Lvmh e Anaïs Ventures entrano nel gruppo Les Domaines de Fontenille Importante iniezione di capitali per il gruppo francese Les Domaines de Fontenille, già presente in Italia con il toscano Pieve Aldina, che vede l’ingresso con alcune quote di minoranza di Lvmh e della società d’investimento Anaïs Ventures. Fondato da Frédéric Biousse e Guillaume Foucher, Les Domaines de Fontenille vanta oggi un portfolio di undici immobili distribuiti in tre paesi (oltre all’Italia, la Francia e la Spagna), di cui dieci aperti negli ultimi quattro anni. Due nuovi progetti sono già in corso: un hotel a Perros-Guirec, in Bretagna, attualmente in fase di ristrutturazione, che accoglierà i propri primi ospiti nella primavera del 2025, e un hotel a 5 stelle nel cuore di Aix-en-Provence, previsto per il 2026. Il nuovo investimento fa seguito all’ingresso in società a novembre della Caisse des Dépôts et Consignations (la Cdp francese) e punta a favorire ulteriori acquisizioni. “Fontenille è la storia di una vita – commentano Frédéric Biousse e Guillaume Foucher -. L’arrivo di Lvmh e Anaïs Ventures segna un momento cruciale per noi, che riflette la qualità del lavoro svolto in breve tempo per creare un marchio forte e unico. Siamo entusiasti di continuare a investire a lungo termine in destinazioni che riflettono i nostri valori, migliorando ulteriormente la qualità dei nostri servizi”. Condividi

