Il gruppo City Hotels Company acquisisce l’ex Town House 70 di Torino

New entry per il gruppo City Hotels Company, che ha recentemente acquisito l’ex Town House 70 di Torino, situato a due passi da piazza Castello. La struttura, un 4 stelle da 50 camere con aree comuni di ampie metrature, sarà oggetto di un importante piano di ristrutturazione, volto al suo riposizionamento nel segmento dei boutique hotel di alto profilo.

Il portfolio del gruppo Chc raggiunge così quota 11 strutture, per un totale di 1.166 camere (inclusa la prossima apertura di Palazzo Kallister a Trieste, prevista per il 2023). Per quest’ultima operazione, così come per il Town House 70, la compagnia sta valutando eventuali affiliazioni a marchi internazionali. Tutte le strutture del gruppo, con l’eccezione del Chc Business Residence di Genova, sono peraltro brandizzate con marchi come Holiday Inn (Ihg), nonché Bw Plus, Bw Premier e Bw Premier Collection (Best Western). Con il nuovo ingresso, Chc potenzia la propria presenza a Torino, dove già possiede e gestisce l’Holiday Inn Turin Corso Francia.