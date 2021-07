Joe&Joe Paris Nation apre i battenti nel quartiere bohèmien del 20° arrondissement

Joe&Joe scommette su Parigi con una nuova ‘Open House’ al 61 Rue de Buzenval del 20° arrondissement. Il concetto di alloggio ibrido che combina ostello, hotel e spazio abitativo sbarca nella Ville Lumière dopo la prima apertura a Hossegor nel 2017, seguita da Paris-Gentilly nel 2019. Il progetto, un’iniziativa Novaxia, è stata selezionato nel 2016 tra quelli presenti per l’iniziativa “Reinventing Paris”.

Situato a 10 minuti a piedi da Place de la Nation, Joe&Joe ospita il collettivo Paris Skate Culture in uno store di 20m², con l’obiettivo di celebrare l’atmosfera cool e amichevole del brand. Che sia il “quartier generale” per i residenti o un luogo di sosta per i viaggiatori, Joe&Joe Paris Nation è in grado di far vivere un’esperienza unica all’interno dei suoi alloggi personalizzati.

L’hotel è in grado di soddisfare tutte le esigenze, da “Together”, spazi condivisi in stile ostello, che possono ospitare da quattro a otto persone con un bagno in comune, alle camere doppie “Yours” con bagno privato. In totale, l’hotel dispone di 162 posti letto. Le aree comuni, accessibili sia ai viaggiatori sia alla gente del posto, aumentano il senso di comunità che JO&JOE ha a cuore e permettono alle persone di stare insieme e socializzare.