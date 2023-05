Il gruppo Greenblu approda sulle Alpi. Gestirà il Pendragon Mountain Sarà il Prendagon Mountain, situato all’interno del comprensorio sciistico Madonna di Campiglio – Marilleva, il primo indirizzo di montagna del gruppo Greenblu Hotels & Resort. La compagnia pugliese porta così il proprio portfolio a quota 12 indirizzi a 4 e 5 stelle, per un totale di oltre 1.300 camere e 3.500 posti letto, distribuiti tra Puglia, Basilicata, Sicilia e oggi anche Trentino. Di proprietà del Pendragon Real Estate Fund, fondo d’investimento con focus su asset hospitality in Trentino, Sardegna e Francia con cui Greenblu ha siglato un accordo di locazione, la struttura si trova nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita. Completamente rinnovato in stile minimalista e dal design contemporaneo, il Pendragon Mountain è un 4 stelle da oltre 100 camere, spa, piscina interna, bar, ristorante, terrazza e parcheggi. La sua riapertura è prevista per il prossimo mese di dicembre. A curare l’operazione, nel ruolo di advisor, è stato World Capital Group. “L’acquisizione in gestione della prima struttura in montagna rappresenta un’importante opportunità di diversificazione per noi – spiega l’amministratore di Greenblu, Vincenzo Gentile -. Siamo lieti di estendere la nostra offerta per la prima volta al di fuori del territorio del Sud Italia, in una località sciistica di prestigio nel comprensorio nelle Dolomiti, patrimonio dell’Unesco. Il nostro obiettivo è ora quello di continuare il percorso di sviluppo sul territorio nazionale”.

La proposta turistica di Klagenfurt e del suo territorio continua a evolversi e ad arricchirsi. Dopo i difficili mesi della pandemia gli italiani sono tornati a Klagenfurt, raggiungendo i 5.300 pernottamenti in sei mesi, compreso il periodo natalizio. L'Italia si posiziona così al terzo posto come presenze, dopo Germania (9.150) e Austria (50.000). Si tratta principalmente di coppie e famiglie che praticano sport o partecipano agli eventi di una città ricca di cultura, di momenti enogastronomici, natura e sport. Da praticare a bordo di stand up paddle, kayak e canoa nelle acque del Wörtersee - il lago balneabile collegato da un canale al centro di Klagenfurt - o in bicicletta e mountain-bike lungo i fiumi del territorio, sulle rive del lago e nel "Falkenberg Single Trial Park", aperto vicino alla città per accogliere trail-riders esperti. I visitatori potranno acquistare tutte le loro esperienze in Carinzia con la app gratuita "All in ONE": dal biglietto dell'autobus alla visita ai musei, fino all'accesso alle spiagge. L'applicazione propone agli ospiti anche la carta gratuita "Wörtersee Plus Card", con oltre 200 offerte e ingressi gratuiti. «Il territorio offre molto, quindi abbiamo tante famiglie e sportivi che raggiungono Klagenfurt, dove si svolgono i maggiori eventi della Carinzia - sottolinea Francesca Rossetto, incoming & progetti per Tourismus Region Klagenfurt am Wörthersee -. Se dal 10 giugno al 9 settembre è in programma la stagione di concerti "Klassic in Burghof", dal 16 al 18 giugno tornerà in primo piano lo sport con la nuova edizione dell'Ironman, mentre dal 22 al 25 giugno si terranno gli United World Games. Dopo l'evento letterario "Premio Bachmann" (28 giugno-2 luglio) il 7 luglio sarà "La notte delle Stelle al Wörthersee", quindi prenderà il via una serie di concerti di grandi artisti internazionali, attesi con impazienza dal pubblico: Andrea Bocelli (in concerto il 15 luglio), Sting (16 luglio), Depeche Mode (21 luglio) e Robbie Williams (22 luglio). Gli eventi dell'estate proseguiranno con la gara podistica "Kärnten läuft" dal 25 al 27 agosto e si concluderanno con due momenti particolari: la sesta edizione delle Giornate della cucina Alpe-Adria (8-24 settembre) per scoprire i piatti della tradizione gastronomica locale e il particolare World Bodypainting Festival (28-30 settembre). Una programmazione fortemente attrattiva, da coniugare con la visita della città di Klagenfurt per incontrare la bellezza dei suoi monumenti e il fascino di storie antiche e per conoscere il Lindwurm: il grande drago in pietra della fontana di Neuer Platz. Il "drago" racconta una storia di crudeltà e redenzione ed è oggi l'emblema della città. Raffigurato su eleganti braccialetti di qualità ed eco-friendly diventa un souvenir da acquistare presso l'Ufficio Informazioni Turistiche: viaggerà così per il mondo, donando la sua forza chi lo indosserà. Klagenfurt, ottimo andamento per il capoluogo austriaco con esperienze storiche, gastronomiche e sportive Il benessere veicolato dalla natura, le città in ottica green, gli eventi fra castelli e palazzi: sono questi i tre highlight di una "Estate all'austriaca", come recita il claim della campagna lanciata proprio a maggio da Austria Turismo. Una stagione che vede Herwig Kolzer, direttore dell'ente in Italia (nella foto), particolarmente ottimista, forte di un andamento dei flussi - sia 2022 sia del primo trimestre 2024 - in progressiva crescita. «Nel 2022 abbiamo registrato un incremento significativo degli arrivi italiani, +145% sul 2021 (821.100 turisti), ma ancora al di sotto dei livelli 2019, con un meno 24%. Ma per l'estate siamo molto ottimisti e crediamo che quest'anno raggiungeremo i numeri pre pandemia. Già fra gennaio aprile abbiamo registrato un forte incremento - seppure sempre meno 2019 -: 168.000 arrivi (+141% rispetto al 2022) e un meno 11% sull'analogo periodo pre Covid». A supportare l'ottimismo del direttore, anche un recente studio condotto tra i dieci mercati più strategici per il turismo in Austria (oltre a quello domestico, Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia ed Ungheria) «che ha evidenziato come gli italiani siano i più propensi a viaggiare nell'immediato futuro con disponibilità di budget, tempo e tanta voglia di vacanze. E l'interesse per l'Austria come destinazione è addirittura raddoppiato rispetto allo scorso anno». Ad attrarre i nostri connazionali sono principalmente le città «che continuano a registrare una forte domanda dall'Italia. I partner, dai musei alle istituzioni, ci dicono inoltre che ci sono molti gruppi, anche e soprattutto sul fronte dei viaggi scolastici. A fare la parte del leone è ovviamente Vienna, ma anche Salisburgo e Innsbruck». E un aumento delle tariffe per i servizi che non sembra impensierire più di tanto i viaggiatori: «Anche qui i prezzi sono alti, purtroppo in Austria abbiamo un tasso di inflazione che è tra i più alti in Europa centrale, ma gli hotel tentano di contenere gli aumenti. E rispetto ad altri paesi possiamo vantare un rapporto value for money molto buono». Tornando alla campagna estiva, il grande tema è quello del benessere declinato in più di una sfaccettatura: «I paesaggi, da ammirare e attraversare con lunghe camminate sui numerosi sentieri tracciati - aggiunge Brigitte Resch, responsabile media relations dell'ente -. Nella sola Carinzia sono stati creati 20 slow trails, mai più estesi di 10 km e accessibili a tutti». E poi l'acqua, fra laghi e fiumi o ancora i parchi nazionali, ben sei nell'intero Paese. I paesaggi sono anche quelli urbani, «molto diversi da quelli invernali durante la stagione estiva. A Vienna, ad esempio, ci sono nuove bellissime terrazze dove pranzare o cenare, come quella all'ultimo piano parlamento, che offrono vedute incredibili sulla città. Infine la musica, da sempre regina dell'estate austriaca, con numerosi festival fra castelli e dimore storiche, con vere e proprie sale da concerto open air. Da non dimenticare poi «che nel 2024 la cittadina storica di Bad Ischl, insieme a 22 comuni rurali del territorio del Salzkammergut sarà la Capitale Europea della Cultura - conclude Kolzer -. Un evento particolarmente significativo per tutti noi, che ci vede sin d'ora impegnati con attività promozionali tra cui due viaggi riservati alla stampa e ai tour operator (quest'ultimo il prossimo autunno)». L'Austria fa perno su benessere, città ed eventi. Kolzer: «Pronti a raggiungere i numeri pre-pandemia» FlixBus approda in India: l'ingresso in quello che è uno dei maggiori mercati al mondo per i viaggi su gomma, è previsto per il 2024. Il debutto indiano è infatti preceduto da quello in Cile, programmato per la seconda metà del 2023. Flix intravede un enorme potenziale nel mercato indiano, soprattutto in virtù delle sue dimensioni, superiori a quelle dei mercati europeo, turco e nordamericano combinati, e del ruolo fondamentale giocato dalla mobilità su gomma negli spostamenti quotidiani della popolazione locale. «L'India sarà il 42° Paese a entrare nella nostra rete internazionale. Il nostro obiettivo è quello di offrire a chiunque soluzioni di viaggio sostenibili e per tutte le tasche, e in India vi è una domanda significativa in tal senso - ha affermato André Schwämmlein, co-fondatore e ad di Flix -. Confidiamo che il nostro modello di business unico, basato sulla collaborazione con le piccole e medie imprese del territorio e l'uso sapiente della tecnologia in campo di pianificazione, servizio operativo e pricing, ci consentirà di rispondere al meglio alle esigenze del mercato indiano. La forte attenzione agli aspetti di sicurezza e all'uniformità degli standard qualitativi ci permetterà di costruire la rete di viaggi in autobus più competitiva della regione. Vogliamo investire in modo sostanziale in questo territorio e creare posti di lavoro a livello locale, e puntiamo alla leadership di mercato». Con l'ingresso sul mercato indiano, Flix punta a creare un numero significativo di posti di lavoro e a contribuire alla crescita economica del Paese. La società ha già iniziato a formare un team locale e ha nominato Managing Director per il mercato indiano Surya Khurana (nella foto), forte di un'esperienza pluriennale nel settore della mobilità. Flix è attualmente presente in 40 Paesi, opera collegamenti giornalieri fra oltre 5.500 destinazioni a livello globale. FlixBus debutterà in India nel 2024: sarà il 42° Paese ad essere servito Si chiama Passione Giappone il nuovo itinerario che KiboTours dedica al paese del Sol levante. Si tratta di un viaggio di dieci giorni e nove notti con partenze ogni lunedì dall'Italia fino al prossimo 20 novembre, per tour da minimo due, massimo 12 partecipanti (prezzi da 2.595 euro a persona, voli esclusi). L'itinerario inizia naturalmente dalla capitale Tokyo, emblema delle due anime del Giappone, nella quale convivono quartieri di grattacieli dominati da negozi e insegne al neon e strade tranquille, dove si trovano basse casette in legno e luoghi spirituali. Tra questi il santuario shintoista Meiji Jingu e l'antico e caratteristico quartiere di Asakusa, dove sorge il tempio Senso-ji del settimo secolo, il più antico della città, e il lungo viale Nakamise-dori con i suoi tradizionali negozi. La città di Kanazawa si trova sul mare, ed è circondata dalle montagne. Si raggiunge comodamente con uno dei celebri treni superveloci e regala atmosfere fiabesche che rimandano al periodo feudale. Tra i luoghi più famosi ci sono il parco Kenroku-en, considerato uno dei tre giardini più incantevoli del Giappone e l'antica dimora del samurai Nomura. Il mercato di Omicho Ichiba conserva l'appeal di un tempo, con i suoi corridoi in legno sui quali si susseguono pescivendoli, ristoranti e venditori di ogni genere. La tappa di Takayama porta in montagna, nel cuore delle Alpi giapponesi. Da non perdere la passeggiata nel quartiere di Sanmachi-suji, cuore del centro storico con le sue case caratteristiche trasformate in negozi artigianali e in una fabbrica di sakè. Molto caratteristici anche i mercatini mattutini. Ultima tappa del tour è Kyoto, antica capitale e città più tradizionale del Giappone. Tra le sue meraviglie il tempio Kiyomizu-dera, fondato nel 798 (gli edifici attuali sono ricostruzioni del 1633), il Ryoan-ji, con il suo giardino zen, e il Kinkaku-ji (il padiglione d'oro). Kyoto è una città giardino, nota per i numerosi templi buddisti e i santuari shintoisti, oltre che per gli antichi palazzi imperiali e le case di legno tradizionali. È anche la città delle geishe, che si possono incontrare specialmente nel quartiere di Gion. Passione Giappone è il nuovo itinerario KiboTours dedicato al paese del Sol levante Dispone di 207 camere ed è situato nel cuore della città il nuovo Unahotels T Hotel Cagliari, new entry sarda con contratto di franchising del gruppo Una. La struttura è composta da quattro blocchi interconnessi sviluppati su una superficie di 20 mila metri quadrati. Parte del complesso è la famosa torre di 15 piani, in passato conosciuta in città come il Matitone, che con i suoi 62 metri di altezza si eleva sulla città. La posizione dell'hotel, vicino al parco della Musica, al teatro Lirico e ai quartieri storici di Villanova e Castello, offre ai viaggiatori viste panoramiche e la possibilità di raggiungere facilmente tutti i punti di interesse della città. Per coloro che necessitano di spazi per organizzare incontri business e conferenze di lavoro, il TConference dispone di quattro sale convegni e altrettante meeting room insonorizzate, provviste di luce naturale e dotate delle migliori tecnologie, per congressi, meeting aziendali, conferenze stampa e presentazioni di prodotti e servizi, con 700 posti e 175 metri quadrati di spazi dedicati ad area espositiva. L'offerta f&b si declina in tre proposte differenti: il TBar, il TBistrot, per un pranzo informale o un aperitivo con vista sul TGarden, e il TRestaurant. Il T15, invece, è un nuovo ambiente sulla torre per feste private e piccoli eventi. La TSpa dispone infine di una v [post_title] => Il brand Unahotels approda a Cagliari con il T Hotel [post_date] => 2023-05-23T12:13:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684844021000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446164 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_446166" align="alignleft" width="300"] Marco Gioieni, amministratore delegato di Allianz Partners Italia[/caption] Allianz Partners lancia Allyz, una piattaforma digitale che accompagna i viaggiatori prima, durante e dopo il viaggio, con prodotti e soluzioni fornite sia direttamente sia da altri attori del settore. La nuova piattaforma integra in un unico ecosistema una serie di servizi per viaggiare in modo più sicuro e smart: un travel wallet per salvare i dettagli del viaggio, aggiungere prenotazioni di voli e ricevere aggiornamenti sul viaggio. Un servizio di alert con aggiornamenti in tempo reale su situazione sanitaria e sicurezza relativi alla propria destinazione. Accesso alla sala lounge dell’aeroporto in caso di ritardo del volo e verifica dell’idoneità ad un eventuale risarcimento in caso di cancellazione del volo. Servizio Digital Access to Care, con servizi di teleassistenza h24, come il controllo dei sintomi tramite assistente virtuale o la chat online con un medico. «Questo è un traguardo importante per Allianz Partners Italia: anticipiamo i cambiamenti nel comportamento dei consumatori e sviluppiamo un nuovo modo di raggiungere e soddisfare le esigenze dei diversi tipi di viaggiatori, inclusi quelli più giovani -afferma Marco Gioieni, amministratore delegato di Allianz Partners Italia -. Di fronte a una ripresa del turismo che continua a ritmi sostenuti, siamo pronti ad accompagnare i viaggiatori con soluzioni di prodotto che ispirano fiducia e offrono semplicità in termini di fruizione del servizio stesso e protezione. Allianz Partners mira a diventare il compagno di viaggio che garantisce serenità ai clienti in tutte le aree di business in cui operiamo, e non vediamo l'ora di lanciare nuove offerte simili nelle aree salute, mobilità e casa». Allyz funziona secondo un modello di membership "freemium", con diversi vantaggi disponibili a seconda del tipo di account scelto dall'utente. La registrazione alla piattaforma dà accesso a una serie di servizi gratuiti di grande valore, quali consigli di viaggio per ricevere informazioni in tempo reale sulla situazione sanitaria e sicurezza del Paese di destinazione, un Trip Planner per gestire al meglio prenotazioni ed eventi del proprio viaggio, sale lounge aereoportuali in caso di ritardo del volo. In questa fase di lancio, gli utenti potranno accedere alla membership Allyz Plus e ai vantaggi riservati acquistando una delle polizze idonee, su allianz-assistance.it. La piattaforma è ora disponibile in Italia, Paesi Bassi, Spagna, Germania e Francia ed è in fase di implementazione a livello globale. «Per Allianz Partners la nascita di Allyz segna un cambiamento nel modo in cui ci relazioniamo con i clienti. Abbiamo assistito a sconvolgimenti e crisi profonde per il settore dei viaggi e, in un mondo post Covid-19, i viaggiatori si aspettano di più dagli operatori, in particolare per il loro benessere e la loro sicurezza. Questo nuovo cambiamento di mentalità, che ci porta a pensare per ecosistemi, ci offre maggiori opportunità di differenziarci e allo stesso tempo di creare relazioni a lungo termine con i clienti, basate sulla fedeltà e sulla fiducia», ha commentato Lydie Hippon Darde, global head of the new models unit di Allianz Partners. La costruzione di un ecosistema di viaggio olistico non può prescindere dall'inclusione di altri attori del settore. Allianz Partners sta lavorando con una serie di fornitori di servizi di viaggio che condividono la stessa visione e la stessa volontà di far parte di questo nuovo modello collaborativo di business, in cui tutti beneficiano dell'ecosistema e lavorano insieme a supporto dei viaggiatori. [post_title] => Arriva Allyz, la piattaforma digitale di Allianz Partners [post_date] => 2023-05-23T11:07:33+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684840053000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446109 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Palladium sbarca negli Stati Uniti. A partire dal prossimo mese di giugno gestirà infatti a New York il 45 Times Square Hotel: una struttura di 139 camere dalle caratteristiche tipiche dell'estetica di Manhattan, di proprietà della Ferrado Hotels. Questa è una società del gruppo Rosp Corunna, family office di Sandra Ortega, l'erede dell'impero della moda Zara. Il nome 45 Times Square è tuttavia solo provvisorio. Verrà mantenuto fino alla conversione dell'albergo in un Only You Hotels: il brand urban dai tratti lifestyle di casa Palladium. "Questa nuova apertura costituisce una vera pietra miliare per noi, in quanto è il primo hotel che gestiamo negli Stati Uniti - spiega il ceo del gruppo, Jesús Sobrino -. New York è anche una delle destinazioni più ambite dai viaggiatori di tutto il mondo e crediamo che il marchio Only You Hotels si adatti perfettamente allo stile innovativo e urbano della città”. “Per il nostro brand è fondamentale essere presenti in una delle città più influenti a livello mondiale nel campo dell'intrattenimento, della moda e della cultura", aggiunge il general director di Only You Hotels, Juan Serra. [post_title] => Palladium approda a New York al 45 Times Square Hotel con il brand urban Only You [post_date] => 2023-05-22T12:59:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684760363000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446053 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La notizia di un approdo a Roma del gruppo Four Seasons era nell'aria già da tempo. Due le possibilità che circolavano circa un anno fa: una relativa a palazzo Marini, in zona fontana di Trevi, l'altra riferita invece a palazzo della Rovere, in via Conciliazione, a due passi dalla basilica di San Pietro. E proprio la seconda opzione ha ricevuto in questi giorni conferma della prossima conversione dell'edificio in un hotel Four Seasons, nonostante le polemiche sorte in merito all'opportunità di aprire una struttura super-lusso nei pressi della più importante chiesa della cristianità. A ufficializzare la novità è stata la stessa proprietà dell'immobile, l'ordine equestre del Santo Sepolcro, che in una nota ha specificato di aver sottoscritto, lo scorso 10 marzo, un accordo con una società benefit del gruppo Fort Partners, per l’affidamento di una porzione di palazzo della Rovere in locazione a uso alberghiero, sotto la gestione del gruppo Four Seasons. "Trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione - si legge nella nota -, l’ordine ha quindi richiesto e ottenuto, da parte delle competenti autorità della Santa Sede, la preventiva autorizzazione ad validitatem ad avviare il negoziato con il predetto gruppo. Il successivo negoziato si è concluso con un accordo in base al quale la società prescelta si farà interamente carico delle spese della ristrutturazione del palazzo, consentendo all’ordine di devolvere interamente alla Terra Santa le contribuzioni volontarie ricevute dai propri membri". Fort Partners è una società d’investimento portoricana fondata dall’americano nato in Liberia Nadim Ashi, che ha già in passato collaborato con Four Seasons per l’apertura di una struttura a Fort Lauderdale, in Florida. Stando a quanto riporta il magazine online Crux, specializzato in notizie sul mondo cattolico, il contratto per palazzo della Rovere avrebbe un valore complessivo di circa 52,4 milioni di dollari a una durata di 27 anni. L'idea è quella di aprire la nuova struttura entro il Giubileo del 2025. L'hotel sarà dotato di 77 camere, incluse 11 executive suite e due super suite, nonché di una spa, di una palestra e di un'offerta f&b griffata da qualche chef stellato Michelin. Sempre secondo Crux, anche il progetto di palazzo Marini starebbe peraltro procedendo. I piani sarebbero sempre quelli di ristrutturare l'edificio, ma i costi sarebbero già lievitato dai circa 100 milioni di euro indicati l'anno scorso agli attuali 165 milioni. [post_title] => Il Four Seasons vicino a San Pietro alla fine si farà. Aprirà per il Giubileo del 2025 [post_date] => 2023-05-22T11:18:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684754305000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445861 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aquadulci più che un hotel è un luogo del cuore, dove arrivare, togliersi le scarpe, respirare il profumo del mare. E' un piccolo mondo a sé, dove regna la natura: la struttura bassa e in pietra locale sembra volersi nascondere tra le bouganville per non disturbare il meraviglioso paesaggio che si apre a pochi metri. Su Giudeu, in località Spartivento a Chia - a circa 40 minuti da Cagliari - regala acque cristalline dalle sfumature color smeraldo, alte dune di sabbia a lambire la macchia mediterranea e lo spettacolo unico dei fenicotteri rosa da accarezzare con lo sguardo mentre si percorre la passerella di legno che collega l’hotel alla spiaggia. Un rifugio raffinato e intimo dove dedicarsi a se stessi, rigenerarsi e viziarsi, tra camere e suite (alcune con giardino privato, altre con terrazza vista mare), dai colori tenui e arredate con mobili e stoffe di artigianato locale, che invitano al relax. Nel grande giardino punteggiato da palme e olivi, ci si immerge nella grande piscina; nel gazebo in bambù è possibile concedersi rigeneranti massaggi e trattamenti con le essenze bio delle piante autoctone; sorseggiare un aperitivo o un cocktail nella zona lounge all’aperto. A tavola, nel ristorante à la carte Aquadulci, sono protagoniste le materie prime del territorio e le eccellenze dell’isola: dall’aragosta di Sant’Antioco e dal pescato del giorno al prosciutto di Villagrande, dalla bottarga di Cabras ai pomodori Camona di Pula; le paste tradizionali sono fatte a mano, ogni giorno, così come la pasticceria che delizia il palato al momento del dessert e per la ricca prima colazione. Questo è un luogo fatto apposta per chi ama il mare, punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta di spiagge e calette nascoste, a piedi o su un’antica goletta a vela. Per i patiti delle vacanze attive non c’è che l’imbarazzo della scelta: l’hotel noleggia biciclette, organizza escursioni in mountain bike, passeggiate a cavallo, corsi di kitesurf e windsurf, tennis e golf nel vicino campo a 18 buche. Dal 20 maggio 2023, prezzi a partire da 79 euro a persona a notte con pernottamento e prima colazione. [post_title] => Acquadulci, relax e sport tra le acque cristalline della Sardegna [post_date] => 2023-05-19T09:32:31+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684488751000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il gruppo greenblu approda sulle alpi gestira il pendragon mountain" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":98,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":602,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

La proposta turistica di Klagenfurt e del suo territorio continua a evolversi e ad arricchirsi. Dopo i difficili mesi della pandemia gli italiani sono tornati a Klagenfurt, raggiungendo i 5.300 pernottamenti in sei mesi, compreso il periodo natalizio. L’Italia si posiziona così al terzo posto come presenze, dopo Germania (9.150) e Austria (50.000).\r

\r

Si tratta principalmente di coppie e famiglie che praticano sport o partecipano agli eventi di una città ricca di cultura, di momenti enogastronomici, natura e sport. Da praticare a bordo di stand up paddle, kayak e canoa nelle acque del Wörtersee - il lago balneabile collegato da un canale al centro di Klagenfurt - o in bicicletta e mountain-bike lungo i fiumi del territorio, sulle rive del lago e nel “Falkenberg Single Trial Park”, aperto vicino alla città per accogliere trail-riders esperti. I visitatori potranno acquistare tutte le loro esperienze in Carinzia con la app gratuita “All in ONE”: dal biglietto dell’autobus alla visita ai musei, fino all’accesso alle spiagge.\r

\r

L’applicazione propone agli ospiti anche la carta gratuita “Wörtersee Plus Card”, con oltre 200 offerte e ingressi gratuiti. «Il territorio offre molto, quindi abbiamo tante famiglie e sportivi che raggiungono Klagenfurt, dove si svolgono i maggiori eventi della Carinzia - sottolinea Francesca Rossetto, incoming & progetti per Tourismus Region Klagenfurt am Wörthersee -. Se dal 10 giugno al 9 settembre è in programma la stagione di concerti “Klassic in Burghof”, dal 16 al 18 giugno tornerà in primo piano lo sport con la nuova edizione dell’Ironman, mentre dal 22 al 25 giugno si terranno gli United World Games. Dopo l’evento letterario “Premio Bachmann” (28 giugno-2 luglio) il 7 luglio sarà “La notte delle Stelle al Wörthersee”, quindi prenderà il via una serie di concerti di grandi artisti internazionali, attesi con impazienza dal pubblico: Andrea Bocelli (in concerto il 15 luglio), Sting (16 luglio), Depeche Mode (21 luglio) e Robbie Williams (22 luglio).\r

\r

Gli eventi dell’estate proseguiranno con la gara podistica “Kärnten läuft” dal 25 al 27 agosto e si concluderanno con due momenti particolari: la sesta edizione delle Giornate della cucina Alpe-Adria (8-24 settembre) per scoprire i piatti della tradizione gastronomica locale e il particolare World Bodypainting Festival (28-30 settembre). Una programmazione fortemente attrattiva, da coniugare con la visita della città di Klagenfurt per incontrare la bellezza dei suoi monumenti e il fascino di storie antiche e per conoscere il Lindwurm: il grande drago in pietra della fontana di Neuer Platz. Il “drago” racconta una storia di crudeltà e redenzione ed è oggi l’emblema della città. Raffigurato su eleganti braccialetti di qualità ed eco-friendly diventa un souvenir da acquistare presso l’Ufficio Informazioni Turistiche: viaggerà così per il mondo, donando la sua forza chi lo indosserà.\r

\r

[gallery ids=\"446319,446321,446322\"]","post_title":"Klagenfurt, ottimo andamento per il capoluogo austriaco con esperienze storiche, gastronomiche e sportive","post_date":"2023-05-26T09:15:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1685092502000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446368","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il benessere veicolato dalla natura, le città in ottica green, gli eventi fra castelli e palazzi: sono questi i tre highlight di una \"Estate all'austriaca\", come recita il claim della campagna lanciata proprio a maggio da Austria Turismo. Una stagione che vede Herwig Kolzer, direttore dell'ente in Italia (nella foto), particolarmente ottimista, forte di un andamento dei flussi - sia 2022 sia del primo trimestre 2024 - in progressiva crescita. \r

\r

\r

«Nel 2022 abbiamo registrato un incremento significativo degli arrivi italiani, +145% sul 2021 (821.100 turisti), ma ancora al di sotto dei livelli 2019, con un meno 24%. Ma per l'estate siamo molto ottimisti e crediamo che quest’anno raggiungeremo i numeri pre pandemia. Già fra gennaio aprile abbiamo registrato un forte incremento - seppure sempre meno 2019 -: 168.000 arrivi (+141% rispetto al 2022) e un meno 11% sull'analogo periodo pre Covid». \r

\r

A supportare l'ottimismo del direttore, anche un recente studio condotto tra i dieci mercati più strategici per il turismo in Austria (oltre a quello domestico, Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia ed Ungheria) «che ha evidenziato come gli italiani siano i più propensi a viaggiare nell'immediato futuro con disponibilità di budget, tempo e tanta voglia di vacanze. E l'interesse per l'Austria come destinazione è addirittura raddoppiato rispetto allo scorso anno».\r

\r

\r

Ad attrarre i nostri connazionali sono principalmente le città «che continuano a registrare una forte domanda dall’Italia. I partner, dai musei alle istituzioni, ci dicono inoltre che ci sono molti gruppi, anche e soprattutto sul fronte dei viaggi scolastici. A fare la parte del leone è ovviamente Vienna, ma anche Salisburgo e Innsbruck». E un aumento delle tariffe per i servizi che non sembra impensierire più di tanto i viaggiatori: «Anche qui i prezzi sono alti, purtroppo in Austria abbiamo un tasso di inflazione che è tra i più alti in Europa centrale, ma gli hotel tentano di contenere gli aumenti. E rispetto ad altri paesi possiamo vantare un rapporto value for money molto buono».\r

\r

Tornando alla campagna estiva, il grande tema è quello del benessere declinato in più di una sfaccettatura: «I paesaggi, da ammirare e attraversare con lunghe camminate sui numerosi sentieri tracciati - aggiunge Brigitte Resch, responsabile media relations dell'ente -. Nella sola Carinzia sono stati creati 20 slow trails, mai più estesi di 10 km e accessibili a tutti». E poi l'acqua, fra laghi e fiumi o ancora i parchi nazionali, ben sei nell'intero Paese. \r

\r

I paesaggi sono anche quelli urbani, «molto diversi da quelli invernali durante la stagione estiva. A Vienna, ad esempio, ci sono nuove bellissime terrazze dove pranzare o cenare, come quella all’ultimo piano parlamento, che offrono vedute incredibili sulla città.\r

Infine la musica, da sempre regina dell'estate austriaca, con numerosi festival fra castelli e dimore storiche, con vere e proprie sale da concerto open air. \r

\r

Da non dimenticare poi «che nel 2024 la cittadina storica di Bad Ischl, insieme a 22 comuni rurali del territorio del Salzkammergut sarà la Capitale Europea della Cultura - conclude Kolzer -. Un evento particolarmente significativo per tutti noi, che ci vede sin d'ora impegnati con attività promozionali tra cui due viaggi riservati alla stampa e ai tour operator (quest'ultimo il prossimo autunno)».","post_title":"L'Austria fa perno su benessere, città ed eventi. Kolzer: «Pronti a raggiungere i numeri pre-pandemia»","post_date":"2023-05-25T12:41:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1685018484000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446354","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"FlixBus approda in India: l'ingresso in quello che è uno dei maggiori mercati al mondo per i viaggi su gomma, è previsto per il 2024. Il debutto indiano è infatti preceduto da quello in Cile, programmato per la seconda metà del 2023. \r

\r

Flix intravede un enorme potenziale nel mercato indiano, soprattutto in virtù delle sue dimensioni, superiori a quelle dei mercati europeo, turco e nordamericano combinati, e del ruolo fondamentale giocato dalla mobilità su gomma negli spostamenti quotidiani della popolazione locale.\r

\r

«L'India sarà il 42° Paese a entrare nella nostra rete internazionale. Il nostro obiettivo è quello di offrire a chiunque soluzioni di viaggio sostenibili e per tutte le tasche, e in India vi è una domanda significativa in tal senso - ha affermato André Schwämmlein, co-fondatore e ad di Flix -. Confidiamo che il nostro modello di business unico, basato sulla collaborazione con le piccole e medie imprese del territorio e l’uso sapiente della tecnologia in campo di pianificazione, servizio operativo e pricing, ci consentirà di rispondere al meglio alle esigenze del mercato indiano. La forte attenzione agli aspetti di sicurezza e all’uniformità degli standard qualitativi ci permetterà di costruire la rete di viaggi in autobus più competitiva della regione. Vogliamo investire in modo sostanziale in questo territorio e creare posti di lavoro a livello locale, e puntiamo alla leadership di mercato».\r

\r

Con l’ingresso sul mercato indiano, Flix punta a creare un numero significativo di posti di lavoro e a contribuire alla crescita economica del Paese. La società ha già iniziato a formare un team locale e ha nominato Managing Director per il mercato indiano Surya Khurana (nella foto), forte di un’esperienza pluriennale nel settore della mobilità. \r

\r

Flix è attualmente presente in 40 Paesi, opera collegamenti giornalieri fra oltre 5.500 destinazioni a livello globale.","post_title":"FlixBus debutterà in India nel 2024: sarà il 42° Paese ad essere servito","post_date":"2023-05-25T11:14:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1685013256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Passione Giappone il nuovo itinerario che KiboTours dedica al paese del Sol levante. Si tratta di un viaggio di dieci giorni e nove notti con partenze ogni lunedì dall'Italia fino al prossimo 20 novembre, per tour da minimo due, massimo 12 partecipanti (prezzi da 2.595 euro a persona, voli esclusi).\r

\r

L'itinerario inizia naturalmente dalla capitale Tokyo, emblema delle due anime del Giappone, nella quale convivono quartieri di grattacieli dominati da negozi e insegne al neon e strade tranquille, dove si trovano basse casette in legno e luoghi spirituali. Tra questi il santuario shintoista Meiji Jingu e l’antico e caratteristico quartiere di Asakusa, dove sorge il tempio Senso-ji del settimo secolo, il più antico della città, e il lungo viale Nakamise-dori con i suoi tradizionali negozi.\r

\r

La città di Kanazawa si trova sul mare, ed è circondata dalle montagne. Si raggiunge comodamente con uno dei celebri treni superveloci e regala atmosfere fiabesche che rimandano al periodo feudale. Tra i luoghi più famosi ci sono il parco Kenroku-en, considerato uno dei tre giardini più incantevoli del Giappone e l’antica dimora del samurai Nomura. Il mercato di Omicho Ichiba conserva l’appeal di un tempo, con i suoi corridoi in legno sui quali si susseguono pescivendoli, ristoranti e venditori di ogni genere. La tappa di Takayama porta in montagna, nel cuore delle Alpi giapponesi. Da non perdere la passeggiata nel quartiere di Sanmachi-suji, cuore del centro storico con le sue case caratteristiche trasformate in negozi artigianali e in una fabbrica di sakè. Molto caratteristici anche i mercatini mattutini.\r

\r

Ultima tappa del tour è Kyoto, antica capitale e città più tradizionale del Giappone. Tra le sue meraviglie il tempio Kiyomizu-dera, fondato nel 798 (gli edifici attuali sono ricostruzioni del 1633), il Ryoan-ji, con il suo giardino zen, e il Kinkaku-ji (il padiglione d’oro). Kyoto è una città giardino, nota per i numerosi templi buddisti e i santuari shintoisti, oltre che per gli antichi palazzi imperiali e le case di legno tradizionali. È anche la città delle geishe, che si possono incontrare specialmente nel quartiere di Gion.\r

\r

","post_title":"Passione Giappone è il nuovo itinerario KiboTours dedicato al paese del Sol levante","post_date":"2023-05-24T11:15:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684926903000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dispone di 207 camere ed è situato nel cuore della città il nuovo Unahotels T Hotel Cagliari, new entry sarda con contratto di franchising del gruppo Una. La struttura è composta da quattro blocchi interconnessi sviluppati su una superficie di 20 mila metri quadrati. Parte del complesso è la famosa torre di 15 piani, in passato conosciuta in città come il Matitone, che con i suoi 62 metri di altezza si eleva sulla città. La posizione dell’hotel, vicino al parco della Musica, al teatro Lirico e ai quartieri storici di Villanova e Castello, offre ai viaggiatori viste panoramiche e la possibilità di raggiungere facilmente tutti i punti di interesse della città.\r

\r

Per coloro che necessitano di spazi per organizzare incontri business e conferenze di lavoro, il TConference dispone di quattro sale convegni e altrettante meeting room insonorizzate, provviste di luce naturale e dotate delle migliori tecnologie, per congressi, meeting aziendali, conferenze stampa e presentazioni di prodotti e servizi, con 700 posti e 175 metri quadrati di spazi dedicati ad area espositiva.\r

\r

L'offerta f&b si declina in tre proposte differenti: il TBar, il TBistrot, per un pranzo informale o un aperitivo con vista sul TGarden, e il TRestaurant. Il T15, invece, è un nuovo ambiente sulla torre per feste private e piccoli eventi. La TSpa dispone infine di una vasta gamma di servizi, compreso il percorso Acqua Journey, ospitato in una grande vasca idroterapica con sei diversi getti idromassaggianti, più bagno turco, docce emozionali e cromoterapia.\r

\r

L'ingresso della nuova struttura in Unahotels è stato realizzato grazie al supporto del team hospitality di Ey, guidato dal partner Marco Zalamena. “L’inserimento della nuova struttura porta a 18 il numero di hotel affiliati, che costituiscono, accanto alla gestione diretta per un totale di 52 strutture, un elemento centrale della nostra strategia di crescita\", sottolinea l'amministratore delegato de Gruppo Una, Giorgio Marchegiani. “Ringrazio Gualtiero Cualbu (proprietario dell'albergo, ndr), per averci scelto - aggiunge il direttore generale della compagnia, Fabrizio Gaggio -. L’hotel cagliaritano è un punto di riferimento per la città e per l’isola”.","post_title":"Il brand Unahotels approda a Cagliari con il T Hotel","post_date":"2023-05-23T12:13:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684844021000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_446166\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Gioieni, amministratore delegato di Allianz Partners Italia[/caption]\r

\r

Allianz Partners lancia Allyz, una piattaforma digitale che accompagna i viaggiatori prima, durante e dopo il viaggio, con prodotti e soluzioni fornite sia direttamente sia da altri attori del settore.\r

\r

La nuova piattaforma integra in un unico ecosistema una serie di servizi per viaggiare in modo più sicuro e smart: un travel wallet per salvare i dettagli del viaggio, aggiungere prenotazioni di voli e ricevere aggiornamenti sul viaggio. Un servizio di alert con aggiornamenti in tempo reale su situazione sanitaria e sicurezza relativi alla propria destinazione. Accesso alla sala lounge dell’aeroporto in caso di ritardo del volo e verifica dell’idoneità ad un eventuale risarcimento in caso di cancellazione del volo. Servizio Digital Access to Care, con servizi di teleassistenza h24, come il controllo dei sintomi tramite assistente virtuale o la chat online con un medico.\r

\r

«Questo è un traguardo importante per Allianz Partners Italia: anticipiamo i cambiamenti nel comportamento dei consumatori e sviluppiamo un nuovo modo di raggiungere e soddisfare le esigenze dei diversi tipi di viaggiatori, inclusi quelli più giovani -afferma Marco Gioieni, amministratore delegato di Allianz Partners Italia -. Di fronte a una ripresa del turismo che continua a ritmi sostenuti, siamo pronti ad accompagnare i viaggiatori con soluzioni di prodotto che ispirano fiducia e offrono semplicità in termini di fruizione del servizio stesso e protezione. Allianz Partners mira a diventare il compagno di viaggio che garantisce serenità ai clienti in tutte le aree di business in cui operiamo, e non vediamo l'ora di lanciare nuove offerte simili nelle aree salute, mobilità e casa».\r

\r

Allyz funziona secondo un modello di membership \"freemium\", con diversi vantaggi disponibili a seconda del tipo di account scelto dall'utente. La registrazione alla piattaforma dà accesso a una serie di servizi gratuiti di grande valore, quali consigli di viaggio per ricevere informazioni in tempo reale sulla situazione sanitaria e sicurezza del Paese di destinazione, un Trip Planner per gestire al meglio prenotazioni ed eventi del proprio viaggio, sale lounge aereoportuali in caso di ritardo del volo. In questa fase di lancio, gli utenti potranno accedere alla membership Allyz Plus e ai vantaggi riservati acquistando una delle polizze idonee, su allianz-assistance.it.\r

\r

La piattaforma è ora disponibile in Italia, Paesi Bassi, Spagna, Germania e Francia ed è in fase di implementazione a livello globale.\r

\r

«Per Allianz Partners la nascita di Allyz segna un cambiamento nel modo in cui ci relazioniamo con i clienti. Abbiamo assistito a sconvolgimenti e crisi profonde per il settore dei viaggi e, in un mondo post Covid-19, i viaggiatori si aspettano di più dagli operatori, in particolare per il loro benessere e la loro sicurezza. Questo nuovo cambiamento di mentalità, che ci porta a pensare per ecosistemi, ci offre maggiori opportunità di differenziarci e allo stesso tempo di creare relazioni a lungo termine con i clienti, basate sulla fedeltà e sulla fiducia», ha commentato Lydie Hippon Darde, global head of the new models unit di Allianz Partners.\r

\r

La costruzione di un ecosistema di viaggio olistico non può prescindere dall'inclusione di altri attori del settore. Allianz Partners sta lavorando con una serie di fornitori di servizi di viaggio che condividono la stessa visione e la stessa volontà di far parte di questo nuovo modello collaborativo di business, in cui tutti beneficiano dell'ecosistema e lavorano insieme a supporto dei viaggiatori.\r

\r

","post_title":"Arriva Allyz, la piattaforma digitale di Allianz Partners","post_date":"2023-05-23T11:07:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1684840053000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446109","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Palladium sbarca negli Stati Uniti. A partire dal prossimo mese di giugno gestirà infatti a New York il 45 Times Square Hotel: una struttura di 139 camere dalle caratteristiche tipiche dell'estetica di Manhattan, di proprietà della Ferrado Hotels. Questa è una società del gruppo Rosp Corunna, family office di Sandra Ortega, l'erede dell'impero della moda Zara. Il nome 45 Times Square è tuttavia solo provvisorio. Verrà mantenuto fino alla conversione dell'albergo in un Only You Hotels: il brand urban dai tratti lifestyle di casa Palladium.\r

\r

\"Questa nuova apertura costituisce una vera pietra miliare per noi, in quanto è il primo hotel che gestiamo negli Stati Uniti - spiega il ceo del gruppo, Jesús Sobrino -. New York è anche una delle destinazioni più ambite dai viaggiatori di tutto il mondo e crediamo che il marchio Only You Hotels si adatti perfettamente allo stile innovativo e urbano della città”. “Per il nostro brand è fondamentale essere presenti in una delle città più influenti a livello mondiale nel campo dell'intrattenimento, della moda e della cultura\", aggiunge il general director di Only You Hotels, Juan Serra.","post_title":"Palladium approda a New York al 45 Times Square Hotel con il brand urban Only You","post_date":"2023-05-22T12:59:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684760363000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446053","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La notizia di un approdo a Roma del gruppo Four Seasons era nell'aria già da tempo. Due le possibilità che circolavano circa un anno fa: una relativa a palazzo Marini, in zona fontana di Trevi, l'altra riferita invece a palazzo della Rovere, in via Conciliazione, a due passi dalla basilica di San Pietro. E proprio la seconda opzione ha ricevuto in questi giorni conferma della prossima conversione dell'edificio in un hotel Four Seasons, nonostante le polemiche sorte in merito all'opportunità di aprire una struttura super-lusso nei pressi della più importante chiesa della cristianità.\r

\r

A ufficializzare la novità è stata la stessa proprietà dell'immobile, l'ordine equestre del Santo Sepolcro, che in una nota ha specificato di aver sottoscritto, lo scorso 10 marzo, un accordo con una società benefit del gruppo Fort Partners, per l’affidamento di una porzione di palazzo della Rovere in locazione a uso alberghiero, sotto la gestione del gruppo Four Seasons. \"Trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione - si legge nella nota -, l’ordine ha quindi richiesto e ottenuto, da parte delle competenti autorità della Santa Sede, la preventiva autorizzazione ad validitatem ad avviare il negoziato con il predetto gruppo. Il successivo negoziato si è concluso con un accordo in base al quale la società prescelta si farà interamente carico delle spese della ristrutturazione del palazzo, consentendo all’ordine di devolvere interamente alla Terra Santa le contribuzioni volontarie ricevute dai propri membri\".\r

\r

Fort Partners è una società d’investimento portoricana fondata dall’americano nato in Liberia Nadim Ashi, che ha già in passato collaborato con Four Seasons per l’apertura di una struttura a Fort Lauderdale, in Florida. Stando a quanto riporta il magazine online Crux, specializzato in notizie sul mondo cattolico, il contratto per palazzo della Rovere avrebbe un valore complessivo di circa 52,4 milioni di dollari a una durata di 27 anni. L'idea è quella di aprire la nuova struttura entro il Giubileo del 2025. L'hotel sarà dotato di 77 camere, incluse 11 executive suite e due super suite, nonché di una spa, di una palestra e di un'offerta f&b griffata da qualche chef stellato Michelin.\r

\r

Sempre secondo Crux, anche il progetto di palazzo Marini starebbe peraltro procedendo. I piani sarebbero sempre quelli di ristrutturare l'edificio, ma i costi sarebbero già lievitato dai circa 100 milioni di euro indicati l'anno scorso agli attuali 165 milioni.","post_title":"Il Four Seasons vicino a San Pietro alla fine si farà. Aprirà per il Giubileo del 2025","post_date":"2023-05-22T11:18:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684754305000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445861","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aquadulci più che un hotel è un luogo del cuore, dove arrivare, togliersi le scarpe, respirare il profumo del mare. E' un piccolo mondo a sé, dove regna la natura: la struttura bassa e in pietra locale sembra volersi nascondere tra le bouganville per non disturbare il meraviglioso paesaggio che si apre a pochi metri.\r

\r

Su Giudeu, in località Spartivento a Chia - a circa 40 minuti da Cagliari - regala acque cristalline dalle sfumature color smeraldo, alte dune di sabbia a lambire la macchia mediterranea e lo spettacolo unico dei fenicotteri rosa da accarezzare con lo sguardo mentre si percorre la passerella di legno che collega l’hotel alla spiaggia.\r

\r

Un rifugio raffinato e intimo dove dedicarsi a se stessi, rigenerarsi e viziarsi, tra camere e suite (alcune con giardino privato, altre con terrazza vista mare), dai colori tenui e arredate con mobili e stoffe di artigianato locale, che invitano al relax. Nel grande giardino punteggiato da palme e olivi, ci si immerge nella grande piscina; nel gazebo in bambù è possibile concedersi rigeneranti massaggi e trattamenti con le essenze bio delle piante autoctone; sorseggiare un aperitivo o un cocktail nella zona lounge all’aperto. \r

\r

A tavola, nel ristorante à la carte Aquadulci, sono protagoniste le materie prime del territorio e le eccellenze dell’isola: dall’aragosta di Sant’Antioco e dal pescato del giorno al prosciutto di Villagrande, dalla bottarga di Cabras ai pomodori Camona di Pula; le paste tradizionali sono fatte a mano, ogni giorno, così come la pasticceria che delizia il palato al momento del dessert e per la ricca prima colazione. Questo è un luogo fatto apposta per chi ama il mare, punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta di spiagge e calette nascoste, a piedi o su un’antica goletta a vela. Per i patiti delle vacanze attive non c’è che l’imbarazzo della scelta: l’hotel noleggia biciclette, organizza escursioni in mountain bike, passeggiate a cavallo, corsi di kitesurf e windsurf, tennis e golf nel vicino campo a 18 buche. \r

\r

Dal 20 maggio 2023, prezzi a partire da 79 euro a persona a notte con pernottamento e prima colazione. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Acquadulci, relax e sport tra le acque cristalline della Sardegna","post_date":"2023-05-19T09:32:31+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1684488751000]}]}}