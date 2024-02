L’Harry’s Bar di Cernobbio passa nelle mani del gruppo Villa d’Este Cambio di proprietà per l’Harry’s Bar di Cernobbio che passa nelle mani del gruppo Villa d’Este. Nato nel 1973 come American bar, nel tempo, già col primo proprietario Piero Sacchi, il ristorante è diventato famoso per la sua atmosfera retrò, per i piatti ispirati alla tradizione italiana e milanese e per le frequentazioni mondane: da Robert de Niro a Bruce Springsteen a George Clooney, da Denzel Washington a Liza Minelli, ma anche del gotha dell’economia. Situato nella cornice della piazzetta di Cernobbio, l’Harry’s Bar vanta una location speciale, con vista panoramica sul lungo lago, incastonata in un borgo che ha mantenuto inalterato il suo fascino nel tempo. Nel 2009 l’Harry’s Bar è stato rilevato da tre imprenditori comaschi: Francesco Ugoni, Giuseppe Mantero e Riccardo Marazzi, che hanno voluto mantenere il cuore della sua fama: un mix di eleganza, ospitalità e cucina di alto livello.

Il menù punta su piatti tipici della gastronomia italiana a base di ingredienti freschi e, quando possibile, a chilometri zero. Le ricette si ispirano alla tradizione italiana e milanese, a cui aggiunge un tocco di internazionalità. Con l’acquisizione da parte di Villa d’Este, l’intento è di preservarne la tradizione, il concept e l’offerta, nonché di continuarne il percorso di successo portando innovazione nel pieno rispetto del passato. “Siamo molto contenti di poter ora annoverare anche l’Harry’s Bar all’interno del nostro gruppo – sottolinea il presidente del cda di Villa d’Este, Giuseppe Fontana -. Quando si è presentata l’opportunità l’abbiamo colta con entusiasmo, in quanto si tratta di un luogo del cuore. Come stiamo facendo al Villa d’Este, è nostra ferma convinzione che lavorare per mantenere il dna del luogo e la classicità, pur con lo sguardo al futuro, sia qualcosa che aiuterà a consolidare il suo successo e a mantenerlo nel tempo.” Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461389 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova veste per il Pineta Family Camping di Milano Marittima, che trasforma la propria offerta ricettiva e diventa Beach Village. La struttura romagnola del Club del Sole cambia volto, grazie a un intervento importante all'insegna dei materiali eco-friendly con l'utilizzo predominante di legno e pietra. Le 97 lodge e suite vista mare, dalle tonalità più scure per gli alloggi vicini alla pineta fino a diventare via via più chiare in prossimità del mare, sostituiranno infatti le precedenti mobile home e la vecchia area campeggio del villaggio. Ma il nuovo Pineta Beach Village non vuole essere solo un semplice luogo di aggregazione o di divertimento, mirando piuttosto a proporre un modello di vacanza capace di declinare un wellness feeling peculiare in ogni aspetto dell’accoglienza. Fra gli interventi da segnalare, una piscina con solarium, rinnovata nell’organizzazione degli spazi e posizionata a 150 metri dal mare, nonché un ristorante gourmet che sfrutterà le ampie vetrate per dare luce agli spazi e creare così un’unica grande area ristorazione di design. Inoltre, una zona attrezzata ad hoc consentirà agli amanti del fitness di trovare la loro oasi, mentre i più piccoli potranno divertirsi in un’area giochi appositamente progettata per loro. Particolare attenzione, come per tutte le strutture firmate Club del Sole, sarà riservata agli amici a quattro zampe, con una piscina e un'area sgambamento a loro dedicate. “Gli investimenti in corso, per rivoluzionare completamente gli spazi del Pineta Beach Village e il suo concept, riflettono il nostro nuovo format di accoglienza Full life holidays, che vede comfort e natura insieme - sottolinea Angelo Cartelli, direttore generale Club del Sole –. Nella ristrutturazione di questo villaggio nessuna scelta è stata lasciata al caso. A partire delle finiture esterne e interne delle nuove lodge, che riflettono la progressione cromatica dei due elementi naturalistici del beach village: la pineta e il mare”. [post_title] => Club del Sole: il Pineta Family Camping di Milano Marittima cambia volto e diventa Beach Village [post_date] => 2024-02-13T12:24:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707827063000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461367 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Consolidare, da un lato, i numeri del 2019 (quando si erano registrati arrivi per oltre 600.000 italiani), rafforzando, dall’altro, il supporto al settore e alla catena distributiva: questa la rotta 2024 della Polonia che, attraverso l’Ente Nazionale Polacco per il Turismo definisce un fitto calendario di iniziative. Si comincia da numerosi workshop b2b, organizzati sia negli aeroporti (Bergamo, Venezia, Verona, Torino – quelli al momento presi in considerazione, ma che potrebbero aumentare), sia in altri contesti noti, come il workshop dedicato al turismo culturale TourismA di Firenze. Saranno due, inoltre, i workshop espressamente dedicati al comparto Mice. «Non mancheranno anche presentazioni e campagne realizzate in co-marketing con alcuni dei principali tour operator italiani attivi sulla nostra destinazione - precisa Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente in Italia - con l’intento di far conoscere località meno battute dal turismo di massa, ma altrettanto affascinanti per storia, cultura e natura e che, grazie ai numerosi collegamenti dall’Italia, possono essere raggiunte oggi facilmente». Come per le passate edizioni, verrà organizzato un fam trip in occasione del workshop Buy Poland in autunno, ma l’Ente ha in previsione altri viaggi dedicati ad agenti e operatori per far conoscere da vicino l’eterogenea offerta turistica polacca, cui va a sommarsi un viaggio previsto in tarda primavera e dedicato ai media trade. La Polonia conferma anche la partecipazione alle principali fiere ed eventi di settore, insieme ai dmc polacchi, tra cui, tra i primi appuntamenti, ricordiamo la Bmt di Napoli dove sarà presente in uno stand condiviso con altri rappresentanti Adutei e, naturalmente, immancabile, ad ottobre, l’appuntamento a Rimini con il Ttg Travel Experience. Non da ultimo - anche se in via di definizione e non ancora confermato - a novembre potrebbe svolgersi il primo roadshow Mitteleuropa, organizzato con i colleghi di Ungheria, Cechia e Slovenia. «In questo 2024 puntiamo molto alla promozione sul mercato italiano di una Polonia meno scontata e più intima e ci auguriamo che i dati relativi agli ultimi tre mesi del 2023 vadano a confermare un trend in ulteriore crescita, essendo le festività natalizie un periodo che attrae numerosi visitatori provenienti sia dall’Italia che dal resto dell’Unione europea». [post_title] => Polonia: fitto calendario di iniziative per la promozione sul mercato Italia [post_date] => 2024-02-13T11:36:16+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707824176000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461359 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambio di proprietà per l'Harry's Bar di Cernobbio che passa nelle mani del gruppo Villa d'Este. Nato nel 1973 come American bar, nel tempo, già col primo proprietario Piero Sacchi, il ristorante è diventato famoso per la sua atmosfera retrò, per i piatti ispirati alla tradizione italiana e milanese e per le frequentazioni mondane: da Robert de Niro a Bruce Springsteen a George Clooney, da Denzel Washington a Liza Minelli, ma anche del gotha dell’economia. Situato nella cornice della piazzetta di Cernobbio, l’Harry’s Bar vanta una location speciale, con vista panoramica sul lungo lago, incastonata in un borgo che ha mantenuto inalterato il suo fascino nel tempo. Nel 2009 l’Harry’s Bar è stato rilevato da tre imprenditori comaschi: Francesco Ugoni, Giuseppe Mantero e Riccardo Marazzi, che hanno voluto mantenere il cuore della sua fama: un mix di eleganza, ospitalità e cucina di alto livello. Il menù punta su piatti tipici della gastronomia italiana a base di ingredienti freschi e, quando possibile, a chilometri zero. Le ricette si ispirano alla tradizione italiana e milanese, a cui aggiunge un tocco di internazionalità. Con l’acquisizione da parte di Villa d’Este, l'intento è di preservarne la tradizione, il concept e l'offerta, nonché di continuarne il percorso di successo portando innovazione nel pieno rispetto del passato. “Siamo molto contenti di poter ora annoverare anche l'Harry’s Bar all’interno del nostro gruppo - sottolinea il presidente del cda di Villa d'Este, Giuseppe Fontana -. Quando si è presentata l’opportunità l’abbiamo colta con entusiasmo, in quanto si tratta di un luogo del cuore. Come stiamo facendo al Villa d’Este, è nostra ferma convinzione che lavorare per mantenere il dna del luogo e la classicità, pur con lo sguardo al futuro, sia qualcosa che aiuterà a consolidare il suo successo e a mantenerlo nel tempo.” [post_title] => L'Harry's Bar di Cernobbio passa nelle mani del gruppo Villa d'Este [post_date] => 2024-02-13T11:17:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707823059000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460963 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce il turismo in Sicilia, anche nel segno della destagionalizzazione. In aumento i flussi turistici del 2023 mentre i dati scalano la classifica del regional tourism reputation index dell’istituto Demoscopica e posizionano la Sicilia al secondo posto. «La seconda posizione per turismo di reputazione giunge con un balzo in avanti di cinque posti rispetto allo scorso anno - ha dichiarato in occasione dell'ultima Bit l'assessore al turismo Elvira Amata -. È il risultato di misure ed azioni che hanno fatto centro. Una crescita avvenuta grazie a scelte precise come il turismo lento ed esperienziale, oggi tra le forme preferite dai viaggiatori. Sono state 16462 mila le presenze nel 2023, di cui una grossa percentuale stranieri, il 28% in più rispetto al 2022. È il frutto di grande impegno, buona comunicazione ma soprattutto la volontà dei territori e dei comuni di fare sistema, abbattendo ogni campanilismo ed offrendo così un prodotto turistico più completo. Ulteriore obiettivo da mettere meglio a segno sarà la destagionalizzazione. Quest’anno per la prima volta abbiamo iniziato a registrare movimenti di flussi turistici anche in bassa stagione». Anche il presidente della Regione Renato Schifani ha descritto un settore turistico in buona salute confermando la volontà di un forte impegno da parte del governo regionale: «La Sicilia vive di due grandi componenti legate alla crescita del Pil, l’agricoltura e il turismo, un settore portante della nostra economia regionale su cui stiamo puntando molto. È una leva che se ben azionata può creare ricchezza, lavoro e occupazione grazie a clima, patrimonio culturale e naturale invidiabili della nostra regione». Le presenze turistiche cresciute del 10% nel 2023 superano le aspettative rispetto al 2022. L’alberghiero cresce del 9,8% e l’extralberghiero del 13%. Ottima performance anche dai movimenti aeroportuali: Palermo è a 8 milioni di passeggeri con un aumento del 13% rispetto all’anno precedente; Catania con oltre 10 milioni registra un aumento del 6%; Trapani tornata al pareggio di bilancio è a 1 milione e 300 mila passeggeri con un aumento del 50%. Nota a margine: continua ad aleggiare la questione di insufficienza di trasporti e infrastrutture, viarie e ferroviarie in primis, fabbisogno di un settore che potremmo definire motore immobile o primo motore, secondo il concetto aristotelico, causa prima del divenire dello sviluppo turistico, che accomuna le regioni meridionali, ma mai risolta e sempre ignorata dai governi. [post_title] => Sicilia, Elvira Amata: «Migliorare la destagionalizzazione». Bene la crescita degli stranieri [post_date] => 2024-02-12T13:07:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => elvira-amata [1] => renato-schifani [2] => sicilia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => elvira amata [1] => renato schifani [2] => sicilia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707743250000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461302 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si terrà il prossimo 22 febbraio presso la polveriera Guzman a Orbetello il recruiting day di Erqole, società alberghiera parte del gruppo svedese Qarlbo, di proprietà della famiglia Jonsson, che ha esordito la scorsa estate a Porto Ercole. La giornata è stata realizzata in collaborazione con il Centro per l’impiego di Orbetello, il comune della medesima località e Arti Toscana. La selezione riguarda 70 nuove posizioni e si sta concentrando maggiormente sui reparti di housekeeping (camere), sala-bar, cucina e beach club. I profili selezionati lavoreranno nelle strutture che gestisce la società a Porto Ercole, l’hotel La Roqqa e l’Isolotto Beach Club, e che già contano 92 dipendenti confermati per la prossima stagione. "In Erqole, crediamo che la collaborazione con il territorio e le sue istituzioni sia il fondamento di un’ospitalità autentica e sostenibile. Non ci limitiamo a offrire esperienze indimenticabili agli ospiti, ci impegniamo attivamente a costruire legami solidi con la comunità locale - sottolinea Flavio Bucciarelli, amministratore delegato della società -. La nostra visione abbraccia un impegno a lungo termine, con l’obiettivo di creare opportunità di lavoro significative e di contribuire al benessere della nostra comunità. Siamo convinti che un autentico spirito di partnership sia la chiave per il successo di un progetto condiviso e per promuovere un impatto positivo nei luoghi in cui operiamo con le nostre strutture”. Riconfermati anche per il 2024 i percorsi formativi di Erqole offerti a ogni nuovo assunto sulla formula proposta lo scorso anno. Inoltre, verranno organizzate delle attività di coaching mirate per aumentare il livello di consapevolezza personale sul tema della leadership, una novità rispetto alla stagione passata, che avranno lo scopo di rafforzare la capacità di gestione del personale di alcuni profili a vantaggio della produttività e della crescita di tutto il team. L’attenzione di Erqole per il benessere dei suoi storyteller (alias dipendenti) inizia nella fase di formazione e prosegue con momenti dedicati ad attività di team building che mirano a creare un ambiente di lavoro coeso e stimolante. È possibile consultare le posizioni aperte e inviare la propria candidatura, ai seguenti link: https://www.erqole.it/career; https://www.linkedin.com/company/erqole/jobs [post_title] => Sarà il 22 febbraio a Orbetello il recruiting day Erqole per le sue strutture a Porto Ercole [post_date] => 2024-02-12T11:51:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707738705000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_459371" align="alignleft" width="300"] Ph. credits: Francesco Panpillonia_Plane Spotters Bar[/caption] Turkish Airlines consolida la presenza in Italia con una crescita significativa delle frequenze dei voli da e per gli aeroporti di Bologna, Bari, Palermo e Napoli, dal prossimo 31 marzo, in risposta all'arrivo della stagione estiva e del conseguente aumento del traffico. La compagnia aerea mira a espandere progressivamente il proprio network che sull'Italia conta oggi 136 voli per un totale di 8 destinazioni. Inoltre, l'accordo firmato tra Turkish Airlines e Ita Airways, in vigore da luglio 2023, offre una maggiore flessibilità in termini di scelte di volo tra la Turchia e l'Italia e fornisce servizi migliori ai clienti di entrambe le compagnie. Il nuovo operativo prevede, sulla rotta da Istanbul a Bologna, il passaggio da 18 a 21 frequenze settimanali; sulla rotta per Bari da 5 a 7 frequenze settimanali; sulla rotta per Palermo da 4 a 6 frequenze settimanali e infine, su quella per Napoli, da 12 a 18 frequenze settimanali. «Con l'ampliamento delle operazioni di volo in Italia offriamo ai nostri passeggeri più opzioni di viaggio e un'esperienza ancora più comoda e confortevole. Siamo certi che questo aumento delle frequenze contribuirà a soddisfare la crescente domanda di viaggi aerei e a rafforzare ulteriormente i legami tra la Turchia e l'Italia» ha commentato Ahmet Bolat, presidente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo di Turkish Airlines. [post_title] => Turkish Airlines investe sull'Italia: più voli su Bologna, Bari, Napoli e Palermo [post_date] => 2024-02-12T11:04:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707735885000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461272 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova identità per la guida les Collectionneurs che diventa Teritoria, a sottolineare il proprio impegno verso le destinazioni in cui sono presenti le strutture e i ristoranti compresi nel proprio volume. Nel nuovo termine è infatti incluso il concetto di "terra", di cui ci si intende prendere cura, e naturalmente "territorio", dove sono radicate le maison degli affiliati e la storia che le contraddistingue. Con la A conclusiva si vuole infine rimarcare "l’attenzione" verso gli altri, alle risorse e al mondo. Teritoria è infatti una société à mission, forma giuridica francese che identifica un'impresa con specifici obiettivi sociali e ambientali. La guida, che vanta come brand president Alain Ducasse, ha messo in particolare a punto servizi e strumenti ad hoc per i suoi membri, disponibili anche per chi non fa parte della community. Il primo a essere stato lanciato è clorofil: un calcolatore dell'impronta di carbonio studiato appositamente per il settore alberghiero e della ristorazione. Questo è stato seguito poi da Peace & Work: il primo riconoscimento pensato per distinguere gli hotel e i ristoranti che si impegnano per migliorare la qualità di vita sul posto di lavoro dei propri dipendenti. Per contribuire a preservare la biodiversità, Teritoria a nome di tutti i suoi membri ha inoltre già avviato in Francia un progetto di finanziamento in collaborazione con un ente agroforestale, che in Italia è in fase di definizione. La community di Teritoria è rappresentata da 430 maison, tra hotel e ristoranti, suddivisi in nove Paesi, primi fra tutti la Francia con 325 indirizzi, seguita poi dall’Italia con 92. Nella nuova edizione spiccano in particolare ben 12 novità nel volume e quattro fuori guida: due ristoranti di pregio a Milano come Sine by Di Pinto, l’insegna dello chef Roberto di Pinto, e Viva Viviana Varese, dell’omonima chef, al secondo piano di Eataly Smeraldo e premiato con una stella Michelin. Le proposte sul lago di Garda si ampliano con il ristorante gourmet Qb Duepuntozero, a Salò, dello chef-patron Alberto Bertani e della moglie Irene Agliardi; in Emilia-Romagna, vicino a Balze, debutta il Relais Monastero di Sant'Alberico, un ex monastero convertito in hotel con un ristorante che mette in primo piano la sostenibilità. Nella campagna veronese, a Romagnano di Grezzana, si trova Villa Balis Crema, una dimora padronale del sesto secolo, accuratamente ristrutturata, in 10 ettari di parco coltivato a ulivi e vigneti. Nel Lazio, alle porte di Roma sono ben tre le nuove destinazioni: Al Piglio, nel comune omonimo, una maison di charme con sei suite tra vigneti e ulivi storici; il ristorante Sintesi, nel borgo di Ariccia, guidato dalla giovane chef Sara Scarsella con Matteo Compagnucci, premiati con una stella Michelin per una cucina dal gusto essenziale e ricercato; il ristorante La Parolina a Trevinano, vicino a Viterbo, della chef Iside de Cesare e Romano Gordini, un indirizzo stellato ideale per i buongustai alla ricerca di una cucina eco-responsabile. Più a sud due boutique hotel di charme: a Napoli, nel quartiere Chiaia, il Metro900 Boutique Hotel, all’interno di un palazzo storico annesso alla stazione di Mergellina, e in Puglia, nel cuore di Nardò, Palazzo Tafuri, un’antica residenza che ben conserva il suo carattere autentico. Si trova invece sulle dolci colline dell'Irpinia, tra Avellino e Salerno, Borgo San Gregorio, immerso nella tenuta della rinomata cantina Feudi di San Gregorio, per un soggiorno di relax e wine tasting. Infine, la Sicilia diventa sempre più meta gourmet grazie alla proposta dello chef Accursio Craparo al ristorante Accursio, a Modica, premiato con una stella Michelin per una cucina che elogia le eccellenze locali. Ma le novità continuano anche fuori guida, con l’ingresso di altre quattro maison in Italia che vanno così da arricchire la selezione dei ristoranti e hotel di Teritoria: il ristorante Lino a Pavia. Palazzo Gentilcore a Castellabate, nel Cilento, l'albergo Dipinto - Bacco Furore a Furore, in costiera Amalfitana, nonché Villa San Martino a Martina Franca, in Puglia [post_title] => Les Collectionneurs diventa Teritoria: 16 le new entry italiane nel catalogo 2024 [post_date] => 2024-02-12T10:36:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707734192000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461160 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Grazie al volo diretto Mauritius diventerà una delle destinazioni preferite degli italiani": Arvind Bundhun, direttore Mauritius Tourism Promotion Authority -commenta così la notizia del ritorno di Air Mauritius con il collegamento da Roma, operativo dal prossimo ottobre. "Per noi il mercato italiano è il decimo in Europa: se nel 2022 avevamo accolto circa 24.000 visitatori italiani, nel 2023 sono stati 30.000 e nel 2024 raggiungeranno i 40.000. Per quanto riguarda i dati internazionali, nel 2023 sono arrivati a Mauritius 1,295 milioni di turisti e il nostro obiettivo per il 2024 è quello di raggiungere quota 1,4 milioni". Per accogliere i nuovi ospiti Mauritius offrirà entro il 2025 una capacità aggiuntiva di 2.600 camere, sta sviluppando una pipeline di hotel e progetta tante nuove attività. "Abbiamo l’importante obiettivo di far crescere il turismo in modo sostenibile, equo e inclusivo. Ciascun componente della popolazione di Mauritius dovrà trarne vantaggio. Mauritius è molto più di un’isola: abbiamo la bellezza della natura, la cultura, la religione, la tradizione, la gastronomia ma, soprattutto, un’ospitalità leggendaria. Credo che sia proprio questo il nostro main asset: il livello del servizio dell’isola è al di sopra di ogni aspettativa. Vogliamo anche mostrare che Mauritius è una destinazione sostenibile". "Tra gli strumenti che abbiamo reso disponibili a tutti gli operatori turistici - aggiunge infatti Belinda Udhin, tourism promotion officer dell’Mtpa - c’è una piattaforma dove registrasi per monitorare l’evoluzione del proprio percorso di sostenibilità e ottenere una certificazione. Noi stessi stiamo lavorando per certificare l’aderenza ai principi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030: non vogliamo sfruttare oltre misura le nostre risorse naturali come l’acqua e l’elettricità e lavoriamo per i mauriziani e per i nostri ospiti". Tante le iniziative che attirano l’interesse internazionale sulla destinazione; tra queste la campagna promozionale “Feel our island energy” che racconta l’energia che pervade l’isola e connette emozionalmente abitanti e visitatori. "Tutti sono parte di questa campagna, perché dietro al successo dell’industria del turismo di Mauritius c’è la nostra gente - conclude Bundhun - Vogliamo anche stare al passo con l’innovazione tecnologica e far conoscere la ricca proposta turistica di Mauritius al maggior numero possibile di persone grazie a una forte presenza nel mondo dei social media". [post_title] => Mauritius, Bundhun: "Con il volo diretto saremo una delle destinazioni preferite dagli italiani" [post_date] => 2024-02-09T12:20:07+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707481207000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461207 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono 40 le posizioni aperte nei reparti cucina, sala ristorante e bar, housekeeping, reception, booking, eventi e congressi del gruppo Fh55 Hotels, che organizza per il prossimo 16 febbraio un recruiting day ad hoc. L'appuntamento è dalle 10 alle 13, nonché dalle 14 alle 18, presso il Grand Hotel Mediterraneo di Firenze: una delle quattro strutture della compagnia, insieme al Villa Fiesole, che ha appena affidato la guida del suo ristorante Serrae allo chef stellato Antonello Sardi, nonché all’hotel Calzaiuoli nel cuore della città del giglio e al Grand Hotel Palatino di Roma. I candidati sono invitati a presentarsi presso il Grand Hotel Mediterraneo con il loro curriculum vitae in una delle due fasce orarie previste. Il gruppo punta ad accogliere personale preparato, appassionato e soprattutto fortemente motivato. Un caffè di benvenuto sarà offerto a tutti i partecipanti, [post_title] => Recruiting day per il gruppo Fh55 Hotels: appuntamento a Firenze il 16 febbraio [post_date] => 2024-02-09T11:44:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707479073000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lharrys bar di cernobbio passa nelle mani del gruppo villa deste" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":46,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1343,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461389","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova veste per il Pineta Family Camping di Milano Marittima, che trasforma la propria offerta ricettiva e diventa Beach Village. La struttura romagnola del Club del Sole cambia volto, grazie a un intervento importante all'insegna dei materiali eco-friendly con l'utilizzo predominante di legno e pietra. Le 97 lodge e suite vista mare, dalle tonalità più scure per gli alloggi vicini alla pineta fino a diventare via via più chiare in prossimità del mare, sostituiranno infatti le precedenti mobile home e la vecchia area campeggio del villaggio.\r

\r

Ma il nuovo Pineta Beach Village non vuole essere solo un semplice luogo di aggregazione o di divertimento, mirando piuttosto a proporre un modello di vacanza capace di declinare un wellness feeling peculiare in ogni aspetto dell’accoglienza. Fra gli interventi da segnalare, una piscina con solarium, rinnovata nell’organizzazione degli spazi e posizionata a 150 metri dal mare, nonché un ristorante gourmet che sfrutterà le ampie vetrate per dare luce agli spazi e creare così un’unica grande area ristorazione di design. Inoltre, una zona attrezzata ad hoc consentirà agli amanti del fitness di trovare la loro oasi, mentre i più piccoli potranno divertirsi in un’area giochi appositamente progettata per loro. Particolare attenzione, come per tutte le strutture firmate Club del Sole, sarà riservata agli amici a quattro zampe, con una piscina e un'area sgambamento a loro dedicate.\r

\r

“Gli investimenti in corso, per rivoluzionare completamente gli spazi del Pineta Beach Village e il suo concept, riflettono il nostro nuovo format di accoglienza Full life holidays, che vede comfort e natura insieme - sottolinea Angelo Cartelli, direttore generale Club del Sole –. Nella ristrutturazione di questo villaggio nessuna scelta è stata lasciata al caso. A partire delle finiture esterne e interne delle nuove lodge, che riflettono la progressione cromatica dei due elementi naturalistici del beach village: la pineta e il mare”.\r

\r

","post_title":"Club del Sole: il Pineta Family Camping di Milano Marittima cambia volto e diventa Beach Village","post_date":"2024-02-13T12:24:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707827063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461367","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Consolidare, da un lato, i numeri del 2019 (quando si erano registrati arrivi per oltre 600.000 italiani), rafforzando, dall’altro, il supporto al settore e alla catena distributiva: questa la rotta 2024 della Polonia che, attraverso l’Ente Nazionale Polacco per il Turismo definisce un fitto calendario di iniziative.\r

\r

Si comincia da numerosi workshop b2b, organizzati sia negli aeroporti (Bergamo, Venezia, Verona, Torino – quelli al momento presi in considerazione, ma che potrebbero aumentare), sia in altri contesti noti, come il workshop dedicato al turismo culturale TourismA di Firenze. Saranno due, inoltre, i workshop espressamente dedicati al comparto Mice.\r

\r

«Non mancheranno anche presentazioni e campagne realizzate in co-marketing con alcuni dei principali tour operator italiani attivi sulla nostra destinazione - precisa Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente in Italia - con l’intento di far conoscere località meno battute dal turismo di massa, ma altrettanto affascinanti per storia, cultura e natura e che, grazie ai numerosi collegamenti dall’Italia, possono essere raggiunte oggi facilmente».\r

\r

Come per le passate edizioni, verrà organizzato un fam trip in occasione del workshop Buy Poland in autunno, ma l’Ente ha in previsione altri viaggi dedicati ad agenti e operatori per far conoscere da vicino l’eterogenea offerta turistica polacca, cui va a sommarsi un viaggio previsto in tarda primavera e dedicato ai media trade.\r

\r

La Polonia conferma anche la partecipazione alle principali fiere ed eventi di settore, insieme ai dmc polacchi, tra cui, tra i primi appuntamenti, ricordiamo la Bmt di Napoli dove sarà presente in uno stand condiviso con altri rappresentanti Adutei e, naturalmente, immancabile, ad ottobre, l’appuntamento a Rimini con il Ttg Travel Experience.\r

\r

Non da ultimo - anche se in via di definizione e non ancora confermato - a novembre potrebbe svolgersi il primo roadshow Mitteleuropa, organizzato con i colleghi di Ungheria, Cechia e Slovenia.\r

\r

«In questo 2024 puntiamo molto alla promozione sul mercato italiano di una Polonia meno scontata e più intima e ci auguriamo che i dati relativi agli ultimi tre mesi del 2023 vadano a confermare un trend in ulteriore crescita, essendo le festività natalizie un periodo che attrae numerosi visitatori provenienti sia dall’Italia che dal resto dell’Unione europea».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Polonia: fitto calendario di iniziative per la promozione sul mercato Italia","post_date":"2024-02-13T11:36:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707824176000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461359","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambio di proprietà per l'Harry's Bar di Cernobbio che passa nelle mani del gruppo Villa d'Este. Nato nel 1973 come American bar, nel tempo, già col primo proprietario Piero Sacchi, il ristorante è diventato famoso per la sua atmosfera retrò, per i piatti ispirati alla tradizione italiana e milanese e per le frequentazioni mondane: da Robert de Niro a Bruce Springsteen a George Clooney, da Denzel Washington a Liza Minelli, ma anche del gotha dell’economia.\r

\r

Situato nella cornice della piazzetta di Cernobbio, l’Harry’s Bar vanta una location speciale, con vista panoramica sul lungo lago, incastonata in un borgo che ha mantenuto inalterato il suo fascino nel tempo. Nel 2009 l’Harry’s Bar è stato rilevato da tre imprenditori comaschi: Francesco Ugoni, Giuseppe Mantero e Riccardo Marazzi, che hanno voluto mantenere il cuore della sua fama: un mix di eleganza, ospitalità e cucina di alto livello.\r

Il menù punta su piatti tipici della gastronomia italiana a base di ingredienti freschi e, quando possibile, a chilometri zero. Le ricette si ispirano alla tradizione italiana e milanese, a cui aggiunge un tocco di internazionalità.\r

\r

Con l’acquisizione da parte di Villa d’Este, l'intento è di preservarne la tradizione, il concept e l'offerta, nonché di continuarne il percorso di successo portando innovazione nel pieno rispetto del passato. “Siamo molto contenti di poter ora annoverare anche l'Harry’s Bar all’interno del nostro gruppo - sottolinea il presidente del cda di Villa d'Este, Giuseppe Fontana -. Quando si è presentata l’opportunità l’abbiamo colta con entusiasmo, in quanto si tratta di un luogo del cuore. Come stiamo facendo al Villa d’Este, è nostra ferma convinzione che lavorare per mantenere il dna del luogo e la classicità, pur con lo sguardo al futuro, sia qualcosa che aiuterà a consolidare il suo successo e a mantenerlo nel tempo.”\r

\r

","post_title":"L'Harry's Bar di Cernobbio passa nelle mani del gruppo Villa d'Este","post_date":"2024-02-13T11:17:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707823059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460963","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce il turismo in Sicilia, anche nel segno della destagionalizzazione. In aumento i flussi turistici del 2023 mentre i dati scalano la classifica del regional tourism reputation index dell’istituto Demoscopica e posizionano la Sicilia al secondo posto.\r

\r

«La seconda posizione per turismo di reputazione giunge con un balzo in avanti di cinque posti rispetto allo scorso anno - ha dichiarato in occasione dell'ultima Bit l'assessore al turismo Elvira Amata -. È il risultato di misure ed azioni che hanno fatto centro. Una crescita avvenuta grazie a scelte precise come il turismo lento ed esperienziale, oggi tra le forme preferite dai viaggiatori. Sono state 16462 mila le presenze nel 2023, di cui una grossa percentuale stranieri, il 28% in più rispetto al 2022. È il frutto di grande impegno, buona comunicazione ma soprattutto la volontà dei territori e dei comuni di fare sistema, abbattendo ogni campanilismo ed offrendo così un prodotto turistico più completo. Ulteriore obiettivo da mettere meglio a segno sarà la destagionalizzazione. Quest’anno per la prima volta abbiamo iniziato a registrare movimenti di flussi turistici anche in bassa stagione».\r

\r

Anche il presidente della Regione Renato Schifani ha descritto un settore turistico in buona salute confermando la volontà di un forte impegno da parte del governo regionale: «La Sicilia vive di due grandi componenti legate alla crescita del Pil, l’agricoltura e il turismo, un settore portante della nostra economia regionale su cui stiamo puntando molto. È una leva che se ben azionata può creare ricchezza, lavoro e occupazione grazie a clima, patrimonio culturale e naturale invidiabili della nostra regione».\r

\r

Le presenze turistiche cresciute del 10% nel 2023 superano le aspettative rispetto al 2022. L’alberghiero cresce del 9,8% e l’extralberghiero del 13%. Ottima performance anche dai movimenti aeroportuali: Palermo è a 8 milioni di passeggeri con un aumento del 13% rispetto all’anno precedente; Catania con oltre 10 milioni registra un aumento del 6%; Trapani tornata al pareggio di bilancio è a 1 milione e 300 mila passeggeri con un aumento del 50%.\r

\r

Nota a margine: continua ad aleggiare la questione di insufficienza di trasporti e infrastrutture, viarie e ferroviarie in primis, fabbisogno di un settore che potremmo definire motore immobile o primo motore, secondo il concetto aristotelico, causa prima del divenire dello sviluppo turistico, che accomuna le regioni meridionali, ma mai risolta e sempre ignorata dai governi.","post_title":"Sicilia, Elvira Amata: «Migliorare la destagionalizzazione». Bene la crescita degli stranieri","post_date":"2024-02-12T13:07:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["elvira-amata","renato-schifani","sicilia"],"post_tag_name":["elvira amata","renato schifani","sicilia"]},"sort":[1707743250000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461302","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si terrà il prossimo 22 febbraio presso la polveriera Guzman a Orbetello il recruiting day di Erqole, società alberghiera parte del gruppo svedese Qarlbo, di proprietà della famiglia Jonsson, che ha esordito la scorsa estate a Porto Ercole. La giornata è stata realizzata in collaborazione con il Centro per l’impiego di Orbetello, il comune della medesima località e Arti Toscana. La selezione riguarda 70 nuove posizioni e si sta concentrando maggiormente sui reparti di housekeeping (camere), sala-bar, cucina e beach club. I profili selezionati lavoreranno nelle strutture che gestisce la società a Porto Ercole, l’hotel La Roqqa e l’Isolotto Beach Club, e che già contano 92 dipendenti confermati per la prossima stagione.\r

\r

\"In Erqole, crediamo che la collaborazione con il territorio e le sue istituzioni sia il fondamento di un’ospitalità autentica e sostenibile. Non ci limitiamo a offrire esperienze indimenticabili agli ospiti, ci impegniamo attivamente a costruire legami solidi con la comunità locale - sottolinea Flavio Bucciarelli, amministratore delegato della società -. La nostra visione abbraccia un impegno a lungo termine, con l’obiettivo di creare opportunità di lavoro significative e di contribuire al benessere della nostra comunità. Siamo convinti che un autentico spirito di partnership sia la chiave per il successo di un progetto condiviso e per promuovere un impatto positivo nei luoghi in cui operiamo con le nostre strutture”.\r

\r

Riconfermati anche per il 2024 i percorsi formativi di Erqole offerti a ogni nuovo assunto sulla formula proposta lo scorso anno. Inoltre, verranno organizzate delle attività di coaching mirate per aumentare il livello di consapevolezza personale sul tema della leadership, una novità rispetto alla stagione passata, che avranno lo scopo di rafforzare la capacità di gestione del personale di alcuni profili a vantaggio della produttività e della crescita di tutto il team. L’attenzione di Erqole per il benessere dei suoi storyteller (alias dipendenti) inizia nella fase di formazione e prosegue con momenti dedicati ad attività di team building che mirano a creare un ambiente di lavoro coeso e stimolante. È possibile consultare le posizioni aperte e inviare la propria candidatura, ai seguenti link: https://www.erqole.it/career; https://www.linkedin.com/company/erqole/jobs","post_title":"Sarà il 22 febbraio a Orbetello il recruiting day Erqole per le sue strutture a Porto Ercole","post_date":"2024-02-12T11:51:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707738705000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459371\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ph. credits: Francesco Panpillonia_Plane Spotters Bar[/caption]\r

\r

Turkish Airlines consolida la presenza in Italia con una crescita significativa delle frequenze dei voli da e per gli aeroporti di Bologna, Bari, Palermo e Napoli, dal prossimo 31 marzo, in risposta all'arrivo della stagione estiva e del conseguente aumento del traffico.\r

\r

La compagnia aerea mira a espandere progressivamente il proprio network che sull'Italia conta oggi 136 voli per un totale di 8 destinazioni. Inoltre, l'accordo firmato tra Turkish Airlines e Ita Airways, in vigore da luglio 2023, offre una maggiore flessibilità in termini di scelte di volo tra la Turchia e l'Italia e fornisce servizi migliori ai clienti di entrambe le compagnie.\r

\r

Il nuovo operativo prevede, sulla rotta da Istanbul a Bologna, il passaggio da 18 a 21 frequenze settimanali; sulla rotta per Bari da 5 a 7 frequenze settimanali; sulla rotta per Palermo da 4 a 6 frequenze settimanali e infine, su quella per Napoli, da 12 a 18 frequenze settimanali.\r

\r

«Con l'ampliamento delle operazioni di volo in Italia offriamo ai nostri passeggeri più opzioni di viaggio e un'esperienza ancora più comoda e confortevole. Siamo certi che questo aumento delle frequenze contribuirà a soddisfare la crescente domanda di viaggi aerei e a rafforzare ulteriormente i legami tra la Turchia e l'Italia» ha commentato Ahmet Bolat, presidente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo di Turkish Airlines.\r

\r

","post_title":"Turkish Airlines investe sull'Italia: più voli su Bologna, Bari, Napoli e Palermo","post_date":"2024-02-12T11:04:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707735885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461272","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova identità per la guida les Collectionneurs che diventa Teritoria, a sottolineare il proprio impegno verso le destinazioni in cui sono presenti le strutture e i ristoranti compresi nel proprio volume. Nel nuovo termine è infatti incluso il concetto di \"terra\", di cui ci si intende prendere cura, e naturalmente \"territorio\", dove sono radicate le maison degli affiliati e la storia che le contraddistingue. Con la A conclusiva si vuole infine rimarcare \"l’attenzione\" verso gli altri, alle risorse e al mondo.\r

\r

Teritoria è infatti una société à mission, forma giuridica francese che identifica un'impresa con specifici obiettivi sociali e ambientali. La guida, che vanta come brand president Alain Ducasse, ha messo in particolare a punto servizi e strumenti ad hoc per i suoi membri, disponibili anche per chi non fa parte della community. Il primo a essere stato lanciato è clorofil: un calcolatore dell'impronta di carbonio studiato appositamente per il settore alberghiero e della ristorazione. Questo è stato seguito poi da Peace & Work: il primo riconoscimento pensato per distinguere gli hotel e i ristoranti che si impegnano per migliorare la qualità di vita sul posto di lavoro dei propri dipendenti. Per contribuire a preservare la biodiversità, Teritoria a nome di tutti i suoi membri ha inoltre già avviato in Francia un progetto di finanziamento in collaborazione con un ente agroforestale, che in Italia è in fase di definizione.\r

\r

La community di Teritoria è rappresentata da 430 maison, tra hotel e ristoranti, suddivisi in nove Paesi, primi fra tutti la Francia con 325 indirizzi, seguita poi dall’Italia con 92. Nella nuova edizione spiccano in particolare ben 12 novità nel volume e quattro fuori guida: due ristoranti di pregio a Milano come Sine by Di Pinto, l’insegna dello chef Roberto di Pinto, e Viva Viviana Varese, dell’omonima chef, al secondo piano di Eataly Smeraldo e premiato con una stella Michelin. Le proposte sul lago di Garda si ampliano con il ristorante gourmet Qb Duepuntozero, a Salò, dello chef-patron Alberto Bertani e della moglie Irene Agliardi; in Emilia-Romagna, vicino a Balze, debutta il Relais Monastero di Sant'Alberico, un ex monastero convertito in hotel con un ristorante che mette in primo piano la sostenibilità. Nella campagna veronese, a Romagnano di Grezzana, si trova Villa Balis Crema, una dimora padronale del sesto secolo, accuratamente ristrutturata, in 10 ettari di parco coltivato a ulivi e vigneti. Nel Lazio, alle porte di Roma sono ben tre le nuove destinazioni: Al Piglio, nel comune omonimo, una maison di charme con sei suite tra vigneti e ulivi storici; il ristorante Sintesi, nel borgo di Ariccia, guidato dalla giovane chef Sara Scarsella con Matteo Compagnucci, premiati con una stella Michelin per una cucina dal gusto essenziale e ricercato; il ristorante La Parolina a Trevinano, vicino a Viterbo, della chef Iside de Cesare e Romano Gordini, un indirizzo stellato ideale per i buongustai alla ricerca di una cucina eco-responsabile.\r

\r

Più a sud due boutique hotel di charme: a Napoli, nel quartiere Chiaia, il Metro900 Boutique Hotel, all’interno di un palazzo storico annesso alla stazione di Mergellina, e in Puglia, nel cuore di Nardò, Palazzo Tafuri, un’antica residenza che ben conserva il suo carattere autentico. Si trova invece sulle dolci colline dell'Irpinia, tra Avellino e Salerno, Borgo San Gregorio, immerso nella tenuta della rinomata cantina Feudi di San Gregorio, per un soggiorno di relax e wine tasting. Infine, la Sicilia diventa sempre più meta gourmet grazie alla proposta dello chef Accursio Craparo al ristorante Accursio, a Modica, premiato con una stella Michelin per una cucina che elogia le eccellenze locali. Ma le novità continuano anche fuori guida, con l’ingresso di altre quattro maison in Italia che vanno così da arricchire la selezione dei ristoranti e hotel di Teritoria: il ristorante Lino a Pavia. Palazzo Gentilcore a Castellabate, nel Cilento, l'albergo Dipinto - Bacco Furore a Furore, in costiera Amalfitana, nonché Villa San Martino a Martina Franca, in Puglia","post_title":"Les Collectionneurs diventa Teritoria: 16 le new entry italiane nel catalogo 2024","post_date":"2024-02-12T10:36:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707734192000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461160","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Grazie al volo diretto Mauritius diventerà una delle destinazioni preferite degli italiani\": Arvind Bundhun, direttore Mauritius Tourism Promotion Authority -commenta così la notizia del ritorno di Air Mauritius con il collegamento da Roma, operativo dal prossimo ottobre.\r

\r

\"Per noi il mercato italiano è il decimo in Europa: se nel 2022 avevamo accolto circa 24.000 visitatori italiani, nel 2023 sono stati 30.000 e nel 2024 raggiungeranno i 40.000. Per quanto riguarda i dati internazionali, nel 2023 sono arrivati a Mauritius 1,295 milioni di turisti e il nostro obiettivo per il 2024 è quello di raggiungere quota 1,4 milioni\".\r

\r

Per accogliere i nuovi ospiti Mauritius offrirà entro il 2025 una capacità aggiuntiva di 2.600 camere, sta sviluppando una pipeline di hotel e progetta tante nuove attività. \"Abbiamo l’importante obiettivo di far crescere il turismo in modo sostenibile, equo e inclusivo. Ciascun componente della popolazione di Mauritius dovrà trarne vantaggio. Mauritius è molto più di un’isola: abbiamo la bellezza della natura, la cultura, la religione, la tradizione, la gastronomia ma, soprattutto, un’ospitalità leggendaria. Credo che sia proprio questo il nostro main asset: il livello del servizio dell’isola è al di sopra di ogni aspettativa. Vogliamo anche mostrare che Mauritius è una destinazione sostenibile\".\r

\r

\"Tra gli strumenti che abbiamo reso disponibili a tutti gli operatori turistici - aggiunge infatti Belinda Udhin, tourism promotion officer dell’Mtpa - c’è una piattaforma dove registrasi per monitorare l’evoluzione del proprio percorso di sostenibilità e ottenere una certificazione. Noi stessi stiamo lavorando per certificare l’aderenza ai principi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030: non vogliamo sfruttare oltre misura le nostre risorse naturali come l’acqua e l’elettricità e lavoriamo per i mauriziani e per i nostri ospiti\".\r

\r

Tante le iniziative che attirano l’interesse internazionale sulla destinazione; tra queste la campagna promozionale “Feel our island energy” che racconta l’energia che pervade l’isola e connette emozionalmente abitanti e visitatori. \"Tutti sono parte di questa campagna, perché dietro al successo dell’industria del turismo di Mauritius c’è la nostra gente - conclude Bundhun - Vogliamo anche stare al passo con l’innovazione tecnologica e far conoscere la ricca proposta turistica di Mauritius al maggior numero possibile di persone grazie a una forte presenza nel mondo dei social media\".","post_title":"Mauritius, Bundhun: \"Con il volo diretto saremo una delle destinazioni preferite dagli italiani\"","post_date":"2024-02-09T12:20:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707481207000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461207","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 40 le posizioni aperte nei reparti cucina, sala ristorante e bar, housekeeping, reception, booking, eventi e congressi del gruppo Fh55 Hotels, che organizza per il prossimo 16 febbraio un recruiting day ad hoc. L'appuntamento è dalle 10 alle 13, nonché dalle 14 alle 18, presso il Grand Hotel Mediterraneo di Firenze: una delle quattro strutture della compagnia, insieme al Villa Fiesole, che ha appena affidato la guida del suo ristorante Serrae allo chef stellato Antonello Sardi, nonché all’hotel Calzaiuoli nel cuore della città del giglio e al Grand Hotel Palatino di Roma.\r

\r

I candidati sono invitati a presentarsi presso il Grand Hotel Mediterraneo con il loro curriculum vitae in una delle due fasce orarie previste. Il gruppo punta ad accogliere personale preparato, appassionato e soprattutto fortemente motivato. Un caffè di benvenuto sarà offerto a tutti i partecipanti,","post_title":"Recruiting day per il gruppo Fh55 Hotels: appuntamento a Firenze il 16 febbraio","post_date":"2024-02-09T11:44:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707479073000]}]}}