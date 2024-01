La Oetker Collection prosegue la collaborazione con i Reuben Brothers e sbarca negli Usa Novità a stelle e strisce per il gruppo Oetker Collection che, dopo l’apertura dell’hotel La Palma a Capri, prosegue la propria collaborazione con gli investitori Reuben Brothers e sbarca negli Stati Uniti con il Vineta Hotel a Palm Beach, la cui apertura è prevista per il prossimo autunno. Intrisa di un fascino d’altri tempi, la struttura rappresenta un pezzo di storia per la cittadina della Florida. L’edificio sorge a soli due isolati da Worth Avenue, famosa per le sue boutique di design, le gallerie d’arte e i ristoranti, a pochi minuti dalla spiaggia. La Oetker Collection farà rinascere l’hotel mantenendo il suo nome originario, The Vineta, rendendo così omaggio alla sua storia quasi centenaria. L’edificio storico sarà sottoposto a un’importante ristrutturazione, guidata dell’interior designer parigino Tino Zervudachi, che conserverà lo stile originale della struttura mentre le camere saranno ridotte da 53 a 41. Con la sua facciata color rosa pastello, la proprietà è un esempio di quel revival mediterraneo, per il quale Palm Beach è rinomata. Le sale dedicate alla ristorazione e gli spazi comuni dell’albergo si compongono di un mix eclettico di quattro ambienti distinti: la storica Leopard lounge sarà trasformata in un ristorante dalle atmosfere conviviali che ambisce a diventare un punto di ritrovo a Palm Beach per pranzi informali o cene vivaci. Il cortile sarà adibito a spazio per pranzare all’aperto, in una cornice di vitigni e palme in fiore. Non mancheranno poi lo storico American Bar e un nuovo ristorante d’ispirazione mediterranea direttamente a bordo piscina. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460017 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità a stelle e strisce per il gruppo Oetker Collection che, dopo l'apertura dell'hotel La Palma a Capri, prosegue la propria collaborazione con gli investitori Reuben Brothers e sbarca negli Stati Uniti con il Vineta Hotel a Palm Beach, la cui apertura è prevista per il prossimo autunno. Intrisa di un fascino d’altri tempi, la struttura rappresenta un pezzo di storia per la cittadina della Florida. L’edificio sorge a soli due isolati da Worth Avenue, famosa per le sue boutique di design, le gallerie d'arte e i ristoranti, a pochi minuti dalla spiaggia. La Oetker Collection farà rinascere l’hotel mantenendo il suo nome originario, The Vineta, rendendo così omaggio alla sua storia quasi centenaria. L’edificio storico sarà sottoposto a un’importante ristrutturazione, guidata dell'interior designer parigino Tino Zervudachi, che conserverà lo stile originale della struttura mentre le camere saranno ridotte da 53 a 41. Con la sua facciata color rosa pastello, la proprietà è un esempio di quel revival mediterraneo, per il quale Palm Beach è rinomata. Le sale dedicate alla ristorazione e gli spazi comuni dell'albergo si compongono di un mix eclettico di quattro ambienti distinti: la storica Leopard lounge sarà trasformata in un ristorante dalle atmosfere conviviali che ambisce a diventare un punto di ritrovo a Palm Beach per pranzi informali o cene vivaci. Il cortile sarà adibito a spazio per pranzare all'aperto, in una cornice di vitigni e palme in fiore. Non mancheranno poi lo storico American Bar e un nuovo ristorante d’ispirazione mediterranea direttamente a bordo piscina. [post_title] => La Oetker Collection prosegue la collaborazione con i Reuben Brothers e sbarca negli Usa [post_date] => 2024-01-24T11:31:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706095890000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459938 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si rivolgerà soprattutto ai millennial e alla generazione Z il nuovo brand "smart lifestyle" che il gruppo Wyndham si sta apprestando a lanciare in collaborazione con la società alberghiera Sbe. Fondata da Sam Nazarian, quest'ultima realtà è già nota per aver venduto nel 2022 il proprio intero portfolio di marchi dell'hotellerie ad Accor, inclusi nomi come Delano, Mondrian, Sls e Hyde. La new entry è ancora in fase di studio ed è è stata provvisoriamente chiamata Project Hq Hotels & Residences. Si sa però già che entrerà a far parte della famiglia Registry Collection, mentre Sbe assumerà l'operatività di tutte le proprietà. I piani sono di aprire 50 hotel entro il 2030, di una dimensione pari a circa 150 camere per hotel. Il 50% delle strutture dovrebbe essere situato negli Usa, con la restante parte da svilupparsi nel resto del mondo. L'80% del portfolio sarà inoltre frutto di conversioni, mentre il 20% riguarderà progetti green-field. Stando a quanto dichiarato da Nazarian, il costo delle operazioni di conversione dovrebbe aggirarsi tra i 30 e i 50 mila dollari a chiave. Al momento sarebbero già in corso trattative per quattro proprietà negli Stati Uniti, due in Europa e altrettante nel Medio Oriente. Wyndham è al momento oggetto di una scalata ostile da parte del gruppo Choice, di cui ancora non si conoscono le sorti. Il brand Project Hq segue il lancio di Echo Suites Extended Stay By Wyndham nel 2022 e dell'all-inclusive Wyndham Alltra inaugurato l'anno precedente. [post_title] => Project Hq: Wyndham e Sbe lanciano un nuovo brand smart lifestyle [post_date] => 2024-01-23T12:16:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706012185000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459858 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono alle isole Grenadine, con imbarco e sbarco a Barbados, alle isole del Tesoro, con partenza e arrivo a St. Marteen, nonché in Costa Rica e Panama, con imbarco e sbarco a Puerto Caldera, i tre itinerari di San Valentino griffati Star Clippers. Tutti in partenza il 10 febbraio, vedranno protagoniste della crociere di una settimana rispettivamente i velieri Royal Clipper, Star Flyer e Star Clipper. E per i novelli sposi, non solo a San Valentino ma per tutto il 2024, la compagnia propone anche una bottiglia di champagne e un cesto di pasticcini all’arrivo in cabina, oltre a un omaggio speciale e un certificato firmato dal capitano in persona [post_title] => Star Clippers: tre itinerari per vivere San Valentino a bordo di un veliero [post_date] => 2024-01-22T12:09:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705925378000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459841 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Ragosta Hotels Collection cambia nome e diventa Rhc Group. "L’evoluzione è legata allo sviluppo delle nostre realtà fortemente legate al territorio ma con una visione internazionale correlata anche ai flussi turistici - spiega il ceo Giuseppe Marchese -. Per questo la scelta di un nome accessibile per un pubblico multilingue, che abbia uno stile contemporaneo pur mantenendo il forte legame con l’Italia: cosa che contraddistingue le nostre proprietà.” La compagnia capitolina raggruppa un totale di quattro hotel e resort: il Palazzo Montemartini Rome, a Radisson Collection da 82 camere, l’hotel Raito da 77 stanze e il Paradiso Relais da 22 camere a Vietri sul Mare in costiera Amalfitana, nonché il La Plage Resort da 59 stazne di Taormina. Il nuovo brand raggruppa ora le destinazioni e accompagna il nome dei singoli hotel, grazie anche a una declinazione di colori messi in campo per ogni realtà in funzione dei diversi materiali in uso, frutto di uno studio e di un lavoro dell’ufficio marketing interno. [post_title] => Ragosta Hotel Collection cambia nome e diventa Rhc Group [post_date] => 2024-01-22T10:30:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705919429000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459827 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con l'entrata nel capitale di Msc, e la successiva iniezione di 316 milioni di euro, il gruppo Moby è uscito finalmente dalle acque agitate in cui si trovava da tempo. A fine settimana scorsa è stato infatti emesso il decreto di archiviazione definitiva del concordato di Moby e Tirrenia-Compagnia Italiana Navigazione. "La compagnia - si legge in una nota ufficiale - guarda ora con ottimismo al futuro, mentre prosegue il piano di rilancio aziendale già intrapreso, che sta già facendo segnare risultati positivi in termini di prenotazioni per la prossima stagione. Atteso a breve l’ingresso in flotta della nuova Moby Legacy, gemella della Fantasy che ha iniziato a operare la scorsa estate; i due traghetti sono i più grandi e tecnologicamente avanzati al mondo. Si rafforza così il primato sulla Sardegna cui si aggiunge l’apertura di due nuove tratte da e per la Corsica e la conferma delle altre destinazioni già servite dalla compagnia come Sicilia e isola d’Elba" . [post_title] => Il gruppo Moby entra in una nuova fase: chiuso il concordato [post_date] => 2024-01-22T09:56:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705917381000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459824 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines completa il puzzle dei propri voli a livello globale con il debutto in Australia: il collegamento tra Istanbul e Melbourne decollerà dal prossimo 15 marzo con tre frequenze alla settimana, operate da un A350-900 via Singapore. La città dello stato di Victoria sarà la 346ª destinazione della compagnia turca in 130 Paesi. Turkish sarà l'unica compagnia aerea europea a operare voli verso l'aeroporto di Melbourne. "Abbiamo realizzato il nostro obiettivo di raggiungere il continente australiano, a cui stavamo lavorando con successo da tempo, con la conferma della data di volo - ha dichiarato Ahmet Bolat, presidente del cda e del comitato esecutivo di Turkish Airlines -. Abbiamo un valore globale significativo che ci distingue dai nostri concorrenti, in quanto siamo la compagnia aerea che vola in più Paesi al mondo. Mantenere questa preziosa missione è una motivazione molto forte che ci spinge a lavorare con maggiore impegno, dedizione ed entusiasmo". I nuovi voli aumenteranno anche l'accesso di Melbourne verso i mercati europei, mediorientali, balcanici e africani attraverso Istanbul. Nel mirino, per il futuro, l'apertura di voli diretti per Melbourne e altre potenziali città del Paese con l'acquisizione di nuovi aeromobili in grado di operare voli non-stop tra Istanbul e Melbourne. [post_title] => Turkish Airlines sbarca in Australia con la Istanbul-Melbourne (via Singapore) [post_date] => 2024-01-22T09:30:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705915819000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459685 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli uffici Sand Tour si trasferiscono in Egitto. Almeno fino a domani. E' in corso di svolgimento in questi giorni la seconda convention interna dell'operatore toscano, che per l'occasione ha deciso di trasferire tutto lo staff a Sharm el-Sheikh con un volo charter dedicato. "Un momento di team building e formazione dedicata a tutti i i reparti dell'azienda: dalla forza vendite al booking, passando per amministrazione, prodotto e operativo Crediamo infatti molto nella formazione, quale mezzo per trasmettere alla nostra forza vendite la passione che abbiamo dentro per questo lavoro", spiega il direttore prodotto, Dario Dell’Aversana. Il viaggio in Egitto fa peraltro da preludio a un 2024 di grandi novità per Sand Tour, che si appresta a lanciare un’inedita organizzazione di prodotto in tre linee distinte: "I nomi dei cluster li sveleremo in occasione della Bit e del Travel Open Village Evolution del Gruppo Travel, in programma al Meliá Milano dal 4 al 5 febbraio – prosegue Dell’Aversana -: saranno dedicati rispettivamente alla proposta italiana, ai tour e alle strutture luxury. E per ogni linea prevediamo attività sales ad hoc riservate alle nostre agenzie partner". Sempre sul fronte commerciale, Sand Tour ha inoltre inaugurato l’anno con una squadra rafforzata, composta oggi da cinque promotori in grado di coprire una buona parte della Penisola: «Simo presenti in Piemonte, Liguria, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio e Campania. Entriamo in agenzia e ci presentiamo con la modalità fresca che ci contraddistingue: un travel book al posto del catalogo; un semplice strumento per aiutare le adv a scegliere il prodotto migliore per loro». Ma le iniziative del 2024 non finiscono qui: «Includono anche un bellissimo educational Zanzibar più Kenya, in calendario a marzo per scoprire i nostri due villaggi in Africa, i Casa Sand Waridi Beach e Lion Beach. Senza dimenticare, inoltre, i tanti road show in programma in tutte le città italiane». È insomma un momento di grande fermento in casa Sand Tour, che segue un 2023 record: più 30% sul fatturato di 12 mesi prima e più 15% sui livelli da primato raggiunti nell’anno pre-Covid 2019. «Siamo davvero soddisfatti di questi risultati, che premiano l'impegno di uno staff giovane e brillante e la nostra collaborazione con partner e agenzie storiche in tutta Italia – conclude Dell’Aversana -. Nonostante un ultimo trimestre difficile per le difficoltà di Egitto e Giordania, che rappresentano una bella fetta del nostro mercato, abbiamo chiuso l’anno con uno spirito positivo. Traino conclusivo del 2023 è stata proprio l'Africa, dove i nostri due villaggi hanno registrato il tutto esaurito e un gradimento davvero alto. Ora sta fortunatamente ripartendo anche il Medioriente in vista della primavera: si registrano infatti già buone vendite in advance booking sia per il mar Rosso, sia per la Giordania». [post_title] => Sand Tour si trasferisce a Sharm: tutto lo staff del to in Egitto per la convention 2024 [post_date] => 2024-01-22T09:15:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705914928000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459819 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fiavet e Lufthansa. La Suprema Corte di Cassazione pone la parola fine al contenzioso avviato da Fiavet-Confcommercio nel 2016, nato a seguito della decisione di Lufthansa di ridurre la commissione di vendita della biglietteria da parte delle agenzie di viaggio Iata dall’1% allo 0,1 %, da subito contestata dalla Federazione che da sempre è impegnata a difendere i diritti degli agenti di viaggio. Fiavet 20Confcommercio aveva infatti contestato al vettore di aver ridotto unilateralmente la commissione sulla base della disposizione regolatrice del rapporto di vendita con le agenzie accreditate Iata, sostanzialmente rendendola simbolica e anti-economica rispetto ai costi ed oneri (il canone annuo, fideiussione, corsi di formazione/aggiornamento, implementazione hardware/software) imposti per mantenere il rapporto di vendita. Contro la politica della “zero commission” dei vettori, la Fiavet aveva quindi adito le vie legali, ottenendo due storiche pronunce favorevoli, davanti al Tribunale e alla Corte d’Appello di Milano, che avevano pienamente accolto le domande della Federazione e dell’agenzia associata Fiavet-Confcommercio, Moretti Viaggi di Milano, resasi “porta bandiera” in questa vertenza per l’intera categoria. Ma la partita si è chiusa solo il 16 gennaio scorso, quando, dopo che Lufthansa era ricorsa in Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello, un ricorso che la Suprema Corte ha rigettato, dichiarando inammissibili tutti e tre i motivi di censura, in integrale accoglimento delle conclusioni svolte da Fiavet-Confcommercio nel controricorso depositato. Maggiore commissione “Con tale pronuncia - commenta l’avvocato Federico Lucarelli, legale di Fiavet che ha patrocinato il giudizio - rimangono, quindi, ferme le sentenze di I e II grado del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano, le quali avevano dichiarato la nullità della clausola contrattuale dell’art. 9 del PSAA/IATA (che regolamenta il rapporto di vendita della biglietteria fra le agenzie di viaggio e più di 200 vettori Iata), nella parte che consente ai vettori di modificare senza limiti il regime commissionale dovuto alle agenzie di viaggio venditrici della biglietteria aerea” “L’effetto pratico – continua Lucarelli – è il diritto degli agenti di viaggio di poter richiedere a Lufthansa, facendo valere le statuizioni giudiziarie ottenute da Fiavet-Confcommercio, la corresponsione della maggiore commissione non percepita a partire dal 01 Gennaio 2016, corrispondente alla differenza tra lo 0,1 % e l’1% e applicato prima della comunicazione di riduzione di Lufthansa del 03.06.2015, dichiarata illegittima”. “E’ una giornata storica – afferma il presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi –abbiamo portato a compimento, dopo 8 anni di battaglie giudiziarie, un impegno preso con i nostri associati. Avevamo assicurato ai tantissimi agenti Iata che avremmo difeso i loro legittimi diritti e così abbiamo fatto, con caparbietà e coerenza”. “Questa sentenza della Cassazione – prosegue il presidente di Fiavet-Confcommercio - deve essere un punto di ripartenza e di riflessione con il mondo dei vettori; un punto per ripensare al rapporto di vendita della biglietteria Iata, che non può essere più impositivo e unidirezionale, ma deve avere margini di elasticità e concertazione. Dobbiamo aprire subito un tavolo di confronto con i vettori Iata per rinsaldare un sinergico e profittevole rapporto di collaborazione per entrambe le parti, rispettando i ruoli e gli impegni di ciascuno. Confido che questo mio appello venga raccolto e si archivi la stagione dei Tribunali, che per la Federazione rappresenta sempre ultima spiaggia”. [post_title] => La Cassazione dà ragione a Fiavet contro le commissioni Lufthansa [post_date] => 2024-01-22T09:11:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705914675000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459756 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2024 parte con tante novità per Cyclando, società specializzata nell'organizzazione di tour in bicicletta in Europa. In arrivo sono infatti nuove risorse per i reparti marketing, tecnologia e Ux/Ui (user experience e user interface). Allo stesso tempo, l'operatore modenese ha deciso di espandere il proprio raggio d'azione ai mercati di Usa, Canada e Australia, proponendo anche in questi paesi i propri itinerari in bici nel Vecchio continente. "Questo è un momento emozionante nella nostra crescita aziendale - spiega Riccardo Sedola, ceo di Cyclando -. L'ampliamento del nostro team e l'apertura di nuovi mercati rappresentano infatti un passo decisivo verso il raggiungimento della nostra visione di offrire esperienze in bicicletta indimenticabili in tutto il mondo". [post_title] => Cyclando amplia il team e si apre ai mercati Usa, Canada e Australia [post_date] => 2024-01-19T11:11:34+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705662694000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la oetker collection prosegue la collaborazione reuben brothers sbarca negli usa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":77,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1273,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460017","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità a stelle e strisce per il gruppo Oetker Collection che, dopo l'apertura dell'hotel La Palma a Capri, prosegue la propria collaborazione con gli investitori Reuben Brothers e sbarca negli Stati Uniti con il Vineta Hotel a Palm Beach, la cui apertura è prevista per il prossimo autunno. 