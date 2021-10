Il ristoratore austriaco Bernd Schlacher apre il Motto Hotel a Vienna

Cucina e ospitalità vanno spesso a braccetto. Soprattutto di questi tempi, come dimostra il recente lancio del gruppo Laqua da parte di chef Cannavacciuolo. Questa volta però ci spostiamo in Austria, e più precisamente a Vienna, dove il noto ristoratore di origini stiriane Bernd Schlacher ha aperto da pochi giorni il nuovo hotel Motto: una struttura che combina lo stile rinascimentale e quello barocco con le linee geometriche dell’Art Deco e un tocco di mood industrial. L’albergo vanta un totale di 83 camere e otto suite, a cui si aggiunge il Chez Bernard – Restaurant et Bar con la sua cucina eclettica, nonché un giardino rooftop con bar e la boulangerie e pasticceria Motto Brot al pianterreno.

“L’hotel Motto è una storia visiva radicata nel territorio – spiega lo stesso Bernd Schlacher – Il mio obiettivo è stato quello di combinare tra loro la tradizionale architettura viennese con il glamour della Parigi degli anni 1920. Il tutto arricchito da alcuni tocchi di design personalizzati ispirati al comfort scandinavo e alla cultura Wabi Sabi giapponese”. La struttura è ospitata in un edificio storico, che da oltre tre secoli svolge la funzione di hotel, da quando cioè vi fu inaugurata nel 1665l a prima locanda The Golden Cross. Questa divenne nel 1872 l’hotel Kummer, punto di ritrovo per gli artisti, i pittori, gli scultori, gli scrittori, gli attori e i musicisti della città. In questo palazzo nacque tra l’altro nel 1827 Josef Strauss, figlio di Johann Strauss.

L’hotel Motto fa parte dell’omonimo gruppo fondato da Bernd Schlacher, che include anche un celebro pub e il ristorante e caffè a due piani Motto am Fluss situato sul Donau.