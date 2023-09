In arrivo il prossimo 1° dicembre in Alto-Adige l’eco-aparthotel sostenibile Olm Si chiama Olm ed è il nuovo eco-aparthotel progettato dall’architetto Andreas Gruber, che aprirà i propri battenti in Valle Aurina il prossimo 1° dicembre. Di proprietà di Christian Lechner, amministratore di Carron Bau società del gruppo Carron, la struttura rispetta i principi logici e razionali della bioarchitettura, come la filiera corta, la produzione di energia autonoma e l’impiego di risorse idriche provenienti da un pozzo artesiano. L’aparthotel nasce come ampliamento di un preesistente garnì, anima tradizionale di un edificio di 33 unità. Il tutto declinato in una struttura circolare, del diametro di 110 metri, che include una superficie di 4.200 metri quadrati sviluppata su due livelli con appartamenti capaci di ospitare da due a sei persone, 25 dei quali dotati di sauna finlandese privata (90 gradi) . Presente pure un’area spa di 500 mq con palestra provvista di sala yoga, una zona relax, una piscina di 1,40 metri di profondità per 25 metri di lunghezza che prosegue verso l’esterno, due cabine per massaggi, una sauna al vapore e una finlandese, nonché un percorso Kneipp. Prevista pure un’offerta dinner due volte alla settimana, a cura dello chef Berni Aichner, già braccio destro dello stellato Norbert Niederkofler. Ogni appartamento dispone comunque della propria kitchenette, usufruendo dei prodotti e delle soluzioni take away disponibili presso lo shop alla reception. Sono infine previsti dine around e cene organizzate da chef esterni. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451544 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Olm ed è il nuovo eco-aparthotel progettato dall'architetto Andreas Gruber, che aprirà i propri battenti in Valle Aurina il prossimo 1° dicembre. Di proprietà di Christian Lechner, amministratore di Carron Bau società del gruppo Carron, la struttura rispetta i principi logici e razionali della bioarchitettura, come la filiera corta, la produzione di energia autonoma e l’impiego di risorse idriche provenienti da un pozzo artesiano. L'aparthotel nasce come ampliamento di un preesistente garnì, anima tradizionale di un edificio di 33 unità. Il tutto declinato in una struttura circolare, del diametro di 110 metri, che include una superficie di 4.200 metri quadrati sviluppata su due livelli con appartamenti capaci di ospitare da due a sei persone, 25 dei quali dotati di sauna finlandese privata (90 gradi) . Presente pure un'area spa di 500 mq con palestra provvista di sala yoga, una zona relax, una piscina di 1,40 metri di profondità per 25 metri di lunghezza che prosegue verso l’esterno, due cabine per massaggi, una sauna al vapore e una finlandese, nonché un percorso Kneipp. Prevista pure un'offerta dinner due volte alla settimana, a cura dello chef Berni Aichner, già braccio destro dello stellato Norbert Niederkofler. Ogni appartamento dispone comunque della propria kitchenette, usufruendo dei prodotti e delle soluzioni take away disponibili presso lo shop alla reception. Sono infine previsti dine around e cene organizzate da chef esterni. [post_title] => In arrivo il prossimo 1° dicembre in Alto-Adige l'eco-aparthotel sostenibile Olm [post_date] => 2023-09-04T15:33:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693841625000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451522 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hertz e Global Gsa semplificano la prenotazione di noleggi mensili con il lancio di Easy, la nuova tariffa esclusiva dedicata al trade. Consente la prenotazione di noleggi in Italia per uno o più mesi, con prezzi competitivi, franchigie ridotte in caso di danno o furto del veicolo e la massima flessibilità, grazie alla possibilità di cancellare gratuitamente fino a un'ora prima del noleggio. L'offerta Easy è disponibile presso gli oltre 230 uffici di noleggio Hertz in Italia, distribuiti in tutti i principali aeroporti, stazioni e centri città. Questa soluzione è prenotabile per una vasta gamma di veicoli, garantendo la risposta a ogni esigenza di mobilità, compresi i modelli elettrici Tesla Model 3 Lr e Polestar 2, per un’esperienza di guida elettrica di alto livello. Easy si unisce alla già ampia gamma di tariffe pensate per i viaggiatori d'affari delle piccole e medie imprese, tutte disponibili sul sito di prenotazione b2b www.hertz-gsa.it. Oltre a Easy, le agenzie di viaggi troveranno altre opzioni come la tariffa Executive, che include copertura totale per danno e furto, la E-Lite, che coniuga convenienza e franchigie minime e Flexible, la soluzione con prezzi flessibili. [post_title] => Hertz e Global Gsa lanciano Easy: nuova tariffa trade per i noleggi mensili [post_date] => 2023-09-04T12:45:14+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693831514000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451496 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443249" align="alignleft" width="300"] Schiphol[/caption] Il governo olandese procederà con i piani per limitare il numero di voli all'aeroporto Schiphol di Amsterdam: iniziativa prevista per il prossimo anno che mira a ridurre il rumore, ma che è fortemente contrastata dalla compagnia di bandiera Klm e dai gruppi industriali del comparto aereo. "L'aviazione può portare molto di buono ai Paesi Bassi, a patto che si presti attenzione agli effetti negativi per le persone che vivono vicino all'aeroporto", ha sottolineato il Ministro dei Trasporti Mark Harbers in una dichiarazione ripresa da Reuters, in cui annunciava il limite massimo, che entrerà in vigore nel 2024 in attesa dell'approvazione della Commissione europea. La decisione è "arbitraria, mal ponderata e non rispetta le procedure normalmente utilizzate", ha dichiarato Ourania Georgoutsakou, direttore generale di Airlines For Europe (A4E). "Gli obiettivi in materia di rumore possono essere raggiunti in modo migliore, a tutto vantaggio dei residenti locali, del clima, delle compagnie aeree e dell'economia olandese", ha dichiarato Klm in un comunicato, mentre il ceo del vettore, Marjan Rintel, ha aggiunto che "è difficile immaginare che una decisione così drastica venga presa da un governo uscente". Il motivo principale per cui il governo ha deciso di imporre un tetto massimo è l'inquinamento acustico, ma viene anche citata la necessità di ridurre le emissioni di gas serra e i ricorrenti problemi logistici dell'aeroporto. I gruppi ambientalisti e lo stesso Schiphol sostengono i tagli. [post_title] => Schiphol: è ancora scontro sul piano del governo per limitare il numero dei voli [post_date] => 2023-09-04T10:30:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693823412000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451492 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair vola alto e archivia agosto con una crescita dell'11% dei passeggeri trasportati rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, segnando l'ultimo record di traffico di tutti i tempi in quello che è tipicamente il periodo più trafficato dell'anno. Complessivamente la low cost irlandese ha trasportato 18,9 milioni di passeggeri rispetto ai 16,9 milioni dell'analogo mese del 2022 e ai 14,9 milioni dell'agosto 2019, prima cioè della pandemia. Il record precedente, 18,7 milioni di passeggeri, è stato messo a segno lo scorso luglio. Il load factor di agosto è rimasto invariato al 96% nel mese di agosto. Ryanair ha operato oltre 103.000 voli in agosto, ma ha dichiarato che "purtroppo" oltre 350 voli sono stati cancellati alla fine del mese scorso a causa del guasto al sistema di controllo del traffico aereo nel Regno Unito. L'obiettivo della compagnia aerea per l'intero anno finanziario che si chiuderà nel marzo 2024 è quello di crescere del 9%, raggiungendo circa 183,5 milioni di passeggeri. [post_title] => Ryanair vola alto e in agosto centra un nuovo record passeggeri: 18,9 milioni, +11% [post_date] => 2023-09-04T10:21:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693822860000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451482 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tap Air Portugal ha presentato il suo nuovo programma di voli per l'estate 2024, che include 11 servizi aggiuntivi a settimana verso il Brasile, per un totale di 91 voli settimanali tra le basi di Lisbona e Porto verso 11 città brasiliane. Recife guadagna tre collegamenti settimanali in più da Lisbona (10 voli invece di 7) e Rio sale da 10 a 12 servizi settimanali; anche San Paolo, Belém, Brasilia, Natal, Maceio, Porto Alegre e Salvador beneficeranno di un volo settimanale aggiuntivo da e per il Portogallo. In Africa, la compagnia aerea portoghese aumenterà anche i servizi per Maputo (Mozambico) con 4 voli settimanali invece dei 3 attuali. In Nord America, Toronto passerà a 13 voli settimanali e San Francisco a 6 voli settimanali all'inizio dell'estate. In Europa, Roma beneficerà di un nuovo volo giornaliero, che porterà il totale da e per la Capitale italiana a quota cinque, per complessivi 35 servizi settimanali. Anche Firenze vedrà un incremento di frequenze che saliranno da 8 a dieci alla settimana. "Con l'aumento delle rotazioni, Tap Air Portugal continua il suo percorso verso una ripresa sostenibile a lungo termine, concentrandosi sullo sviluppo delle sue rotte principali", sottolinea una nota del vettore lusitano. [post_title] => Tap Air Portugal aumenta le frequenze su Roma e Firenze per l'estate 2024 [post_date] => 2023-09-04T09:30:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693819857000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451434 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dall’11 al 17 settembre Rovigo si trasforma in una galleria d’arte contemporanea a cielo aperto tra land art, design, fotografia, musica e live performance grazie a RoRegeneration, Festival di arti urbane rigenerative. Nato da un’idea dell’Assessore all’Innovazione del Comune di Rovigo, ha lo scopo di stimolare cittadini e turisti a diventare parte attiva nei processi di riqualificazione e di rigenerazione della città, attivare nuove percezioni attraverso l’esplorazione di diverse forme artistiche urbane. L'obiettivo è far percepire diversamente gli spazi pubblici e la loro funzione ed innescare nuovi modi di vivere la socializzazione. Il Festival, dapprima dedicato alla street art che resta il filo conduttore di ogni edizione, introduce di anno in anno nuove forme d’arte, tra cui la land art e la sound art. L’edizione 2023 di RoRegeneration, organizzata dal Comune di Rovigo e con il supporto tra gli altri del Rovigo Convention & Visitors Bureau, mette al centro la città come sistema attivatore di percezioni volte a riconoscersi in un’identità che evolve e che si arricchisce di spunti grazie all’arte urbana. Da sempre la rassegna porta a Rovigo un folto pubblico tra cui molti giovani. Sono interessati ai laboratori realizzati da artisti di livello nazionale e internazionale. Insieme realizzano nuove opere. Quest’anno sono previsti tre percorsi espositivi in luoghi che per la prima volta ospiteranno i visitatori con uno sguardo innovativo; Il Festival per il secondo anno vede Rovigo Convention & Visitors Bureau tra i partner tecnici di promozione del capoluogo e della destinazione, nell’ambito delle azioni promosse dal marchio d’area “Terre fra Adige-Po” sostenuto da CCIAA Ve-Ro e Fondazione Cariparo. Un’occasione per scoprire la città di Rovigo e il suo patrimonio storico artistico grazie anche alla Rovigo CARD che consente di visitare i principali monumenti del centro storico. [post_title] => Rovigo, itinerari tra il Festival RoRegeneration, borghi, ville e palazzi [post_date] => 2023-09-01T10:18:12+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693563492000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451440 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prende corpo il progetto della nuova Crystal Cruises griffata A&K Travel e Manfredi Lefebvre d’Ovidio. Il gruppo Fincantieri, a cui era stato affidato il lavoro di refitting delle prime due navi della flotta, ha infatti consegnato durante l'estate entrambe unità: la Crystal Symphony nei giorni scorsi e la Crystal Serenity già il 20 luglio scorso. Il contratto è stato perfezionato nel dicembre del 2022 e, dopo una fase iniziale dedicata allo sviluppo dell’ingegneria, i lavori si sono protratti per circa cinque mesi al fine di elevare il livello di servizi e alloggi a bordo. È stata in particolare rivoluzionata la parte alberghiera delle unità, con interventi anche sull'impiantistica. In ciascuna nave, tre ponti sono stati quindi trasformati radicalmente con l’installazione di oltre 100 nuove suite e cabine di dimensioni doppia, tripla e talvolta quadrupla rispetto alle 230 precedenti. Ulteriori 100 cabine sono state completamente rimodernate, senza modificarne le dimensioni. I casinò sono stati rimossi per far spazio a delle lounge. Anche gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale sono stati oggetto di aggiornamento, con particolare riferimento ai sistemi di trattamento delle acque reflue e di recupero energetico. Infine, le carene sono state trattate con speciali vernici ecosiliconiche di ultima generazione, che riducono l’attrito e i consumi di carburante. “Si tratta di una delle più importanti commesse gestite presso il nostro arsenale triestino San Marco, che ci permette consolidare ulteriormente la posizione di Fincantieri Services nel comparto refitting e refurbishment a livello globale, che crescerà molto nei prossimi anni per la rivoluzione digitale e verde in corso”, spiega l'amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero. Crystal Serenity e Crystal Symphony hanno una lunghezza di quasi 240 metri, una stazza di circa 51 mila tonnellate e una capacità massima che oggi si attesta rispettivamente a circa 740 e 606 passeggeri. [post_title] => Prende il via il progetto nuova Crystal Cruises: consegnate da Fincantieri le prime due unità [post_date] => 2023-09-01T10:16:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693563366000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451402 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sarebbe un cambio nome nel futuro prossimo di Eurowings Discover: la sussidiaria del gruppo Lufthansa si appresta infatti a volare con il brand Discover Airlines. Secondo quanto riportato da Fvw, il ceo di Eurowings Jens Bischof sarebbe favorevole al cambio che farebbe chiarezza sull'identità della compagnia stessa. In passato si era spesso creata confusione tra le due compagnie del gruppo tedesco, con i passeggeri di Eurowings Discover si rivolgevano per informazioni e assistenza a Eurowings e viceversa. I vettori operano invece separatamente da due anni e utilizzano anche sistemi di prenotazione diversi. "Al momento dell'avvio delle operazioni Eurowings Discover - e cioè durante la pandemia - aveva senso lavorare con il marchio Eurowings nel nome. A quel tempo non erano disponibili i fondi per un elaborato sviluppo del marchio. Ora i tempi sono maturi e in futuro sarà più chiaro chi è responsabile di quali voli". Manca ancora l'ufficialità, ma la compagnia avrebbe già registrato all'inizio di luglio il nome Discover Airlines presso l'Ufficio marchi e brevetti tedesco. [post_title] => Eurowings Discover verso il cambio di brand: in arrivo Discover Airlines [post_date] => 2023-09-01T09:28:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693560511000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451388 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tap Air Portugal ha centrato un utile netto di 23 milioni di euro nei primi sei mesi del 2023, risultato trainato dalla forte crescita dei ricavi, favorita dal boom del turismo. La compagnia aerea che il governo lusitano si appresta a privatizzare, aveva segnato un rosso da 202 milioni di euro nello stesso periodo del 2022. I ricavi operativi hanno visto una crescita del 44% raggiungendo quota 1,9 miliardi di euro, grazie all'aumento delle tariffe e della capacità, in seguito al ritorno della domanda di viaggio dopo l'abolizione delle restrizioni Covid. Luis Rodrigues, ceo di Tap, ha dichiarato che i risultati confermano il continuo trend di miglioramento commerciale e finanziario dell'azienda e che "i margini operativi e il percorso di riduzione della leva finanziaria, al di sopra degli obiettivi del piano di ristrutturazione, dimostrano la sostenibilità finanziaria del gruppo". Il ceo ha evidenziato come la domanda sia ancora forte, con prenotazioni per i prossimi trimestri che raggiungono "livelli considerevoli, il che indica un'intensa seconda metà dell'anno”. La compagnia aveva già comunicato i risultati del traffico passeggeri del semestre, pari a 7,58 milioni per un aumento del 30% rispetto a un anno fa, ma ancora leggermente al di sotto dei livelli pre-pandemia. Il governo del Portogallo prevede di avviare il processo di vendita della compagnia nelle prossime settimane, ma intende mantenere una partecipazione strategica. I tre principali gruppi aerei europei – Iag, Lufthansa ed Air France-Klm -hanno già mostrato interesse alla contesa. [post_title] => Tap Air Portugal centra il ritorno all'utile nel primo semestre dell'anno [post_date] => 2023-09-01T09:15:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693559749000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "in arrivo il prossimo 1 dicembre in alto adige leco aparthotel sostenibile olm" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":97,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1993,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451544","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Olm ed è il nuovo eco-aparthotel progettato dall'architetto Andreas Gruber, che aprirà i propri battenti in Valle Aurina il prossimo 1° dicembre. Di proprietà di Christian Lechner, amministratore di Carron Bau società del gruppo Carron, la struttura rispetta i principi logici e razionali della bioarchitettura, come la filiera corta, la produzione di energia autonoma e l’impiego di risorse idriche provenienti da un pozzo artesiano.\r

\r

L'aparthotel nasce come ampliamento di un preesistente garnì, anima tradizionale di un edificio di 33 unità. Il tutto declinato in una struttura circolare, del diametro di 110 metri, che include una superficie di 4.200 metri quadrati sviluppata su due livelli con appartamenti capaci di ospitare da due a sei persone, 25 dei quali dotati di sauna finlandese privata (90 gradi) .\r

\r

Presente pure un'area spa di 500 mq con palestra provvista di sala yoga, una zona relax, una piscina di 1,40 metri di profondità per 25 metri di lunghezza che prosegue verso l’esterno, due cabine per massaggi, una sauna al vapore e una finlandese, nonché un percorso Kneipp. Prevista pure un'offerta dinner due volte alla settimana, a cura dello chef Berni Aichner, già braccio destro dello stellato Norbert Niederkofler. Ogni appartamento dispone comunque della propria kitchenette, usufruendo dei prodotti e delle soluzioni take away disponibili presso lo shop alla reception. Sono infine previsti dine around e cene organizzate da chef esterni.","post_title":"In arrivo il prossimo 1° dicembre in Alto-Adige l'eco-aparthotel sostenibile Olm","post_date":"2023-09-04T15:33:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693841625000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451522","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hertz e Global Gsa semplificano la prenotazione di noleggi mensili con il lancio di Easy, la nuova tariffa esclusiva dedicata al trade. Consente la prenotazione di noleggi in Italia per uno o più mesi, con prezzi competitivi, franchigie ridotte in caso di danno o furto del veicolo e la massima flessibilità, grazie alla possibilità di cancellare gratuitamente fino a un'ora prima del noleggio. L'offerta Easy è disponibile presso gli oltre 230 uffici di noleggio Hertz in Italia, distribuiti in tutti i principali aeroporti, stazioni e centri città. Questa soluzione è prenotabile per una vasta gamma di veicoli, garantendo la risposta a ogni esigenza di mobilità, compresi i modelli elettrici Tesla Model 3 Lr e Polestar 2, per un’esperienza di guida elettrica di alto livello.\r

\r

Easy si unisce alla già ampia gamma di tariffe pensate per i viaggiatori d'affari delle piccole e medie imprese, tutte disponibili sul sito di prenotazione b2b www.hertz-gsa.it. Oltre a Easy, le agenzie di viaggi troveranno altre opzioni come la tariffa Executive, che include copertura totale per danno e furto, la E-Lite, che coniuga convenienza e franchigie minime e Flexible, la soluzione con prezzi flessibili.\r

\r

","post_title":"Hertz e Global Gsa lanciano Easy: nuova tariffa trade per i noleggi mensili","post_date":"2023-09-04T12:45:14+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1693831514000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443249\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Schiphol[/caption]\r

\r

Il governo olandese procederà con i piani per limitare il numero di voli all'aeroporto Schiphol di Amsterdam: iniziativa prevista per il prossimo anno che mira a ridurre il rumore, ma che è fortemente contrastata dalla compagnia di bandiera Klm e dai gruppi industriali del comparto aereo.\r

\r

\"L'aviazione può portare molto di buono ai Paesi Bassi, a patto che si presti attenzione agli effetti negativi per le persone che vivono vicino all'aeroporto\", ha sottolineato il Ministro dei Trasporti Mark Harbers in una dichiarazione ripresa da Reuters, in cui annunciava il limite massimo, che entrerà in vigore nel 2024 in attesa dell'approvazione della Commissione europea.\r

\r

La decisione è \"arbitraria, mal ponderata e non rispetta le procedure normalmente utilizzate\", ha dichiarato Ourania Georgoutsakou, direttore generale di Airlines For Europe (A4E).\r

\r

\"Gli obiettivi in materia di rumore possono essere raggiunti in modo migliore, a tutto vantaggio dei residenti locali, del clima, delle compagnie aeree e dell'economia olandese\", ha dichiarato Klm in un comunicato, mentre il ceo del vettore, Marjan Rintel, ha aggiunto che \"è difficile immaginare che una decisione così drastica venga presa da un governo uscente\".\r

\r

Il motivo principale per cui il governo ha deciso di imporre un tetto massimo è l'inquinamento acustico, ma viene anche citata la necessità di ridurre le emissioni di gas serra e i ricorrenti problemi logistici dell'aeroporto. I gruppi ambientalisti e lo stesso Schiphol sostengono i tagli.","post_title":"Schiphol: è ancora scontro sul piano del governo per limitare il numero dei voli","post_date":"2023-09-04T10:30:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693823412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451492","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair vola alto e archivia agosto con una crescita dell'11% dei passeggeri trasportati rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, segnando l'ultimo record di traffico di tutti i tempi in quello che è tipicamente il periodo più trafficato dell'anno.\r

\r

Complessivamente la low cost irlandese ha trasportato 18,9 milioni di passeggeri rispetto ai 16,9 milioni dell'analogo mese del 2022 e ai 14,9 milioni dell'agosto 2019, prima cioè della pandemia. Il record precedente, 18,7 milioni di passeggeri, è stato messo a segno lo scorso luglio.\r

\r

Il load factor di agosto è rimasto invariato al 96% nel mese di agosto.\r

\r

Ryanair ha operato oltre 103.000 voli in agosto, ma ha dichiarato che \"purtroppo\" oltre 350 voli sono stati cancellati alla fine del mese scorso a causa del guasto al sistema di controllo del traffico aereo nel Regno Unito.\r

\r

L'obiettivo della compagnia aerea per l'intero anno finanziario che si chiuderà nel marzo 2024 è quello di crescere del 9%, raggiungendo circa 183,5 milioni di passeggeri.\r

\r

","post_title":"Ryanair vola alto e in agosto centra un nuovo record passeggeri: 18,9 milioni, +11%","post_date":"2023-09-04T10:21:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693822860000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451482","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal ha presentato il suo nuovo programma di voli per l'estate 2024, che include 11 servizi aggiuntivi a settimana verso il Brasile, per un totale di 91 voli settimanali tra le basi di Lisbona e Porto verso 11 città brasiliane.\r

\r

Recife guadagna tre collegamenti settimanali in più da Lisbona (10 voli invece di 7) e Rio sale da 10 a 12 servizi settimanali; anche San Paolo, Belém, Brasilia, Natal, Maceio, Porto Alegre e Salvador beneficeranno di un volo settimanale aggiuntivo da e per il Portogallo.\r

\r

In Africa, la compagnia aerea portoghese aumenterà anche i servizi per Maputo (Mozambico) con 4 voli settimanali invece dei 3 attuali. In Nord America, Toronto passerà a 13 voli settimanali e San Francisco a 6 voli settimanali all'inizio dell'estate.\r

\r

In Europa, Roma beneficerà di un nuovo volo giornaliero, che porterà il totale da e per la Capitale italiana a quota cinque, per complessivi 35 servizi settimanali. Anche Firenze vedrà un incremento di frequenze che saliranno da 8 a dieci alla settimana.\r

\r

\"Con l'aumento delle rotazioni, Tap Air Portugal continua il suo percorso verso una ripresa sostenibile a lungo termine, concentrandosi sullo sviluppo delle sue rotte principali\", sottolinea una nota del vettore lusitano.","post_title":"Tap Air Portugal aumenta le frequenze su Roma e Firenze per l'estate 2024","post_date":"2023-09-04T09:30:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693819857000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall’11 al 17 settembre Rovigo si trasforma in una galleria d’arte contemporanea a cielo aperto tra land art, design, fotografia, musica e live performance grazie a RoRegeneration, Festival di arti urbane rigenerative.\r

\r

Nato da un’idea dell’Assessore all’Innovazione del Comune di Rovigo, ha lo scopo di stimolare cittadini e turisti a diventare parte attiva nei processi di riqualificazione e di rigenerazione della città, attivare nuove percezioni attraverso l’esplorazione di diverse forme artistiche urbane. L'obiettivo è far percepire diversamente gli spazi pubblici e la loro funzione ed innescare nuovi modi di vivere la socializzazione. Il Festival, dapprima dedicato alla street art che resta il filo conduttore di ogni edizione, introduce di anno in anno nuove forme d’arte, tra cui la land art e la sound art.\r

\r

L’edizione 2023 di RoRegeneration, organizzata dal Comune di Rovigo e con il supporto tra gli altri del Rovigo Convention & Visitors Bureau, mette al centro la città come sistema attivatore di percezioni volte a riconoscersi in un’identità che evolve e che si arricchisce di spunti grazie all’arte urbana.\r

\r

Da sempre la rassegna porta a Rovigo un folto pubblico tra cui molti giovani. Sono interessati ai laboratori realizzati da artisti di livello nazionale e internazionale. Insieme realizzano nuove opere. Quest’anno sono previsti tre percorsi espositivi in luoghi che per la prima volta ospiteranno i visitatori con uno sguardo innovativo;\r

\r

Il Festival per il secondo anno vede Rovigo Convention & Visitors Bureau tra i partner tecnici di promozione del capoluogo e della destinazione, nell’ambito delle azioni promosse dal marchio d’area “Terre fra Adige-Po” sostenuto da CCIAA Ve-Ro e Fondazione Cariparo.\r

\r

Un’occasione per scoprire la città di Rovigo e il suo patrimonio storico artistico grazie anche alla Rovigo CARD che consente di visitare i principali monumenti del centro storico.","post_title":"Rovigo, itinerari tra il Festival RoRegeneration, borghi, ville e palazzi","post_date":"2023-09-01T10:18:12+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1693563492000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende corpo il progetto della nuova Crystal Cruises griffata A&K Travel e Manfredi Lefebvre d’Ovidio. Il gruppo Fincantieri, a cui era stato affidato il lavoro di refitting delle prime due navi della flotta, ha infatti consegnato durante l'estate entrambe unità: la Crystal Symphony nei giorni scorsi e la Crystal Serenity già il 20 luglio scorso.\r

\r

Il contratto è stato perfezionato nel dicembre del 2022 e, dopo una fase iniziale dedicata allo sviluppo dell’ingegneria, i lavori si sono protratti per circa cinque mesi al fine di elevare il livello di servizi e alloggi a bordo. È stata in particolare rivoluzionata la parte alberghiera delle unità, con interventi anche sull'impiantistica. In ciascuna nave, tre ponti sono stati quindi trasformati radicalmente con l’installazione di oltre 100 nuove suite e cabine di dimensioni doppia, tripla e talvolta quadrupla rispetto alle 230 precedenti. Ulteriori 100 cabine sono state completamente rimodernate, senza modificarne le dimensioni. I casinò sono stati rimossi per far spazio a delle lounge. Anche gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale sono stati oggetto di aggiornamento, con particolare riferimento ai sistemi di trattamento delle acque reflue e di recupero energetico. Infine, le carene sono state trattate con speciali vernici ecosiliconiche di ultima generazione, che riducono l’attrito e i consumi di carburante.\r

\r

“Si tratta di una delle più importanti commesse gestite presso il nostro arsenale triestino San Marco, che ci permette consolidare ulteriormente la posizione di Fincantieri Services nel comparto refitting e refurbishment a livello globale, che crescerà molto nei prossimi anni per la rivoluzione digitale e verde in corso”, spiega l'amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero. Crystal Serenity e Crystal Symphony hanno una lunghezza di quasi 240 metri, una stazza di circa 51 mila tonnellate e una capacità massima che oggi si attesta rispettivamente a circa 740 e 606 passeggeri.","post_title":"Prende il via il progetto nuova Crystal Cruises: consegnate da Fincantieri le prime due unità","post_date":"2023-09-01T10:16:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693563366000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451402","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarebbe un cambio nome nel futuro prossimo di Eurowings Discover: la sussidiaria del gruppo Lufthansa si appresta infatti a volare con il brand Discover Airlines.\r

\r

Secondo quanto riportato da Fvw, il ceo di Eurowings Jens Bischof sarebbe favorevole al cambio che farebbe chiarezza sull'identità della compagnia stessa. In passato si era spesso creata confusione tra le due compagnie del gruppo tedesco, con i passeggeri di Eurowings Discover si rivolgevano per informazioni e assistenza a Eurowings e viceversa. I vettori operano invece separatamente da due anni e utilizzano anche sistemi di prenotazione diversi.\r

\r

\"Al momento dell'avvio delle operazioni Eurowings Discover - e cioè durante la pandemia - aveva senso lavorare con il marchio Eurowings nel nome. A quel tempo non erano disponibili i fondi per un elaborato sviluppo del marchio. Ora i tempi sono maturi e in futuro sarà più chiaro chi è responsabile di quali voli\".\r

\r

Manca ancora l'ufficialità, ma la compagnia avrebbe già registrato all'inizio di luglio il nome Discover Airlines presso l'Ufficio marchi e brevetti tedesco.","post_title":"Eurowings Discover verso il cambio di brand: in arrivo Discover Airlines","post_date":"2023-09-01T09:28:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693560511000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451388","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal ha centrato un utile netto di 23 milioni di euro nei primi sei mesi del 2023, risultato trainato dalla forte crescita dei ricavi, favorita dal boom del turismo.\r

\r

La compagnia aerea che il governo lusitano si appresta a privatizzare, aveva segnato un rosso da 202 milioni di euro nello stesso periodo del 2022.\r

\r

I ricavi operativi hanno visto una crescita del 44% raggiungendo quota 1,9 miliardi di euro, grazie all'aumento delle tariffe e della capacità, in seguito al ritorno della domanda di viaggio dopo l'abolizione delle restrizioni Covid.\r

\r

Luis Rodrigues, ceo di Tap, ha dichiarato che i risultati confermano il continuo trend di miglioramento commerciale e finanziario dell'azienda e che \"i margini operativi e il percorso di riduzione della leva finanziaria, al di sopra degli obiettivi del piano di ristrutturazione, dimostrano la sostenibilità finanziaria del gruppo\".\r

\r

Il ceo ha evidenziato come la domanda sia ancora forte, con prenotazioni per i prossimi trimestri che raggiungono \"livelli considerevoli, il che indica un'intensa seconda metà dell'anno”.\r

\r

La compagnia aveva già comunicato i risultati del traffico passeggeri del semestre, pari a 7,58 milioni per un aumento del 30% rispetto a un anno fa, ma ancora leggermente al di sotto dei livelli pre-pandemia.\r

\r

Il governo del Portogallo prevede di avviare il processo di vendita della compagnia nelle prossime settimane, ma intende mantenere una partecipazione strategica. I tre principali gruppi aerei europei – Iag, Lufthansa ed Air France-Klm -hanno già mostrato interesse alla contesa.","post_title":"Tap Air Portugal centra il ritorno all'utile nel primo semestre dell'anno","post_date":"2023-09-01T09:15:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693559749000]}]}}