Life Resorts lancia Keyz. Nuovo brand di smart hotel in stile 2.0 Il gruppo Life Resorts si appresta a lanciare Keyz: nuovo brand di ospitalità in stile smart hotel 2.0, che include anche strutture sul modello degli studentati di ultima generazione, ispirandosi alle formule di ospitalità più all’avanguardia, tra cui CampusX o The Social Hub (fino a ieri The Student Hotel), ma anche Joe&Joe o Zleep. Lo rivela a margine del convegno Travel Hashtag in corso di svolgimento in questi giorni nel pugliese Borgo Egnazia, il ceo e fondatore del gruppo Life Resorts, Enzo Carella: “Partiremo presto da Roma con una struttura da 83 camere per arrivare in breve tempo a sviluppare un portfolio di una dimensione importante”. Gli obiettivi di sviluppo, oltre alla città capitolina e a Milano, riguardano anche destinazioni secondarie ma con un’importante offerta universitaria, tra cui Napoli, Rende e Catania. Dietro all’iniziativa, secondo alcune indiscrezioni, c’è pure il gruppo Azimut che al momento sta contribuendo al finanziamento di quattro delle strutture in pipeline.

