Il gruppo Bulgarella acquisisce l’ex colonia siciliana di Balestrate: diventerà un 5 stelle

Proseguono gli investimenti del gruppo Bulgarella nell’hotellerie. Dopo l’acquisto avvenuto a giugno dell’anno scorso dell’ex colonia ligure Olivetti di Sarzana, da trasformare in un 5 stelle per un investimento di 15 milioni di euro e i cui lavori partiranno il prossimo luglio, arriva ora la notizia di un’ulteriore new entry nel mondo delle ex colonie: questa volta si tratta della siciliana De Gasperi di Balestrate, che la compagnia prevede pur sempre di convertire in un resort a 5 stelle per un impegno nuovamente di una quindicina di milioni di euro.

I prossimi step saranno i passaggi in consiglio per l’inserimento negli strumenti di programmazione e successivamente la pubblicazione del bando pubblico. Il piano prevede la realizzazione di circa 127 chiavi suddivise tra camere, suite e piccole unità indipendenti, oltre a bar, ristoranti, piscine e servizi annessi alla struttura. L’intervento prevede inoltre la riqualificazione della strada di accesso al nuovo complesso alberghiero, che restituirà alla cittadinanza un tratto di lungomare e di passeggiata pedonale.

“Siamo felici di essere riusciti a portare avanti questo importante progetto in Sicilia – spiega il direttore generale del settore alberghiero del gruppo Bulgarella, Ray Lo Faso -. Nonostante le difficoltà e le lentezze burocratiche che spesso non ci consentono di essere efficienti come in altri territori, crediamo ancora fortemente nello sviluppo del nostro gruppo in questa regione”.

Il gruppo Bulgarella ha peraltro già realizzato un’opera simile a Calambrone, in provincia di Pisa, dove è nato il Toscana Charme Resort dalla conversione anche qui di un ex colonia marina. Sono a oggi 30 le strutture turistiche di proprietà della compagnia distribuite in quattro regioni, tra cui i Monasteri Golf Resort a Siracusa, i Mulini Resort, la Tonnara di Bonagia e la Venere di Erice a Trapani, il Grand Hotel Palazzo a Livorno e il Grand Hotel Misurina a Belluno.