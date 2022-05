Icon Collection si espande ancora in Toscana con il Botticelli di Firenze

New entry per il brand alberghiero del gruppo Ficcanterri, Icon Collection, che aggiunge l’hotel Botticelli di Firenze al proprio portfolio di strutture toscane. L’albergo sarà protagonista nei prossimi mesi di una profonda ristrutturazione per un investimento di circa 10 milioni di euro, con l’obiettivo di riposizionarlo nel segmento dei boutique hotel di pregio, nonché di dotarlo di un ristorante stellato. La struttura situata nei pressi del centro storico, è attualmente un 3 stelle da 34 camere, terrazza panoramica e bar-lounge.

Ma in questi mesi la Icon Collection ha continuato a investire anche nei quattro indirizzi toscani già in gestione tra la Maremma e la costa degli Etruschi: oltre 30 milioni di euro sono stati infatti dedicati al The Sense Experience Resort, al Park Hotel Marinetta, all’Antico Podere San Francesco e al Borgo Verde. Nata nel 2019 sulla base di esperienze imprenditoriali diverse da parte dei soci, Federico e Riccardo Ficcanterri, la Icon Collection da realtà familiare si sta rapidamente sviluppando in una impresa manageriale, per puntare a un posizionamento di rilievo nel segmento del turismo di lusso.