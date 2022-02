L’Helvetia & Bristol Firenze del gruppo Starhotels entra nella fondazione Altagamma

Una fondazione che comprende 113 brand attivi nei sette settori della moda del design, della gioielleria, dell’alimentare, dell’ospitalità, dei motori e della nautica. L’Helvetia & Bristol Firenze, Starhotels Collezione, si aggiunge al selezionato gruppo di soci di Altagamma, che dal 1992 riunisce le migliori imprese dell’alta industria culturale e creativa impegnate nel promuovere nel mondo l’eccellenza, l’unicità e lo stile di vita italiani.

Fondato nel 1885, l’Helvetia & Bristol è una dimora storica situata nel cuore di Firenze, a pochi passi da Palazzo Strozzi, dal Duomo e dalle boutique di lusso di via de’ Tornabuoni. L’hotel ha riaperto le porte dopo un’amplia ristrutturazione e un ampliamento che, grazie al contributo di maestri artigiani fiorentini, ne hanno preservato l’originale struttura ottocentesca e lo hanno arricchito di 25 nuove camere e suite firmate dalla designer di fama internazionale Anouska Hempel, nonché di un nuovo ristorante curato da Cibrèo e di una spa inedita che verrà inaugurata a primavera 2022 e che sorgerà dove un tempo si trovavano le antiche terme romane.

“Siamo molto orgogliosi che l’Helvetia & Bristol entri a far parte di Altagamma, fondazione che rappresenta l’eccellenza dello stile di vita e dell’imprenditoria del nostro Paese – sottolinea la presidente e a.d. di Starhotels, Elisabetta Fabri -. Ho sempre voluto fortemente che i nostri alberghi fossero ambasciatori dell’italianità nel mondo, visione che negli ultimi due anni è divenuta ancor più tangibile grazie alla decisione di investire sul made in Italy acquistando esclusivamente prodotti manufatti nel nostro Paese, nell’intento di valorizzare la nostra creatività e dare sostegno concreto all’economia. Entrare a far parte di questa prestigiosa fondazione oggi ha per noi un significato molto forte: è un’importante conferma che stiamo facendo scelte di valore, che stiamo investendo nel nostro patrimonio fatto di bellezza e competenze uniche”.

L’alto di gamma rappresenta in Italia un’industria da 126 miliardi di euro e fornisce un contributo al pil del 7,4%. La quota dell’export è di circa il 50%. Coinvolge 1.922.000 occupati, diretti e indiretti.