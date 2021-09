Ihg annuncia il diciassettesimo brand del gruppo: la Vignette Collection

Nuovo marchio lusso e lifestyle per il gruppo InterContinental. Si chiamerà Vignette Collection e farà il propio debutto in Australia, a Brisbane, con l’Hotel X, e in Tailandia, con il Pattaya Aquatique. I piani della compagnia sono però quelli di riuscire ad attirare più di cento strutture nei prossimi dieci anni.

“Questa nostra nuova collezione – spiega il ceo di Ihg, Keith Barr – mira ad attirare gli hotel indipendenti di prestigio, andando così a completare la nostra offerta luxury e lifestyle. Un segmento sul quale ci siamo concentrati particolarmente negli ultimi tempi e nel quale oggi vantiamo oltre 400 strutture per più di 100 mila camere complessive: la seconda proposta più ampia dell’intera industria alberghiera. Un portfolio che abbiamo costruito sfruttando tutto il retaggio e la forza del nostro brand InterContinental, arricchito dalla rapida espansione dei marchi Kimpton e Indigo, nonché dalle acquisizioni di Six Senses e Regent”.