivo dell’intelligenza artificiale sui processi di marketing, distribuzione e relazione con l’ospite. La sua esperienza poliedrica e le sue competenze saranno una leva strategica per valorizzare i nostri progetti di ospitalità con una visione orientata al futuro”, ha detto Egidio Ventimiglia, presidente di Garibaldi Hotels.\r

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“Assumere la responsabilità del marketing Garibaldi Hotels oggi significa affrontare una sfida di sistema, in cui la capacità di leggere il contesto, valorizzare i dati e integrare in modo consapevole le nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale, è fondamentale per generare valore e differenziazione in un settore esposto al rischio di standardizzazione. In questo scenario, il marketing ha un ruolo strategico nel governare la complessità, orientando innovazione e dati al servizio di un brand già distintivo, con l’obiettivo di rafforzarne nel tempo la rilevanza attraverso scelte misurabili, coerenti e sostenibili, mantenendo al centro le persone – ospiti, territori e team – che rappresentano il cuore dell’ospitalità Garibaldi”, dice Anastasia Moro.","post_title":"Garibaldi Hotels, Anastasia Moro è il nuovo direttore marketing","post_date":"2026-03-21T11:37:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1774093047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510120","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rimini punta a rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali e a sviluppare ulteriormente i segmenti leisure, Mice e wedding, con l’obiettivo di crescere durante tutto l’anno. VisitRimini ha presentato attività, visione e linee strategiche per il 2026, confermando la direzione di un percorso di posizionamento sempre più orientato alla valorizzazione del territorio e alla crescita del brand cittadino.\r

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Il 2025 ha visto il consolidamento della Rimini 4 Seasons Collection, la campagna che ha contribuito a ridefinire l’immagine della città, rendendola più riconoscibile, contemporanea e presente sui mercati nazionali e internazionali. A questa si sono affiancati nuovi format digitali, progetti creativi e una programmazione di comunicazione che ha rafforzato la reputazione della destinazione durante tutto l’anno.\r

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Due macro obiettivi strategici: reputation e business. Il piano 2026 si sviluppa lungo due direttrici centrali: rafforzare il posizionamento di Rimini come destinazione lifestyle e culturale, attiva 365 giorni l’anno, attraverso contenuti, storytelling e prodotti turistici coerenti con l’identità evolutiva del territorio.\r

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Sviluppare i segmenti Leisure, Mice e Wedding per attrarre nuovi target, aumentare il valore della domanda e ampliare la commercializzazione su base annuale, con un approccio sempre più orientato all’esperienzialità e alla personalizzazione del viaggio.\r

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VisitRimini ha confermato l’impegno a rafforzare la presenza della destinazione sui principali mercati internazionali, con focus su Europa di prossimità, Paesi DACH, Europa del Nord e dell’Est. Le strategie comprendono campagne digitali dedicate, attività di co-marketing, presenza a fiere e workshop internazionali, media relations, produzioni di contenuti e la brandizzazione dei principali touchpoint turistici. Oltre il 50% degli investimenti previsti nel piano di marketing 2026 è destinato ai mercati internazionali.\r

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L’efficacia di questo lavoro trova riscontro nei dati positivi del turismo a Rimini nel 2025. La città si conferma in testa alle località balneari italiane per presenze turistiche, con oltre 7 milioni di pernottamenti registrati nell’anno. Il bilancio segna un andamento positivo sia negli arrivi, cresciuti del +3,65% (con +1,7% di turisti italiani e +7,93% di stranieri), sia nei pernottamenti, in aumento del +1,2%.","post_title":"VisitRimini lancia un nuovo riposizionamento internazionale nel 2026","post_date":"2026-03-21T11:32:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1774092747000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Turisti, Golfo e Italia. Nel 2025 il turismo internazionale in Italia ha raggiunto livelli record confermando il ruolo centrale del settore nell’economia nazionale ma all’interno di questo quadro espansivo si distingue una componente tanto ridotta nei numeri quanto rilevante nei valori ovvero quella dei visitatori provenienti dai Paesi del Golfo e più in generale dal Medio Oriente con circa 964 mila arrivi e una crescita superiore al 20% rispetto all’anno precedente si tratta di una quota inferiore all'1% delle presenze complessive straniere che hanno superato i 270 milioni.\r

Ma capace di incidere in maniera significativa sulla spesa complessiva grazie a un profilo di consumo orientato al lusso allo shopping e ai servizi ad alto valore aggiunto questi turisti si concentrano prevalentemente nelle grandi città d’arte e nei poli del turismo premium come Roma Milano Firenze e Venezia dove il loro contributo si riflette in maniera diretta sui fatturati di hotel di fascia alta boutique di lusso e ristorazione di livello contribuendo a sostenere margini più elevati rispetto alla media del comparto\r

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Ingenti perdite\r

Le stime indicano che una contrazione compresa tra il 20 e il 30% dei flussi dal Golfo potrebbe tradursi nella perdita di 200 o 300 mila visitatori nell’arco del 2026 con un impatto economico tra i 300 e i 600 milioni di euro mentre in uno scenario più severo con una riduzione fino al 50% il danno potrebbe superare 1 miliardo di euro pur trattandosi di numeri relativamente contenuti rispetto al totale delle presenze la perdita risulta amplificata dall’elevata capacità di spesa di questa clientela e dalla sua incidenza nei segmenti più redditizi del mercato turistico\r

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L’impatto si concentra soprattutto nei segmenti più redditizi come hotellerie di fascia alta retail di lusso e ristorazione premium mentre a livello macroeconomico il problema non è tanto la diminuzione dei turisti quanto la perdita di valore medio per visitatore con il rischio di una maggiore dipendenza da un turismo europeo più numeroso ma meno remunerativo evidenziando la fragilità di un modello sempre più legato a mercati ad alta spesa ma instabili dal punto di vista geopolitico\r

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","post_title":"Turisti del Golfo in calo nel 2026 rischio perdite per il turismo italiano","post_date":"2026-03-21T10:40:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1774089621000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510058","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Emma Villas punta su nuovi investimenti tecnologici volti a definire una customer experience che rafforzi il legame con clienti, proprietari e partner, contribuendo allo sviluppo di un modello di ospitalità sempre più innovativo e orientato al cliente. \r

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Il percorso di innovazione tecnologica include un nuovo piano di investimenti dedicato alla digitalizzazione del business, allo sviluppo di nuovi strumenti digitali e al miglioramento dell’esperienza degli utenti sulle piattaforme web e mobile. Il progetto, che ha avuto una forte accelerazione nell’ultimo anno, si inserisce in una strategia di investimento più ampia, che nell’ultimo biennio ha inciso per una quota poco superiore all’1% dei ricavi.\r

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L’obiettivo al centro della strategia di Emma Villas è costruire una piattaforma digitale sempre più evoluta, capace di semplificare il percorso di prenotazione, supportare la massima flessibilità permettendo al cliente di scegliere tariffe e termini e condizioni di prenotazione, migliorare la qualità del servizio avvicinandolo all’hotellerie e rafforzare il legame con ospiti, proprietari e partner, contribuendo allo sviluppo di un modello di ospitalità sempre più innovativo e orientato al cliente.\r

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«L’innovazione tecnologica è oggi uno dei principali fattori di crescita del settore del vacation rental - commenta Giammarco Bisogno, ceo di Emma Villas - Con questo piano di investimenti Emma Villas conferma la volontà di rafforzare il proprio posizionamento nel settore del vacation rental di fascia alta, puntando su digitalizzazione, automazione dei processi, maggiore flessibilità e personalizzazione delle tariffe e dei soggiorni e miglioramento continuo dell’esperienza dell’utente. Vogliamo rendere l’esperienza dei nostri ospiti sempre più semplice, fluida e personalizzata, rafforzando al tempo stesso il rapporto digitale con proprietari e partner. La tecnologia ci consente di automatizzare molti processi, ridurre i tempi di risposta e sviluppare nuovi servizi a valore aggiunto, mantenendo al centro la professionalità del nostro team e l’eccellenza dell’ospitalità nelle nostre proprietà, elementi che caratterizzano Emma Villas».\r

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L’obiettivo degli investimenti è quello di automatizzare i processi aziendali e favorire l’incontro tra domanda e offerta sulle piattaforme web e mobile.\r

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Una parte degli investimenti tecnologici degli ultimi mesi ha riguardato la realizzazione della nuova piattaforma proprietaria di Customer Service, EV Customer Plus, sviluppata in collaborazione con un partner tecnologico, con l’obiettivo di confermare un livello altissimo di reattività agli input e richieste di assistenza di ospiti (oltre 55.000 all’anno) e proprietari (di oltre 600 strutture) e trasformare il servizio clienti di Emma Villas strutturato con un team interno di 7 operatori di grande esperienza (più 5 persone esterne), in un modello omnicanale avanzato, in grado di combinare automazione tecnologica e supporto umano, 7 giorni su 7.\r

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Un secondo ambito di investimento ha riguardato lo sviluppo del nuovo e-commerce integrato per l’acquisto di servizi comfort in villa, polizze assicurative opzionali e altri extra esclusivi, per rendere l’esperienza di acquisto più intuitiva e flessibile.\r

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Dal punto di vista gestionale, il progetto introduce anche una struttura più evoluta lato back office, con una nuova anagrafica dei servizi, strumenti dedicati alla gestione dei fornitori, calendari operativi e sistemi di controllo che consentono una gestione più efficiente dell’offerta. Il cliente ha poi la possibilità di integrare le proprie coperture assicurative per il soggiorno, oltre alla polizza di annullamento del soggiorno già inclusa, con altre assicurazioni by EuropAssistance, come ad esempio la polizza annullamento all risk, la polizza sanitaria durante il viaggio o la polizza “pet” per tutelare i compagni di viaggio a 4 zampe.\r

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Il sistema consente di presidiare al meglio un trend molto chiaro: la crescita della domanda di massima flessibilità, non solo per quanto riguarda arrivi e partenze in qualsiasi giorno della settimana — esigenza che aveva già portato all’introduzione di un calendario flessibile — ma anche in relazione alle tariffe turistiche. Questo avanzamento tecnologico supporta la nuova campagna digitale “EV Flexi” già on air per la stagione 2026. Ad oggi il 14% delle prenotazioni dirette (B2C) utilizza la tariffa Flexi, un dato in costante crescita.\r

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","post_title":"Emma Villas investe sul digitale per migliorare e personalizzare l'esperienza del cliente","post_date":"2026-03-20T11:58:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1774007929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510019","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto Changi di Singapore resta sul tetto del mondo: lo scalo ha infatti conquistato il titolo di “Aeroporto dell'anno 2026” di Skytrax, aggiudicandosi questo riconoscimento per la quattordicesima volta.\r

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Grande assente della classifica stilata dall'agenzia di rating inglese, l'aeroporto Hamad di Doha - nel 2025 al secondo posto assoluto -: ciò è dovuto al fatto che lo scalo ha annunciato all'inizio di questa settimana che si sarebbe ritirato da tutte le fiere, conferenze, eventi di settore e programmi di premiazione esterni alla luce dell'attuale situazione in Medio Oriente e nel Golfo.\r

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Tornando alla classifica, i primi cinque aeroporti al mondo si trovano tutti in Asia: sul secondo gradino del podio c'è Seul Incheon e al terzo Tokyo Haneda; seguono al quarto posto Hong Kong e al quinto Tokyo Narita.\r

Gli aeroporti europei\r

L'aeroporto europeo con il miglior piazzamento è stato Parigi Charles de Gaulle, al sesto posto assoluto. È il quarto anno consecutivo che si aggiudica il primo posto nella classifica europea.\r

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Ottimo piazzamento, al settimo posto, per l'aeroporto di Roma Fiumicino, seguito da Istanbul all'ottavo e da Monaco al nono.\r

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Tra gli altri aeroporti europei nella top 20 figurano l'aeroporto di Helsinki-Vantaa (11°), Vienna (15°), Londra Heathrow (16°), Amsterdam Schiphol (17°) e Zurigo (19°).\r

L'aeroporto di Budapest si è aggiudicato il titolo di Miglior Aeroporto dell'Europa orientale, mentre quello di Londra Heathrow ha ricevuto il riconoscimento per il Miglior Shopping Aeroportuale al Mondo.","post_title":"Singapore resta il migliore aeroporto del mondo secondo Skytrax","post_date":"2026-03-20T09:26:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773998787000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510011","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La giunta regionale della Sardegna ha approvato il 'term sheet' per l’integrazione industriale degli aeroporti sardi, primo passo verso la creazione di una holding di coordinamento tra gli scali di Cagliari, Olbia e Alghero.\r

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Il via libera è arrivato su proposta della presidente Alessandra Todde, di concerto con l’assessora ai Trasporti Barbara Manca. Il documento, condiviso con la Camera di commercio di Cagliari-Oristano, F2i Ligantia e Fondazione di Sardegna, definisce i principali termini economici e contrattuali per l’eventuale ingresso della Regione nella futura società.\r

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Il disegno punta a rafforzare il sistema aeroportuale dell’isola attraverso una gestione integrata dei tre scali, con l’obiettivo di aumentare le rotte, attrarre investimenti e sostenere lo sviluppo turistico e la mobilità della Sardegna.\r

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L’iniziativa rappresenta anche il presupposto per chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il riconoscimento della rete aeroportuale della Sardegna, istituto previsto dalla normativa europea e nazionale.\r

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La Regione sottolinea che l’operazione non prevede la vendita degli aeroporti, ma un’integrazione industriale degli scali in un unico sistema coordinato, con una presenza pubblica centrale nella governance insieme agli altri soci istituzionali.\r

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\"Non stiamo parlando di una privatizzazione\" ha sottolineato la presidente Todde. \"La Regione è una garanzia: avere le quote in questo processo ci permette di razionalizzare meglio gli slot tra partenze e arrivi. Avremo voce in capitolo e vogliamo incidere sul piano industriale complessivo della nuova gestione\".","post_title":"Sardegna: la Regione approva il disegno per l'integrazione dei tre aeroporti in una holding","post_date":"2026-03-20T08:58:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773997117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_510009\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Paola Puzzovio[/caption]\r

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Paola Puzzovio è stata nominata vice presidente vicario della Federazione Turismo della Confederazione Europea Professionisti e Imprese. La nomina è stata conferita dal presidente nazionale di Confepi, Francesco Spena Barretta.\r

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Professionista di riferimento nel panorama del turismo enogastronomico e dell’ospitalità extralberghiera, Paola Puzzovio porta nel nuovo incarico oltre trent’anni di esperienza imprenditoriale, uniti a una visione strategica orientata allo sviluppo sostenibile, alla valorizzazione dei territori e alla crescita delle imprese turistiche italiane.\r

Un'esperienza trentennale\r

Founder & manager di Teging Italia, progetto dedicato al turismo enogastronomico italiano, e ideatrice dell'International Tourism EnoGastronomic Event, Puzzovio è inoltre presidente della sezione Turismi di Laica, associazione di imprese e professionisti del Salento, e direttrice per l’Italia di Beeyond Travel, tour operator newyorkese specializzato nell’incoming verso l’Italia. Nel suo percorso professionale si distingue anche come ambassador di Green Destinations, speaker, formatrice e docente per enti e accademie.\r

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Tra le sue iniziative imprenditoriali e culturali figurano numerosi progetti di sviluppo territoriale e turistico, tra cui Salento Travel, Turismo Itinerante e Salento Itinerante, oltre alla fondazione della prima scuola di cucina salentina-pugliese.\r

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Negli ultimi anni ha fondato PEevents, società al femminile specializzata nell’organizzazione di eventi sostenibili e inclusivi nei settori turismo, agroalimentare e sport. Tra i progetti più recenti c’è Skills4Tourism, progetto internazionale di Teging per la formazione e il lavoro per il turismo e e l'Ho-Re-Ca, con il quale, in questi mesi, sta formando nuove figure professionali altamente specializzate.\r

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Nel nuovo ruolo di vice presidente vicario della Federazione Turismo, contribuirà a rafforzare la rappresentanza delle imprese turistiche all’interno della confederazione, promuovendo iniziative di sviluppo del turismo nazionale, servizi di consulenza e supporto agli operatori del settore, collaborazioni con istituzioni ed enti turistici e percorsi di formazione specialistica. Tra le sue principali funzioni rientreranno il monitoraggio delle tendenze del comparto turistico, la partecipazione a tavoli di lavoro e discussioni politiche sul turismo e il rafforzamento della presenza di Confepi nel settore.\r

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","post_title":"Confepi: Paola Puzzovio vice presidente vicario della Federazione Turismo","post_date":"2026-03-20T08:45:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1773996326000]}]}}