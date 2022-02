Il Fiocco di Neve di Limone Piemonte entra nel circuito Autentico Hotels

Dopo Castel Fragsburg a Merano, Faloria Mountain Spa Resort a Cortina e Mont Blanc Relais & Spa a pochi passi da Courmayeur, Autentico Hotels si espande in Piemonte con il Fiocco di Neve Relais & Spa, primo 5 stelle lusso nella storia turistica di Limone Piemonte e tutt’ora unico 5 stelle nell’intera provincia di Cuneo. La struttura è stata rilevata nel dicembre 2017 da una famiglia piemontese che ha le radici in questa vallata. Un recente restyling ha quindi interessato l’ampliamento del relais con due nuove suite, che portano a 14 il numero delle camere totali, tutte arredate in stile romantico.

“Il progetto di ristrutturazione è iniziato circa cinque anni fa – dichiara l’hotel manager dell’hotel, Luigi Aprea –. Particolare attenzione è stata dedicata alla spa, che ricrea un autentico scenario di montagna dai colori e materiali naturali, ma anche ai servizi quali la navetta verso gli impianti e le seggiovie, fino alla cura di una cucina gourmet della tradizione e della prima colazione preparata con prodotti locali di qualità. Tra le più recenti novità, l’inaugurazione del White lounge bar attiguo all’hotel e dedicato al dopocena, oggi location glam inserita nella guida Michelin, in grado di ospitare serate a tema e musica dal vivo”.

“Abbiamo iniziato il nuovo anno con questa bellissima novità e con piacere accogliamo nel nostro club esclusivo il Fiocco di Neve Relais & Spa – aggiunge Beatriz Gimeno, sales development & co-founder di Autentico Hospitality –. Una struttura che sposa appieno la nostra passione per le proprietà familiari e per un’attitudine genuina verso l’arte dell’ospitalità: la vera essenza del lusso”.