In Alta Badia apre il Movi Family Apart-Hotel, porta d’ingresso al parco in quota Movimënt Novità importante per il brand di parchi in quota Movimënt. In Alta Badia aprirà infatti il prossimo 2 dicembre il nuovo Movi Family Apart-Hotel, il primo nella regione. Un’iniziativa che punta a conquistare il segmento strategico delle famiglie con una proposta su misura delle loro esigenze. Il consorzio Skicarosello Corvara, a cui fa capo Movimënt, ha sviluppato il marchio Mmh (Movimënt Hospitality), appositamente per gestire la nuova struttura, porta di ingresso, in estate come in inverno, per le proposte del parco. L’hotel rappresenta un massiccio investimento per una realtà che si sta specializzando nell’accoglienza dei bambini, creando un format disegnato intorno alle loro esigenze e a quelle dei genitori. Lo studio di architettura Kostnerarchitektur è quindi intervenuto sull’ex residence Vallon, trasformandolo in un complesso su tre piani, dotato di 33 appartamenti per famiglie completi di ogni comfort, cucina compresa. Un family apart-hotel sostenibile, dotato di certificazione Casa Clima A ed edificio Nzeb, vale a dire una struttura che, a causa delle sue caratteristiche, ha consumi energetici quasi azzerati. All’interno trovano posto anche una sala giochi di 250 metri quadrati, un Acqua fan world con sauna family, un’area wellness riservata agli adulti, un giardino con parco giochi e molto altro. Le famiglie possono rilassarsi e godersi il tempo insieme, approfittando anche di animazioni, laboratori e attività organizzati. Grazie a un’app sviluppata appositamente per Mmh, gli ospiti potranno inoltre trovare il frigorifero pieno di prelibatezze già al loro arrivo, ordinando la spesa prima della partenza. Una volta arrivati a Corvara, dal proprio appartamento inoltre si può, sempre tramite app, ordinare presso quattro ristoranti di zona, scoprendo ricette e proposte di un territorio conosciuto per la cucina gourmet.

