I Winklerhotels riaprono, fino al 19 dicembre nuova formula per una vacanza sicura e rilassante

Le quattro strutture del gruppo Winkler riaprono il 4 dicembre per regalare agli ospiti un soggiorno in totale sicurezza (e in attesa di capire cosa succederà con il nuovo dpcm in arrivo, ndr). Gli hotel del gruppo Winkler hanno in serbo proposte ritagliate ad hoc per questo periodo particolare, carico di incertezze: lo scopo è garantire agli ospiti la certezza di una vacanza rilassante, in pieno spirito con la filosofia del benessere, della buona tavola, dello sport e del divertimento che da sempre contraddistinguono i Winkler.

Tra le proposte sportive: escursioni guidate con le racchette da neve con Alex e con gli sci d’alpinismo insieme ad Arnold; lezioni di equitazione, passeggiate sui pony e passeggiate nel paesaggio innevato. Per chi ama i ritmi lenti dell’inverno: camminata nella foresta, light yoga, meditazione con l’incenso, meridiano stretching, meditazione con le campane tibetane, ritiri e workshop con insegnanti di yoga internazionali selezionati: in particolare, Easy flow & soulful yoga con Daniela Gwiggner dal 12 al 14 dicembre e Vinyasa e yin yoga con Laura Limberg dal 15 al 22 dicembre. E per chi ama il benessere: respiro di montagna, peeling invernale, rilassamento con le campane tibetane e viaggi nei profumi (tutte le aree benessere, saune e piscine sono aperte per gli ospiti). I palati sopraffini si possono intrattenere con lo show cooking: il corso di preparazione dei tipici biscotti natalizi altoatesini con lo chef Stefan è davvero interessante. C’è poi il Gin tonic tasting con musica dal vivo con Jonas e Teresa per serate in allegria.

L’hotel Winkler, 5 stelle situato proprio ai piedi di Plan de Corones, la montagna di Brunico, in Alto Adige, propone degli imperdibili plus: 3500 metri quadrati di spa adults only all’avanguardia, con una grandissima sauna finlandese con vista panoramica dove vengono effettuate gettate di vapore ogni giorno, biosauna alle erbe, bagno turco con gettate di vapore, bagno turco salino, sauna agli infrarossi, diverse aree relax, idromassaggio, piscina interna con isole del relax, piscina di acqua fredda per un tuffo rigenerante dopo la sauna e impianto Kneipp con getti massaggianti per i piedi. Un ampio programma di animazione intrattiene bambini e ragazzi durante il giorno e la sera; la cucina curata e i ristoranti regalano l’emozione di un servizio di classe.

A Mantana, a pochi chilometri dall’hotel Winkler, l’hotel Lanerhof regala momenti di intimo benessere in un contesto tradizionale: chi ama i percorsi Kneipp all’aperto, nel giardino della spa trova tanti sentieri da percorre a piedi nudi per riattivare la circolazione e la sensibilità del piede. Anche per i bambini e i ragazzi l’hotel Lanerhof mette a disposizione tante proposte di divertimento. La cucina curata prevede anche serate con deliziosi menu a tema.

Alle spalle dell’hotel Lanerhof, situato sul pendio panoramico della montagna, sorge lo chalet Purmontes, un luogo dove vivere l’esperienza del benessere di lusso. cinque chalet-suites finemente arredati, ognuno con piscina privata, formano questo buen ritiro per chi apprezza le atmosfere di grande classe e eleganza. Il numero limitato di ospiti, gli spazi comuni organizzati sapientemente per regalare la massima privacy, servizio accurato e cucina deliziosa, da assaporare sulla terrazza panoramica rendono il Purmontes un posto lussuoso per trascorrere un’esperienza esclusiva. A pochi chilometri da Plan de Corones, a Pfalzes, il quarto hotel del gruppo Winkler ha il nome evocativo di Sonnenhof, l’hotel del sole. La location è sempre soleggiata, esposta a sud, con tanta luce e con tramonti che tingono il cielo di arancione e di giallo.