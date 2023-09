Hsl Hospitality cambia immagine e si concentra su asset e hotel management Nuova immagine per Hsl Hospitality. Affidato a Nomos Value Research, società del network Inarea, il progetto di brand strategy è stato pensato per ridefinire la corporate identity della compagnia, coerentemente con l’evoluzione del business e della sua proposta di valore. L’analisi ha restituito, a sei anni dalla nascita della società, l’esigenza di una nuova narrazione dell’azienda che si è quindi declinata nel rinnovamento di logo, claim e sito. “Ho fondato HSL Hospitality con l’obiettivo di sintetizzare oltre 20 anni di attività nel settore – spiega il ceo Paolo Tedeschi –. Ho raccolto intorno a me professionisti con precise competenze, capaci di visione e orientati a risolvere le criticità di proprietari e gestori di hotel e di valorizzare le potenzialità. La rinnovata veste grafica con la quale oggi ci presentiamo al mercato vuole testimoniare il percorso di evoluzione che Hsl ha affrontato e che oggi ci caratterizza come sistema aperto: un rinnovato pool di professionisti, nuove competenze, nuove linee di servizio, rapporti stabili con il mondo della ricerca e dell’università…” Fondata da Tedeschi nel 2017 come società di consulenza gestionale a supporto di alberghi e strutture ricettive, Hsl si è nel tempo evoluta nello spettro di offerta e livelli di servizio e oggi si esprime sul mercato attraverso tre macro-linee di attività: advisory strategica, gestione alberghiera e asset development. In questa nuova era, maggiore spazio è dato in particolare proprio alle attività di asset e hotel management, che più di recente si sono consolidate, grazie a una crescente richiesta del mercato e a partnership importanti. Tedeschi fonda Hsl nel 2017 a coronamento di una lunga carriera tra consulenza e ospitalità. Dopo la laurea, nel 1989 frequenta il primo master in Italia sull’hospitality management, di cui poi curerà l’organizzazione in partnership con la Luiss Business School per oltre un decennio. Nel 1995 viene chiamato in Deloitte, che lascia dopo aver a lungo ricoperto l’incarico di responsabile della divisione italiana hotel, tourism & leisure. Dal 2000 si occupa dapprima di consulenza nel settore dell’hotellerie e, in seguito, con il ruolo di amministratore delegato, si dedica al lancio in Italia dell’attuale HorwathHtl. Condividi

Dopo la laurea, nel 1989 frequenta il primo master in Italia sull'hospitality management, di cui poi curerà l’organizzazione in partnership con la Luiss Business School per oltre un decennio. Nel 1995 viene chiamato in Deloitte, che lascia dopo aver a lungo ricoperto l'incarico di responsabile della divisione italiana hotel, tourism & leisure. Dal 2000 si occupa dapprima di consulenza nel settore dell'hotellerie e, in seguito, con il ruolo di amministratore delegato, si dedica al lancio in Italia dell'attuale HorwathHtl. 