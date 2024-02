Lo stellato Berton ancora alla guida del ristorante underwater H20 dello You&Me Maldives Sarà ancora lo chef stellato Andrea Berton a guidare il ristorante subacqueo H20 Underwater dello You&Me Maldives by The Cocoon Collection. Per il 2024, proporrà un menù rinnovato, in cui i tratti distintivi della sua cucina incontrano la materia prima dell’isola come cocco, papaya, aragosta e tonno. “Sono davvero felice di continuare questo percorso culinario – sottolinea lo stesso Berton -. In qualità di chef, il mio compito è quello di far sognare e di far stare bene gli ospiti con la mia cucina e, per fare questo, non bisogna mai fermarsi, ma studiare nuovi piatti con ingredienti unici. Per il quarto anno di partnership con l’H20, ho creato un menu che abbina alla materia prima dell’isola i tratti caratteristici della mia linea gastronomica”. “La nostra passione per l’hospitality, la qualità dei servizi e per il benessere dei nostri ospiti sono da sempre i valori che ci guidano – aggiunge il founder e corporate manager The Cocoon Collection, Attilio Azzola -. Siamo molto felici di continuare la collaborazione con lo Chef Berton, il quale è un maestro nel creare esperienze uniche e indimenticabili. Tutti i clienti del ristorante subacqueo H2O Underwater possono infatti godere non solo di un menu eccellente, ma anche di uno spettacolo naturale senza eguali”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461289 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'inaugurazione di un esclusivo store monomarca di circa 40 metri quadrati all’interno dello You&Me Maldives è il primo passo della nuova collaborazione tra The Cocoon Collection e il brand natural luxury 120% Lino, appartenente alla holding italiana Fine Sun. La partnership prevede in futuro ulteriori opening oltre ad attività di marketing congiunte, finalizzate a rafforzare il posizionamento di entrambi i marchi nel segmento lusso a livello mondiale. “Abbiamo voluto fortemente inserire 120% Lino all’interno del nostro resort in quanto abbiamo individuato numerosi punti in comune con la nostra realtà - spiega il founder e corporate sales manager The Cocoon Collection, Attilio Azzola -. Il brand incarna perfettamente una moda che guarda al benessere del cliente, promuove l’alta qualità e la naturalezza dei tessuti e si caratterizza per un’eleganza semplice e unica, proprio come il nostro resort You&Me Maldives. Grazie a questa affinità, stiamo valutando di inserire 120% Lino anche nel nostro resort in progettazione sull’isola tropicale di Bawe, sulla costa ovest di Zanzibar, che sarà pronto entro il 2024. La struttura mira a diventare un punto di riferimento per la sostenibilità, grazie a una serie di misure inedite sul territorio che prevedranno il parco solare più grande di Zanzibar, la presenza di micro turbine eoliche, il riciclo delle acque scure e la creazione, in collaborazione con il governo locale, di un’aera marina protetta attorno all’isola.” [post_title] => The Cocoon Collection: nuova partnership con il brand di abbigliamento 120% Lino [post_date] => 2024-02-12T11:03:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707735830000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461272 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova identità per la guida les Collectionneurs che diventa Teritoria, a sottolineare il proprio impegno verso le destinazioni in cui sono presenti le strutture e i ristoranti compresi nel proprio volume. Nel nuovo termine è infatti incluso il concetto di "terra", di cui ci si intende prendere cura, e naturalmente "territorio", dove sono radicate le maison degli affiliati e la storia che le contraddistingue. Con la A conclusiva si vuole infine rimarcare "l’attenzione" verso gli altri, alle risorse e al mondo. Teritoria è infatti una société à mission, forma giuridica francese che identifica un'impresa con specifici obiettivi sociali e ambientali. La guida, che vanta come brand president Alain Ducasse, ha messo in particolare a punto servizi e strumenti ad hoc per i suoi membri, disponibili anche per chi non fa parte della community. Il primo a essere stato lanciato è clorofil: un calcolatore dell'impronta di carbonio studiato appositamente per il settore alberghiero e della ristorazione. Questo è stato seguito poi da Peace & Work: il primo riconoscimento pensato per distinguere gli hotel e i ristoranti che si impegnano per migliorare la qualità di vita sul posto di lavoro dei propri dipendenti. Per contribuire a preservare la biodiversità, Teritoria a nome di tutti i suoi membri ha inoltre già avviato in Francia un progetto di finanziamento in collaborazione con un ente agroforestale, che in Italia è in fase di definizione. La community di Teritoria è rappresentata da 430 maison, tra hotel e ristoranti, suddivisi in nove Paesi, primi fra tutti la Francia con 325 indirizzi, seguita poi dall’Italia con 92. Nella nuova edizione spiccano in particolare ben 12 novità nel volume e quattro fuori guida: due ristoranti di pregio a Milano come Sine by Di Pinto, l’insegna dello chef Roberto di Pinto, e Viva Viviana Varese, dell’omonima chef, al secondo piano di Eataly Smeraldo e premiato con una stella Michelin. Le proposte sul lago di Garda si ampliano con il ristorante gourmet Qb Duepuntozero, a Salò, dello chef-patron Alberto Bertani e della moglie Irene Agliardi; in Emilia-Romagna, vicino a Balze, debutta il Relais Monastero di Sant'Alberico, un ex monastero convertito in hotel con un ristorante che mette in primo piano la sostenibilità. Nella campagna veronese, a Romagnano di Grezzana, si trova Villa Balis Crema, una dimora padronale del sesto secolo, accuratamente ristrutturata, in 10 ettari di parco coltivato a ulivi e vigneti. Nel Lazio, alle porte di Roma sono ben tre le nuove destinazioni: Al Piglio, nel comune omonimo, una maison di charme con sei suite tra vigneti e ulivi storici; il ristorante Sintesi, nel borgo di Ariccia, guidato dalla giovane chef Sara Scarsella con Matteo Compagnucci, premiati con una stella Michelin per una cucina dal gusto essenziale e ricercato; il ristorante La Parolina a Trevinano, vicino a Viterbo, della chef Iside de Cesare e Romano Gordini, un indirizzo stellato ideale per i buongustai alla ricerca di una cucina eco-responsabile. Più a sud due boutique hotel di charme: a Napoli, nel quartiere Chiaia, il Metro900 Boutique Hotel, all’interno di un palazzo storico annesso alla stazione di Mergellina, e in Puglia, nel cuore di Nardò, Palazzo Tafuri, un’antica residenza che ben conserva il suo carattere autentico. Si trova invece sulle dolci colline dell'Irpinia, tra Avellino e Salerno, Borgo San Gregorio, immerso nella tenuta della rinomata cantina Feudi di San Gregorio, per un soggiorno di relax e wine tasting. Infine, la Sicilia diventa sempre più meta gourmet grazie alla proposta dello chef Accursio Craparo al ristorante Accursio, a Modica, premiato con una stella Michelin per una cucina che elogia le eccellenze locali. Ma le novità continuano anche fuori guida, con l’ingresso di altre quattro maison in Italia che vanno così da arricchire la selezione dei ristoranti e hotel di Teritoria: il ristorante Lino a Pavia. Palazzo Gentilcore a Castellabate, nel Cilento, l'albergo Dipinto - Bacco Furore a Furore, in costiera Amalfitana, nonché Villa San Martino a Martina Franca, in Puglia [post_title] => Les Collectionneurs diventa Teritoria: 16 le new entry italiane nel catalogo 2024 [post_date] => 2024-02-12T10:36:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707734192000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461257 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Beond ha fatto il suo ingresso nel Bsp Italia e ora tutti i voli della compagnia aerea sono prenotabili in Amadeus. Il vettore premium, che dal prossimo luglio collegherà alle Maldive anche Milano Malpensa, comunica in una nota del gsa Discover The World che «l’emissione dei biglietti viene effettuata il codice B4. Nei gds Sabre e Galileo potete continuare ad utilizzare il codice Q4 (Euroairlines)». All'inizio di febbraio Beond ha accolto in flotta il suo secondo aeromobile, un Airbus A321 che supporterà l'apertura delle nuove rotte, inclusa quella dall'Italia: da Milano sono previste due frequenze alla settimana, che saranno operate il mercoledì e il sabato a partire dal 3 luglio 2024. [post_title] => Beond debutta nel Bsp Italia. Voli da Milano a Malè dal prossimo 3 luglio [post_date] => 2024-02-12T09:39:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707730757000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461207 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono 40 le posizioni aperte nei reparti cucina, sala ristorante e bar, housekeeping, reception, booking, eventi e congressi del gruppo Fh55 Hotels, che organizza per il prossimo 16 febbraio un recruiting day ad hoc. L'appuntamento è dalle 10 alle 13, nonché dalle 14 alle 18, presso il Grand Hotel Mediterraneo di Firenze: una delle quattro strutture della compagnia, insieme al Villa Fiesole, che ha appena affidato la guida del suo ristorante Serrae allo chef stellato Antonello Sardi, nonché all’hotel Calzaiuoli nel cuore della città del giglio e al Grand Hotel Palatino di Roma. I candidati sono invitati a presentarsi presso il Grand Hotel Mediterraneo con il loro curriculum vitae in una delle due fasce orarie previste. Il gruppo punta ad accogliere personale preparato, appassionato e soprattutto fortemente motivato. Un caffè di benvenuto sarà offerto a tutti i partecipanti, [post_title] => Recruiting day per il gruppo Fh55 Hotels: appuntamento a Firenze il 16 febbraio [post_date] => 2024-02-09T11:44:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707479073000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461151 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate Ryanair da Pescara conta quest'anno oltre 120 voli settimanali su 16 destinazioni domestiche e internazionali, tra cui Bruxelles, Francoforte, Londra, Milano, Bergamo e Torino. Sullo scalo abruzzese la low cost irlandese baserà un B737 - con un investimento di 100 milioni di dollari - supportando oltre 500 posti di lavoro, tra cui 30 posti di lavoro fra piloti, personale di cabina e ingegneri. La crescita prevista del traffico passeggeri su Pescara è del +7% rispetto alla summer del 2023, nonché del +45% in rapporto al periodo pre-pandemia. Complessivamente, da quando Ryanair ha iniziato la sua attività, oltre 8 milioni di passeggeri sono stati trasportati da/per Pescara. «La summer 2024 operata da Ryanair sarà caratterizzata da un'attenzione particolare per la Germania, che potrà essere raggiunga con ben tre destinazioni, Francoforte Hann, Memmingen e Düsseldorf - osserva Vittorio Catone, presidente Saga, la società di gestione dell'aeroporto di Pescara -. Questo è sicuramente un dato positivo per il territorio regionale, soprattutto in chiave turistica, considerando che il turismo tedesco ha sempre mostrato un grande interesse per la scoperta delle nostre bellezze. La presenza di una destinazione in più rispetto alle 15 dell'anno scorso ci fa anche ben sperare per il raggiungimento di numeri significativi di traffico, alla luce dell'obiettivo ambizioso che Abruzzo Airport si è prefissato». [post_title] => Ryanair da Pescara con un'estate da 16 destinazioni e un aeromobile basato [post_date] => 2024-02-09T09:15:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707470126000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461130 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_461145" align="alignleft" width="300"] Il Tusan Beach Resort[/caption] "Il prodotto di punta per la prossima estate è il soggiorno mare nella località di Kusadasi, in Turchia, presso il Tusan Beach Resort, 4 stelle superior". Dimensione Turismo festeggia i propri primi 40 anni di attività con una programmazione rafforzata. Il complesso turco, di recente ristrutturazione, è proposto in particolare con la formula all-inclusive valida in numerosi punti di ristoro interni al resort aperti alla clientela in tutte le fasce della giornata. A questi si aggiungono il parco acquatico e mini-club con animazione internazionale per i più piccoli e varie attività sempre acquatiche gratuite. Partenze garantite da luglio a settembre a prezzi bloccati da Milano e da Venezia con Sun Express, joint venture di Lufthansa e Turkish Airlines. "Il secondo fiore all’occhiello dell’estate Dimensione Turismo è il prodotto Bali e Indonesia, che viene riproposto dopo il grande successo dell’estate 2023 - prosegue la nota del to -: tour di 11 notti con partenze garantite a prezzi bloccati da luglio a settembre con voli Singapore Airlines da Milano Malpensa. Il Sudamerica viene poi celebrato con due proposte estive speciali in Brasile e in Colombia. Il tour Maravilha è un viaggio ricco di emozioni ed esperienze avventurose alla scoperta di Natal e della regione del Rio Grande do Norte. Partenze garantite a prezzi bloccati in luglio e agosto da Venezia, Milano e Bologna con voli Tap. Per la Colombia il to ha invece sviluppato due programmi, che celebrano i luoghi più caratteristici e affascinanti di questa terra. Si spazia dalle tre regine Bogotà, Cartagena e Medellin, fino al tour nella regione cafetera, patrimonio Unesco. Partenze garantite a prezzi bloccati il 20 luglio e il 5 agosto da Milano Malpensa, nonché il 20 agosto da Venezia con voli Air Europa. Oltre alla programmazione estiva con partenze garantite Dimensione Turismo offre anche varie possibilità di viaggio taylor - made: Turchia, Thailandia, Indocina, Brasile, Indonesia, Malesia e Singapore, Sri Lanka, Maldive e Dubai sono le mete di elezione del tour operator. [post_title] => Dimensione Turismo compie 40 anni: una ricca programmazione estiva festeggia la ricorrenza [post_date] => 2024-02-08T13:03:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707397390000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461076 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_461077" align="alignright" width="300"] Claudio Busca[/caption] Il mondo del turismo continua a cambiare e a rinnovarsi, sulla spinta di numerose complessità geo-politiche, ma anche guidato dalle innovazioni tecnologiche. «Il gruppo Bluvacanze sta crescendo bene, anche nella redditività. Le adv sono contente. - sottolinea Claudio Busca, della direzione retail - Siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo. I conflitti in corso nell’area mediorientale non riescono a fermare il mercato. - prosegue - Anche se non siamo ancora tornati ai volumi del passato, i numeri sono in crescita rispetto al 2023. Appena la situazione si tranquillizzerà prevediamo di crescere bene». Uno sguardo positivo sostenuto dalla convinzione che «dopo aver vissuto la pandemia, saremo in grado di affrontare ogni difficoltà del settore». Tra le sfide da affrontare nel nuovo anno c’è quella dell’Intelligenza Artificiale, uno degli obiettivi per il 2024 presentati nella convention di Bluvacanze di fine 2023. «Le agenzie stanno prendendo coscienza del nuovo strumento: noi vogliamo aiutarle ad entrare in questo mondo, perché possa favorire le esigenze del punto vendita». Non si ferma l’impegno del gruppo a favore delle oltre 320 adv associate e delle oltre 580 adv affiliate: «La scorsa settimana abbiamo avviato un’Accademy che si terrà tutti i mercoledì fino al mese di maggio. La formazione, oltre al tema della legalità, indaga quello dell’IA: si deve imparare come usarla e sfruttarla al massimo. In tutto il mercato è in corso un’accelerazione ed esiste un grande potenziale da sviluppare. - continua Claudio Busca – Noi abbiamo iniziato ad usare questo nuovo strumento nella quotidianità dei nostri uffici. IA La nostra strategia di crescita è basata sulla comprensione del potenziale dell’IA, che deve aiutarci a sostituire l’agente di viaggio in tutti i passaggi che sono ormai meccanici. Deve esserci di supporto in quella parte di lavoro in cui l’umano non serve. Ad esempio: per fare una prenotazione è sufficiente l’IA, mentre l’umano serve per parlare con il cliente, spiegandogli perché deve acquistare un prodotto o perché deve fare una determinata prenotazione. Al momento le adv stanno cercando di capire come utilizzare l’IA; solo alcune hanno cominciato a fare delle esperienze, a costruire dei testi o a realizzare delle comunicazioni dirette al cliente. Ma siamo solo all’inizio. Uno dei grandi obiettivi di Bluvacanze per il 2024 è quello di accompagnare le adv in quell’universo, scoprendone insieme le coordinate. Il gruppo sta rilasciando tanti sistemi che ne semplificheranno il lavoro». Frattanto Bluvacanze si prepara ad aprire la sua nuova sede Monte Rosa 91 che, conclude Busca, «sarà una bella sorpresa per tutti». [post_title] => Bluvacanze: IA e formazione al centro delle strategie del gruppo [post_date] => 2024-02-08T11:20:35+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707391235000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460827 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gulf Air guarda all'estate 2024 con la conferma dei collegamenti dall'Italia e un bilancio sostanzialmente positivo del 2023 appena chiuso. "Lo scorso anno abbiamo offerto 67.000 posti da Milano Malpensa con circa 400 voli" ha dichiarato Paolo Pausini, country manager della compagnia che in Italia è rappresentata da Rephouse Gsa, ricordando che il vettore è ad operare nel nostro Paese nel "giugno 2022 con 5 frequenze da Malpensa che dal marzo successivo sono diventate giornaliere: di questi 7 voli, quattro sono diretti per il Bahrain e tre sono via Roma Fiumicino. Dal prossimo 2 luglio le frequenze saliranno a dieci alla settimana, con l'aggiunta di tre voli sempre via Roma ". I collegamenti italiani vengono operati da Airbus A321neo configurati con 16 posti in Falcon Gold Class, dotati di flat bed. L'estate 2024 conterà su un network di 54 destinazioni, di cui naturalmente alcune stagionali, "con un focus oltre che sul Golfo, su Arabia Saudita (con ben sei destinazioni collegate), India e destinazioni di lungo raggio leisure, dalla Thailandia a Singapore e Maldive, oltre che tratte interessanti per un traffico più tipicamente vfr come Filippine e Sri Lanka". Da sottolineare che anche per la prossima summer verrà operata la Milano-Nizza e precisamente tra il 2 giugno e il 29 settembre "con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica". [post_title] => Rilancio Gulf Air sulle rotte Italia-Bahrain: dal 2 luglio 10 voli settimanali [post_date] => 2024-02-06T10:50:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707216640000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Se il Giappone è stata la meta del 2023 la Cina sarà quella del 2024. Almeno è questo l'auspicio di molti tour operatore, Idee per Viaggiare compreso, forte quest'ultimo della recente acquisizione di Chinasia. "L'interesse è davvero molto forte. L'abolizione del visto per motivi turistici è poi destinata a dare una spinta consistente alla domanda - spiega la marketing manager, Paola Schiavone -. Per quanto ci riguarda noi pensiamo di sfruttare sicuramente il prodotto core di Chinasia, aggiungendo però al contempo una serie di combinati insoliti, come per esempio le Maldive o la Thailandia, nel solco del nostro nuovo format IdeeMix". Un prodotto che il tour operator capitolino pensa di abbinare anche ai viaggi di nozze, da sempre segmento di punta di Idee per Viaggiare, tanto da pesare attorno al 40% del giro d'affari complessivo. Il momento è peraltro positivo per tutte le linee di business: "E' dallo scorso fine settembre, inizi di ottobre che viaggiamo su numeri record. L'unico dubbio che ci resta a questo punto - aggiunge scaramanticamente Paolo Schiavone -, è che tutto l'advance booking accumulato fino a oggi possa in qualche modo essere controbilanciato da un bimestre febbraio - marzo un po' più sottotono. Almeno rispetto ai numeri eccezionali del 2023". Una nota a parte merita infine la business unit biglietteria aerea, che da poco più di un anno si è dotata di una nuova piattaforma by Travelport: "Nel 2023 siamo cresciuti di quasi il 50% rispetto ai 12 mesi precedenti - conclude la marketing manager -. E la tendenza si sta confermando pure in questo primo scorcio di 2024. Dopo aver raddoppiato l'anno scorso le risorse dedicate, si tratta di un'area su cui abbiamo tutte le intenzioni di investire ancora molto". [post_title] => Idee per Viaggiare: Cina e format IdeeMix al centro delle strategie 2024 [post_date] => 2024-02-06T08:38:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707208703000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lo stellato berton ancora alla guida del ristorante underwater h20 dello youme maldives" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":95,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":656,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461289","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inaugurazione di un esclusivo store monomarca di circa 40 metri quadrati all’interno dello You&Me Maldives è il primo passo della nuova collaborazione tra The Cocoon Collection e il brand natural luxury 120% Lino, appartenente alla holding italiana Fine Sun. La partnership prevede in futuro ulteriori opening oltre ad attività di marketing congiunte, finalizzate a rafforzare il posizionamento di entrambi i marchi nel segmento lusso a livello mondiale.\r

\r

“Abbiamo voluto fortemente inserire 120% Lino all’interno del nostro resort in quanto abbiamo individuato numerosi punti in comune con la nostra realtà - spiega il founder e corporate sales manager The Cocoon Collection, Attilio Azzola -. Il brand incarna perfettamente una moda che guarda al benessere del cliente, promuove l’alta qualità e la naturalezza dei tessuti e si caratterizza per un’eleganza semplice e unica, proprio come il nostro resort You&Me Maldives. Grazie a questa affinità, stiamo valutando di inserire 120% Lino anche nel nostro resort in progettazione sull’isola tropicale di Bawe, sulla costa ovest di Zanzibar, che sarà pronto entro il 2024. La struttura mira a diventare un punto di riferimento per la sostenibilità, grazie a una serie di misure inedite sul territorio che prevedranno il parco solare più grande di Zanzibar, la presenza di micro turbine eoliche, il riciclo delle acque scure e la creazione, in collaborazione con il governo locale, di un’aera marina protetta attorno all’isola.”","post_title":"The Cocoon Collection: nuova partnership con il brand di abbigliamento 120% Lino","post_date":"2024-02-12T11:03:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707735830000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461272","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova identità per la guida les Collectionneurs che diventa Teritoria, a sottolineare il proprio impegno verso le destinazioni in cui sono presenti le strutture e i ristoranti compresi nel proprio volume. Nel nuovo termine è infatti incluso il concetto di \"terra\", di cui ci si intende prendere cura, e naturalmente \"territorio\", dove sono radicate le maison degli affiliati e la storia che le contraddistingue. Con la A conclusiva si vuole infine rimarcare \"l’attenzione\" verso gli altri, alle risorse e al mondo.\r

\r

Teritoria è infatti una société à mission, forma giuridica francese che identifica un'impresa con specifici obiettivi sociali e ambientali. La guida, che vanta come brand president Alain Ducasse, ha messo in particolare a punto servizi e strumenti ad hoc per i suoi membri, disponibili anche per chi non fa parte della community. Il primo a essere stato lanciato è clorofil: un calcolatore dell'impronta di carbonio studiato appositamente per il settore alberghiero e della ristorazione. Questo è stato seguito poi da Peace & Work: il primo riconoscimento pensato per distinguere gli hotel e i ristoranti che si impegnano per migliorare la qualità di vita sul posto di lavoro dei propri dipendenti. Per contribuire a preservare la biodiversità, Teritoria a nome di tutti i suoi membri ha inoltre già avviato in Francia un progetto di finanziamento in collaborazione con un ente agroforestale, che in Italia è in fase di definizione.\r

\r

La community di Teritoria è rappresentata da 430 maison, tra hotel e ristoranti, suddivisi in nove Paesi, primi fra tutti la Francia con 325 indirizzi, seguita poi dall’Italia con 92. Nella nuova edizione spiccano in particolare ben 12 novità nel volume e quattro fuori guida: due ristoranti di pregio a Milano come Sine by Di Pinto, l’insegna dello chef Roberto di Pinto, e Viva Viviana Varese, dell’omonima chef, al secondo piano di Eataly Smeraldo e premiato con una stella Michelin. Le proposte sul lago di Garda si ampliano con il ristorante gourmet Qb Duepuntozero, a Salò, dello chef-patron Alberto Bertani e della moglie Irene Agliardi; in Emilia-Romagna, vicino a Balze, debutta il Relais Monastero di Sant'Alberico, un ex monastero convertito in hotel con un ristorante che mette in primo piano la sostenibilità. Nella campagna veronese, a Romagnano di Grezzana, si trova Villa Balis Crema, una dimora padronale del sesto secolo, accuratamente ristrutturata, in 10 ettari di parco coltivato a ulivi e vigneti. Nel Lazio, alle porte di Roma sono ben tre le nuove destinazioni: Al Piglio, nel comune omonimo, una maison di charme con sei suite tra vigneti e ulivi storici; il ristorante Sintesi, nel borgo di Ariccia, guidato dalla giovane chef Sara Scarsella con Matteo Compagnucci, premiati con una stella Michelin per una cucina dal gusto essenziale e ricercato; il ristorante La Parolina a Trevinano, vicino a Viterbo, della chef Iside de Cesare e Romano Gordini, un indirizzo stellato ideale per i buongustai alla ricerca di una cucina eco-responsabile.\r

\r

Più a sud due boutique hotel di charme: a Napoli, nel quartiere Chiaia, il Metro900 Boutique Hotel, all’interno di un palazzo storico annesso alla stazione di Mergellina, e in Puglia, nel cuore di Nardò, Palazzo Tafuri, un’antica residenza che ben conserva il suo carattere autentico. Si trova invece sulle dolci colline dell'Irpinia, tra Avellino e Salerno, Borgo San Gregorio, immerso nella tenuta della rinomata cantina Feudi di San Gregorio, per un soggiorno di relax e wine tasting. Infine, la Sicilia diventa sempre più meta gourmet grazie alla proposta dello chef Accursio Craparo al ristorante Accursio, a Modica, premiato con una stella Michelin per una cucina che elogia le eccellenze locali. Ma le novità continuano anche fuori guida, con l’ingresso di altre quattro maison in Italia che vanno così da arricchire la selezione dei ristoranti e hotel di Teritoria: il ristorante Lino a Pavia. Palazzo Gentilcore a Castellabate, nel Cilento, l'albergo Dipinto - Bacco Furore a Furore, in costiera Amalfitana, nonché Villa San Martino a Martina Franca, in Puglia","post_title":"Les Collectionneurs diventa Teritoria: 16 le new entry italiane nel catalogo 2024","post_date":"2024-02-12T10:36:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707734192000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Beond ha fatto il suo ingresso nel Bsp Italia e ora tutti i voli della compagnia aerea sono prenotabili in Amadeus. Il vettore premium, che dal prossimo luglio collegherà alle Maldive anche Milano Malpensa, comunica in una nota del gsa Discover The World che «l’emissione dei biglietti viene effettuata il codice B4. Nei gds Sabre e Galileo potete continuare ad utilizzare il codice Q4 (Euroairlines)».\r

\r

All'inizio di febbraio Beond ha accolto in flotta il suo secondo aeromobile, un Airbus A321 che supporterà l'apertura delle nuove rotte, inclusa quella dall'Italia: da Milano sono previste due frequenze alla settimana, che saranno operate il mercoledì e il sabato a partire dal 3 luglio 2024.","post_title":"Beond debutta nel Bsp Italia. Voli da Milano a Malè dal prossimo 3 luglio","post_date":"2024-02-12T09:39:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707730757000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461207","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 40 le posizioni aperte nei reparti cucina, sala ristorante e bar, housekeeping, reception, booking, eventi e congressi del gruppo Fh55 Hotels, che organizza per il prossimo 16 febbraio un recruiting day ad hoc. L'appuntamento è dalle 10 alle 13, nonché dalle 14 alle 18, presso il Grand Hotel Mediterraneo di Firenze: una delle quattro strutture della compagnia, insieme al Villa Fiesole, che ha appena affidato la guida del suo ristorante Serrae allo chef stellato Antonello Sardi, nonché all’hotel Calzaiuoli nel cuore della città del giglio e al Grand Hotel Palatino di Roma.\r

\r

I candidati sono invitati a presentarsi presso il Grand Hotel Mediterraneo con il loro curriculum vitae in una delle due fasce orarie previste. Il gruppo punta ad accogliere personale preparato, appassionato e soprattutto fortemente motivato. Un caffè di benvenuto sarà offerto a tutti i partecipanti,","post_title":"Recruiting day per il gruppo Fh55 Hotels: appuntamento a Firenze il 16 febbraio","post_date":"2024-02-09T11:44:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707479073000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461151","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate Ryanair da Pescara conta quest'anno oltre 120 voli settimanali su 16 destinazioni domestiche e internazionali, tra cui Bruxelles, Francoforte, Londra, Milano, Bergamo e Torino. Sullo scalo abruzzese la low cost irlandese baserà un B737 - con un investimento di 100 milioni di dollari - supportando oltre 500 posti di lavoro, tra cui 30 posti di lavoro fra piloti, personale di cabina e ingegneri.\r

\r

La crescita prevista del traffico passeggeri su Pescara è del +7% rispetto alla summer del 2023, nonché del +45% in rapporto al periodo pre-pandemia. Complessivamente, da quando Ryanair ha iniziato la sua attività, oltre 8 milioni di passeggeri sono stati trasportati da/per Pescara. \r

\r

«La summer 2024 operata da Ryanair sarà caratterizzata da un'attenzione particolare per la Germania, che potrà essere raggiunga con ben tre destinazioni, Francoforte Hann, Memmingen e Düsseldorf - osserva Vittorio Catone, presidente Saga, la società di gestione dell'aeroporto di Pescara -. Questo è sicuramente un dato positivo per il territorio regionale, soprattutto in chiave turistica, considerando che il turismo tedesco ha sempre mostrato un grande interesse per la scoperta delle nostre bellezze. La presenza di una destinazione in più rispetto alle 15 dell'anno scorso ci fa anche ben sperare per il raggiungimento di numeri significativi di traffico, alla luce dell'obiettivo ambizioso che Abruzzo Airport si è prefissato».","post_title":"Ryanair da Pescara con un'estate da 16 destinazioni e un aeromobile basato","post_date":"2024-02-09T09:15:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707470126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461130","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_461145\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Tusan Beach Resort[/caption]\r

\r

\"Il prodotto di punta per la prossima estate è il soggiorno mare nella località di Kusadasi, in Turchia, presso il Tusan Beach Resort, 4 stelle superior\". Dimensione Turismo festeggia i propri primi 40 anni di attività con una programmazione rafforzata. Il complesso turco, di recente ristrutturazione, è proposto in particolare con la formula all-inclusive valida in numerosi punti di ristoro interni al resort aperti alla clientela in tutte le fasce della giornata. A questi si aggiungono il parco acquatico e mini-club con animazione internazionale per i più piccoli e varie attività sempre acquatiche gratuite. Partenze garantite da luglio a settembre a prezzi bloccati da Milano e da Venezia con Sun Express, joint venture di Lufthansa e Turkish Airlines.\r

\r

\"Il secondo fiore all’occhiello dell’estate Dimensione Turismo è il prodotto Bali e Indonesia, che viene riproposto dopo il grande successo dell’estate 2023 - prosegue la nota del to -: tour di 11 notti con partenze garantite a prezzi bloccati da luglio a settembre con voli Singapore Airlines da Milano Malpensa. Il Sudamerica viene poi celebrato con due proposte estive speciali in Brasile e in Colombia. Il tour Maravilha è un viaggio ricco di emozioni ed esperienze avventurose alla scoperta di Natal e della regione del Rio Grande do Norte. Partenze garantite a prezzi bloccati in luglio e agosto da Venezia, Milano e Bologna con voli Tap. Per la Colombia il to ha invece sviluppato due programmi, che celebrano i luoghi più caratteristici e affascinanti di questa terra. Si spazia dalle tre regine Bogotà, Cartagena e Medellin, fino al tour nella regione cafetera, patrimonio Unesco. Partenze garantite a prezzi bloccati il 20 luglio e il 5 agosto da Milano Malpensa, nonché il 20 agosto da Venezia con voli Air Europa. Oltre alla programmazione estiva con partenze garantite Dimensione Turismo offre anche varie possibilità di viaggio taylor - made: Turchia, Thailandia, Indocina, Brasile, Indonesia, Malesia e Singapore, Sri Lanka, Maldive e Dubai sono le mete di elezione del tour operator.","post_title":"Dimensione Turismo compie 40 anni: una ricca programmazione estiva festeggia la ricorrenza","post_date":"2024-02-08T13:03:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1707397390000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_461077\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Claudio Busca[/caption]\r

Il mondo del turismo continua a cambiare e a rinnovarsi, sulla spinta di numerose complessità geo-politiche, ma anche guidato dalle innovazioni tecnologiche. «Il gruppo Bluvacanze sta crescendo bene, anche nella redditività. Le adv sono contente. - sottolinea Claudio Busca, della direzione retail - Siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo. I conflitti in corso nell’area mediorientale non riescono a fermare il mercato. - prosegue - Anche se non siamo ancora tornati ai volumi del passato, i numeri sono in crescita rispetto al 2023. Appena la situazione si tranquillizzerà prevediamo di crescere bene». \r

Uno sguardo positivo sostenuto dalla convinzione che «dopo aver vissuto la pandemia, saremo in grado di affrontare ogni difficoltà del settore». Tra le sfide da affrontare nel nuovo anno c’è quella dell’Intelligenza Artificiale, uno degli obiettivi per il 2024 presentati nella convention di Bluvacanze di fine 2023.\r

«Le agenzie stanno prendendo coscienza del nuovo strumento: noi vogliamo aiutarle ad entrare in questo mondo, perché possa favorire le esigenze del punto vendita». Non si ferma l’impegno del gruppo a favore delle oltre 320 adv associate e delle oltre 580 adv affiliate: «La scorsa settimana abbiamo avviato un’Accademy che si terrà tutti i mercoledì fino al mese di maggio. La formazione, oltre al tema della legalità, indaga quello dell’IA: si deve imparare come usarla e sfruttarla al massimo. In tutto il mercato è in corso un’accelerazione ed esiste un grande potenziale da sviluppare. - continua Claudio Busca – Noi abbiamo iniziato ad usare questo nuovo strumento nella quotidianità dei nostri uffici. \r

\r

IA\r

La nostra strategia di crescita è basata sulla comprensione del potenziale dell’IA, che deve aiutarci a sostituire l’agente di viaggio in tutti i passaggi che sono ormai meccanici. Deve esserci di supporto in quella parte di lavoro in cui l’umano non serve. Ad esempio: per fare una prenotazione è sufficiente l’IA, mentre l’umano serve per parlare con il cliente, spiegandogli perché deve acquistare un prodotto o perché deve fare una determinata prenotazione. Al momento le adv stanno cercando di capire come utilizzare l’IA; solo alcune hanno cominciato a fare delle esperienze, a costruire dei testi o a realizzare delle comunicazioni dirette al cliente. Ma siamo solo all’inizio. \r

Uno dei grandi obiettivi di Bluvacanze per il 2024 è quello di accompagnare le adv in quell’universo, scoprendone insieme le coordinate. Il gruppo sta rilasciando tanti sistemi che ne semplificheranno il lavoro». Frattanto Bluvacanze si prepara ad aprire la sua nuova sede Monte Rosa 91 che, conclude Busca, «sarà una bella sorpresa per tutti».","post_title":"Bluvacanze: IA e formazione al centro delle strategie del gruppo","post_date":"2024-02-08T11:20:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707391235000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460827","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gulf Air guarda all'estate 2024 con la conferma dei collegamenti dall'Italia e un bilancio sostanzialmente positivo del 2023 appena chiuso.\r

\r

\"Lo scorso anno abbiamo offerto 67.000 posti da Milano Malpensa con circa 400 voli\" ha dichiarato Paolo Pausini, country manager della compagnia che in Italia è rappresentata da Rephouse Gsa, ricordando che il vettore è ad operare nel nostro Paese nel \"giugno 2022 con 5 frequenze da Malpensa che dal marzo successivo sono diventate giornaliere: di questi 7 voli, quattro sono diretti per il Bahrain e tre sono via Roma Fiumicino. Dal prossimo 2 luglio le frequenze saliranno a dieci alla settimana, con l'aggiunta di tre voli sempre via Roma \". I collegamenti italiani vengono operati da Airbus A321neo configurati con 16 posti in Falcon Gold Class, dotati di flat bed.\r

\r

L'estate 2024 conterà su un network di 54 destinazioni, di cui naturalmente alcune stagionali, \"con un focus oltre che sul Golfo, su Arabia Saudita (con ben sei destinazioni collegate), India e destinazioni di lungo raggio leisure, dalla Thailandia a Singapore e Maldive, oltre che tratte interessanti per un traffico più tipicamente vfr come Filippine e Sri Lanka\".\r

\r

Da sottolineare che anche per la prossima summer verrà operata la Milano-Nizza e precisamente tra il 2 giugno e il 29 settembre \"con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica\".\r

\r

","post_title":"Rilancio Gulf Air sulle rotte Italia-Bahrain: dal 2 luglio 10 voli settimanali","post_date":"2024-02-06T10:50:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707216640000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Se il Giappone è stata la meta del 2023 la Cina sarà quella del 2024. Almeno è questo l'auspicio di molti tour operatore, Idee per Viaggiare compreso, forte quest'ultimo della recente acquisizione di Chinasia. \"L'interesse è davvero molto forte. L'abolizione del visto per motivi turistici è poi destinata a dare una spinta consistente alla domanda - spiega la marketing manager, Paola Schiavone -. Per quanto ci riguarda noi pensiamo di sfruttare sicuramente il prodotto core di Chinasia, aggiungendo però al contempo una serie di combinati insoliti, come per esempio le Maldive o la Thailandia, nel solco del nostro nuovo format IdeeMix\".\r

\r

Un prodotto che il tour operator capitolino pensa di abbinare anche ai viaggi di nozze, da sempre segmento di punta di Idee per Viaggiare, tanto da pesare attorno al 40% del giro d'affari complessivo. Il momento è peraltro positivo per tutte le linee di business: \"E' dallo scorso fine settembre, inizi di ottobre che viaggiamo su numeri record. L'unico dubbio che ci resta a questo punto - aggiunge scaramanticamente Paolo Schiavone -, è che tutto l'advance booking accumulato fino a oggi possa in qualche modo essere controbilanciato da un bimestre febbraio - marzo un po' più sottotono. Almeno rispetto ai numeri eccezionali del 2023\".\r

\r

Una nota a parte merita infine la business unit biglietteria aerea, che da poco più di un anno si è dotata di una nuova piattaforma by Travelport: \"Nel 2023 siamo cresciuti di quasi il 50% rispetto ai 12 mesi precedenti - conclude la marketing manager -. E la tendenza si sta confermando pure in questo primo scorcio di 2024. Dopo aver raddoppiato l'anno scorso le risorse dedicate, si tratta di un'area su cui abbiamo tutte le intenzioni di investire ancora molto\".","post_title":"Idee per Viaggiare: Cina e format IdeeMix al centro delle strategie 2024","post_date":"2024-02-06T08:38:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1707208703000]}]}}