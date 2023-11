La Luxury Collection di casa Marriott sbarca sull’isola di Patmos Si chiamerà Patmos Aktis il nuovo Luxury Collection Resort & Spa che aprirà sull’omonima isola del Dodecaneso la prossima estate. La novità è frutto di un accordo che il gruppo Marriott ha siglato con la proprietà, il fondo d’investimento SmeRemediumCap, e che prevede la ristrutturazione completa del Patmos Aktis Suites & Spa. I lavori, a cura dello studio Stylianidis Vaggelis Architects e da Anastassiadis Architecture & Design, coinvolgeranno tutte le 56 camere, suite e ville, alle quali si aggiungeranno altre camere a partire dal 2025, un ristorante tipico, che servirà prelibatezze locali dell’isola con un tocco contemporaneo, un bar e una terrazza con vista sulla baia. La Plefsis Tavern, una tradizionale taverna greca sulla spiaggia, sarà un punto di ristoro che proporrà cucina autentica del Dodecanneso con un look fresco, grazie a tocchi di design ispirati alla sua posizione sul mare. La nuova spa dell’hotel offrirà inoltre rituali anti-invecchiamento e trattamenti esclusivi progettati per disintossicare la mente e rilassare il corpo, rispecchiando l’energia spirituale dell’isola. Il percorso di benessere di ogni ospite comprenderà un drink di benvenuto riequilibrante aromatizzato con petali di rosa, dalle proprietà rilassanti, ed esperienze rigeneranti, tra cui sessioni di campane tibetane e una gamma di trattamenti di bellezza con prodotti all’essenza di rosa. Condividi

