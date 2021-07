Il Gruppo Una amplia la propria offerta di appartamenti di lusso e ville a Milano, Firenze e Viareggio

Sono quattro le nuove proposte di appartamenti di lusso e ville del Gruppo Una a Milano, Firenze e Viareggio: soluzioni funzionali per chi è alla ricerca di un soggiorno di breve o lunga durata: “Siamo entusiasti del nuovo progetto che ci si prospetta davanti – spiega il direttore generale della compagnia, Fabrizio Gaggio -: consapevoli delle mutate esigenze di soggiorno da parte del viaggiatore, abbiamo voluto rispondere prontamente, ampliando la nostra offerta di strutture sul territorio. Già da tempo presidiamo il mercato residenziale, segmento che ha subito radicali trasformazioni, anche dovute alla recente situazione pandemica; la nostra rinnovata attenzione verso questo tipo di soggiorno si inserisce quindi in un solco già da noi tracciato e che vede con i luxury apartments e villas Una Esperienze rinnovare il nostro impegno allargando l’offerta anche a una clientela di altissimo profilo, esigente e alla ricerca di nuove forme di ospitalità”.

Il Torre GalFa Milano Luxury Apartments Una Esperienze include in particolare 63 appartamenti tra bilocali, trilocali e quadrilocali lussuosamente arredati e serviti; disposti sui 13 piani più elevati, dal tredicesimo al venticinquesimo, offrono grande luminosità e un incredibile vista a 360 gradi sulla città di Milano.

Il Repubblica Firenze Luxury Apartments Una Esperienze comprende invece quattro suggestivi openspace all’interno di un noto palazzo di fine ‘800 nella parte più antica dell’ex ghetto Ebraico: Palazzo Levi vanta una elegante facciata arricchita da colonne in stile tuscanico testimonianza del fasto delle nobili tradizioni cittadine e del gusto neo-cinquecentesco. Gli appartamenti sono ricavati da quello che un tempo era uno dei salotti cittadino più ricercati, ospitando gli storici caffè letterari Gilli e Paszkowski, ritrovo di intellettuali durante il Futurismo e non solo.

Il Ricasoli Firenze Luxury Apartments Una Esperienze si trova all’interno dell’omonimo palazzo, situato a pochi passi dalla Galleria dell’Accademia. L’edificio, dalla facciata sobria tipica del primo Seicento fiorentino, ospita sette appartamenti disposti su quattro livelli, di cui tre bilocali, tre trilocali e un quadrilocale denominato Uffizi.

Il Luxury Villa Manin Viareggio Una Esperienze, infine, offre oltre 500 metri quadrati di spazi all’interno e 300 all’esterno, per nove stanze di cui due suite, ognuna con bagno privato per un totale di dodici servizi. Villa Manin è una residenza dei primi del Novecento perfetta per accogliere grandi famiglie e amici, riservando a ognuno privacy, comfort e armonia.