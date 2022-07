Il lusso incontra il mobile gaming: partnership tra la Oetker Collection e la app Drest

Se esperienza è la parola chiave del turismo contemporaneo, allora deve essere esperienza a 360 gradi. Persino nel mondo virtuale del metaverso e del mobile gaming. E’ quello che devono aver pensato alla Oetker Collection, gruppo alberghiero del segmento lusso che vanta una serie di strutture tenute e ville in Europa, Brasile e Caraibi, compreso l’italiana La Palma di Capri che le ultime notizie danno in apertura il prossimo agosto. Oetker ha infatti siglato una partnership con la app di fashion gaming Drest. Questa offre agli utenti l’opportunità di trasformarsi in stylist, creando look di alta moda con cui gareggiare in una serie di sfide quotidiane, selezionando i capi da un catalogo costantemente aggiornato, che raccoglie le collezioni di oltre 250 tra i migliori marchi al mondo. Fondamentale per il successo di un giocatore in ogni servizio fotografico è la scelta della location: lo sfondo selezionato, infatti, aiuta la foto a farsi notare e ottenere voti dalla community.

“Siamo lieti di collaborare con Drest in questa nuova partnership, che segna il nostro ingresso nel mondo virtuale. È un’occasione unica per consentire alle persone di scoprire gli hotel della Oetker Collection in modo divertente e coinvolgente, mentre le sfide interattive sono capaci di far vivere davvero quel senso di evasione e di glamour proprio del viaggio”, spiega Simon Neggers, svp sales, marketing & communications, Oetker Collection.

La novità è disponibile per gli utenti Drest dallo scorso 4 luglio con un programma di contenuti dedicato. Il viaggio virtuale inizia al Le Bristol Paris (il primo hotel in Francia a ricevere il riconoscimento di Palace) con una serie di servizi fotografici speciali in concomitanza con la settimana della Haute Couture. La tappa successiva è il Sud della Francia, all’Hotel du Cap-Eden-Roc: qui i giocatori potranno dare sfogo alla creatività abbinando l’ultima moda estiva con la piscina della struttura come sfondo.

Il Château Saint-Martin & Spa (rifugio estivo a Vence con vista sull’entroterra della Riviera) sarà quindi la terza destinazione francese della prima edizione di questo viaggio. Ma anche il Lanesborough di Londra sarà protagonista di una sfida nella fase di lancio: i giocatori saranno invitati a vestirsi come se partecipassero a un pranzo presso il nuovo ristorante The Lanesborough Grill. Ulteriori appuntamenti con gli atri hotel Oetker (tra cui l’Apogée Courchevel, Brenners Park-Hotel & Spa di Baden-Baden, l’Eden Rock – St Barths, Jumby Bay Island ad Antigua, il Palácio Tangará di San Paolo, il Woodward di Ginevra e proprio La Palma di Capri) seguiranno nel corso dell’anno.