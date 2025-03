La prima volta di un gruppo maldiviano in Europa. Atmosphere Core apre Borgo Monchiero Esordio europeo per il gruppo maldiviano Atmosphere Core, che annuncia l’apertura di Borgo Monchiero Heritage nel cuore delle Langhe. La proprietà debutterà nel 2026 e nascerà della conversione di un monastero costruito nel 1773, oggi di proprietà di Franco Giampetruzzi e Gian Maria Debenedetti. Sarà la seconda struttura storica dell’offerta Heritage by Atmosphere. Borgo Monchiero diverrà una dimora di charme a tre piani in cima a una collina, con 19 suite e camere e una cappella privata, location ideale per celebrare cerimonie nuziali. Gli ospiti potranno inoltre cenare nel ristorante principale, che offrirà una cucina regionale. Un altro spazio per eventi intimi e privati, nonché piccoli gruppi sarà la sala capitolare sopraelevata. A disposizione pure un lounge bar e una terrazza con vista panoramica su colline e vigneti. L’area termale comprenderà una sauna, terapie a infrarossi e una cisterna in pietra restaurata trasformata in una jacuzzi privata. All’esterno, infine, si troverà un giardino panoramico con piscina, dove sarà anche possibile organizzare feste all’aperto con la famiglia e gli amici. “Mentre continuiamo a crescere e a coltivare relazioni con partner globali volte all’espansione, nell’ultimo anno abbiamo stretto rapporti con diverse aziende europee – spiega il managing director del gruppo Atmosphere Core, Salil Panigrahi -. In Italia, in particolare, l’azienda Bottega ha arricchito recentemente il nostro wine program. Queste importanti collaborazioni hanno portato l’Italia all’interno di Atmosphere Core e viceversa. Ora attendiamo con ansia il lancio della nostra prima destinazione in Europa”. Atmosphere Core vanta attualmente un portfolio di nove resort alle Maldive e una serie di proprietà in pipeline in Sri Lanka e in India. Condividi

