Le Terme di Saturnia in Asia per promuovere la Maremma Toscana Un articolato road show con tappe a Seoul, Hong Kong, Macao e Shangai. Terme di Saturnia porta in Asia la Maremma Toscana, in occasione del Global Tourism Economy Forum di Macao, dove l’Italia sarà presente come partner country. Organizzato dal ministero del Turismo a partire dal prossimo 17 settembre, il tour promozionale è riservato a dieci operatori italiani. Prima dell’inizio del Gtef 2023, inoltre, il ministro del Turismo italiano incontrerà a Seoul il general manager di Turkish Airlines e il titolare del dicastero della Cultura, sport e turismo cinese. La cerimonia di inaugurazione del forum è in programma a Macao il 21 settembre, a cui seguiranno sessioni di panel diverse, tra cui Verso la destinazione 2030: investire nelle persone, nel pianeta, nella prosperità, oltre a numerosi incontri bilaterali (ministri, autorità, protagonisti del settore turistico quali tour operator asiatici, compagnie aeree e travel agency). Nel 2019 le presenze in Italia di turisti cinesi sono state oltre 5 milioni, ma nel 2024 si prevede possano superare i 7 milioni, rappresentando un mercato importantissimo e per di più destagionalizzato, quindi di maggior valore per la Maremma e la Toscana.

Terme di Saturnia ha quindi predisposto un ampio dossier su proprio territorio, che raccoglie le potenzialità dei luoghi in termini di attrazione turistica e sviluppo. Condividi

