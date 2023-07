Joelle Park nuova senior vice president e chief marketing officer di Bwh Hotels Joelle Park è la nuova senior vice president e chief marketing officer del gruppo Bwh Hotels. Professionista di solida esperienza nel settore dell’ospitalità, guiderà il marketing globale, le strategie di brand e la comunicazione dell’azienda, compresa la supervisione dei loyalty program. Grazie alla sua ventennale esperienza, Joelle Park porta in dote una vasta esperienza nel marketing strategico. Di recente, ha ricoperto il ruolo di vice president, global enterprise e cross brand marketing Hilton. Nel corso della sua carriera, ha inoltre svolto incarichi di rilievo in attività di gestione del marchio, strategia digitale, esperienza del cliente e sviluppo prodotto. Prima di entrare nel settore dell’ospitalità, Joelle Park ha ricoperto ruoli dirigenziali presso varie agenzie creative per marchi di alto livello nel retail, nell’intrattenimento, nei viaggi e nella tecnologia. Si è laureata presso l’università della Virginia, mentre l’Hospitality sales and marketing association international (Hsmai) l’ha inserita nel ranking Top 25 extraordinary minds. “Bwh Hotels sta attraversando un momento entusiasmante della sua storia e dell’evoluzione del brand – commenta la stessa Joelle Park -. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio. Il lavoro sul marchio mi appassiona: dalla sua costruzione fino alla creazione di piani di marketing. Ogni brand del portafoglio Bwh è speciale e rende eccezionale questa opportunità di collaborare”. Condividi

