Ibis lancia la campagna Go Get It per celebrare i propri primi 50 anni

Si chiama Go Get It ed è la nuova campagna multimediale lanciata dal brand economy di casa Accor, ibis, per celebrare i propri primi 50 anni. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con con Saatchi & Saatchi, mentre le riprese e le foto sono state effettuate presso l'ibis London Sutton Point. La campagna vede la partecipazione speciale di due "Heartists" di ibis, Michael Brandy, dello stesso Sutton Point, e Zoltan Fuzesy dell'ibis Styles Edinburgh St Andrew Square. Lanciata sui canali social globali e sulle principali reti televisive, l'iniziativa si articola in una serie di sette storie di viaggio emozionanti, ispirate a esperienze reali vissute ogni giorno negli hotel ibis di tutto il mondo. La serie di video è stata diretta da Ab/Cd/Cd, il duo di registi francesi pluripremiato composto da Clément Dozier e Camille Dauteuille. Insieme, Clément e Camille lavorano su diversi generi commerciali, dimostrando il loro talento attraverso una vasta gamma di progetti, con una particolare esperienza nel raccontare storie coinvolgenti, eseguite con un'impeccabile direzione artistica e cinematografica. "Cinquant'anni fa, ibis ha rivoluzionato il modo di viaggiare, introducendo il concetto di ospitalità economica e offrendo agli ospiti un servizio accogliente, un design curato e una qualità costante, tutto a un prezzo accessibile" spiega Jean-Yves Minet, presidente globale ibis. Oggi, il marchio vanta oltre 2.600 hotel e quasi 300 mila camere totali, suddivisi in tre marchi distinti: ibis, ibis Styles e ibis budget

