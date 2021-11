Inaugura oggi il nuovo 5 stelle altoatesino Manna Resort

Situato a pochi chilometri da Bolzano, in località Doladizza/Montagna, debutta oggi il Manna Resort: un 5 stelle da 15 suite e tre chalet privati ottenuto dalla conversione di una vecchia segheria, con l’intendo di realizzare una struttura in armonia con la natura circostante, secondo un progetto a basso impatto ambientale che utilizza rame, ottone, legno e pietra locale.

L’edificio principale, con tetti erbosi per mimetizzarsi coi prati tutt’intorno, si sviluppa su più piani: a terra la reception con l’immenso bancone, il soffitto a effetto in noce canaletto e un’originale libreria totem, alcune suite, il ristorante con la sua terrazza, il bar, lo spazio gourmet e una sala lettura; al primo piano altre suite e al secondo una sala polivalente (per meeting di lavoro, sessioni di yoga o meditazione), il centro fitness con vista sulle montagne e la spa, tutta nera e oro con tanto di tisaneria e saune panoramiche. Da questa, percorrendo un breve tratto nel bosco, si raggiunge il Manna Medical, uno dei fiori all’occhiello del resort. All’esterno della struttura principale, si trova inoltre la piscina, una biopiscina e tre esclusivi chalet per una privacy assoluta.

Il resort, che mira a proporsi come una vera oasi lontana dai clamori e dallo stress, nasce dalla passione della proprietaria Maria Luisa Manna per la Thailandia, la sua cultura, il buon cibo e soprattutto la profonda conoscenza e la cura del corpo umano. Da qui la volontà di dar vita a uno spazio che metta il well-being e la cura dell’anima al centro del proprio pensiero.Africa, Giappone, Russia, Arabia, Lapponia, Francia, Svezia…. sono solo alcune delle 15 località che definiscono le altrettante suite e junior suite del nuovo resort. Dai 35 ai 43 metri quadrati di ampiezza, sono tutte dotate di sauna privata e terrazza con una grande vetrata che lascia lo sguardo libero di spaziare sulle Alpi e sulla Valle dell’Adige. I tre chalet hanno invece superfici che vanno dai 53 ai 74 metri quadrati. Due sono immersi nella natura, appena davanti alle rocce di porfido, con accesso privato alla biopiscina; il terzo si trova invece sopra le rocce, circondato da una flora prevalentemente mediterranea e in parte alpina. Tutti e tre dispongono infine di sauna privata e interior eleganti.