Mandarin Oriental approda a Budapest: il nuovo hotel Gellért aprirà nel 2027 Novità in casa Mandarin Oriental, che annuncia il proprio approdo nella capitale ungherese grazie all’apertura del nuovo Gellért, Budapest, prevista per il 2027. L’albergo di 143 camere e suite sarà completamente ristrutturato a cura dello studio londinese di interior design di Alexander Waterworth, già responsabile dei lavori del Mandarin Oriental, Costa Navarino. Di proprietà della società di investimeto Bdpst Group, l’hotel mira a diventare una vera destinazione dedicata al wellness e sarà caratterizzato da sette aree esperienziali, che combineranno i trattamenti termali di origine orientale del gruppo Mandarin a terapie europee che celebrano la tradizione ungherese. La struttura offrirà inoltre uno spazio dedicato al fitness e una piscina coperta all’ultimo piano, con una vasca vitality, una sauna, una piscina fredda e un’area relax all’aperto. Sempre sul tetto, sarà presente un bar con vista panoramica sul lato Pest della città e sul fiume Danubio. L’Hotel ospiterà poi un ristorante affacciato sulla città e sul fiume, al quale si aggiungeranno una pasticceria e un cafè in stile ungherese, nonché una spaziosa sala da ballo. Il Mandarin Oriental Gellért, Budapest sorgerà in seguito alla ristrutturazione dello storico Gellért Hotel: un gioiello architettonico in stile Art Nouveau, rinnovato in chiave moderna. Posizionato sul lato Buda della città e a pochi passi dal ponte della Libertà, che collega Buda a Pest, l’albergo ha aperto i propri battenti nel 1918, diventando presto una struttura leggendaria della capitale ungherese. “A Budapest adotteremo lo stesso approccio che impieghiamo in tutte le nostre proprietà storiche, unendo il rispetto della cultura locale al comfort moderno che ci caratterizza – sottolinea il ceo di Mandarin Oriental Hotel Group, Laurent Kleitman -. Siamo entusiasti di approdate per la prima volta in Ungheria e di poter assistere alla rinascita di questa vera e propria leggenda dell’ospitalità. Il Mandarin Oriental Gellért, Budapest, insieme ai nostri hotel di Praga e a Vienna, formerà un’interessante triade in Europa Centrale.” Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460307 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sorgerà a Malaga, nella piazza Manuel Azaña, proprio di fronte all’avenida de Andalucía, il nuovo CaixaForum, polo culturale che arricchirà l’offerta della città e doterà di nuove aree verdi la zona, convertendola in un centro rivitalizzante. Quest’anno partono i lavori, che termineranno nel 2026, con un investimento di 30 milioni di euro più 5 milioni per le attività, che prevedono 6 esposizioni annuali e 1.500 attività. In quasi 10.000 metri quadrati avranno posto due grandi sale espositive, un auditorium e diverse sale polivalenti al primo piano; al piano terra uno spazio educativo, una caffetteria-ristorante e una libreria, con il parcheggio sotterraneo. Fuori il grande giardino sarà il polmone verde del quartiere e accoglierà diverse attività all’aperto. Il progetto degli architetti Felipe Pich-Aguilera e Teresa Batlle e del loro team, con la collaborazione di Arup España, è stato concepito per integrarsi nel paesaggio urbano, generando un impatto positivo sul quartiere; la fluida copertura a forma di goccia d’acqua sarà l’emblema dell’edificio e permetterà di giocare con la luce facendo risaltare il suo singolare profilo, di giorno e di notte. Fungerà anche da rifugio climatico: l’edificio si orienterà seguendo il corso del sole la cui incidenza verrà modulata in sezioni secondo le stagioni dell’anno, anche grazie all’utilizzo di materiali sostenibili che mirano all’economia circolare. Il progetto, infatti, sottolinea il nuovo corso dell’architettura che, secondo i suoi progettisti, deve trovare il giusto compromesso tra società e natura. Il progetto di Malaga segue quelli della fondazione ‘la Caixa’ già presenti nelle principali città spagnole: Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Zaragoza e Palma. [post_title] => Spagna: aprirà i battenti nel 2026 a Malaga il nuovo polo culturale CaixaForum [post_date] => 2024-01-29T13:49:18+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706536158000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460261 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I 17 cataloghi di Boscolo Tours per il 2024 sono dedicati ad aree geografiche di tutto il mondo, compresa anche una programmazione sul lungo raggio adatta a tutte le tipologie di viaggiatore. «Conosciamo molto bene i nostri clienti e possiamo costruire un prodotto long haul, grazie al quale l’accompagnatore prende il cliente all’inizio del viaggio e lo lascia alla fine, offrendo dei punti di riferimento certi - spiega lo specialista di prodotto, Domenico Cocozza -. Siamo anche molto attenti alle distanze: il nostro itinerario è pensato per non viaggiare più di cinque ore. Quindi abbiamo inserito una serie di interessanti tappe intermedie nei nostri percorsi. E i clienti lo apprezzano". Nel prodotto è incluso anche l’early check-in e check-out su mete come l’India, dove i voli arrivano a destinazione nelle ore notturne. "Quest’anno, oltre all’itinerario dedicato al meglio del Rajastan, proprio in India abbiamo tra le altre cose pensato a un tour sul tema della spiritualità e della multiculturalità. L’accoglienza del mercato è stata positiva e le partenze sono state tutte confermate. Nella programmazione di quest'anno il classico tour del Triangolo d'oro rivisitato prevede inoltre otto pernottamenti, due dei quali ad Agra e uno nella splendida regione del Shekhawati, nel subcontinente indiano, dove dei mercanti hanno costruito elaborati palazzi in aperta campagna». Per quanto riguarda l'itinerario dedicato Nepal, questo viene anche combinato con il Bhutan: "Una destinazione molto particolare e spesso più impegnativa, visti i lunghi spostamenti a piedi. Uno dei nuovi itinerari indiani porta infine nel Ladakh e nel Kashmir: un paesaggio himalayano incantevole caratterizzato dalla cultura buddista. C’è poi la possibilità di raggiungere anche il sud dell'India e il Kerala, dove vivere esperienze indimenticabili tra boschi di spezie e lagune salmastre». Il lungo raggio di Boscolo raggiunge anche la Cina con quattro itinerari classici che toccano Pechino, Xi’an e Shanghai, permettono una sosta a Chengdu per vedere i panda e raggiungono poi la zona di Guilin e Hong Kong. Oppure si può scoprire il Vietnam, con un percorso che inizia a Saigon e finisce a Hanoi e presenta una nazione in rapido sviluppo, ma fortemente radicata nelle sue tradizioni, dove il to padovano ha pensato a dei momenti di incontro con la popolazione locale, dormendo anche in un lodge tra le risaie. [post_title] => Boscolo: i cataloghi del 2024 presentano le mete del lungo raggio in Asia [post_date] => 2024-01-29T13:25:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706534752000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460285 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conto alla rovescia per l'ingresso nella flotta di Malaysia Airlines di 12 nuovi aeromobili nel 2024, tra cui il primo A330neo, che dovrebbe arrivare nel terzo trimestre di quest'anno. Sempre per il 2024, il gruppo prevede l'arrivo di quattro dei nuovi A330neo, insieme a ulteriori otto Boeing 737 Max 8: nell'agosto del 2022, Malaysia Aviation Group aveva firmato un Memorandum of Understanding con Airbus, Rolls-Royce e Avolon per l'acquisto di 20 aeromobili A330neo, le cui consegne termineranno nel 2028. Il vettore malese configurerà gli A330neo con 28 suite in classe business in una disposizione 1-2-1, con singole porte private. La classe economica conterà invece 269 posti, di cui 24 con spazio extra per le gambe. Malaysia Airlines ha precisato che rinnoverà anche sei dei suoi A350-900 giù in servizio, a partire dal 2026, per garantire standard omogenei delle cabine. Il gruppo opera attualmente una flotta di 104 velivoli attraverso le sue controllate Malaysia Airlines, Firefly, MASwings e MASkargo. [post_title] => Malaysia Airlines: in arrivo 12 nuovi aeromobili nel 2024, tra cui il primo A330neo [post_date] => 2024-01-29T12:04:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706529870000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460283 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità in casa Mandarin Oriental, che annuncia il proprio approdo nella capitale ungherese grazie all'apertura del nuovo Gellért, Budapest, prevista per il 2027. L'albergo di 143 camere e suite sarà completamente ristrutturato a cura dello studio londinese di interior design di Alexander Waterworth, già responsabile dei lavori del Mandarin Oriental, Costa Navarino. Di proprietà della società di investimeto Bdpst Group, l'hotel mira a diventare una vera destinazione dedicata al wellness e sarà caratterizzato da sette aree esperienziali, che combineranno i trattamenti termali di origine orientale del gruppo Mandarin a terapie europee che celebrano la tradizione ungherese. La struttura offrirà inoltre uno spazio dedicato al fitness e una piscina coperta all'ultimo piano, con una vasca vitality, una sauna, una piscina fredda e un'area relax all'aperto. Sempre sul tetto, sarà presente un bar con vista panoramica sul lato Pest della città e sul fiume Danubio. L’Hotel ospiterà poi un ristorante affacciato sulla città e sul fiume, al quale si aggiungeranno una pasticceria e un cafè in stile ungherese, nonché una spaziosa sala da ballo. Il Mandarin Oriental Gellért, Budapest sorgerà in seguito alla ristrutturazione dello storico Gellért Hotel: un gioiello architettonico in stile Art Nouveau, rinnovato in chiave moderna. Posizionato sul lato Buda della città e a pochi passi dal ponte della Libertà, che collega Buda a Pest, l'albergo ha aperto i propri battenti nel 1918, diventando presto una struttura leggendaria della capitale ungherese. "A Budapest adotteremo lo stesso approccio che impieghiamo in tutte le nostre proprietà storiche, unendo il rispetto della cultura locale al comfort moderno che ci caratterizza - sottolinea il ceo di Mandarin Oriental Hotel Group, Laurent Kleitman -. Siamo entusiasti di approdate per la prima volta in Ungheria e di poter assistere alla rinascita di questa vera e propria leggenda dell'ospitalità. Il Mandarin Oriental Gellért, Budapest, insieme ai nostri hotel di Praga e a Vienna, formerà un’interessante triade in Europa Centrale." [post_title] => Mandarin Oriental approda a Budapest: il nuovo hotel Gellért aprirà nel 2027 [post_date] => 2024-01-29T11:59:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706529591000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460271 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_460272" align="alignleft" width="300"] Luigi Stefanelli[/caption] Torna il tradizionale appuntamento con i Protagonisti del Mare: l'evento che Costa Crociere dedica ai partner della distribuzione e che quest'anno giunge alla sua ventottesima edizione. In programma dal 7 all'11 febbraio, vedrà come di consueto la premiazione delle agenzie di viaggio che si sono distinte per i loro risultati e il supporto al brand. Saranno in particolare 700 gli ospiti che si contenderanno diversi premi. Tutti a bordo di Costa Smeralda durante la crociera di Sanremo, per un appuntamento che permetterà ai partner di assistere dal vivo alle esibizioni degli artisti e di godersi il ricco programma giornaliero di un itinerario a edizione limitata, alla quale parteciperanno artisti di fama mondiale. Inoltre, gli agenti potranno partecipare a una serie di appuntamenti pensati da Costa appositamente per loro: a cominciare dai cinque workshop speciali dedicati ad alcuni tra i prodotti più celebri dell’enogastronomia italiana. Per rimanere in tema con la musica di Sanremo, si terrà inoltre a bordo, The Voice of the Sea. Pdm Edition: due serate, una di audizioni e l’altra di premiazione, che permetteranno agli ospiti di mettere alla prova le proprie doti canore davanti a una giuria stellare. I vincitori avranno poi l’opportunità di esibirsi condividendo il palco con i due giudici d’eccezione. Per concludere le attività speciali, è in programma pure un coinvolgente laboratorio di danza seguito da uno spettacolo finale. “I partner sono da sempre gli ambasciatori per eccellenza del nostro brand, il pilastro del nostro successo – sottolinea il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni –. Per questo motivo, da ben 28 edizioni, premiamo e diamo valore al grande lavoro della distribuzione con i Protagonisti del Mare: giornate di divertimento, celebrazione, ascolto e presentazione delle novità”. Non mancheranno infatti a bordo i tradizionali appuntamenti con la direzione commerciale di Costa, che presenterà la strategia comunicativa basata sul nuovo posizionamento Live Your Wonder, le iniziative commerciali e le novità di prodotto 2024. “Grazie a un nuovo linguaggio di comunicazione e a partnership strategiche come quella di Sanremo, stiamo raggiungendo nuovi target di clienti e, con investimenti continui sul prodotto, rispondiamo anche a bisogni e desideri delle nuove generazioni di crocieristi - aggiunge Luigi Stefanelli, Southern Europe region associate vice president -. Tra le novità, abbiamo per esempio arricchito gli itinerari con le inedite Sea Destinations. A partire dalla prossima primavera i nostri ospiti scopriranno e vivranno in questo modo il viaggio in maniera del tutto nuova, con esperienze sempre più uniche, immersive ed esclusive. Mete inattese che si aggiungeranno alle nostre Land Destinations, alls scoperta di luoghi insoliti, all'insegna di cibo, arte, cultura e tradizioni”. [post_title] => Costa: alla crociera di Sanremo tornano anche quest'anno i Protagonisti del Mare [post_date] => 2024-01-29T11:23:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706527433000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460257 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ennesimo riconoscimento alla puntualità per Iberia e Iberia Express, premiate a livello europeo anche nel 2023. Iberia Express occupa il primo posto del podio con l'84,58% dei suoi voli arrivati in orario, oltre ad essere la quinta compagnia aerea low-cost più puntuale al mondo, secondo l'On-Time Performance Report di Cirium, il principale rapporto annuale del settore sulla puntualità. Iberia, invece, è stata la seconda compagnia aerea più puntuale in Europa e la quinta nel mondo, con l'84,38% dei suoi voli arrivati in orario, su un totale di 170.750 voli. «La puntualità è uno dei valori più apprezzati dai nostri passeggeri e uno dei nostri principali obiettivi - ha dichiarato Fernando Candela, presidente di Iberia -. Continueremo a lavorare per perfezionare i complicati sistemi che fanno decollare e atterrare gli aerei in orario. È un lavoro di squadra, quindi mi congratulo con tutte le persone di Iberia che lo rendono possibile ogni giorno e garantiscono che la compagnia aerea raggiunga costantemente i più alti standard di qualità». «In un anno caratterizzato da operazioni molto impegnative e in cui abbiamo operato un numero record di voli, quasi 41.000, siamo riusciti ad essere la compagnia aerea low-cost più puntuale in Europa e la quinta al mondo. Non potrei essere più orgoglioso di questo grande risultato, che è il riflesso di un team impegnato, professionale e laborioso come quello di Iberia Express, in cui lavoriamo per raggiungere i più alti standard di efficienza ed eccellenza operativa, con il fermo proposito di offrire, su ogni volo, la migliore esperienza ai nostri clienti» ha sottolineato Carlos Gómez, ceo di Iberia Express. [post_title] => Iberia e Iberia Express sui primi gradini del podio dei vettori più puntuali d'Europa [post_date] => 2024-01-29T11:05:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706526301000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460252 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è anche il calendario delle proposte su destinazioni insolite tra le novità incluse nella programmazione 2024 di Go Afrique appena pubblicata online. Si tratta di esperienze inedite e pionieristiche per scoprire angoli meno battuti del continente, inserite in una collezione di viaggi di gruppo con accompagnatore dall’Italia griffata dal brand del gruppo Go World. “Questo nuovo progetto nasce dalla voglia di mettere a disposizione la mia esperienza in Africa, costruita in anni di viaggi, esplorazioni, spedizioni e documentari per diverse emittenti - spiega Ludovico Scortichini, fondatore e ceo di Go World -. Abbiamo studiato un prodotto per clienti esploratori, che cercano mete al di fuori dei flussi turistici tradizionali e destinazioni più autentiche. Ogni programma è stato calibrato secondo un mix di avventura e scoperta; alcune esperienze necessitano di una buona dose di spirito di adattamento”. Questi i primi tre itinerari a calendario: Sud Sudan, partenze 21 marzo e 7 novembre; viaggio di nove giorni alla scoperta delle etnie Mundari, Dinka e Toposa, e dei parchi Boma, Nimule e Bandigalo. Quote a partire da 3.930 euro, voli inclusi; Sao Tomè, partenza 21 giugno - viaggio di nove giorni nell'isola senza tempo, che conserva ancora oggi segni notevoli del colonialismo portoghese. Quote a partire da 3.650 euro, voli inclusi; Comore, partenza 22 giugno - viaggio di 11 giorni alla scoperta di un paradiso tropicale che sa combinare in perfetta armonia natura e cultura. Quote a partire da 3.650 euro, voli inclusi. [post_title] => Online la programmazione 2024 di Go Afrique. Tra le novità, una collezione di itinerari insoliti [post_date] => 2024-01-29T10:31:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706524313000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460240 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serata dedicata alla scoperta dell'Arabia Saudita. Il prossimo 21 febbraio, a Napoli, si terrà una nuova tappa della rassegna Parole in Viaggio di Kel 12, organizzata per questa occasione in collaborazione con le agenzie di viaggio partner partenopee, la Saudi tourism authority e la Royal commission for AlUla; La presentazione Arabia Saudita: al cospetto di una storia che merita di essere raccontata si svolgerà presso il complesso monumentale Donnaregina: Fulvio Cinquini, esperto Kel 12 e fotografo, e Marco Cattaneo, direttore National Geographic Italia, accoglieranno gli ospiti con racconti emozionali e immagini, per far conoscere una destinazione ricca di fascino, capace di conservare meraviglie archeologiche e naturali senza uguali. Con loro interverranno anche Alberto Truffa, market manager Italy della Saudi tourism authority, e Lucrezia Martinengo, travel trade manager Italia della Royal commission for AlUla. Partendo proprio da AlUla, straordinaria testimonianza di un passato importante, ci si immergerà quindi nelle atmosfere saudite che raccontano di culture profonde e tempi antichi, tra siti archeologici, moderne città dall'animo antico, una natura inaspettata e una popolazione gentile e ospitale. Parole in Viaggio è la rassegna di appuntamenti firmati Kel 12 e condotti da Marco Cattaneo, per approfondire destinazioni e itinerari di viaggio in compagnia di esperti, product manager, enti del turismo, compagnie aeree. Ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria alla mail: serate@kel12.com [post_title] => Kel 12: Parole in Viaggio fa tappa a Napoli con un evento dedicato all'Arabia Saudita [post_date] => 2024-01-29T10:06:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706522767000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460238 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Completato un importante rinnovo, ha riaperto i battenti a Disneyland Paris il Disneyland Hotel. Nuovo smalto per le 487 stanze e suite – 346 Camere Superior, 82 Camere Deluxe, 41 Camere Castle Club, 16 Signature Suites, 1 Suite Principesca e 1 Suite Reale -, caratterizzata da un'atmosfera elegante, comfort moderni e servizi di lusso. I clienti che soggiornano nel The Castle Club – un esclusivo hotel dentro l’hotel – potranno vivere una gamma di vantaggi e servizi vip, incluso un ascensore privato e un’area check-in dedicata, oltre che un’esclusiva colazione con le Principesse Disney nella Castle Club Lounge. Le suite offrono un livello di immersione nelle storie regali Disney senza precedenti. Il Disneyland Hotel dispone di due ristoranti: La Table de Lumière che offre un servizio a tavolo dove si potranno incontrare le coppie reali Disney e il Royal Banquet dove sarà possibile pranzare e cenare a buffet in compagnia dei Personaggi Disney. Con l’apertura del Disneyland Hotel arriva anche la nuova Formula per i Pasti Premium riservata appunto agli ospiti di questo Hotel Disney: i clienti avranno infatti accesso a una moltitudine di opzioni culinarie disponibili nel resort, compresi i due ristoranti del Disneyland Hotel. Oltre alla piscina e alle vasche idromassaggio coperte, gli ospiti possono usufruire dei trattamenti di bellezza della prima Spa by Clarins. All’interno della struttura non mancherà inoltre una boutique dove poter acquistare prodotto esclusivi e collezioni dedicate al Disneyland Hotel. Le agenzie Ambassador a febbraio durante un famtrip dedicato visiteranno e sperimenteranno per la prima volta il Disneyland Hotel ed i suoi servizi. [post_title] => Disneyland Paris: ha riaperto i battenti, dopo un mega rinnovo, il Disneyland Hotel [post_date] => 2024-01-29T10:04:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706522673000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "mandarin oriental approda a budapest il nuovo hotel gellert aprira nel 2027" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":99,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4698,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460307","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sorgerà a Malaga, nella piazza Manuel Azaña, proprio di fronte all’avenida de Andalucía, il nuovo CaixaForum, polo culturale che arricchirà l’offerta della città e doterà di nuove aree verdi la zona, convertendola in un centro rivitalizzante.\r

\r

Quest’anno partono i lavori, che termineranno nel 2026, con un investimento di 30 milioni di euro più 5 milioni per le attività, che prevedono 6 esposizioni annuali e 1.500 attività. In quasi 10.000 metri quadrati avranno posto due grandi sale espositive, un auditorium e diverse sale polivalenti al primo piano; al piano terra uno spazio educativo, una caffetteria-ristorante e una libreria, con il parcheggio sotterraneo. Fuori il grande giardino sarà il polmone verde del quartiere e accoglierà diverse attività all’aperto.\r

\r

Il progetto degli architetti Felipe Pich-Aguilera e Teresa Batlle e del loro team, con la collaborazione di Arup España, è stato concepito per integrarsi nel paesaggio urbano, generando un impatto positivo sul quartiere; la fluida copertura a forma di goccia d’acqua sarà l’emblema dell’edificio e permetterà di giocare con la luce facendo risaltare il suo singolare profilo, di giorno e di notte. Fungerà anche da rifugio climatico: l’edificio si orienterà seguendo il corso del sole la cui incidenza verrà modulata in sezioni secondo le stagioni dell’anno, anche grazie all’utilizzo di materiali sostenibili che mirano all’economia circolare.\r

\r

Il progetto, infatti, sottolinea il nuovo corso dell’architettura che, secondo i suoi progettisti, deve trovare il giusto compromesso tra società e natura. Il progetto di Malaga segue quelli della fondazione ‘la Caixa’ già presenti nelle principali città spagnole: Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Zaragoza e Palma.","post_title":"Spagna: aprirà i battenti nel 2026 a Malaga il nuovo polo culturale CaixaForum","post_date":"2024-01-29T13:49:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706536158000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460261","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I 17 cataloghi di Boscolo Tours per il 2024 sono dedicati ad aree geografiche di tutto il mondo, compresa anche una programmazione sul lungo raggio adatta a tutte le tipologie di viaggiatore. «Conosciamo molto bene i nostri clienti e possiamo costruire un prodotto long haul, grazie al quale l’accompagnatore prende il cliente all’inizio del viaggio e lo lascia alla fine, offrendo dei punti di riferimento certi - spiega lo specialista di prodotto, Domenico Cocozza -. Siamo anche molto attenti alle distanze: il nostro itinerario è pensato per non viaggiare più di cinque ore. Quindi abbiamo inserito una serie di interessanti tappe intermedie nei nostri percorsi. E i clienti lo apprezzano\". \r

Nel prodotto è incluso anche l’early check-in e check-out su mete come l’India, dove i voli arrivano a destinazione nelle ore notturne. \"Quest’anno, oltre all’itinerario dedicato al meglio del Rajastan, proprio in India abbiamo tra le altre cose pensato a un tour sul tema della spiritualità e della multiculturalità. L’accoglienza del mercato è stata positiva e le partenze sono state tutte confermate. Nella programmazione di quest'anno il classico tour del Triangolo d'oro rivisitato prevede inoltre otto pernottamenti, due dei quali ad Agra e uno nella splendida regione del Shekhawati, nel subcontinente indiano, dove dei mercanti hanno costruito elaborati palazzi in aperta campagna». \r

Per quanto riguarda l'itinerario dedicato Nepal, questo viene anche combinato con il Bhutan: \"Una destinazione molto particolare e spesso più impegnativa, visti i lunghi spostamenti a piedi. Uno dei nuovi itinerari indiani porta infine nel Ladakh e nel Kashmir: un paesaggio himalayano incantevole caratterizzato dalla cultura buddista. C’è poi la possibilità di raggiungere anche il sud dell'India e il Kerala, dove vivere esperienze indimenticabili tra boschi di spezie e lagune salmastre». \r

Il lungo raggio di Boscolo raggiunge anche la Cina con quattro itinerari classici che toccano Pechino, Xi’an e Shanghai, permettono una sosta a Chengdu per vedere i panda e raggiungono poi la zona di Guilin e Hong Kong. Oppure si può scoprire il Vietnam, con un percorso che inizia a Saigon e finisce a Hanoi e presenta una nazione in rapido sviluppo, ma fortemente radicata nelle sue tradizioni, dove il to padovano ha pensato a dei momenti di incontro con la popolazione locale, dormendo anche in un lodge tra le risaie.","post_title":"Boscolo: i cataloghi del 2024 presentano le mete del lungo raggio in Asia","post_date":"2024-01-29T13:25:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706534752000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per l'ingresso nella flotta di Malaysia Airlines di 12 nuovi aeromobili nel 2024, tra cui il primo A330neo, che dovrebbe arrivare nel terzo trimestre di quest'anno.\r

\r

Sempre per il 2024, il gruppo prevede l'arrivo di quattro dei nuovi A330neo, insieme a ulteriori otto Boeing 737 Max 8: nell'agosto del 2022, Malaysia Aviation Group aveva firmato un Memorandum of Understanding con Airbus, Rolls-Royce e Avolon per l'acquisto di 20 aeromobili A330neo, le cui consegne termineranno nel 2028.\r

\r

Il vettore malese configurerà gli A330neo con 28 suite in classe business in una disposizione 1-2-1, con singole porte private. La classe economica conterà invece 269 posti, di cui 24 con spazio extra per le gambe.\r

\r

Malaysia Airlines ha precisato che rinnoverà anche sei dei suoi A350-900 giù in servizio, a partire dal 2026, per garantire standard omogenei delle cabine.\r

\r

Il gruppo opera attualmente una flotta di 104 velivoli attraverso le sue controllate Malaysia Airlines, Firefly, MASwings e MASkargo.","post_title":"Malaysia Airlines: in arrivo 12 nuovi aeromobili nel 2024, tra cui il primo A330neo","post_date":"2024-01-29T12:04:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706529870000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460283","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in casa Mandarin Oriental, che annuncia il proprio approdo nella capitale ungherese grazie all'apertura del nuovo Gellért, Budapest, prevista per il 2027. L'albergo di 143 camere e suite sarà completamente ristrutturato a cura dello studio londinese di interior design di Alexander Waterworth, già responsabile dei lavori del Mandarin Oriental, Costa Navarino.\r

\r

Di proprietà della società di investimeto Bdpst Group, l'hotel mira a diventare una vera destinazione dedicata al wellness e sarà caratterizzato da sette aree esperienziali, che combineranno i trattamenti termali di origine orientale del gruppo Mandarin a terapie europee che celebrano la tradizione ungherese. La struttura offrirà inoltre uno spazio dedicato al fitness e una piscina coperta all'ultimo piano, con una vasca vitality, una sauna, una piscina fredda e un'area relax all'aperto. Sempre sul tetto, sarà presente un bar con vista panoramica sul lato Pest della città e sul fiume Danubio. L’Hotel ospiterà poi un ristorante affacciato sulla città e sul fiume, al quale si aggiungeranno una pasticceria e un cafè in stile ungherese, nonché una spaziosa sala da ballo.\r

\r

Il Mandarin Oriental Gellért, Budapest sorgerà in seguito alla ristrutturazione dello storico Gellért Hotel: un gioiello architettonico in stile Art Nouveau, rinnovato in chiave moderna. Posizionato sul lato Buda della città e a pochi passi dal ponte della Libertà, che collega Buda a Pest, l'albergo ha aperto i propri battenti nel 1918, diventando presto una struttura leggendaria della capitale ungherese. \"A Budapest adotteremo lo stesso approccio che impieghiamo in tutte le nostre proprietà storiche, unendo il rispetto della cultura locale al comfort moderno che ci caratterizza - sottolinea il ceo di Mandarin Oriental Hotel Group, Laurent Kleitman -. Siamo entusiasti di approdate per la prima volta in Ungheria e di poter assistere alla rinascita di questa vera e propria leggenda dell'ospitalità. Il Mandarin Oriental Gellért, Budapest, insieme ai nostri hotel di Praga e a Vienna, formerà un’interessante triade in Europa Centrale.\"","post_title":"Mandarin Oriental approda a Budapest: il nuovo hotel Gellért aprirà nel 2027","post_date":"2024-01-29T11:59:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706529591000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460271","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460272\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Stefanelli[/caption]\r

\r

Torna il tradizionale appuntamento con i Protagonisti del Mare: l'evento che Costa Crociere dedica ai partner della distribuzione e che quest'anno giunge alla sua ventottesima edizione. In programma dal 7 all'11 febbraio, vedrà come di consueto la premiazione delle agenzie di viaggio che si sono distinte per i loro risultati e il supporto al brand.\r

\r

Saranno in particolare 700 gli ospiti che si contenderanno diversi premi. Tutti a bordo di Costa Smeralda durante la crociera di Sanremo, per un appuntamento che permetterà ai partner di assistere dal vivo alle esibizioni degli artisti e di godersi il ricco programma giornaliero di un itinerario a edizione limitata, alla quale parteciperanno artisti di fama mondiale. Inoltre, gli agenti potranno partecipare a una serie di appuntamenti pensati da Costa appositamente per loro: a cominciare dai cinque workshop speciali dedicati ad alcuni tra i prodotti più celebri dell’enogastronomia italiana. Per rimanere in tema con la musica di Sanremo, si terrà inoltre a bordo, The Voice of the Sea. Pdm Edition: due serate, una di audizioni e l’altra di premiazione, che permetteranno agli ospiti di mettere alla prova le proprie doti canore davanti a una giuria stellare. I vincitori avranno poi l’opportunità di esibirsi condividendo il palco con i due giudici d’eccezione. Per concludere le attività speciali, è in programma pure un coinvolgente laboratorio di danza seguito da uno spettacolo finale.\r

\r

“I partner sono da sempre gli ambasciatori per eccellenza del nostro brand, il pilastro del nostro successo – sottolinea il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni –. Per questo motivo, da ben 28 edizioni, premiamo e diamo valore al grande lavoro della distribuzione con i Protagonisti del Mare: giornate di divertimento, celebrazione, ascolto e presentazione delle novità”. Non mancheranno infatti a bordo i tradizionali appuntamenti con la direzione commerciale di Costa, che presenterà la strategia comunicativa basata sul nuovo posizionamento Live Your Wonder, le iniziative commerciali e le novità di prodotto 2024.\r

\r

“Grazie a un nuovo linguaggio di comunicazione e a partnership strategiche come quella di Sanremo, stiamo raggiungendo nuovi target di clienti e, con investimenti continui sul prodotto, rispondiamo anche a bisogni e desideri delle nuove generazioni di crocieristi - aggiunge Luigi Stefanelli, Southern Europe region associate vice president -. Tra le novità, abbiamo per esempio arricchito gli itinerari con le inedite Sea Destinations. A partire dalla prossima primavera i nostri ospiti scopriranno e vivranno in questo modo il viaggio in maniera del tutto nuova, con esperienze sempre più uniche, immersive ed esclusive. Mete inattese che si aggiungeranno alle nostre Land Destinations, alls scoperta di luoghi insoliti, all'insegna di cibo, arte, cultura e tradizioni”.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Costa: alla crociera di Sanremo tornano anche quest'anno i Protagonisti del Mare","post_date":"2024-01-29T11:23:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706527433000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ennesimo riconoscimento alla puntualità per Iberia e Iberia Express, premiate a livello europeo anche nel 2023. Iberia Express occupa il primo posto del podio con l'84,58% dei suoi voli arrivati in orario, oltre ad essere la quinta compagnia aerea low-cost più puntuale al mondo, secondo l'On-Time Performance Report di Cirium, il principale rapporto annuale del settore sulla puntualità.\r

\r

Iberia, invece, è stata la seconda compagnia aerea più puntuale in Europa e la quinta nel mondo, con l'84,38% dei suoi voli arrivati in orario, su un totale di 170.750 voli.\r

\r

«La puntualità è uno dei valori più apprezzati dai nostri passeggeri e uno dei nostri principali obiettivi - ha dichiarato Fernando Candela, presidente di Iberia -. Continueremo a lavorare per perfezionare i complicati sistemi che fanno decollare e atterrare gli aerei in orario. È un lavoro di squadra, quindi mi congratulo con tutte le persone di Iberia che lo rendono possibile ogni giorno e garantiscono che la compagnia aerea raggiunga costantemente i più alti standard di qualità».\r

\r

«In un anno caratterizzato da operazioni molto impegnative e in cui abbiamo operato un numero record di voli, quasi 41.000, siamo riusciti ad essere la compagnia aerea low-cost più puntuale in Europa e la quinta al mondo. Non potrei essere più orgoglioso di questo grande risultato, che è il riflesso di un team impegnato, professionale e laborioso come quello di Iberia Express, in cui lavoriamo per raggiungere i più alti standard di efficienza ed eccellenza operativa, con il fermo proposito di offrire, su ogni volo, la migliore esperienza ai nostri clienti» ha sottolineato Carlos Gómez, ceo di Iberia Express. ","post_title":"Iberia e Iberia Express sui primi gradini del podio dei vettori più puntuali d'Europa","post_date":"2024-01-29T11:05:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706526301000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460252","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è anche il calendario delle proposte su destinazioni insolite tra le novità incluse nella programmazione 2024 di Go Afrique appena pubblicata online. Si tratta di esperienze inedite e pionieristiche per scoprire angoli meno battuti del continente, inserite in una collezione di viaggi di gruppo con accompagnatore dall’Italia griffata dal brand del gruppo Go World. “Questo nuovo progetto nasce dalla voglia di mettere a disposizione la mia esperienza in Africa, costruita in anni di viaggi, esplorazioni, spedizioni e documentari per diverse emittenti - spiega Ludovico Scortichini, fondatore e ceo di Go World -. Abbiamo studiato un prodotto per clienti esploratori, che cercano mete al di fuori dei flussi turistici tradizionali e destinazioni più autentiche. Ogni programma è stato calibrato secondo un mix di avventura e scoperta; alcune esperienze necessitano di una buona dose di spirito di adattamento”.\r

\r

Questi i primi tre itinerari a calendario: Sud Sudan, partenze 21 marzo e 7 novembre; viaggio di nove giorni alla scoperta delle etnie Mundari, Dinka e Toposa, e dei parchi Boma, Nimule e Bandigalo. Quote a partire da 3.930 euro, voli inclusi; Sao Tomè, partenza 21 giugno - viaggio di nove giorni nell'isola senza tempo, che conserva ancora oggi segni notevoli del colonialismo portoghese. Quote a partire da 3.650 euro, voli inclusi; Comore, partenza 22 giugno - viaggio di 11 giorni alla scoperta di un paradiso tropicale che sa combinare in perfetta armonia natura e cultura. Quote a partire da 3.650 euro, voli inclusi.\r

\r

","post_title":"Online la programmazione 2024 di Go Afrique. Tra le novità, una collezione di itinerari insoliti","post_date":"2024-01-29T10:31:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706524313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460240","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serata dedicata alla scoperta dell'Arabia Saudita. Il prossimo 21 febbraio, a Napoli, si terrà una nuova tappa della rassegna Parole in Viaggio di Kel 12, organizzata per questa occasione in collaborazione con le agenzie di viaggio partner partenopee, la Saudi tourism authority e la Royal commission for AlUla;\r

\r

La presentazione Arabia Saudita: al cospetto di una storia che merita di essere raccontata si svolgerà presso il complesso monumentale Donnaregina: Fulvio Cinquini, esperto Kel 12 e fotografo, e Marco Cattaneo, direttore National Geographic Italia, accoglieranno gli ospiti con racconti emozionali e immagini, per far conoscere una destinazione ricca di fascino, capace di conservare meraviglie archeologiche e naturali senza uguali. Con loro interverranno anche Alberto Truffa, market manager Italy della Saudi tourism authority, e Lucrezia Martinengo, travel trade manager Italia della Royal commission for AlUla.\r

\r

Partendo proprio da AlUla, straordinaria testimonianza di un passato importante, ci si immergerà quindi nelle atmosfere saudite che raccontano di culture profonde e tempi antichi, tra siti archeologici, moderne città dall'animo antico, una natura inaspettata e una popolazione gentile e ospitale. Parole in Viaggio è la rassegna di appuntamenti firmati Kel 12 e condotti da Marco Cattaneo, per approfondire destinazioni e itinerari di viaggio in compagnia di esperti, product manager, enti del turismo, compagnie aeree. Ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria alla mail: serate@kel12.com","post_title":"Kel 12: Parole in Viaggio fa tappa a Napoli con un evento dedicato all'Arabia Saudita","post_date":"2024-01-29T10:06:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706522767000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460238","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Completato un importante rinnovo, ha riaperto i battenti a Disneyland Paris il Disneyland Hotel. Nuovo smalto per le 487 stanze e suite – 346 Camere Superior, 82 Camere Deluxe, 41 Camere Castle Club, 16 Signature Suites, 1 Suite Principesca e 1 Suite Reale -, caratterizzata da un'atmosfera elegante, comfort moderni e servizi di lusso. I clienti che soggiornano nel The Castle Club – un esclusivo hotel dentro l’hotel – potranno vivere una gamma di vantaggi e servizi vip, incluso un ascensore privato e un’area check-in dedicata, oltre che un’esclusiva colazione con le Principesse Disney nella Castle Club Lounge. Le suite offrono un livello di immersione nelle storie regali Disney senza precedenti.\r

\r

Il Disneyland Hotel dispone di due ristoranti: La Table de Lumière che offre un servizio a tavolo dove si potranno incontrare le coppie reali Disney e il Royal Banquet dove sarà possibile pranzare e cenare a buffet in compagnia dei Personaggi Disney. Con l’apertura del Disneyland Hotel arriva anche la nuova Formula per i Pasti Premium riservata appunto agli ospiti di questo Hotel Disney: i clienti avranno infatti accesso a una moltitudine di opzioni culinarie disponibili nel resort, compresi i due ristoranti del Disneyland Hotel. Oltre alla piscina e alle vasche idromassaggio coperte, gli ospiti possono usufruire dei trattamenti di bellezza della prima Spa by Clarins. All’interno della struttura non mancherà inoltre una boutique dove poter acquistare prodotto esclusivi e collezioni dedicate al Disneyland Hotel.\r

\r

Le agenzie Ambassador a febbraio durante un famtrip dedicato visiteranno e sperimenteranno per la prima volta il Disneyland Hotel ed i suoi servizi.","post_title":"Disneyland Paris: ha riaperto i battenti, dopo un mega rinnovo, il Disneyland Hotel","post_date":"2024-01-29T10:04:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706522673000]}]}}