Il brand Tapestry del gruppo Hilton debutta in Europa con un hotel a Madrid

E’ l’Atocha Hotel Madrid il primo Tapestry Collection by Hilton. Alla struttura spagnola seguiranno quindi le aperture di quattro ulteriori indirizzi del brand in Francia, Portogallo e Regno Unito: l’hotel Camille Paris Gare de Lyon, Le Belgrand Hotel Paris Champs Elysees, il Se Catedral Hotel Porto e The Samuel Ryder Hotel St Albans.

“L’arrivo dell’estate segna anche l’arrivo in Europa di Tapestry Collection by Hilton, il nostro nuovo marchio – racconta l’executive vice president and president, Emea, Hilton, Simon Vincent -. Queste novità sono tra le 40 nuove aperture previste con i vari brand Hilton nel Vecchio continente entro la fine dell’anno e ora che i viaggi internazionali riprenderanno, non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti”.

Immerso nella storia madrilena, l’Atocha Hotel Madrid, con 46 camere, recentemente inaugurato, si ispira dall’esparto, in italiano sparto (o atocha, in italiano alfa): un materiale tradizionalmente utilizzato per la realizzazione di cesti nel sud della Spagna. Lo sparto in passato faceva il suo ingresso in città attraverso la vicina stazione ferroviaria di Madrid Atocha, storicamente la porta meridionale della città. Proprio per omaggiare tale memoria, l’hotel è stato quindi dotato di decorazioni ispirate alla natura e di camere arredate con mobili in rattan. All’arrivo gli ospiti riceveranno inoltre in regalo piante di sparto fatto a mano e personalizzato.