L’Università di Bologna lancia il nuovo corso Hospitality real estate & finance L’industria alberghiera italiana da tempo segnala un certo disallineamento fra le esigenze di formazione del proprio management (anche di livello intermedio) e le competenze offerte dai corsi di studi universitari. L’Università di Bologna ha quindi deciso di aggiornare la propria offerta formativa dedicata all’ospitalità, avvicinandola alle esigenze contemporanee dell’industria alberghiera e delle catene. All’interno del programma dei master dell’ateneo felsineo nasce così il corso “Hospitality real estate & finance” assegnato a Giorgio Ribaudo, già docente della stessa università di Bologna e della Bocconi, nonché managing director della società di consulenza Thrends e a capo dell’advisory board dell’Italian Hospitality Investment Conference. “A differenza di quanto avviene nelle vicine Svizzera e Francia, nonché in Inghilterra, che già propongono numerosi e prestigiosi percorsi universitari dedicati alla formazione delle figure apicali dell’alberghiero e dei profili di catena – spiega Ribaudo -, in Italia si registra ancora una chiara difficoltà nel declinare i contenuti di base di una solida formazione economica e manageriale per le esigenze ormai molto sofisticate delle grandi imprese alberghiere: realtà spesso molto vicine alle dinamiche dello sviluppo immobiliare e sempre più dipendenti dalla finanza a debito”. Al pari di Glion (Svizzera), Cornell (Usa), Lausanne (Svizzera), Boston University (Usa) ed Essec (Francia), adesso anche Bologna offrirà perciò, all’interno del proprio corso di laurea in tourism economics and management, un programma interamente dedicato all’hospitality real estate & finance. In tale contesto, si affronteranno i modelli di business delle catene, la loro struttura organizzativa e le fonti di finanziamento, il ciclo di vita dello sviluppo alberghiero, la redditività settoriale e delle operazioni di m&a nel comparto dell’ospitalità e in generale nel ricettivo, la valutazione degli asset alberghieri e l’analisi delle transazioni sul mercato italiano e internazionale. In altre parole, il corso formerà i partecipanti sulle competenze afferenti al settore immobiliare e della finanza applicate allo sviluppo alberghiero. “L’idea è quella di creare un campione italiano da aggiungere alla lista degli atenei che possono vantare una competenza specifica nella formazione del management alberghiero di catena, colmando un gap che oggi è diventato più che mai evidente. E ciò soprattutto a fronte dell’accelerazione del processo di consolidamento nel settore in atto”, conclude Ribaudo. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448877 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’industria alberghiera italiana da tempo segnala un certo disallineamento fra le esigenze di formazione del proprio management (anche di livello intermedio) e le competenze offerte dai corsi di studi universitari. L’Università di Bologna ha quindi deciso di aggiornare la propria offerta formativa dedicata all’ospitalità, avvicinandola alle esigenze contemporanee dell’industria alberghiera e delle catene. All’interno del programma dei master dell’ateneo felsineo nasce così il corso “Hospitality real estate & finance” assegnato a Giorgio Ribaudo, già docente della stessa università di Bologna e della Bocconi, nonché managing director della società di consulenza Thrends e a capo dell’advisory board dell'Italian Hospitality Investment Conference. “A differenza di quanto avviene nelle vicine Svizzera e Francia, nonché in Inghilterra, che già propongono numerosi e prestigiosi percorsi universitari dedicati alla formazione delle figure apicali dell’alberghiero e dei profili di catena – spiega Ribaudo -, in Italia si registra ancora una chiara difficoltà nel declinare i contenuti di base di una solida formazione economica e manageriale per le esigenze ormai molto sofisticate delle grandi imprese alberghiere: realtà spesso molto vicine alle dinamiche dello sviluppo immobiliare e sempre più dipendenti dalla finanza a debito”. Al pari di Glion (Svizzera), Cornell (Usa), Lausanne (Svizzera), Boston University (Usa) ed Essec (Francia), adesso anche Bologna offrirà perciò, all’interno del proprio corso di laurea in tourism economics and management, un programma interamente dedicato all’hospitality real estate & finance. In tale contesto, si affronteranno i modelli di business delle catene, la loro struttura organizzativa e le fonti di finanziamento, il ciclo di vita dello sviluppo alberghiero, la redditività settoriale e delle operazioni di m&a nel comparto dell’ospitalità e in generale nel ricettivo, la valutazione degli asset alberghieri e l’analisi delle transazioni sul mercato italiano e internazionale. In altre parole, il corso formerà i partecipanti sulle competenze afferenti al settore immobiliare e della finanza applicate allo sviluppo alberghiero. “L’idea è quella di creare un campione italiano da aggiungere alla lista degli atenei che possono vantare una competenza specifica nella formazione del management alberghiero di catena, colmando un gap che oggi è diventato più che mai evidente. E ciò soprattutto a fronte dell’accelerazione del processo di consolidamento nel settore in atto”, conclude Ribaudo. [post_title] => L'Università di Bologna lancia il nuovo corso Hospitality real estate & finance [post_date] => 2023-07-03T14:13:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688393614000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448846 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Guest experience foundations ed è dedicato a tutto il personale di bordo di Explora Journeys il nuovo programma di formazione nato dalla collaborazione tra il brand di crociere luxury di casa Msc e la Ehl Hospitality Business School in Svizzera. “Il nostro brand, che nasce e cresce proprio nel Paese elvetico, la culla dell'ospitalità di lusso, è orgoglioso di collaborare con Ehl, una delle migliori scuole alberghiere al mondo - sottolinea il ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer -. Questa partnership offrirà al nostro personale una formazione alberghiera di alto livello. Crediamo che investire nello sviluppo delle persone ci aiuterà a promuovere una cultura dell’ospitalità esclusiva e sostenibile in tutta l'azienda”. I moduli del programma Guest experience foundations saranno erogati da formatori certificati Ehl e forniranno conoscenze avanzate nell'ambito dell'ospitalità. Il programma sarà inoltre potenziato da aggiornamenti online, sfruttando l’e-learning, per uno studio approfondito degli argomenti. Infine, i manager che avranno partecipato alla formazione teorica svolgeranno ulteriori attività a bordo delle navi, per rafforzare i messaggi principali dei corsi e affinare i concetti di base. Nell'ambito della collaborazione è incluso anche il modulo Leading guest experience, co-progettato per i manager, con specifici strumenti che verranno utilizzati per rafforzare le nozioni apprese nel corso dell’attività a bordo, comprese attività esperienziali dinamiche. [post_title] => Explora Journeys sigla una partnership con la scuola dell'ospitalità svizzera Ehl [post_date] => 2023-07-03T11:15:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688382914000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448853 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_436387" align="alignleft" width="300"] Sergio Testi[/caption] Un ulteriore sistema di push alla vendita in un momento strategico come l’alta stagione e il forte caro prezzi. Questo il vantaggio che può rappresentare per le agenzie del network Gattinoni l’accordo siglato dalla società con la fintech Scalapay, l’innovativo metodo di pagamento digitale che permette ai clienti di rateizzare in 3 mensilità, senza interessi, le prenotazioni effettuate sia in agenzia che online. Spiega Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Group: “La formula Buy Now Pay Later può fare la differenza per chiudere una vendita soprattutto in un momento di forte inflazione e caro prezzi, più evidente nel periodo di alta stagione. Questo accordo è quindi strategico per la nostra rete di agenzie e costituisce sicuramente un forte vantaggio da sfruttare proprio per finalizzare le vendite dell’estate. Implementiamo questo sistema tra i servizi che forniamo al nostro network certi che potrà anche facilitare l’acquisizione di nuovi segmenti di clientela come giovani, famiglie e in particolare i viaggi di nozze”. Scalapay, il principale player Bnpl nel settore travel & hospitality, offre una formula di pagamento che consente ai consumatori di rateizzare senza alcuna maggiorazione il costo di viaggi e vacanze, diluendo fino a 6 rate mensili sia l’acconto (3 rate) sia il saldo (3 rate). Un’indubbia agevolazione, in particolare per alcuni bacini di utenza, i giovani, che raramente hanno accesso a forme di credito gratuite, le famiglie con bambini, già soggette a molte spese ordinarie, le coppie di sposi, in quanto le liste nozze vengono saldate con quanto ricevuto in regalo dagli invitati ma l’acconto è anticipato dalla futura coppia. La convenzione tra Scalapay e Gattinoni è operativa da giugno ed è valida sia nelle agenzie di viaggio in store, per tutte le agenzie affiliate che vorranno attivarla; sia online sulla piattaforma gattinonitravel.it e sul portale viaggiaredasoci.it (i soci Coop legati all’acquisizione di Robintur). Continua Sergio Testi: “Abbiamo previsto alcuni momenti di formazione dedicati alle agenzie per spiegare come utilizzare al meglio la formula di pagamento Buy Now Pay Later di Scalapay e, soprattutto, come sviluppare la proposizione al cliente di questo nuovo strumento in ottica commerciale e di marketing. Desideriamo erogare costantemente nuovi strumenti; attenti alle evoluzioni del mercato, selezioniamo partner che possano garantire opportunità per sviluppare il business delle agenzie”. Questa partnership risponde anche a una precisa finalità di marketing; entrare in un circuito dove sono presenti brand importanti dà un’ampia visibilità al brand Gattinoni, potenzia la brand awareness coerentemente con le strategie di comunicazione del Gruppo. Commenta Matteo Ciccalé, travel partnership director di Scalapay: “Ci fa molto piacere questo accordo con Gattinoni, siamo convinti che rappresenterà una leva significativa per le agenzie del network. Possiamo sviluppare una strategia reciproca: le agenzie di viaggio hanno modo di proporre ai potenziali clienti questo strumento, senza che siano solo loro a sollecitarlo, dal canto nostro sappiamo che la nostra App è diventata un portale di consultazione; sempre più clienti cercano i merchant proprio qui. Scalapay è una leva che aumenta il valore della pratica media, diminuisce il tempo di conversione e permette di concedersi vacanze e svaghi senza pensieri”. [post_title] => Il gruppo Gattinoni ha siglato un accordo con Scalapay [post_date] => 2023-07-03T11:01:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688382086000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448834 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Importante novità nel team del gruppo Nicolaus, che annuncia l'entrata in azienda di Massimo Segato nel ruolo di key account manager per il Nord Italia. Collaborando con la direzione commerciale guidata da Isabella Candelori e con il cco, Ruggiero Ricco, andrà a svolgere un ruolo complementare a quello di Alberto Giorgio, storica figura della compagnia e ora key account manager dell’area Centro-Sud Italia. “Il turismo fa parte della mia vita da oltre 30 anni e il mio percorso professionale, grazie alle importanti aziende in cui ho lavorato, è davvero ricco di soddisfazioni - sottolinea lo stesso Segato -. La scelta di operare all’interno del gruppo Nicolaus è legata alla progettualità di questa azienda e alla visione che mi sento di condividere e che va nella direzione di creare inedite opportunità di fruizione turistica, anche per riuscire a portare nuovi pubblici nelle agenzie di viaggi. L’avvio di questa mia nuova avventura si sta rivelando ricco di stimoli e interessanti prospettive e sono molto contento di mettere a disposizione di colleghi e partner le mie competenze”. L’esperienza di Segato, avviata in Alpitour a inizio anni ’90, dopo la laurea in economia presso l’università Ca’ Foscari, e con all’attivo 18 anni come direttore di rete in Welcome Travel Group, "aggiunge un importante tassello al programma di attività dedicato al mondo delle agenzie - sottolinea Isabella Candelori -. Siamo davvero onorati che una figura con un profilo professionale all’insegna dell’eccellenza abbia accolto la proposta di entrare a far parte della nostra squadra. La stavamo cercando da molto tempo per poter strutturare l’interazione con il trade in modo armonico rispetto all’evoluzione della nostra compagnia. Ci accomunano lo stesso modo di pensare il turismo di domani e la passione nell’impegnarci per crearlo, al fine di disegnare nuovi scenari per la distribuzione e per i clienti. Siamo sicuri che lavorare insieme ci porterà grandi soddisfazioni". [post_title] => Massimo Segato è il nuovo key account manager Nord Italia del gruppo Nicolaus [post_date] => 2023-07-03T10:24:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688379891000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448838 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_448839" align="alignleft" width="300"] Il taglio del nastro della nuova sede direzionale di Italy Car Rent[/caption] Taglio del nastro a Carini per la nuova sede direzionale di Italy Car Rent alla presenza di partner e clienti italiani e internazionali dell’azienda siciliana. A fare gli onori di casa il presidente del car rental Alfonso Caravello. “Ciò che ci distingue e ci differenzia come azienda è l’artigianalità del lavoro, il modo in cui focalizziamo sul servizio al cliente. Quello che siamo oggi è il risultato di 11 anni di lavoro, un lavoro non facile con 6.000 vetture, una flotta tra le più grandi in Italia. Siamo già presenti in quasi tutti gli aeroporti, e adesso stiamo aprendo uffici nelle grandi stazioni. Siamo già a Milano Centrale e Roma Termini e apriremo anche Napoli Centrale, Firenze Santa Maria Novella e Bologna fra altre. Facciamo questi investimenti importanti con l’intenzione di trovarci dentro un bacino di utenza di almeno un miliardo di persone”, ha spiegato Alfonso Caravello. Soddisfatto non solo per l’espansione territoriale ma, come ha aggiunto Caravello, anche per i risultati del primo semestre del 2023. “Nei primi sei mesi abbiamo registrato una crescita del 50% sul fatturato dell’anno scorso, soprattutto grazie al turismo leisure anche se lavoriamo sempre di più con il business travel”. [post_title] => Italy Car Rent: nuova sede direzionale a Catania [post_date] => 2023-07-03T10:23:02+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688379782000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448822 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione della seconda tappa del tour di promozione del patrimonio blu, il progetto Bluetour approda a Porto del Traiano nel Lazio. A salutare l’imbarcazione Jancris, che porta un messaggio di attenzione al patrimonio culturale e di sostenibilità, i sindaci di Montalto di Castro e degli altri comuni aderenti all'Italian Blue Route. Alla cerimonia di consegna della bandiera di Italian Blue alle istituzioni presenti, il sindaco di Montalto di Castro Emanuela Socciarelli ha detto: “Abbiamo aderito al progetto Blue Route perché lo vediamo come il prolungamento della nostra adesione alla dmo Etruskey. E’ un progetto bellissimo perché ingloba tutto il mondo etrusco, tutti i paesi che vedono sul loro territorio la presenza etrusca e sicuramente pensare a un itinerario che viaggia attraverso il mondo degli etruschi è una cosa veramente stupenda”. Bluetour 2023 è organizzata da Italian Blue Route, Lega Navale Delegazione, l’università di Tor Vergata e l’associazione velica Jancris, con il coordinamento di Feisct (Federazione europea itinerari storici culturali e turistici), con il patrocinio di Lega Navale Italiana e il supporto di partner locali e nazionali. [post_title] => Il progetto Bluetour 2023 approda a Porto del Traiano nel Lazio [post_date] => 2023-07-03T10:00:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688378410000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448817 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuova promozione valida per le prenotazioni effettuate entro il 20 luglio su una selezione di partenze fino a ottobre 2023. Costa Crociere lancia Summer Edition con prezzi a partire da 599 euro a persona. “Nel vivo della stagione estiva, la nostra flotta offre una varietà di itinerari che coprono le destinazioni più ambite della bella stagione, sia nel Mediterraneo sia nel Nord Europa - sottolinea il direttore commerciale, Riccardo Fantoni -. Con la nuova promozione Summer Edition, da un lato desideriamo attrarre chi non ha ancora deciso dove andare in vacanza questa estate e, dall'altro, stimolare l'interesse per le partenze dell'autunno. In questo modo andremo a supportare e offrire sempre più opportunità alle agenzie di viaggio nostre partner." [post_title] => Costa: nuova promo Summer Edition valida per le prenotazioni fino al 20 luglio [post_date] => 2023-07-03T09:50:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688377822000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448764 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte domani sera, sabato 1° luglio, lo Speciale Estate Francorosso: l'iniziativa annunciata lo scorso febbraio che, nel contesto di una più ampia partnership tra il museo Egizio di Torino e il gruppo Alpitour, consentirà di visitare gratuitamente le sale del celebre istituto espositivo. La promozione, valida sino al 12 agosto, consente l'accesso dalle 18.30 alle 22.30 di ogni sabato sera, con i biglietti prenotabili online. Durante le serate sarà presente lo staff del brand, per tutti coloro che parteciperanno a questi appuntamenti, ci sarà la possibilità di ricevere un buono da 100 euro, spendibile su una prossima vacanza Francorosso. In occasione di questa iniziativa è stata inoltre collocata, nella sala 4 al secondo piano del museo, una postazione multimediale, che renderà fruibile al pubblico una parte della collezione dell’Archivio storico fotografico che da tre anni è oggetto di un lavoro certosino di studio, catalogazione e digitalizzazione. Inoltre, attraverso la postazione multimediale il visitatore potrà portarsi a casa simbolicamente un piccolo pezzo di antico Egitto: potrà infatti scaricare gratuitamente sul proprio smartphone le fotografie che più preferisce: cartoline dal passato che documentano il momento esatto, all’inizio del Novecento, in cui furono ritrovati i reperti presenti nelle sale (per esempio la statua di Pendua e Nefertari, il sarcofago di Duaenra, la tomba di ignoti e molti altri). Francorosso vanta un’ampia programmazione con oltre 60 voli settimanali e 30 differenti proposte di viaggio. Tra queste ci sono dieci itinerari esperienziali tra crociere sul Nilo e pacchetti weekend al Cairo e 20 proposte in resort balneari in commercializzazione esclusiva per il mercato italiano. [post_title] => Speciale Estate Francorosso: da domani, ogni sabato sera, accesso gratis al museo Egizio [post_date] => 2023-06-30T11:54:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688126040000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448754 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_268359" align="alignleft" width="300"] Lo Starhotels Collezione Savoia Excelsior Palace di Trieste[/caption] Dopo i due anni complessi del Covid, la classifica dei principali gruppi alberghieri italiani per fatturato torna ad assumere una connotazione più familiare all'era pre-pandemica. Il tutto, certo, senza trascurare qualche inevitabile aggiustamento. Stando ai dati raccolti da Pambianco, in particolare, Starhotels riconquista saldamente la vetta della top 10 con un giro d'affari complessivo nel 2022 di 241 milioni di euro (era seconda nel 2021, ma con appena 75 milioni di euro; nel 2019 era 216 mln), mentre il gruppo Una si riprende la seconda piazza con 146 milioni (67 mln nel 2021, 128 mln nel 2019). Hotelturist (gruppo Th) si issa invece sul gradino più basso del podio (142 mln vs 62 mln nel 2021 e 94 mln nel 2019), scalzando la divisione alberghiera di Alpitour, ora quarta con un giro d'affari di 134 mln (81 mln nel 2021; 109 mln nel 2019). Quinto posto quindi per Sardegna Resorts (106 mln nel 2022; 73 mln nel 2021; 88 mln nel 2019), seguita da Bluserena (96 mln nel 2022; 69 mln nel 2021; 79 mln nel 2019). Balzo in avanti poi per Cogeta Palacehotels Gestioni, la nuova proprietà del brand Baglioni che approda in settima piazza (80 mln nel 2022; era fuori dalla top 10 negli anni precedenti). A seguire, il gruppo Villa d'Este (79 mln nel 2022; 35 mln nel 2021; 54 mln nel 2019) e Aeroviaggi (78 mln nel 2022; 59 mln nel 2021; 86 mln nel 2019). Ulteriore new entry in top 10 è infine Hnh Hospitality, a quota 71 milioni. Lo studio Pambianco getta inoltre uno sguardo sui margini operativi lordi. In questo caso è il gruppo Villa d'Este a spiccare con un ebitda margin del 40%, seguito da Starhotels (34%), Sardegna Resorts (30%), Bluserena (20%) e la divisione alberghiera del gruppo Alpitour (15%, ma il brand lusso VRetreats è al 30%). [post_title] => Ranking italiano fatturato dell'ospitalità: Starhotels torna in vetta [post_date] => 2023-06-30T11:16:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688123774000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "luniversita di bologna lancia il nuovo corso hospitality real estate finance" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":93,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1601,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448877","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’industria alberghiera italiana da tempo segnala un certo disallineamento fra le esigenze di formazione del proprio management (anche di livello intermedio) e le competenze offerte dai corsi di studi universitari. L’Università di Bologna ha quindi deciso di aggiornare la propria offerta formativa dedicata all’ospitalità, avvicinandola alle esigenze contemporanee dell’industria alberghiera e delle catene. All’interno del programma dei master dell’ateneo felsineo nasce così il corso “Hospitality real estate & finance” assegnato a Giorgio Ribaudo, già docente della stessa università di Bologna e della Bocconi, nonché managing director della società di consulenza Thrends e a capo dell’advisory board dell'Italian Hospitality Investment Conference.\r

\r

“A differenza di quanto avviene nelle vicine Svizzera e Francia, nonché in Inghilterra, che già propongono numerosi e prestigiosi percorsi universitari dedicati alla formazione delle figure apicali dell’alberghiero e dei profili di catena – spiega Ribaudo -, in Italia si registra ancora una chiara difficoltà nel declinare i contenuti di base di una solida formazione economica e manageriale per le esigenze ormai molto sofisticate delle grandi imprese alberghiere: realtà spesso molto vicine alle dinamiche dello sviluppo immobiliare e sempre più dipendenti dalla finanza a debito”.\r

\r

Al pari di Glion (Svizzera), Cornell (Usa), Lausanne (Svizzera), Boston University (Usa) ed Essec (Francia), adesso anche Bologna offrirà perciò, all’interno del proprio corso di laurea in tourism economics and management, un programma interamente dedicato all’hospitality real estate & finance. In tale contesto, si affronteranno i modelli di business delle catene, la loro struttura organizzativa e le fonti di finanziamento, il ciclo di vita dello sviluppo alberghiero, la redditività settoriale e delle operazioni di m&a nel comparto dell’ospitalità e in generale nel ricettivo, la valutazione degli asset alberghieri e l’analisi delle transazioni sul mercato italiano e internazionale. In altre parole, il corso formerà i partecipanti sulle competenze afferenti al settore immobiliare e della finanza applicate allo sviluppo alberghiero. “L’idea è quella di creare un campione italiano da aggiungere alla lista degli atenei che possono vantare una competenza specifica nella formazione del management alberghiero di catena, colmando un gap che oggi è diventato più che mai evidente. E ciò soprattutto a fronte dell’accelerazione del processo di consolidamento nel settore in atto”, conclude Ribaudo.\r

\r

","post_title":"L'Università di Bologna lancia il nuovo corso Hospitality real estate & finance","post_date":"2023-07-03T14:13:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688393614000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448846","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Guest experience foundations ed è dedicato a tutto il personale di bordo di Explora Journeys il nuovo programma di formazione nato dalla collaborazione tra il brand di crociere luxury di casa Msc e la Ehl Hospitality Business School in Svizzera. “Il nostro brand, che nasce e cresce proprio nel Paese elvetico, la culla dell'ospitalità di lusso, è orgoglioso di collaborare con Ehl, una delle migliori scuole alberghiere al mondo - sottolinea il ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer -. Questa partnership offrirà al nostro personale una formazione alberghiera di alto livello. Crediamo che investire nello sviluppo delle persone ci aiuterà a promuovere una cultura dell’ospitalità esclusiva e sostenibile in tutta l'azienda”.\r

\r

I moduli del programma Guest experience foundations saranno erogati da formatori certificati Ehl e forniranno conoscenze avanzate nell'ambito dell'ospitalità. Il programma sarà inoltre potenziato da aggiornamenti online, sfruttando l’e-learning, per uno studio approfondito degli argomenti. Infine, i manager che avranno partecipato alla formazione teorica svolgeranno ulteriori attività a bordo delle navi, per rafforzare i messaggi principali dei corsi e affinare i concetti di base. Nell'ambito della collaborazione è incluso anche il modulo Leading guest experience, co-progettato per i manager, con specifici strumenti che verranno utilizzati per rafforzare le nozioni apprese nel corso dell’attività a bordo, comprese attività esperienziali dinamiche.","post_title":"Explora Journeys sigla una partnership con la scuola dell'ospitalità svizzera Ehl","post_date":"2023-07-03T11:15:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688382914000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448853","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_436387\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sergio Testi[/caption]\r

\r

Un ulteriore sistema di push alla vendita in un momento strategico come l’alta stagione e il forte caro prezzi. Questo il vantaggio che può rappresentare per le agenzie del network Gattinoni l’accordo siglato dalla società con la fintech Scalapay, l’innovativo metodo di pagamento digitale che permette ai clienti di rateizzare in 3 mensilità, senza interessi, le prenotazioni effettuate sia in agenzia che online.\r

\r

Spiega Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Group: “La formula Buy Now Pay Later può fare la differenza per chiudere una vendita soprattutto in un momento di forte inflazione e caro prezzi, più evidente nel periodo di alta stagione. Questo accordo è quindi strategico per la nostra rete di agenzie e costituisce sicuramente un forte vantaggio da sfruttare proprio per finalizzare le vendite dell’estate. Implementiamo questo sistema tra i servizi che forniamo al nostro network certi che potrà anche facilitare l’acquisizione di nuovi segmenti di clientela come giovani, famiglie e in particolare i viaggi di nozze”.\r

\r

Scalapay, il principale player Bnpl nel settore travel & hospitality, offre una formula di pagamento che consente ai consumatori di rateizzare senza alcuna maggiorazione il costo di viaggi e vacanze, diluendo fino a 6 rate mensili sia l’acconto (3 rate) sia il saldo (3 rate). Un’indubbia agevolazione, in particolare per alcuni bacini di utenza, i giovani, che raramente hanno accesso a forme di credito gratuite, le famiglie con bambini, già soggette a molte spese ordinarie, le coppie di sposi, in quanto le liste nozze vengono saldate con quanto ricevuto in regalo dagli invitati ma l’acconto è anticipato dalla futura coppia.\r

\r

La convenzione tra Scalapay e Gattinoni è operativa da giugno ed è valida sia nelle agenzie di viaggio in store, per tutte le agenzie affiliate che vorranno attivarla; sia online sulla piattaforma gattinonitravel.it e sul portale viaggiaredasoci.it (i soci Coop legati all’acquisizione di Robintur).\r

\r

Continua Sergio Testi: “Abbiamo previsto alcuni momenti di formazione dedicati alle agenzie per spiegare come utilizzare al meglio la formula di pagamento Buy Now Pay Later di Scalapay e, soprattutto, come sviluppare la proposizione al cliente di questo nuovo strumento in ottica commerciale e di marketing. Desideriamo erogare costantemente nuovi strumenti; attenti alle evoluzioni del mercato, selezioniamo partner che possano garantire opportunità per sviluppare il business delle agenzie”.\r

\r

Questa partnership risponde anche a una precisa finalità di marketing; entrare in un circuito dove sono presenti brand importanti dà un’ampia visibilità al brand Gattinoni, potenzia la brand awareness coerentemente con le strategie di comunicazione del Gruppo.\r

\r

Commenta Matteo Ciccalé, travel partnership director di Scalapay: “Ci fa molto piacere questo accordo con Gattinoni, siamo convinti che rappresenterà una leva significativa per le agenzie del network. Possiamo sviluppare una strategia reciproca: le agenzie di viaggio hanno modo di proporre ai potenziali clienti questo strumento, senza che siano solo loro a sollecitarlo, dal canto nostro sappiamo che la nostra App è diventata un portale di consultazione; sempre più clienti cercano i merchant proprio qui. Scalapay è una leva che aumenta il valore della pratica media, diminuisce il tempo di conversione e permette di concedersi vacanze e svaghi senza pensieri”.","post_title":"Il gruppo Gattinoni ha siglato un accordo con Scalapay","post_date":"2023-07-03T11:01:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1688382086000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Importante novità nel team del gruppo Nicolaus, che annuncia l'entrata in azienda di Massimo Segato nel ruolo di key account manager per il Nord Italia. Collaborando con la direzione commerciale guidata da Isabella Candelori e con il cco, Ruggiero Ricco, andrà a svolgere un ruolo complementare a quello di Alberto Giorgio, storica figura della compagnia e ora key account manager dell’area Centro-Sud Italia.\r

\r

“Il turismo fa parte della mia vita da oltre 30 anni e il mio percorso professionale, grazie alle importanti aziende in cui ho lavorato, è davvero ricco di soddisfazioni - sottolinea lo stesso Segato -. La scelta di operare all’interno del gruppo Nicolaus è legata alla progettualità di questa azienda e alla visione che mi sento di condividere e che va nella direzione di creare inedite opportunità di fruizione turistica, anche per riuscire a portare nuovi pubblici nelle agenzie di viaggi. L’avvio di questa mia nuova avventura si sta rivelando ricco di stimoli e interessanti prospettive e sono molto contento di mettere a disposizione di colleghi e partner le mie competenze”.\r

\r

L’esperienza di Segato, avviata in Alpitour a inizio anni ’90, dopo la laurea in economia presso l’università Ca’ Foscari, e con all’attivo 18 anni come direttore di rete in Welcome Travel Group, \"aggiunge un importante tassello al programma di attività dedicato al mondo delle agenzie - sottolinea Isabella Candelori -. Siamo davvero onorati che una figura con un profilo professionale all’insegna dell’eccellenza abbia accolto la proposta di entrare a far parte della nostra squadra. La stavamo cercando da molto tempo per poter strutturare l’interazione con il trade in modo armonico rispetto all’evoluzione della nostra compagnia. Ci accomunano lo stesso modo di pensare il turismo di domani e la passione nell’impegnarci per crearlo, al fine di disegnare nuovi scenari per la distribuzione e per i clienti. Siamo sicuri che lavorare insieme ci porterà grandi soddisfazioni\".","post_title":"Massimo Segato è il nuovo key account manager Nord Italia del gruppo Nicolaus","post_date":"2023-07-03T10:24:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688379891000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_448839\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il taglio del nastro della nuova sede direzionale di Italy Car Rent[/caption]\r

Taglio del nastro a Carini per la nuova sede direzionale di Italy Car Rent alla presenza di partner e clienti italiani e internazionali dell’azienda siciliana. A fare gli onori di casa il presidente del car rental Alfonso Caravello. \r

“Ciò che ci distingue e ci differenzia come azienda è l’artigianalità del lavoro, il modo in cui focalizziamo sul servizio al cliente. Quello che siamo oggi è il risultato di 11 anni di lavoro, un lavoro non facile con 6.000 vetture, una flotta tra le più grandi in Italia. Siamo già presenti in quasi tutti gli aeroporti, e adesso stiamo aprendo uffici nelle grandi stazioni. Siamo già a Milano Centrale e Roma Termini e apriremo anche Napoli Centrale, Firenze Santa Maria Novella e Bologna fra altre. Facciamo questi investimenti importanti con l’intenzione di trovarci dentro un bacino di utenza di almeno un miliardo di persone”, ha spiegato Alfonso Caravello.\r

Soddisfatto non solo per l’espansione territoriale ma, come ha aggiunto Caravello, anche per i risultati del primo semestre del 2023. “Nei primi sei mesi abbiamo registrato una crescita del 50% sul fatturato dell’anno scorso, soprattutto grazie al turismo leisure anche se lavoriamo sempre di più con il business travel”. ","post_title":"Italy Car Rent: nuova sede direzionale a Catania","post_date":"2023-07-03T10:23:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1688379782000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448822","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della seconda tappa del tour di promozione del patrimonio blu, il progetto Bluetour approda a Porto del Traiano nel Lazio. A salutare l’imbarcazione Jancris, che porta un messaggio di attenzione al patrimonio culturale e di sostenibilità, i sindaci di Montalto di Castro e degli altri comuni aderenti all'Italian Blue Route.\r

\r

Alla cerimonia di consegna della bandiera di Italian Blue alle istituzioni presenti, il sindaco di Montalto di Castro Emanuela Socciarelli ha detto: “Abbiamo aderito al progetto Blue Route perché lo vediamo come il prolungamento della nostra adesione alla dmo Etruskey. E’ un progetto bellissimo perché ingloba tutto il mondo etrusco, tutti i paesi che vedono sul loro territorio la presenza etrusca e sicuramente pensare a un itinerario che viaggia attraverso il mondo degli etruschi è una cosa veramente stupenda”. Bluetour 2023 è organizzata da Italian Blue Route, Lega Navale Delegazione, l’università di Tor Vergata e l’associazione velica Jancris, con il coordinamento di Feisct (Federazione europea itinerari storici culturali e turistici), con il patrocinio di Lega Navale Italiana e il supporto di partner locali e nazionali.","post_title":"Il progetto Bluetour 2023 approda a Porto del Traiano nel Lazio","post_date":"2023-07-03T10:00:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1688378410000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448817","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuova promozione valida per le prenotazioni effettuate entro il 20 luglio su una selezione di partenze fino a ottobre 2023. Costa Crociere lancia Summer Edition con prezzi a partire da 599 euro a persona.\r

\r

“Nel vivo della stagione estiva, la nostra flotta offre una varietà di itinerari che coprono le destinazioni più ambite della bella stagione, sia nel Mediterraneo sia nel Nord Europa - sottolinea il direttore commerciale, Riccardo Fantoni -. Con la nuova promozione Summer Edition, da un lato desideriamo attrarre chi non ha ancora deciso dove andare in vacanza questa estate e, dall'altro, stimolare l'interesse per le partenze dell'autunno. In questo modo andremo a supportare e offrire sempre più opportunità alle agenzie di viaggio nostre partner.\"\r

\r

","post_title":"Costa: nuova promo Summer Edition valida per le prenotazioni fino al 20 luglio","post_date":"2023-07-03T09:50:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688377822000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448764","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte domani sera, sabato 1° luglio, lo Speciale Estate Francorosso: l'iniziativa annunciata lo scorso febbraio che, nel contesto di una più ampia partnership tra il museo Egizio di Torino e il gruppo Alpitour, consentirà di visitare gratuitamente le sale del celebre istituto espositivo. La promozione, valida sino al 12 agosto, consente l'accesso dalle 18.30 alle 22.30 di ogni sabato sera, con i biglietti prenotabili online. Durante le serate sarà presente lo staff del brand, per tutti coloro che parteciperanno a questi appuntamenti, ci sarà la possibilità di ricevere un buono da 100 euro, spendibile su una prossima vacanza Francorosso.\r

\r

In occasione di questa iniziativa è stata inoltre collocata, nella sala 4 al secondo piano del museo, una postazione multimediale, che renderà fruibile al pubblico una parte della collezione dell’Archivio storico fotografico che da tre anni è oggetto di un lavoro certosino di studio, catalogazione e digitalizzazione. Inoltre, attraverso la postazione multimediale il visitatore potrà portarsi a casa simbolicamente un piccolo pezzo di antico Egitto: potrà infatti scaricare gratuitamente sul proprio smartphone le fotografie che più preferisce: cartoline dal passato che documentano il momento esatto, all’inizio del Novecento, in cui furono ritrovati i reperti presenti nelle sale (per esempio la statua di Pendua e Nefertari, il sarcofago di Duaenra, la tomba di ignoti e molti altri).\r

\r

Francorosso vanta un’ampia programmazione con oltre 60 voli settimanali e 30 differenti proposte di viaggio. Tra queste ci sono dieci itinerari esperienziali tra crociere sul Nilo e pacchetti weekend al Cairo e 20 proposte in resort balneari in commercializzazione esclusiva per il mercato italiano.\r

\r

","post_title":"Speciale Estate Francorosso: da domani, ogni sabato sera, accesso gratis al museo Egizio","post_date":"2023-06-30T11:54:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688126040000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448754","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_268359\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lo Starhotels Collezione Savoia Excelsior Palace di Trieste[/caption]\r

\r

Dopo i due anni complessi del Covid, la classifica dei principali gruppi alberghieri italiani per fatturato torna ad assumere una connotazione più familiare all'era pre-pandemica. Il tutto, certo, senza trascurare qualche inevitabile aggiustamento. Stando ai dati raccolti da Pambianco, in particolare, Starhotels riconquista saldamente la vetta della top 10 con un giro d'affari complessivo nel 2022 di 241 milioni di euro (era seconda nel 2021, ma con appena 75 milioni di euro; nel 2019 era 216 mln), mentre il gruppo Una si riprende la seconda piazza con 146 milioni (67 mln nel 2021, 128 mln nel 2019). Hotelturist (gruppo Th) si issa invece sul gradino più basso del podio (142 mln vs 62 mln nel 2021 e 94 mln nel 2019), scalzando la divisione alberghiera di Alpitour, ora quarta con un giro d'affari di 134 mln (81 mln nel 2021; 109 mln nel 2019).\r

\r

Quinto posto quindi per Sardegna Resorts (106 mln nel 2022; 73 mln nel 2021; 88 mln nel 2019), seguita da Bluserena (96 mln nel 2022; 69 mln nel 2021; 79 mln nel 2019). Balzo in avanti poi per Cogeta Palacehotels Gestioni, la nuova proprietà del brand Baglioni che approda in settima piazza (80 mln nel 2022; era fuori dalla top 10 negli anni precedenti). A seguire, il gruppo Villa d'Este (79 mln nel 2022; 35 mln nel 2021; 54 mln nel 2019) e Aeroviaggi (78 mln nel 2022; 59 mln nel 2021; 86 mln nel 2019). Ulteriore new entry in top 10 è infine Hnh Hospitality, a quota 71 milioni.\r

\r

Lo studio Pambianco getta inoltre uno sguardo sui margini operativi lordi. In questo caso è il gruppo Villa d'Este a spiccare con un ebitda margin del 40%, seguito da Starhotels (34%), Sardegna Resorts (30%), Bluserena (20%) e la divisione alberghiera del gruppo Alpitour (15%, ma il brand lusso VRetreats è al 30%).","post_title":"Ranking italiano fatturato dell'ospitalità: Starhotels torna in vetta","post_date":"2023-06-30T11:16:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688123774000]}]}}