Lhm sale a quota due a Roma e punta su Bologna, Napoli e Venezia Novità in casa Lhm, che annuncia sulle colonne del Sole 24 Ore l’acquisizione in portfolio di un nuovo hotel a Roma, in zona Parlamento. La new entry si andrà ad aggiungere a Palazzo Velabro, albergo mixed-use a brand Design Hotels inaugurato a marzo dello scorso anno. Il nuovo indirizzo avrà 25 camere, un’area fitness, spazi comuni per favorire l’incontro delle persone e un’offerta retail al piano terra. L’asset appartiene a una famiglia romana e sarà sottoposto a un’operazione di conversione, i cui lavori dovrebbero partire a breve per concludersi possibilmente entro la fine del 2025. L’idea del gruppo Lhm, che ora cerca ulteriori opportunità a Bologna, Napoli e Venezia, è quella di valorizzare un patrimonio immobiliare spesso poco considerato dagli investitori istituzionali, ha spiegato la fondatrice e ceo della compagnia, Cristina Paini. La società, che al momento gestisce un totale di tre alberghi tra Roma e Milano, guarda quindi soprattutto a strutture medio-piccole, da 33-35 camere, situate in posizione centrale e possibilmente adattabili a un’offerta mixed-use tra camere e appartamenti. Una formula che al momento garantirebbe alla compagnia marginalità operative lorde al netto degli affitti (ebidtar) pari a oltre il 35%, con l’obiettivo di giungere in futuro al 40%. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466749 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' in programma dall'1 al 4 giugno a bordo della Cruise Barcelona la crociera evento di Grimaldi Lines, Ballando verso Barcellona, in navigazione tra Civitavecchia e il porto catalano. Durante il viaggio, l'unità si trasformerà in una pista da ballo affacciata sul Mediterraneo. A condurre gli ospiti attraverso i segreti della danza saranno Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, star del format tv Ballando con le Stelle, insieme ad altri maestri professionisti, con sessioni intensive per ogni tipo di disciplina, tra cui il tango, lo swing e la social dance. Il programma prevede sia corsi per principianti, dedicati ad adulti e bambini a partire dagli otto anni di età, sia lezioni avanzate per chi ha già esperienza nel ballo e potrà partecipare quindi alla gara per singoli e coppie, prima dell’arrivo a Barcellona. Ma a bordo i partecipanti potranno cimentarsi anche in altre attività di fitness, quali pilates, snellissima e Gag, nonché in tornei di burraco. Il viaggio di ritorno verso Civitavecchia culminerà invece con il Latin party, per l’elezione di Miss & Mister Latin, lo show dance e la premiazione finale. Le quote di partecipazione variano in base alla tipologia di sistemazione prescelta e partono da 345 euro a persona in cabina quadrupla interna. La formula è quella dell’hotel on-board e la quota comprende: viaggio a/r da Civitavecchia a Barcellona a bordo dell’ammiraglia di Grimaldi Lines con tre pernottamenti in cabina, tre prime colazioni, due pranzi e due cene presso il self-service di bordo, diritti fissi e componente costi Eu Ets, partecipazione ai corsi di ballo collettivi, iscrizione e assicurazione per assistenza medica e annullamento viaggio. [post_title] => Ballando verso Barcellona: la crociera - evento di Grimaldi Lines si terrà dall'1 al 4 giugno [post_date] => 2024-05-06T13:01:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715000510000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466746 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Marocco è una delle destinazioni su cui si sta focalizzando Evolution Travel: ne parla il responsabile del Paese, Youssef Aattal di Paradise Travel Marocco, specialist & tour operator Marocco dell'operatore online: “Puntiamo molto sul Paese maghrebino che complessivamente è una destinazione scelta dal 63% in più rispetto al 2019, con una crescita di fatturato che nel 2023 ha raggiunto i 617.173,15 euro rispetto ai 465.816,88 euro di quattro anni prima. Il 2023 si può considerare un anno di riequilibrio, dopo il periodo della pandemia. Rispetto al 2022 abbiamo avuto un incremento di oltre il 55%. Sono cifre che vanno oltre ogni aspettativa. Nel 2024 sicuramente avremo un livello di crescita normale". Da cosa dipende questo interesse? “Sicuramente dalla pubblicità mirata che facciamo, nonché dalla differenziazione rispetto ai concorrenti: offriamo servizi e itinerari innovativi per nicchie e non solo circuiti commerciali. Inoltre grazie alla promozione dell’ente del turismo, che sta facendo un ottimo lavoro sulla destinazione, dal 2017 si è cambiata marcia. La meta è poi molto migliorata post pandemia a livello di servizi. Inoltre il quarto posto ai Mondiali del 2022 ha dato una spinta al paese, così come lo sarà l'organizzazione di quelli del 2030, insieme a Spagna e Portogallo. Infine il governo ha investito molto per dotare il Paese di una grande sicurezza e di infrastrutture moderne. La vicinanza aiuta molto, in tre ore dall’Italia si è a Casablanca o Marrakech o Fez e siamo particolarmente forniti con almeno sette voli a settimana Ryanair da Orio e tre da Malpensa diretti su Marrakech, più di uno al giorno di easyJet in alta stagione e uno quotidiano tutto l'anno su Marrakech. Air Arabia vola direttamente su Casablanca da Orio, Venezia, Cuneo, Bologna, Pisa, Napoli e Catania. Wizz ha creato dei diretti da Roma e Milano su Marrakech. A questi voli low cost, si aggiungono i collegamenti quotidiani di Royal Air Maroc e Ita da Milano, Bologna e Roma, e tre volte a settimana da Venezia, Torino e Napoli”. [post_title] => Il Marocco al centro delle strategie Evolution Travel per il 2024 [post_date] => 2024-05-06T12:51:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714999874000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466732 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è anche Bologna tra le prime destinazioni dove Emirates utilizzerà il nuovo Airbus A350 la cui entrata in servizio è prevista per settembre 2024. Con 10 nuovi A350 che dovrebbero entrare in flotta entro il 31 marzo 2025, la compagnia aerea di Dubai prevede di impiegare il velivolo in 9 destinazioni nei prossimi mesi. I nuovi A350 saranno configurati con tre classi di cabina, con 32 posti in Business Class di nuova generazione, 21 posti in Premium Economy e 259 posti in Economy Class. Tutti sono destinati a servire mete di breve e medio raggio della rete Emirates: il primo A350 volerà verso il Bahrain con frequenze giornaliere dal prossimo 15 settembre, con un secondo servizio che inizierà il 1° novembre. Il velivolo atterrerà in Kuwait con il servizio giornaliero il 16 settembre e a Muscat dal 1° dicembre. In Europa, l'A350 debutterà su Bologna dal 1° dicembre, oltre che su Lione e , dal 4 novembre su Edimburgo. In Asia occidentale, il velivolo raggiungerà Mumbai e Ahmedabad dal 27 ottobre, Colombo dal 1° gennaio 2025. «L'A350 cambierà le carte in tavola per Emirates, permettendoci di servire i punti regionali con un'efficienza operativa e una flessibilità superiori in Medio Oriente e Gcc, Asia occidentale ed Europa - ha spiegato Adnan Kazim, Deputy President e Chief Commercial Officer della compagnia aerea -. Grazie a prodotti di cabina di ultima generazione, tra cui un numero maggiore di posti in Premium Economy verso un più ampio ventaglio di città, a tecnologie di intrattenimento in volo di altissimo livello e a un'abbondanza di altre caratteristiche a misura di passeggero, l'A350 di Emirates conferma il nostro impegno di lungo periodo nell’investire nella migliore esperienza del cliente in cielo. Volare con l'A350 in 9 città in un arco di tempo così breve aggiunge più opzioni di cabina premium, maggiore scelta in tutte le aree geografiche per i nostri clienti, e ci assicura di mantenere il nostro vantaggio competitivo e la nostra posizione di leader del settore». [post_title] => Emirates prepara il debutto del nuovo A350: in Italia volerà su Bologna, da dicembre [post_date] => 2024-05-06T11:24:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714994646000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466724 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_456450" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Roma[/caption] Novità in casa Lhm, che annuncia sulle colonne del Sole 24 Ore l'acquisizione in portfolio di un nuovo hotel a Roma, in zona Parlamento. La new entry si andrà ad aggiungere a Palazzo Velabro, albergo mixed-use a brand Design Hotels inaugurato a marzo dello scorso anno. Il nuovo indirizzo avrà 25 camere, un'area fitness, spazi comuni per favorire l'incontro delle persone e un'offerta retail al piano terra. L'asset appartiene a una famiglia romana e sarà sottoposto a un'operazione di conversione, i cui lavori dovrebbero partire a breve per concludersi possibilmente entro la fine del 2025. L'idea del gruppo Lhm, che ora cerca ulteriori opportunità a Bologna, Napoli e Venezia, è quella di valorizzare un patrimonio immobiliare spesso poco considerato dagli investitori istituzionali, ha spiegato la fondatrice e ceo della compagnia, Cristina Paini. La società, che al momento gestisce un totale di tre alberghi tra Roma e Milano, guarda quindi soprattutto a strutture medio-piccole, da 33-35 camere, situate in posizione centrale e possibilmente adattabili a un'offerta mixed-use tra camere e appartamenti. Una formula che al momento garantirebbe alla compagnia marginalità operative lorde al netto degli affitti (ebidtar) pari a oltre il 35%, con l'obiettivo di giungere in futuro al 40%. [post_title] => Lhm sale a quota due a Roma e punta su Bologna, Napoli e Venezia [post_date] => 2024-05-06T11:23:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714994622000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466607 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È fino al 13 maggio che si potrà prenotare con Costa una vacanza approfittando della promozione All Inclusive! Un’offerta grazie alla quale sarà possibile viaggiare alla scoperta delle meravigliose destinazioni del Mediterraneo Occidentale, Orientale e del Nord Europa a partire da 699 euro a persona. Nella promo sono incluse la pensione completa, il pacchetto My Drinks, per bevande illimitate tutti i giorni della crociera, le tasse portuali, le quote di servizio e, dove previsto, il volo. Le opportunità di Costa, inoltre, si moltiplicano per i clienti fidelizzati. Per tutti i Soci Costa Club si aggiunge la nuova Promo C|Club, valida fino al 13 maggio, che riserverà doppi punti “crociera” su un’ampia selezione di partenze e sarà cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20%, con la possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata. Nell’ampia scelta degli esclusivi itinerari Costa, da provare almeno una volta nella vita, ci sono quelli alla scoperta delle meraviglie del Nord Europa. Anche per questo programma la Compagnia comprende la grande novità delle Sea Destinations: esperienze uniche da vivere sulla nave, durante la navigazione, che affiancheranno la rinnovata offerta di Land Destinations, ovvero le destinazioni “a terra”, per godersi al meglio i luoghi iconici previsti nella rotta degli itinerari. Le crociere di Costa Favolosa e Costa Diadema, che proporranno il meglio dell’offerta in questa regione, viaggeranno attraverso paesaggi incredibili, fiordi spettacolari, villaggi incastonati tra il verde delle montagne, il blu del mare e il fenomeno unico del sole di mezzanotte. Costa Favolosa offrirà tre diversi itinerari, dai 13 ai 22 giorni, con partenza da Amburgo, diretti a Capo Nord e alle isole Lofoten, in Islanda e in Groenlandia, più un nuovo itinerario di 8 giorni dedicato alla Scozia. Tra le esperienze di terra previste, pronte per essere vissute, vi sono la visita alla città vecchia di Lubecca Patrimonio Unesco, la scoperta dei castelli scozzesi da fiaba, intere giornate trascorse tra allevamenti di cani da slitta, villaggi di pescatori e percorsi di nordic walking e hiking nella natura artica. Costa Diadema ha in programma, invece, crociere di una settimana nei fiordi norvegesi, unendo esperienze di terra e a bordo che lasceranno veramente gli Ospiti senza parole. Ad esempio, dopo essere stati accolti dai contadini locali nella città di Geiranger, si attraverserà l’intero fiordo ascoltando storie e leggende nordiche, mentre dalla prua della nave si vivrà in modo immersivo lo spettacolo della cascata delle Sette Sorelle, tra rocce scoscese e montagne verdeggianti. Oppure, dopo aver ripercorso in gommone le rotte del salmone norvegese, si potrà meditare al sole di mezzanotte in pieno Mare del Nord, per riconnettersi profondamente con la natura e l’universo. E, infine, durante la navigazione nel buio più profondo del Mar Baltico, si andrà alla scoperta di stelle, pianeti e costellazioni accompagnati dal magico racconto di un ufficiale. Queste navi salperanno dai porti di Copenaghen e Kiel, facilmente raggiungibili grazie al grande piano di voli speciali da ben quattordici aeroporti italiani: Alghero, Ancona, Bologna, Bari, Cagliari, Catania, Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Linate, Napoli, Palermo, Pisa, Pescara e Lamezia Terme. Si prospetta quindi un’estate di meraviglie nel grande Nord con Costa, dove terra e mare si uniranno per creare attimi indimenticabili. “Stiamo continuando a sostenere la nostra ultima promozione con investimenti in comunicazione e incentivazioni a supporto delle vendite dei nostri Partners – afferma Riccardo Fantoni, Direttore Commerciale Italia Costa Crociere –. Il 1° marzo, infatti, è iniziato il secondo periodo del Jump, un trimestre di vendite per raggiungere l’obiettivo di nuove soglie di fatturato, utili già nel corso dell’anno per vedere crescere la propria remunerazione base. Infine, il consolidato programma Segui-C, attualmente in corso con il secondo Run fino al 15 maggio, che prevede maggiori guadagni per l’Agenzia direttamente in estratto conto, su prenotazioni per tutti gli itinerari del Mediterraneo e del Nord Europa con partenze fino al 30 giugno. Il nostro programma di attività per stimolare la domanda e creare traffico nei punti vendita prosegue quindi senza sosta, insieme agli importanti investimenti su tutti i fronti per rendere l’esperienza di viaggio con Costa sempre oltre le aspettative dei nostri Ospiti”. [post_title] => Esperienze senza confini: il Nord Europa con Costa è All Inclusive [post_date] => 2024-05-06T09:46:21+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714988781000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines in allungo su Napoli con un incremento dei voli del 50%. «Con la capacità aggiuntiva di oltre 75.000 posti sulla rotta per Napoli (per un totale che supera i 250.000) ci aspettiamo di portare almeno 25.000 turisti in più. Pertanto, l'impatto diretto di questa capacità sull'economia regionale è stimato in oltre 33 milioni di euro», ha dichiarato Harun Baştürk, director of sales of Turkish Airlines. Dall'apertura della rotta su Capodichino nel giugno 2011, la compagnia aerea ha trasportato 1,18 milioni di viaggiatori sulla tratta. Gli investimenti 2024 di Turkish Airlines sull'Italia includono anche il lancio, dal prossimo 10 luglio, di sette voli sulla rotta di Torino, portando le frequenze settimanali dei voli Turkish Airlines in Italia - Napoli, Bari, Catania, Palermo, Roma, Milano, Bologna e Venezia - a quota 143. [post_title] => Turkish Airlines potenzia del 50% i voli su Napoli: oltre 75.000 posti in più [post_date] => 2024-05-06T09:30:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714987857000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466669 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gioco Viaggi non è solo crociere. Il tour operator genovese da qualche tempo ha arricchito la propria programmazione con i prodotti Montagna e Corsica, che di anno in anno si rafforzano dal punto di vista delle strutture proposte e delle attività offerte per personalizzare la vacanza. La Montagna Collection include in particolare il Trentino e la Valle d’Aosta, ma anche un po’ di Francia e Austria. Le strutture, dagli hotel agli appartamenti fino agli chalet, vanno incontro a qualsiasi esigenza e durata della vacanza. «Dal 29 giugno al 25 agosto torna AlpiBus, una soluzione che piace molto – spiega Chiara Lagioni, product manager Gioco Viaggi - e ideale per raggiungere le località con i bus della Stat da Genova e altre città, tra Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia: la formula include anche le otto notti in hotel di località trentine». Tra le proposte in catalogo ci sono anche pacchetti di sole quattro notti e programmi per famiglie con bambini, con attività personalizzabili. Interessanti le formule un Parco per Bimbi e Multisport in val di Sole (una settimana in hotel con attività sportive giornaliere). Anche quest’anno Gioco Viaggi, tour operator ufficiale per la sistemazione alberghiera dei tifosi in occasione del ritiro 2024 del Genoa in val di Fassa (dal 14 al 28 luglio), offre poi soluzioni in b&b, hotel e appartamenti. Le proposte per soggiorni in Austria sono ancora una volta all’insegna di un ottimo rapporto qualità/prezzo. In catalogo ci sono nuovi chalet, un castello nel Tirolo, ma anche alcune strutture a gestione italiana. Per quanto riguarda la Corsica, Gioco Viaggi punta a rafforzare l’offerta per garantire alle agenzie di viaggio un prodotto completo, originale e adatto a tutte le tasche. «L'isola è poco conosciuta e di conseguenza poco proposta – aggiunge Fulvia Ottonello, responsabile prodotto Corsica per l’operatore genovese –, ma con il nostro Catalogo e il nostro supporto possiamo soddisfare qualsiasi esigenza. Offriamo strutture dalle 2 alle 5 stelle, nuovi villaggi, proposte con accompagnatore, vacanze relax». Tra le novità in catalogo un villaggio all inclusive, molto raro sull’Isola. «Non solo – continua Fulvia Ottonello – per la prima volta proponiamo due tour diversi con accompagnatore, con tre date a giugno e settembre. Grazie al bus ci si dimentica la macchina, c’è il supporto del personale Gioco Viaggi e sono comprese tre escursioni sull’isola. Per chi invece non opta per il tour con accompagnatore, c’è la possibilità di scegliere tra le proposte di trekking su base individuale o piccoli gruppi». Tra le experience, anche la possibilità di dormire nelle Ball, in un contesto molto suggestivo, all’interno della Corsica. [post_title] => Gioco Viaggi tra Corsica e montagna con proposte ed esperienze personalizzabili [post_date] => 2024-05-06T09:25:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714987551000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466665 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ministro del turismo Daniela Santanchè è intervenuto alla riunione del Consiglio esecutivo del World Tourism and Travel Council (Wttc), tenutasi oggi a Milano che ha visto, fra i presenti Julia Simpson, ceo del Wttc, Greg O’Hara fondatore e direttore Certares e presidente del Consiglio esecutivo. Oltre a Jason Liberty ceo e presidente di Royal Carribean Cruise, Nelson Boyce manager director di Travel Google, Paolo Barletta ceo di Arsenale Spa, Pierfrancesco Vago evecutive chairman di Msc Cruises. L’incontro ha avuto l’obiettivo di ufficializzare la realizzazione del Wttc Global Summit in Italia, a Roma nel 2025, l’evento di settore più prestigioso e influente al mondo, dove operatori del comparto e rappresentanti del governo si riuniscono per allineare gli sforzi a sostegno del turismo in chiave di sicurezza, resilienza, inclusività e sostenibilità. “Il ministero ha improntato la propria strategia favorendo sinergie fra il pubblico ed il settore privato che sta già dando importanti risultati per il settore. L’appuntamento che ospiteremo sarà occasione per rafforzare queste sinergie e per dare le migliori condizioni di lavoro al comparto, perché questo deve fare la politica: creare le migliori condizioni per chi fa impresa. Il governo italiano non disturberà mai chi lavora ma semmai supporta al massimo, anche rafforzando le occasioni di cooperazione internazionale che eventi come il global summit offrono” commenta il ministro Daniela Santanchè. [post_title] => Il Wttc Global Summit del 2025 si svolgerà a Roma [post_date] => 2024-05-03T12:04:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714737852000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466649 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aumenta dal 2,5% al 20% la formula cashback del rinnovato programma fedeltà myGnv della compagnia di traghetti di casa Msc. A fronte di una spesa minima pari a mille euro, i passeggeri riceveranno quindi 200 euro in buoni da spendere nelle prossime occasioni . Dopo un’attenta analisi di mercato, la compagnia ha deciso di investire sul progetto del nuovo myGnv anche con l’obiettivo di incrementare il numero dei cosiddetti viaggiatori repeater, offrendo importanti vantaggi e facilitazioni. Da un lato, infatti, questi rappresentano un’importante fetta della clientela Gnv (in particolare per le tratte su Marocco, Tunisia, Sardegna e Sicilia), dall’altro sono notoriamente i più sensibili ai programmi di fedeltà delle aziende. Grazie a myGnv, che prevede anche una serie di vantaggi a bordo, come per esempio sconti (dal 5% al 20%) da utilizzare presso i ristoranti e gli shop, la compagnia punta inoltre a premiare i clienti più fedeli migliorandone l’esperienza di viaggio. [post_title] => Gnv rinnova il programma fedeltà: più vantaggi per i clienti repeater [post_date] => 2024-05-03T10:33:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714732433000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lhm sale quota due roma punta bologna napoli venezia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":53,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3727,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466749","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in programma dall'1 al 4 giugno a bordo della Cruise Barcelona la crociera evento di Grimaldi Lines, Ballando verso Barcellona, in navigazione tra Civitavecchia e il porto catalano. Durante il viaggio, l'unità si trasformerà in una pista da ballo affacciata sul Mediterraneo. A condurre gli ospiti attraverso i segreti della danza saranno Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, star del format tv Ballando con le Stelle, insieme ad altri maestri professionisti, con sessioni intensive per ogni tipo di disciplina, tra cui il tango, lo swing e la social dance. Il programma prevede sia corsi per principianti, dedicati ad adulti e bambini a partire dagli otto anni di età, sia lezioni avanzate per chi ha già esperienza nel ballo e potrà partecipare quindi alla gara per singoli e coppie, prima dell’arrivo a Barcellona. Ma a bordo i partecipanti potranno cimentarsi anche in altre attività di fitness, quali pilates, snellissima e Gag, nonché in tornei di burraco. Il viaggio di ritorno verso Civitavecchia culminerà invece con il Latin party, per l’elezione di Miss & Mister Latin, lo show dance e la premiazione finale.\r

\r

Le quote di partecipazione variano in base alla tipologia di sistemazione prescelta e partono da 345 euro a persona in cabina quadrupla interna. La formula è quella dell’hotel on-board e la quota comprende: viaggio a/r da Civitavecchia a Barcellona a bordo dell’ammiraglia di Grimaldi Lines con tre pernottamenti in cabina, tre prime colazioni, due pranzi e due cene presso il self-service di bordo, diritti fissi e componente costi Eu Ets, partecipazione ai corsi di ballo collettivi, iscrizione e assicurazione per assistenza medica e annullamento viaggio.","post_title":"Ballando verso Barcellona: la crociera - evento di Grimaldi Lines si terrà dall'1 al 4 giugno","post_date":"2024-05-06T13:01:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1715000510000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466746","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Marocco è una delle destinazioni su cui si sta focalizzando Evolution Travel: ne parla il responsabile del Paese, Youssef Aattal di Paradise Travel Marocco, specialist & tour operator Marocco dell'operatore online: “Puntiamo molto sul Paese maghrebino che complessivamente è una destinazione scelta dal 63% in più rispetto al 2019, con una crescita di fatturato che nel 2023 ha raggiunto i 617.173,15 euro rispetto ai 465.816,88 euro di quattro anni prima. Il 2023 si può considerare un anno di riequilibrio, dopo il periodo della pandemia. Rispetto al 2022 abbiamo avuto un incremento di oltre il 55%. Sono cifre che vanno oltre ogni aspettativa. Nel 2024 sicuramente avremo un livello di crescita normale\".\r

\r

Da cosa dipende questo interesse? “Sicuramente dalla pubblicità mirata che facciamo, nonché dalla differenziazione rispetto ai concorrenti: offriamo servizi e itinerari innovativi per nicchie e non solo circuiti commerciali. Inoltre grazie alla promozione dell’ente del turismo, che sta facendo un ottimo lavoro sulla destinazione, dal 2017 si è cambiata marcia. La meta è poi molto migliorata post pandemia a livello di servizi. Inoltre il quarto posto ai Mondiali del 2022 ha dato una spinta al paese, così come lo sarà l'organizzazione di quelli del 2030, insieme a Spagna e Portogallo. Infine il governo ha investito molto per dotare il Paese di una grande sicurezza e di infrastrutture moderne. La vicinanza aiuta molto, in tre ore dall’Italia si è a Casablanca o Marrakech o Fez e siamo particolarmente forniti con almeno sette voli a settimana Ryanair da Orio e tre da Malpensa diretti su Marrakech, più di uno al giorno di easyJet in alta stagione e uno quotidiano tutto l'anno su Marrakech. Air Arabia vola direttamente su Casablanca da Orio, Venezia, Cuneo, Bologna, Pisa, Napoli e Catania. Wizz ha creato dei diretti da Roma e Milano su Marrakech. A questi voli low cost, si aggiungono i collegamenti quotidiani di Royal Air Maroc e Ita da Milano, Bologna e Roma, e tre volte a settimana da Venezia, Torino e Napoli”.\r

\r

","post_title":"Il Marocco al centro delle strategie Evolution Travel per il 2024","post_date":"2024-05-06T12:51:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714999874000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466732","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è anche Bologna tra le prime destinazioni dove Emirates utilizzerà il nuovo Airbus A350 la cui entrata in servizio è prevista per settembre 2024. Con 10 nuovi A350 che dovrebbero entrare in flotta entro il 31 marzo 2025, la compagnia aerea di Dubai prevede di impiegare il velivolo in 9 destinazioni nei prossimi mesi.\r

I nuovi A350 saranno configurati con tre classi di cabina, con 32 posti in Business Class di nuova generazione, 21 posti in Premium Economy e 259 posti in Economy Class. Tutti sono destinati a servire mete di breve e medio raggio della rete Emirates: il primo A350 volerà verso il Bahrain con frequenze giornaliere dal prossimo 15 settembre, con un secondo servizio che inizierà il 1° novembre. Il velivolo atterrerà in Kuwait con il servizio giornaliero il 16 settembre e a Muscat dal 1° dicembre.\r

In Europa, l'A350 debutterà su Bologna dal 1° dicembre, oltre che su Lione e , dal 4 novembre su Edimburgo. In Asia occidentale, il velivolo raggiungerà Mumbai e Ahmedabad dal 27 ottobre, Colombo dal 1° gennaio 2025.\r

«L'A350 cambierà le carte in tavola per Emirates, permettendoci di servire i punti regionali con un'efficienza operativa e una flessibilità superiori in Medio Oriente e Gcc, Asia occidentale ed Europa - ha spiegato Adnan Kazim, Deputy President e Chief Commercial Officer della compagnia aerea -. Grazie a prodotti di cabina di ultima generazione, tra cui un numero maggiore di posti in Premium Economy verso un più ampio ventaglio di città, a tecnologie di intrattenimento in volo di altissimo livello e a un'abbondanza di altre caratteristiche a misura di passeggero, l'A350 di Emirates conferma il nostro impegno di lungo periodo nell’investire nella migliore esperienza del cliente in cielo. Volare con l'A350 in 9 città in un arco di tempo così breve aggiunge più opzioni di cabina premium, maggiore scelta in tutte le aree geografiche per i nostri clienti, e ci assicura di mantenere il nostro vantaggio competitivo e la nostra posizione di leader del settore».","post_title":"Emirates prepara il debutto del nuovo A350: in Italia volerà su Bologna, da dicembre","post_date":"2024-05-06T11:24:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714994646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466724","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_456450\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Roma[/caption]\r

\r

Novità in casa Lhm, che annuncia sulle colonne del Sole 24 Ore l'acquisizione in portfolio di un nuovo hotel a Roma, in zona Parlamento. La new entry si andrà ad aggiungere a Palazzo Velabro, albergo mixed-use a brand Design Hotels inaugurato a marzo dello scorso anno. Il nuovo indirizzo avrà 25 camere, un'area fitness, spazi comuni per favorire l'incontro delle persone e un'offerta retail al piano terra. L'asset appartiene a una famiglia romana e sarà sottoposto a un'operazione di conversione, i cui lavori dovrebbero partire a breve per concludersi possibilmente entro la fine del 2025.\r

\r

L'idea del gruppo Lhm, che ora cerca ulteriori opportunità a Bologna, Napoli e Venezia, è quella di valorizzare un patrimonio immobiliare spesso poco considerato dagli investitori istituzionali, ha spiegato la fondatrice e ceo della compagnia, Cristina Paini. La società, che al momento gestisce un totale di tre alberghi tra Roma e Milano, guarda quindi soprattutto a strutture medio-piccole, da 33-35 camere, situate in posizione centrale e possibilmente adattabili a un'offerta mixed-use tra camere e appartamenti. Una formula che al momento garantirebbe alla compagnia marginalità operative lorde al netto degli affitti (ebidtar) pari a oltre il 35%, con l'obiettivo di giungere in futuro al 40%.","post_title":"Lhm sale a quota due a Roma e punta su Bologna, Napoli e Venezia","post_date":"2024-05-06T11:23:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714994622000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È fino al 13 maggio che si potrà prenotare con Costa una vacanza approfittando della promozione All Inclusive! Un’offerta grazie alla quale sarà possibile viaggiare alla scoperta delle meravigliose destinazioni del Mediterraneo Occidentale, Orientale e del Nord Europa a partire da 699 euro a persona. Nella promo sono incluse la pensione completa, il pacchetto My Drinks, per bevande illimitate tutti i giorni della crociera, le tasse portuali, le quote di servizio e, dove previsto, il volo.\r

\r

Le opportunità di Costa, inoltre, si moltiplicano per i clienti fidelizzati. Per tutti i Soci Costa Club si aggiunge la nuova Promo C|Club, valida fino al 13 maggio, che riserverà doppi punti “crociera” su un’ampia selezione di partenze e sarà cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20%, con la possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata.\r

\r

Nell’ampia scelta degli esclusivi itinerari Costa, da provare almeno una volta nella vita, ci sono quelli alla scoperta delle meraviglie del Nord Europa. Anche per questo programma la Compagnia comprende la grande novità delle Sea Destinations: esperienze uniche da vivere sulla nave, durante la navigazione, che affiancheranno la rinnovata offerta di Land Destinations, ovvero le destinazioni “a terra”, per godersi al meglio i luoghi iconici previsti nella rotta degli itinerari.\r

\r

Le crociere di Costa Favolosa e Costa Diadema, che proporranno il meglio dell’offerta in questa regione, viaggeranno attraverso paesaggi incredibili, fiordi spettacolari, villaggi incastonati tra il verde delle montagne, il blu del mare e il fenomeno unico del sole di mezzanotte. Costa Favolosa offrirà tre diversi itinerari, dai 13 ai 22 giorni, con partenza da Amburgo, diretti a Capo Nord e alle isole Lofoten, in Islanda e in Groenlandia, più un nuovo itinerario di 8 giorni dedicato alla Scozia. Tra le esperienze di terra previste, pronte per essere vissute, vi sono la visita alla città vecchia di Lubecca Patrimonio Unesco, la scoperta dei castelli scozzesi da fiaba, intere giornate trascorse tra allevamenti di cani da slitta, villaggi di pescatori e percorsi di nordic walking e hiking nella natura artica. Costa Diadema ha in programma, invece, crociere di una settimana nei fiordi norvegesi, unendo esperienze di terra e a bordo che lasceranno veramente gli Ospiti senza parole. Ad esempio, dopo essere stati accolti dai contadini locali nella città di Geiranger, si attraverserà l’intero fiordo ascoltando storie e leggende nordiche, mentre dalla prua della nave si vivrà in modo immersivo lo spettacolo della cascata delle Sette Sorelle, tra rocce scoscese e montagne verdeggianti. Oppure, dopo aver ripercorso in gommone le rotte del salmone norvegese, si potrà meditare al sole di mezzanotte in pieno Mare del Nord, per riconnettersi profondamente con la natura e l’universo. E, infine, durante la navigazione nel buio più profondo del Mar Baltico, si andrà alla scoperta di stelle, pianeti e costellazioni accompagnati dal magico racconto di un ufficiale. Queste navi salperanno dai porti di Copenaghen e Kiel, facilmente raggiungibili grazie al grande piano di voli speciali da ben quattordici aeroporti italiani: Alghero, Ancona, Bologna, Bari, Cagliari, Catania, Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Linate, Napoli, Palermo, Pisa, Pescara e Lamezia Terme. Si prospetta quindi un’estate di meraviglie nel grande Nord con Costa, dove terra e mare si uniranno per creare attimi indimenticabili.\r

\r

“Stiamo continuando a sostenere la nostra ultima promozione con investimenti in comunicazione e incentivazioni a supporto delle vendite dei nostri Partners – afferma Riccardo Fantoni, Direttore Commerciale Italia Costa Crociere –. Il 1° marzo, infatti, è iniziato il secondo periodo del Jump, un trimestre di vendite per raggiungere l’obiettivo di nuove soglie di fatturato, utili già nel corso dell’anno per vedere crescere la propria remunerazione base. Infine, il consolidato programma Segui-C, attualmente in corso con il secondo Run fino al 15 maggio, che prevede maggiori guadagni per l’Agenzia direttamente in estratto conto, su prenotazioni per tutti gli itinerari del Mediterraneo e del Nord Europa con partenze fino al 30 giugno. Il nostro programma di attività per stimolare la domanda e creare traffico nei punti vendita prosegue quindi senza sosta, insieme agli importanti investimenti su tutti i fronti per rendere l’esperienza di viaggio con Costa sempre oltre le aspettative dei nostri Ospiti”.","post_title":"Esperienze senza confini: il Nord Europa con Costa è All Inclusive","post_date":"2024-05-06T09:46:21+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1714988781000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines in allungo su Napoli con un incremento dei voli del 50%. «Con la capacità aggiuntiva di oltre 75.000 posti sulla rotta per Napoli (per un totale che supera i 250.000) ci aspettiamo di portare almeno 25.000 turisti in più. Pertanto, l'impatto diretto di questa capacità sull'economia regionale è stimato in oltre 33 milioni di euro», ha dichiarato Harun Baştürk, director of sales of Turkish Airlines.\r

Dall'apertura della rotta su Capodichino nel giugno 2011, la compagnia aerea ha trasportato 1,18 milioni di viaggiatori sulla tratta.\r

Gli investimenti 2024 di Turkish Airlines sull'Italia includono anche il lancio, dal prossimo 10 luglio, di sette voli sulla rotta di Torino, portando le frequenze settimanali dei voli Turkish Airlines in Italia - Napoli, Bari, Catania, Palermo, Roma, Milano, Bologna e Venezia - a quota 143.\r

\r

","post_title":"Turkish Airlines potenzia del 50% i voli su Napoli: oltre 75.000 posti in più","post_date":"2024-05-06T09:30:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714987857000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466669","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gioco Viaggi non è solo crociere. Il tour operator genovese da qualche tempo ha arricchito la propria programmazione con i prodotti Montagna e Corsica, che di anno in anno si rafforzano dal punto di vista delle strutture proposte e delle attività offerte per personalizzare la vacanza. La Montagna Collection include in particolare il Trentino e la Valle d’Aosta, ma anche un po’ di Francia e Austria. Le strutture, dagli hotel agli appartamenti fino agli chalet, vanno incontro a qualsiasi esigenza e durata della vacanza.\r

\r

«Dal 29 giugno al 25 agosto torna AlpiBus, una soluzione che piace molto – spiega Chiara Lagioni, product manager Gioco Viaggi - e ideale per raggiungere le località con i bus della Stat da Genova e altre città, tra Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia: la formula include anche le otto notti in hotel di località trentine». Tra le proposte in catalogo ci sono anche pacchetti di sole quattro notti e programmi per famiglie con bambini, con attività personalizzabili. Interessanti le formule un Parco per Bimbi e Multisport in val di Sole (una settimana in hotel con attività sportive giornaliere). Anche quest’anno Gioco Viaggi, tour operator ufficiale per la sistemazione alberghiera dei tifosi in occasione del ritiro 2024 del Genoa in val di Fassa (dal 14 al 28 luglio), offre poi soluzioni in b&b, hotel e appartamenti. Le proposte per soggiorni in Austria sono ancora una volta all’insegna di un ottimo rapporto qualità/prezzo. In catalogo ci sono nuovi chalet, un castello nel Tirolo, ma anche alcune strutture a gestione italiana.\r

\r

Per quanto riguarda la Corsica, Gioco Viaggi punta a rafforzare l’offerta per garantire alle agenzie di viaggio un prodotto completo, originale e adatto a tutte le tasche. «L'isola è poco conosciuta e di conseguenza poco proposta – aggiunge Fulvia Ottonello, responsabile prodotto Corsica per l’operatore genovese –, ma con il nostro Catalogo e il nostro supporto possiamo soddisfare qualsiasi esigenza. Offriamo strutture dalle 2 alle 5 stelle, nuovi villaggi, proposte con accompagnatore, vacanze relax». Tra le novità in catalogo un villaggio all inclusive, molto raro sull’Isola. «Non solo – continua Fulvia Ottonello – per la prima volta proponiamo due tour diversi con accompagnatore, con tre date a giugno e settembre. Grazie al bus ci si dimentica la macchina, c’è il supporto del personale Gioco Viaggi e sono comprese tre escursioni sull’isola. Per chi invece non opta per il tour con accompagnatore, c’è la possibilità di scegliere tra le proposte di trekking su base individuale o piccoli gruppi». Tra le experience, anche la possibilità di dormire nelle Ball, in un contesto molto suggestivo, all’interno della Corsica.","post_title":"Gioco Viaggi tra Corsica e montagna con proposte ed esperienze personalizzabili","post_date":"2024-05-06T09:25:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714987551000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466665","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministro del turismo Daniela Santanchè è intervenuto alla riunione del Consiglio esecutivo del World Tourism and Travel Council (Wttc), tenutasi oggi a Milano che ha visto, fra i presenti Julia Simpson, ceo del Wttc, Greg O’Hara fondatore e direttore Certares e presidente del Consiglio esecutivo. Oltre a Jason Liberty ceo e presidente di Royal Carribean Cruise, Nelson Boyce manager director di Travel Google, Paolo Barletta ceo di Arsenale Spa, Pierfrancesco Vago evecutive chairman di Msc Cruises.\r

\r

L’incontro ha avuto l’obiettivo di ufficializzare la realizzazione del Wttc Global Summit in Italia, a Roma nel 2025, l’evento di settore più prestigioso e influente al mondo, dove operatori del comparto e rappresentanti del governo si riuniscono per allineare gli sforzi a sostegno del turismo in chiave di sicurezza, resilienza, inclusività e sostenibilità.\r

\r

“Il ministero ha improntato la propria strategia favorendo sinergie fra il pubblico ed il settore privato che sta già dando importanti risultati per il settore. L’appuntamento che ospiteremo sarà occasione per rafforzare queste sinergie e per dare le migliori condizioni di lavoro al comparto, perché questo deve fare la politica: creare le migliori condizioni per chi fa impresa. Il governo italiano non disturberà mai chi lavora ma semmai supporta al massimo, anche rafforzando le occasioni di cooperazione internazionale che eventi come il global summit offrono” commenta il ministro Daniela Santanchè.","post_title":"Il Wttc Global Summit del 2025 si svolgerà a Roma","post_date":"2024-05-03T12:04:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1714737852000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466649","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aumenta dal 2,5% al 20% la formula cashback del rinnovato programma fedeltà myGnv della compagnia di traghetti di casa Msc. A fronte di una spesa minima pari a mille euro, i passeggeri riceveranno quindi 200 euro in buoni da spendere nelle prossime occasioni .\r

\r

Dopo un’attenta analisi di mercato, la compagnia ha deciso di investire sul progetto del nuovo myGnv anche con l’obiettivo di incrementare il numero dei cosiddetti viaggiatori repeater, offrendo importanti vantaggi e facilitazioni. Da un lato, infatti, questi rappresentano un’importante fetta della clientela Gnv (in particolare per le tratte su Marocco, Tunisia, Sardegna e Sicilia), dall’altro sono notoriamente i più sensibili ai programmi di fedeltà delle aziende. Grazie a myGnv, che prevede anche una serie di vantaggi a bordo, come per esempio sconti (dal 5% al 20%) da utilizzare presso i ristoranti e gli shop, la compagnia punta inoltre a premiare i clienti più fedeli migliorandone l’esperienza di viaggio.","post_title":"Gnv rinnova il programma fedeltà: più vantaggi per i clienti repeater","post_date":"2024-05-03T10:33:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714732433000]}]}}