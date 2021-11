Il gruppo Pphe Hotel debutta in Italia acquisendo il Londra & Cargill di Roma

Debutta in Italia il gruppo Pphe Hotel che acquisisce il Londra & Cargill di Londra per un prezzo complessivo di 34,5 milioni di euro (corrispondente a circa 342 mila euro a stanza). La struttura capitolina dispone oggi di 101 camere e suite, nonché di ristorante, bar, sale meeting e parcheggio privato. L’obiettivo di Pphe Hotel è quello di riposizionare la proprietà come un albergo lifestyle di alto livello. Il rilancio della struttura è previsto per l’inizio del 2023.

Il gruppo Pphe è una compagnia di investimento, sviluppo e gestione alberghiera quotata alla Borsa di Londra. Attualmente vanta un portfolio del valore complessivo di 1,7 miliardi di sterline. Ha inoltre un accordo esclusivo e perpetuo con il gruppo Radisson Hotel per lo sviluppo e la gestione degli hotel a brand Park Plaza in area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). Opera infine anche con i marchi propri art’hotel, Arena Hotels & Apartments, nonché Arena Campsites.