Il brand del gruppo Wyndham, Dolce Hotels, debutta in Italia a Milano Malpensa E’ l’ex Hilton Garden Inn Milano Malpensa la struttura di debutto del brand Dolce Hotels & Resorts. Prodea Investments ha acquisito l’albergo da 207 camere nel luglio del 2021 da Aquileia Capital Services (società di Bain Capital Credit), affidandone poi la gestione all’hospitality company greca Zeus International. Questi ultimi hanno quindi portato avanti un’operazione di rebranding dell’hotel, che ora si chiama Dolce by Wyndham Milano Malpensa, quarta struttura del gruppo Usa in Italia. Wyndham ha acquisito il marchio a vocazione business travel Dolce nel 2015, per un investimento complessivo di 57 milioni di dollari.

