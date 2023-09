Inaugurato ieri il Munich Marriott Hotel City West da 398 camere Ha aperto ieri i propri battenti il nuovo Munich Marriott Hotel City West. Situata a ovest della città nel quartiere multiculturale di Westend, dove la storia e la modernità si incontrano, è una struttura da 398 camere con quattro diversi ristoranti, un rooftop, la Greatroom lobby, l’M-Club, una palestra e 20 spazi per meeting ed eventi. Lo studio Lux Berlin, azienda tedesca di interior design, si è ispirata al passato del quartiere per creare un design attento e di ispirazione locale, in cui l’eredità industriale incontra il fascino bavarese. L’albergo sarà anche un’importante location mice, grazie a suoi oltre 2.440 metri quadrati di ambienti meeting distribuiti su due piani. La sala da ballo di 916 mq è una delle più ampie di Monaco di Baviera e dispone del proprio ingresso indipendente e di un parcheggio sotterraneo. Un altro punto di forza è poi la terrazza sul tetto, che è adatta a eventi sia aziendali, sia privati, con una capacità di 400 ospiti. Attrezzature flessibili e all’avanguardia, inoltre, consentono lo streaming video in tre degli studi e la possibilità di organizzare delle live cooking session, grazie alla presenza di cucine a vista in molte delle sale eventi. Condividi

