Look rinnovato per il Constance Tsarabanjina sull’isola di Nosy Be

Un nuovo look che combina esotismo, raffinata semplicità ed etica del lusso. Il Constance Tsarabanjina sull’isola di Nosy Be si ripresenta al mercato italiano dopo un’operazione di restyling, portata avanti durante il periodo della pandemia. Le 25 ville sulla spiaggia del resort del gruppo Constance sono state così ridecorate in stile coloniale, con travi in mogano che incorniciano le sistemazioni e complementi d’arredo semplici, realizzati con materiali naturali, scaldati dalle tonalità morbide e avvolgenti dei tessuti.

Ma le novità non riguardano solo l’estetica. Ci sono anche le esperienze proposte agli ospiti come per esempio i set up studiati appositamente per cene uniche in spot speciali: sulla spiaggia, tra le rocce, in collina o sotto una pergola chiamata Nido. Anche la parte wellness è stata rinnovata, grazie a un nuovo spazio dove praticare lo yoga e a un’ampia area relax, da cui godere di un’impareggiabile vista sull’oceano e sulle rocce vulcaniche.

Durante il soggiorno gli ospiti possono inoltre scoprire le profondità dell’oceano Indiano, grazie alle immersioni organizzate dal centro diving presente in loco, incontrando simpatiche tartarughe e variopinti pesci colorati anche solo facendo snorkelling dalla riva. Non mancano infine le escursioni in barca: dal birdwatching al pic-nic sull’isola deserta di Ankarea, dove vedere maestosi baobab, dalla ricerca delle balene nel canale del Mozambico fino a Nosy Komba, per socializzare son i lemuri.