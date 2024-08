Le attività di Halldis passano nella mani del gruppo Anima Passa di mano il ramo d’azienda operativo di Halldis. Con un’operazione complessa Castello sgr, controllata di Anima Holding, ha infatti acquisito le attività della compagnia di affitti brevi. La transazione è avvenuta tramite Vita srl, società operativa recentemente costituita dalla stessa Castello dedicata alla gestione immobiliare a 360 gradi. Il corrispettivo dell’operazione è pari a 2,6 milioni di euro in contanti. Allo stesso tempo però Halldis ha acquisito il 21% di Vita: su quest’ultima quota è previsto un meccanismo di put and call (diritto ad acquistare o vendere, ndr), da esercitarsi dopo la fine del periodo di lock-up di cinque anni, e il cui valore sarà basato sull’ebitda generato nei dodici mesi precedenti all’esercizio dell’opzione. Al 31 dicembre 2023, Halldis aveva in gestione 534 unità immobiliari nelle principali località turistiche italiane, con ricavi per circa 9 milioni di euro e redditività in netta ripresa dopo la grave crisi del settore legata alla pandemia e il conseguente piano di ristrutturazione messo in opera dalla proprietà e dal management. Come partner industriale per il nuovo business è stata selezionata l’asset management company specializzata nel settore degli affitti brevi CompassRock Real Estate, che nell’ambito dell’accordo di collaborazione ha a sua volta acquisito il 2,95% di Vita. Condividi

