Hotel per famiglie: il nuovo brand Coral Star ridefinisce l’offerta Coral Star è il nome del nuovo concept alberghiero di Od Group che combinerà design, creatività ed esperienze per tutte le età, con l’obiettivo di “ridefinire” il turismo familiare . Il primo hotel aprirà a Ibiza nel giugno 2026. La struttura a Ibiza Come riporta Hosteltur, il Coral Star Ibiza, a Cala de Bou, offre due tipologie di alloggio: camere e appartamenti, in modo che ogni famiglia possa trovare il proprio ritmo all’interno del resort. Le camere sono pensate per chi desidera tutti i servizi dell’hotel con un tocco di stile e comfort in più, e alcune opzioni includono un angolo cottura e l’accesso diretto alla piscina. Per chi cerca maggiore indipendenza o soggiorni più lunghi, la struttura offre appartamenti completamente attrezzati con angolo cottura, zona pranzo e soggiorno. In entrambi i casi, Coral star Ibiza coniuga lo stile mediterraneo con il minimalismo nordico-giapponese, con materiali organici, toni luminosi e accenti contemporanei. L’hotel comprende un ristorante a buffet, due bar, un Kids Club per bambini dai 3 ai 12 anni, aree sociali per i ragazzi dai 12 ai 17 anni dove possono ritrovarsi, una piscina per adulti, una piscina per famiglie e uno Splash Park per bambini. Anche gli adulti troveranno spazi pensati per loro, come una palestra e un’area lavoro. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502475 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Africa continua a crescere come regione turistica e Tui Group sta rispondendo con un'espansione strategica della sua presenza alberghiera in tutto il continente. Come riporta TravelDailyNews, con sette nuove proprietà aggiunte ai suoi cluster regionali alla fine del 2025 e altre due in programma a Zanzibar entro l'inizio del 2026, l'azienda sta ampliando la sua offerta in destinazioni in cui la domanda di viaggi è in rapida crescita. Le ultime aggiunte rafforzano la presenza di Tui nell'Africa settentrionale, occidentale e orientale e portano il portfolio di Tui Hotels & Resorts nel continente a 106 hotel con oltre 34.000 camere in nove paesi. L'ambizione strategica del gruppo è chiara: offrire esperienze diversificate e di qualità in mercati che continuano a guadagnare terreno tra i viaggiatori internazionali. «Con l'espansione dei nostri cluster alberghieri in Africa settentrionale, occidentale e orientale, continuiamo a offrire esperienze di vacanza differenziate in destinazioni promettenti. Queste nuove aperture ci consentono di raggiungere nuovi segmenti di clientela provenienti da mercati emergenti, offrendo al contempo le esperienze di vacanza che definiscono il marchio Tui. Rimaniamo impegnati a favore di uno sviluppo sostenibile che avvantaggi le comunità locali e arricchisca il soggiorno dei nostri ospiti in tutto il continente» ha detto Peter Krueger, membro del cda del gruppo Tui e ceo di Holiday Experiences. Le novità africane Tui rafforza il suo portfolio nordafricano con il lancio di The Mora Sahara Tozeur, un resort di 93 camere e ville situato ai margini del Sahara tunisino. Situato nella regione di Tozeur, ricca di palme, l'hotel coniuga la vista del deserto con la cucina internazionale e locale offerta da diversi ristoranti. Le strutture ricreative includono una spa, un centro fitness, un campo polivalente e un concept di ristorazione all'aperto. In Egitto, il Tui Magic Life Redsina di Sharm el Sheikh, recentemente ristrutturato, offre 521 camere, piscine swim-up, un parco acquatico e una scuola di immersioni situata sulla barriera corallina. Anche il partner in oint venture di Tui, Jaz Hotel Group, ha ampliato la sua offerta sul Mar Rosso a novembre. Il Jaz Royal Palmariva a Makadi Bay offre 505 camere e bungalow in una posizione privilegiata fronte mare, mentre il Jaz Palmariva Beach a Madinat Makadi aggiunge 339 camere, ristoranti di alto livello e un facile accesso a un vivace lungomare. Il 1° novembre 2025, Tui ha aperto la sua prima struttura Tui Blue in Gambia. Il Tui Blue Tamala è un resort per soli adulti sulla spiaggia di Serrekunda, che offre 140 camere, tra cui unità swim-up, e un trattamento all inclusive completo. La struttura propone intrattenimento dal vivo, un bar sulla spiaggia, una spa e il programma Bluef!t con attività sportive e una moderna palestra. I pannelli solari vengono utilizzati per riscaldare l'acqua, contribuendo allo sviluppo sostenibile. Il cluster Tui di Zanzibar (nella foto) continua ad espandersi. Con apertura prevista per il 15 dicembre 2025, il Jaz Amalun è un resort a 5 stelle per soli adulti sulla spiaggia di Uroa, con 211 camere, numerose opzioni di ristorazione, due piscine e un centro benessere. All'inizio del 2026 seguirà il Riu Palace Swahili, che aggiungerà oltre 500 camere con un trattamento all inclusive 24 ore su 24. Il resort offrirà tre piscine a sfioro, sette ristoranti, otto bar, un'ampia offerta di intrattenimento e il servizio premium Elite Club. Entrambe le aperture rafforzeranno la posizione dell'isola come una delle destinazioni di lusso in più rapida crescita dell'Africa orientale. [post_title] => Tui Group: grande espansione della catena alberghiera in Africa [post_date] => 2025-11-26T14:30:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764167450000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502470 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Coral Star è il nome del nuovo concept alberghiero di Od Group che combinerà design, creatività ed esperienze per tutte le età, con l'obiettivo di "ridefinire" il turismo familiare . Il primo hotel aprirà a Ibiza nel giugno 2026. La struttura a Ibiza Come riporta Hosteltur, il Coral Star Ibiza, a Cala de Bou, offre due tipologie di alloggio: camere e appartamenti, in modo che ogni famiglia possa trovare il proprio ritmo all'interno del resort. Le camere sono pensate per chi desidera tutti i servizi dell'hotel con un tocco di stile e comfort in più, e alcune opzioni includono un angolo cottura e l'accesso diretto alla piscina. Per chi cerca maggiore indipendenza o soggiorni più lunghi, la struttura offre appartamenti completamente attrezzati con angolo cottura, zona pranzo e soggiorno. In entrambi i casi, Coral star Ibiza coniuga lo stile mediterraneo con il minimalismo nordico-giapponese, con materiali organici, toni luminosi e accenti contemporanei. L'hotel comprende un ristorante a buffet, due bar, un Kids Club per bambini dai 3 ai 12 anni, aree sociali per i ragazzi dai 12 ai 17 anni dove possono ritrovarsi, una piscina per adulti, una piscina per famiglie e uno Splash Park per bambini. Anche gli adulti troveranno spazi pensati per loro, come una palestra e un'area lavoro. [post_title] => Hotel per famiglie: il nuovo brand Coral Star ridefinisce l'offerta [post_date] => 2025-11-26T14:11:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764166300000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502446 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La rivoluzione nel campo dei boutique hotel di lusso è cominciata. A lanciare la sfida è La Gemma Collection, gruppo alberghiero giovane, indipendente e 100% italiano. Il brand fondato da Massimiliano Cecchi, imprenditore con radici nel real estate mira a trasformare l’hospitality in un linguaggio culturale. L'ascesa del gruppo sfida il lusso standardizzato delle grandi catene con forza visionaria e passione. «Alla base del progetto c’è una visione imprenditoriale che affonda le radici nella nostra storia familiare, nel senso estetico che ci appartiene e in un’idea contemporanea di ospitalità. Non ci interessa costruire semplici hotel, ma dare vita a luoghi capaci di generare emozioni, dove ogni dettaglio è pensato per raccontare il territorio, esprimere bellezza e offrire un lusso identitario, fatto di privacy, attenzione su misura e calore umano. Vogliamo che ogni ospite si senta meglio che a casa» spiega Massimiliano Cecchi, ceo de La Gemma Collection. Successo a Firenze Dopo il successo del primo hotel a Firenze – La Gemma Hotel Firenze, inaugurato nel 2023 e già punto di riferimento nel segmento luxury con 7,1 milioni di euro di fatturato – il 2025 si chiude con una previsione di crescita intorno agli 8 milioni di euro. L’andamento dei principali indicatori conferma la solidità del posizionamento dell’hotel nel proprio mercato di riferimento. L’Adr, pari a circa 600 euro, e la durata media del soggiorno di 2,5 notti evidenziano un mix equilibrato tra ospiti in visita breve e viaggiatori che scelgono di prolungare l’esperienza. La qualità dell’offerta trova ulteriore conferma nel riconoscimento della prima Stella Michelin assegnata per il 2026 al ristorante dell’hotel, Lucas’ restaurant. La distribuzione geografica degli ospiti evidenzia una forte presenza internazionale. Gli Stati Uniti rappresentano il mercato principale con una quota del 46,28%, seguiti dal Regno Unito (5,57%) e dal Canada (3,15%). Si tratta di un mix che conferma la capacità della struttura di attrarre viaggiatori con elevata propensione alla spesa e sensibili alla qualità del servizio. Rilevante anche la componente generazionale: la presenza di Millennials e Gen X è significativa e contribuisce a delineare una domanda orientata a un’idea di lusso contemporaneo, attenta al comfort e alla cura dei dettagli, ma anche alla coerenza con i valori dell’ospitalità più tradizionale. «Il settore del lusso sta vivendo una trasformazione profonda: oggi rileviamo una maggiore selettività, con una clientela che cerca esperienza, valore, autenticità. La nostra risposta è una proposta coerente, che mette l’ospite al centro, lontano da logiche standardizzate» dichiara Laura Stopani, general manager del gruppo. Il piano industriale Il gruppo guarda avanti con un piano di sviluppo ambizioso: sei nuove aperture entro il 2030, per un investimento complessivo superiore a 100 milioni di euro. La prossima apertura sarà a Milano nel 2026, seguita da nuove destinazioni italiane ad alto valore culturale e turistico, tra cui Roma, Venezia , Costiera Amalfitana, lago di Como, Puglia. Ogni struttura, tra 30 e 50 camere, offrirà design tailor-made, cucina identitaria, arte, benessere e percorsi esperienziali che valorizzano il genius loci, incarnando un’idea di lusso contemporaneo fatta di autenticità, bellezza e servizio sartoriale. A differenza di molti player internazionali, La Gemma Collection adotta un modello integrato che prevede gestione diretta e proprietà immobiliare. Una scelta strategica che consente di mantenere il pieno controllo su posizionamento, qualità e valore patrimoniale delle strutture nel lungo periodo. La crescita sarà sostenuta principalmente da capitali propri, con l’eventuale apertura a investitori minoritari e selezionati, senza intaccare la governance familiare. Il progetto punta a raggiungere entro il 2030 un fatturato aggregato superiore a 45 milioni di euro, con un impatto occupazionale stimato in oltre 350 nuovi posti di lavoro. [post_title] => Boutique hotel di lusso: La Gemma Collection lancia la sfida [post_date] => 2025-11-26T12:39:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764160764000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502414 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In un settore che cambia ritmo a grande velocità, BIT 2026 – presentata da Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi – si prepara a mettere in primo piano i fattori che oggi fanno davvero la differenza: la capacità di raccontare i territori, costruire visioni condivise e leggere i cambiamenti profondi della domanda. È un’esigenza che emerge con forza dalla condivisione tra professionisti abilitata dal nuovo Think Tank e, in particolare, dalle voci del suo Advisory Board, dove la riflessione strategica di Paolo Audino, consulente ed esperto dei modelli fieristici e della loro evoluzione, incontra la sensibilità culturale di Paolo Verri, progettista di politiche territoriali e processi partecipativi, delineando un quadro in cui contenuti, narrazione e sistema diventano le vere leve competitive per chi opera nel turismo. Per Audino, «le fiere sono lo specchio del settore che rappresentano. Se il turismo vive una frammentazione crescente della domanda, le manifestazioni devono evolvere per coniugare linguaggi, pubblici e aspettative profondamente diverse. L’epoca delle fiere come puri marketplace lascia spazio a piattaforme che costruiscono conoscenza, anticipano trend e generano relazioni professionali più strutturate». È all’interno di questo movimento che BIT 2026 trova la propria traiettoria: fare della manifestazione un luogo di contenuti concreti, capaci di parlare a una filiera che oggi domanda visione e strumenti più che vetrine. A questa prospettiva fa eco quella di Paolo Verri, che richiama l’urgenza di un turismo fondato sulla cultura, sulla partecipazione e sull’identità dei territori. «Oggi il valore competitivo di una destinazione non si misura più solo in presenze, ma nella qualità dell’esperienza, nella capacità di costruire legami, nel racconto che si offre al visitatore. Le comunità diventano protagoniste e la narrazione non è decorativa, ma strategica: definisce il senso del viaggio e contribuisce alla reputazione internazionale del Paese». Un approccio che BIT porta nel dibattito attraverso i Travel Makers, le arene tematiche e un palinsesto che mette a confronto territori, professionisti e nuove forme di partecipazione. Il punto di contatto tra le due visioni: fare sistema Per Audino, il turismo italiano ha bisogno di un coordinamento che sappia coniugare politiche, servizi, mobilità, qualità urbana e modelli di offerta. Un settore così frammentato richiede maggiore chiarezza di ruoli e la consapevolezza che il turista è, di fatto, un "residente temporaneo", influenzato dalle stesse criticità e dagli stessi punti di forza percepiti dai cittadini. Per Verri, il sistema nasce dal dialogo tra territori, istituzioni e operatori, da politiche che valorizzano le comunità locali e da una visione che lega cultura, economia e innovazione. In questo incrocio di prospettive, BIT 2026 propone un modello di manifestazione che interpreta il turismo come ecosistema. Nelle sei arene del Travel Makers Fest, nel lavoro del Think Tank con il suo Advisory Board e last but not least nel percorso espositivo, il focus su narrazione, sostenibilità, autenticità e nuove motivazioni di viaggio riflette una direzione precisa: costruire uno spazio condiviso dove pensiero, competenze e relazioni professionali generino valore reale per l’intera filiera. La manifestazione diventa così un laboratorio in cui territori e operatori trovano un linguaggio comune per leggere il presente e progettare il futuro. Una piattaforma capace di accompagnare la trasformazione del turismo, connettendo strategie, visioni e comunità professionali in un momento in cui la competitività, e quindi le opportunità di sviluppare il business, nasce dalla capacità di integrare contenuti e identità in un sistema innovativo e sostenibile. Appuntamento a Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi. [post_title] => Dalle strategie alle narrazioni dei territori: BIT 2026 anticipa le evoluzioni del turismo [post_date] => 2025-11-26T12:28:05+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764160085000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502432 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Oman Convention Bureau insieme al dmc Momento Destination & Events ha ospitato, al Hotel St. Regis di Roma, un gruppo di operatori e media per presentare le ultime novità del settore Mice. Presenti Al Baylasan AL Taei, head of Incentives and Meetings e Mohammed AL Jabri, head of Business Development and Strategic Partnerships del Oman Convention Bureau, Mohamed Trabelsi, amministratore delegato e Angela Ruzzu, sales director di Momento Destination & Events insieme a e Paola Cerri, Oman Convention Bureau. L’incontro è stato l’occasione per illustrare l’evoluzione di un Paese che negli ultimi anni ha investito con decisione in infrastrutture, hospitality e servizi dedicati al settore corporate e eventi. «Possiamo fornire informazioni e supporto in modo rapido ed efficiente -, ha spiegato Paola Cerri, sottolineando come l’Oman stia diventando sempre più competitivo nel panorama Mice del Golfo - Il Sultanato, grande poco più dell’Italia, offre una combinazione rara di autenticità, sicurezza e facilità organizzativa. L’ingresso è semplice, la burocrazia è snella e dalla nascita del Convention Bureau i tempi per l’organizzazione degli eventi si sono ridotti notevolmente». Grande attenzione è rivolta all’accessibilità: dall’Italia, i collegamenti di Oman Air quattro volte la settimana da Fiumicino e cinque volte da Milano Malpensa sono diretti e senza procedure complesse. «La stagione migliore resta quella da ottobre ad aprile, un periodo ideale anche per estensioni naturalistiche e culturali che arricchiscono l’esperienza incentive, anche se oggi vediamo l’allungamento della stagione ai mesi di maggio e settembre», ha evidenziato Cerri. Al Baylasan Al Taei ha ricordato come il governo stia sostenendo con decisione lo sviluppo del settore con nuovi musei, centri congressi, spazi multifunzionali e quartieri culturali con l’obiettivo di offrire location versatili, adatte a eventi corporate, congressuali e incentive. Ci sono alberghi dei grandi brand internazionali nelle località strategiche del Paese, e nel periodo 2026-2028 sono previste molte nuove aperture con strutture congressuali all’avanguardia, mentre nel 2028 aprirà il primo Club Med nel Golfo. La gastronomia, la natura incontaminata – con il mare che si affaccia sia sul Golfo dell’Oman che sul Mare Arabico - il deserto, anche nelle vicinane della capitale Muscat, e l’ampia disponibilità di attività outdoor rendono il Paese una destinazione particolarmente apprezzata dai gruppi italiani. Per il numero d’arrivi l’Italia si colloca al secondo posto dopo la Germania, e ha registrato una crescita del 49,2% l’anno scorso, mentre da gennaio a giugno di quest’anno sono stati 36.771 gli ingressi in aeroporto e 47.153 su navi da crociera. Mohamed Trabelsi ha voluto sottolineare che Momento Destination & Events è l’unico operatore con base in Italia specializzato unicamente nel settore MICE e che l’Oman viene molto apprezzato per la possibilità di realizzare programmi fino a 12 notti “grazie alla grande varietà che offre, dalle città al mare, e dalla montagna al desserto”. E’ in crescita, ha aggiungo, l’interesse del settore corporate, congressuale ed eventi italiano per una destinazione che, grazie a investimenti, visione e professionalità, si sta affermando come uno dei nuovi protagonisti Mice dell’area del Golfo. (Pamela McCourt Francescone) [post_title] => Convention Bureau Oman: focus su nuovi hotel, accessibilità e servizi [post_date] => 2025-11-26T10:59:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764154782000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502430 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Canada allarga il network transatlantico con l'inserimento di un nuovo collegamento estivo tra Nantes e Montréal, operativo dall'11 giugno 2026. La compagnia effettuerà tre voli diretti settimanali tra le due città, operati il lunedì, il giovedì e il sabato fino al 12 ottobre. Il ritorno Montréal-Nantes sarà assicurato il mercoledì, il venerdì e la domenica, inaugurando un calendario in linea con l'alta stagione turistica estiva su entrambe le sponde dell'Atlantico. Questi voli saranno operati con un velivolo a corridoio singolo dotato di classi Premium ed Economy, «garantendo un'esperienza confortevole sia per i viaggiatori leisure che per quelli d'affari» precisa una nota Air Canada. I viaggiatori francesi, una volta a Montreal, potranno poi proseguire il loro viaggio verso numerose destinazioni in Nord America, Sud America e Caraibi. «Questo rafforzamento della connettività internazionale oltreoceano risponde alle aspettative dei viaggiatori leisure e bt ma anche a quelle delle famiglie e degli amici che desiderano ritrovarsi a Montréal o in altre località del Canada» sottolinea Hervé Bidet, direttore commerciale dell'aeroporto di Nantes Atlantique. L'apertura della rotta Nantes-Montréal rientra in una strategia ambiziosa di Air Canada, che amplia notevolmente la sua offerta internazionale per l'estate 2026. Sono infatti in calendario nuovi voli tra Montréal e Berlino, tra Toronto e Ponta Delgada (Azzorre), Halifax e Bruxelles, ma anche il ritorno del collegamento stagionale Montréal-Tel Aviv. [post_title] => Air Canada: nuova rotta stagionale da Montreal a Nantes per l'estate 2026 [post_date] => 2025-11-26T10:30:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764153041000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502405 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è il via libera ufficiale del ministero dei trasporti alla delibera del cda Enac sulle linee guida operative per fornire alle compagnie aeree un quadro di riferimento per l’accettazione, in cabina passeggeri, di pet con peso superiore agli attuali limiti, fino a 30 chili. «Far viaggiare in cabina i nostri amici animali, componenti a pieno titolo della famiglia, è diventato realtà, in attuazione dell’art. 9 della Costituzione, nel rispetto del benessere animale e delle nuove esigenze sociali e culturali. Siamo il primo Paese ad adottare un simile approccio che non considera i pet alla stregua di pacchi» ha commentato il presidente Enac Pierluigi Di Palma. Le linee guida, che seguono il documento deliberato lo scorso maggio, recepiscono le esperienze maturate con le prime sperimentazioni che hanno permesso di validare le procedure nel pieno rispetto della sicurezza del volo. A metà settembre, infatti, è stato realizzato da Ita Airways un volo dimostrativo, a cui sono seguite manifestazioni di interesse di varie compagnie aeree, con 2 cani in cabina. Il percorso italiano è stato presentato anche in ambito Icao (International Civil Aviation Organization), nel corso della 42a Assemblea Generale che si è svolta lo scorso settembre, ricevendo attenzione e plausi. All’esito delle sperimentazioni, le prime valutazioni hanno indicato la concreta fattibilità di collocare cani fino a 30 kg nelle configurazioni di cabina comunemente utilizzate nel trasporto aereo di linea, senza compromettere gli standard di sicurezza e di comfort dei passeggeri e dei pet. Con l’introduzione di specifiche misure operative e prescrizioni autorizzative sarà consentita - sui voli commerciali nazionali - la presenza in cabina passeggeri di animali da compagnia di piccola, media e grande taglia, fino a un massimo complessivo di sei unità, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza operativa. [post_title] => Via libera del Mit alla delibera Enac sul trasporto in cabina dei pet sino a 30 chili [post_date] => 2025-11-26T09:36:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764149769000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502402 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Già ben consolidata sul mercato tedesco, Visit Lauderdale ha debuttato per la prima volta in Italia in occasione del Going Square. Situata in Florida, nelle immediate vicinanze di Miami, la destinazione sarò un tassello strategico di arricchimento dell’offerta Going Usa. A 3 km da Miami e 5 da Fort Lauderdale, il suo aeroporto internazionale è tra i principali scali statunitensi, molto utilizzato dalle compagnie low cost. Da qui partono 17 voli giornalieri che quasi ogni ora consentono di raggiungere Orlando - terza città della Florida e sede del Walt Disney World, parco a tema più visitato al mondo -. In alternativa, da Fort Lauderdale si arriva a Orlando in solo tre ore grazie alla Brightline, la linea ferroviaria veloce della Florida, ideale anche per escursioni in giornata. La città, definita anche la “Venezia d’America” grazie ai suoi 480 km di vie d’acqua navigabili, offre esperienze suggestive come il Water Taxi, attivo dalle 10 alle 22 con pass giornalieri o plurigiornalieri. Per un’esperienza più informale ci sono i tipsy cruises, piccoli bar galleggianti con skipper, mentre le gondole permettono di scoprire i canali in un’atmosfera romantica notturna. Fort Lauderdale è’ poi considerata la capitale nautica mondiale. Da segnalare che in Florida per noleggiare molti tipi di imbarcazioni non è richiesta la patente nautica. Al recente Boat Show hanno partecipato cinque cantieri della costa toscana, testimonianza di un rapporto commerciale e culturale in crescita. Tra i punti di forza della destinazione c’è Port Everglades, terzo porto crocieristico degli Stati Uniti e scalo di compagnie come Silversea, Ponant, Ritz-Carlton Yacht Collection e Disney Cruise Line. Fort Lauderdale è anche una rinomata destinazione balneare, con 39 km di spiagge suddivisi in otto aree. La più nota è Fort Lauderdale Beach, sede dei principali hotel internazionali — Hilton, Marriott, Ritz-Carlton — e ricca di locali e ristoranti. Per un’atmosfera più rilassata c’è Lauderdale-by-the-Sea, dal fascino “old Florida”, mentre più a sud Hollywood Beach, considerata tra le spiagge più belle degli Stati Uniti, offre un’alternativa vicina a Miami. Il cuore urbano è Las Olas Boulevard, dall’allure europea, con boutique, ristoranti, bar — dai rooftop agli speakeasy — e un comodo servizio di trolley hop-on/hop-off. Per i cultori dello shopping, il Sawgrass Mills è il più grande mall degli Stati Uniti con oltre 350 negozi. All’esterno si trovano le Colonnades, un’area outlet premium con brand come Gucci e Prada e l’unica boutique Louboutin dedicata esclusivamente alle borse. La vocazione cosmopolita della città emerge anche nella sua cucina fusion, influenzata da una comunità che riunisce oltre 170 nazionalità. Molti ristoranti sono raggiungibili via acqua, anche con la propria imbarcazione. L’offerta ricettiva supera le 500 strutture — dai motel ai boutique hotel fino alle opzioni di lusso — rendendo Fort Lauderdale adatta a ogni tipologia di viaggiatore. A 30 km dalla città si estende una vasta area naturale che comprende l’Everglades Recreation Park, perfetto per airboat tour, kayak, canoe ed escursioni guidate. (Federica De Luca) [post_title] => Visit Lauderdale: nuovo asset strategico per l’offerta Usa firmata Going [post_date] => 2025-11-26T09:25:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764149115000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502399 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Disneyland Paris alza il sipario sulla nuova area tematica totalmente immersiva World of Frozen, che aprirò il 29 marzo 2026, ricreando i luoghi e le atmosfere del celebre film. Dal villaggio di Arendelle al Palazzo di Ghiaccio di Elsa, ogni elemento è stato progettato con grande attenzione ai dettagli, accompagnato da musiche iconiche. Elemento centrale dell’esperienza sarà l’attrazione per famiglie Frozen Ever After, un viaggio in barca attraverso le avventure di Anna, Elsa e dei loro amici, arricchito da tecnologie d’avanguardia e Audio- Animatronics di ultima generazione. Gli ospiti potranno inoltre incontrare Anna ed Elsa nel Castello di Arendelle. All'interno dell'area ci saranno due nuove proposte di ristorazione: il ristorante a servizio rapido Nordic Crowns Tavern, ispirato alla cucina nordica e arricchito da decorazioni che raccontano la storia di Arendelle, con menu personalizzabili e dessert “ghiacciati”, e il ristorante con servizio a tavola The Regal View Restaurant & Lounge, situato ad Adventure Way, che accoglierà gli ospiti in un ambiente elegante per colazione, pranzo e cena, con la possibilità di incontrare diverse Principesse Disney in costumi esclusivi. World of Frozen si inserisce nel più ampio piano di espansione di Disney Adventure World (il nuovo nome del Parco Walt Disney Studios), insieme ai mondi dedicati alle franchise Pixar e Marvel e all’imponente Adventure Bay, dove prenderà vita il nuovo spettacolo serale Disney Cascade of Lights, che combinerà fontane, proiezioni e una coreografia unica al mondo con 379 droni. Lungo Adventure Way, gli ospiti troveranno inoltre un’altra nuova attrazione Rapunzel Tangled Spin, esperienze gourmet e giardini tematici. Guardando al futuro, sono già in fase di sviluppo nuove esperienze, tra cui un’attrazione ispirata a Up e un’intera area dedicata a Il Re Leone, che arricchiranno ulteriormente il piano di espansione di Disney Adventure World. [post_title] => Disneyland Paris: conto alla rovescia per il debutto del World of Frozen [post_date] => 2025-11-26T09:05:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764147940000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "hotel per famiglie il nuovo brand coral star ridefinisce lofferta" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":89,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3397,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Africa continua a crescere come regione turistica e Tui Group sta rispondendo con un'espansione strategica della sua presenza alberghiera in tutto il continente. Come riporta TravelDailyNews, con sette nuove proprietà aggiunte ai suoi cluster regionali alla fine del 2025 e altre due in programma a Zanzibar entro l'inizio del 2026, l'azienda sta ampliando la sua offerta in destinazioni in cui la domanda di viaggi è in rapida crescita.\r

Le ultime aggiunte rafforzano la presenza di Tui nell'Africa settentrionale, occidentale e orientale e portano il portfolio di Tui Hotels & Resorts nel continente a 106 hotel con oltre 34.000 camere in nove paesi. L'ambizione strategica del gruppo è chiara: offrire esperienze diversificate e di qualità in mercati che continuano a guadagnare terreno tra i viaggiatori internazionali.\r

«Con l'espansione dei nostri cluster alberghieri in Africa settentrionale, occidentale e orientale, continuiamo a offrire esperienze di vacanza differenziate in destinazioni promettenti. Queste nuove aperture ci consentono di raggiungere nuovi segmenti di clientela provenienti da mercati emergenti, offrendo al contempo le esperienze di vacanza che definiscono il marchio Tui. Rimaniamo impegnati a favore di uno sviluppo sostenibile che avvantaggi le comunità locali e arricchisca il soggiorno dei nostri ospiti in tutto il continente» ha detto Peter Krueger, membro del cda del gruppo Tui e ceo di Holiday Experiences.\r

\r

Le novità africane\r

Tui rafforza il suo portfolio nordafricano con il lancio di The Mora Sahara Tozeur, un resort di 93 camere e ville situato ai margini del Sahara tunisino. Situato nella regione di Tozeur, ricca di palme, l'hotel coniuga la vista del deserto con la cucina internazionale e locale offerta da diversi ristoranti. Le strutture ricreative includono una spa, un centro fitness, un campo polivalente e un concept di ristorazione all'aperto. \r

In Egitto, il Tui Magic Life Redsina di Sharm el Sheikh, recentemente ristrutturato, offre 521 camere, piscine swim-up, un parco acquatico e una scuola di immersioni situata sulla barriera corallina. \r

Anche il partner in oint venture di Tui, Jaz Hotel Group, ha ampliato la sua offerta sul Mar Rosso a novembre. Il Jaz Royal Palmariva a Makadi Bay offre 505 camere e bungalow in una posizione privilegiata fronte mare, mentre il Jaz Palmariva Beach a Madinat Makadi aggiunge 339 camere, ristoranti di alto livello e un facile accesso a un vivace lungomare.\r

Il 1° novembre 2025, Tui ha aperto la sua prima struttura Tui Blue in Gambia. Il Tui Blue Tamala è un resort per soli adulti sulla spiaggia di Serrekunda, che offre 140 camere, tra cui unità swim-up, e un trattamento all inclusive completo. La struttura propone intrattenimento dal vivo, un bar sulla spiaggia, una spa e il programma Bluef!t con attività sportive e una moderna palestra. I pannelli solari vengono utilizzati per riscaldare l'acqua, contribuendo allo sviluppo sostenibile.\r

Il cluster Tui di Zanzibar (nella foto) continua ad espandersi. Con apertura prevista per il 15 dicembre 2025, il Jaz Amalun è un resort a 5 stelle per soli adulti sulla spiaggia di Uroa, con 211 camere, numerose opzioni di ristorazione, due piscine e un centro benessere.\r

All'inizio del 2026 seguirà il Riu Palace Swahili, che aggiungerà oltre 500 camere con un trattamento all inclusive 24 ore su 24. Il resort offrirà tre piscine a sfioro, sette ristoranti, otto bar, un'ampia offerta di intrattenimento e il servizio premium Elite Club. Entrambe le aperture rafforzeranno la posizione dell'isola come una delle destinazioni di lusso in più rapida crescita dell'Africa orientale.\r

\r

","post_title":"Tui Group: grande espansione della catena alberghiera in Africa","post_date":"2025-11-26T14:30:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764167450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502470","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Coral Star è il nome del nuovo concept alberghiero di Od Group che combinerà design, creatività ed esperienze per tutte le età, con l'obiettivo di \"ridefinire\" il turismo familiare . Il primo hotel aprirà a Ibiza nel giugno 2026.\r

La struttura a Ibiza\r

Come riporta Hosteltur, il Coral Star Ibiza, a Cala de Bou, offre due tipologie di alloggio: camere e appartamenti, in modo che ogni famiglia possa trovare il proprio ritmo all'interno del resort. Le camere sono pensate per chi desidera tutti i servizi dell'hotel con un tocco di stile e comfort in più, e alcune opzioni includono un angolo cottura e l'accesso diretto alla piscina. Per chi cerca maggiore indipendenza o soggiorni più lunghi, la struttura offre appartamenti completamente attrezzati con angolo cottura, zona pranzo e soggiorno.\r

\r

In entrambi i casi, Coral star Ibiza coniuga lo stile mediterraneo con il minimalismo nordico-giapponese, con materiali organici, toni luminosi e accenti contemporanei. L'hotel comprende un ristorante a buffet, due bar, un Kids Club per bambini dai 3 ai 12 anni, aree sociali per i ragazzi dai 12 ai 17 anni dove possono ritrovarsi, una piscina per adulti, una piscina per famiglie e uno Splash Park per bambini. Anche gli adulti troveranno spazi pensati per loro, come una palestra e un'area lavoro.\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Hotel per famiglie: il nuovo brand Coral Star ridefinisce l'offerta","post_date":"2025-11-26T14:11:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1764166300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502446","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La rivoluzione nel campo dei boutique hotel di lusso è cominciata. A lanciare la sfida è La Gemma Collection, gruppo alberghiero giovane, indipendente e 100% italiano.\r

\r

Il brand fondato da Massimiliano Cecchi, imprenditore con radici nel real estate mira a trasformare l’hospitality in un linguaggio culturale. L'ascesa del gruppo sfida il lusso standardizzato delle grandi catene con forza visionaria e passione.\r

\r

«Alla base del progetto c’è una visione imprenditoriale che affonda le radici nella nostra storia familiare, nel senso estetico che ci appartiene e in un’idea contemporanea di ospitalità. Non ci interessa costruire semplici hotel, ma dare vita a luoghi capaci di generare emozioni, dove ogni dettaglio è pensato per raccontare il territorio, esprimere bellezza e offrire un lusso identitario, fatto di privacy, attenzione su misura e calore umano. Vogliamo che ogni ospite si senta meglio che a casa» spiega Massimiliano Cecchi, ceo de La Gemma Collection.\r

\r

Successo a Firenze\r

Dopo il successo del primo hotel a Firenze – La Gemma Hotel Firenze, inaugurato nel 2023 e già punto di riferimento nel segmento luxury con 7,1 milioni di euro di fatturato – il 2025 si chiude con una previsione di crescita intorno agli 8 milioni di euro. L’andamento dei principali indicatori conferma la solidità del posizionamento dell’hotel nel proprio mercato di riferimento. L’Adr, pari a circa 600 euro, e la durata media del soggiorno di 2,5 notti evidenziano un mix equilibrato tra ospiti in visita breve e viaggiatori che scelgono di prolungare l’esperienza. La qualità dell’offerta trova ulteriore conferma nel riconoscimento della prima Stella Michelin assegnata per il 2026 al ristorante dell’hotel, Lucas’ restaurant.\r

La distribuzione geografica degli ospiti evidenzia una forte presenza internazionale. Gli Stati Uniti rappresentano il mercato principale con una quota del 46,28%, seguiti dal Regno Unito (5,57%) e dal Canada (3,15%). Si tratta di un mix che conferma la capacità della struttura di attrarre viaggiatori con elevata propensione alla spesa e sensibili alla qualità del servizio.\r

\r

Rilevante anche la componente generazionale: la presenza di Millennials e Gen X è significativa e contribuisce a delineare una domanda orientata a un’idea di lusso contemporaneo, attenta al comfort e alla cura dei dettagli, ma anche alla coerenza con i valori dell’ospitalità più tradizionale. \r

\r

«Il settore del lusso sta vivendo una trasformazione profonda: oggi rileviamo una maggiore selettività, con una clientela che cerca esperienza, valore, autenticità. La nostra risposta è una proposta coerente, che mette l’ospite al centro, lontano da logiche standardizzate» dichiara Laura Stopani, general manager del gruppo.\r

Il piano industriale\r

Il gruppo guarda avanti con un piano di sviluppo ambizioso: sei nuove aperture entro il 2030, per un investimento complessivo superiore a 100 milioni di euro. La prossima apertura sarà a Milano nel 2026, seguita da nuove destinazioni italiane ad alto valore culturale e turistico, tra cui Roma, Venezia , Costiera Amalfitana, lago di Como, Puglia.\r

\r

Ogni struttura, tra 30 e 50 camere, offrirà design tailor-made, cucina identitaria, arte, benessere e percorsi esperienziali che valorizzano il genius loci, incarnando un’idea di lusso contemporaneo fatta di autenticità, bellezza e servizio sartoriale. A differenza di molti player internazionali, La Gemma Collection adotta un modello integrato che prevede gestione diretta e proprietà immobiliare. Una scelta strategica che consente di mantenere il pieno controllo su posizionamento, qualità e valore patrimoniale delle strutture nel lungo periodo. La crescita sarà sostenuta principalmente da capitali propri, con l’eventuale apertura a investitori minoritari e selezionati, senza intaccare la governance familiare. Il progetto punta a raggiungere entro il 2030 un fatturato aggregato superiore a 45 milioni di euro, con un impatto occupazionale stimato in oltre 350 nuovi posti di lavoro.\r

\r

","post_title":"Boutique hotel di lusso: La Gemma Collection lancia la sfida","post_date":"2025-11-26T12:39:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1764160764000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502414","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In un settore che cambia ritmo a grande velocità, BIT 2026 – presentata da Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi – si prepara a mettere in primo piano i fattori che oggi fanno davvero la differenza: la capacità di raccontare i territori, costruire visioni condivise e leggere i cambiamenti profondi della domanda.\r

È un’esigenza che emerge con forza dalla condivisione tra professionisti abilitata dal nuovo Think Tank e, in particolare, dalle voci del suo Advisory Board, dove la riflessione strategica di Paolo Audino, consulente ed esperto dei modelli fieristici e della loro evoluzione, incontra la sensibilità culturale di Paolo Verri, progettista di politiche territoriali e processi partecipativi, delineando un quadro in cui contenuti, narrazione e sistema diventano le vere leve competitive per chi opera nel turismo.\r

Per Audino, «le fiere sono lo specchio del settore che rappresentano. Se il turismo vive una frammentazione crescente della domanda, le manifestazioni devono evolvere per coniugare linguaggi, pubblici e aspettative profondamente diverse. L’epoca delle fiere come puri marketplace lascia spazio a piattaforme che costruiscono conoscenza, anticipano trend e generano relazioni professionali più strutturate». È all’interno di questo movimento che BIT 2026 trova la propria traiettoria: fare della manifestazione un luogo di contenuti concreti, capaci di parlare a una filiera che oggi domanda visione e strumenti più che vetrine.\r

A questa prospettiva fa eco quella di Paolo Verri, che richiama l’urgenza di un turismo fondato sulla cultura, sulla partecipazione e sull’identità dei territori. «Oggi il valore competitivo di una destinazione non si misura più solo in presenze, ma nella qualità dell’esperienza, nella capacità di costruire legami, nel racconto che si offre al visitatore. Le comunità diventano protagoniste e la narrazione non è decorativa, ma strategica: definisce il senso del viaggio e contribuisce alla reputazione internazionale del Paese». Un approccio che BIT porta nel dibattito attraverso i Travel Makers, le arene tematiche e un palinsesto che mette a confronto territori, professionisti e nuove forme di partecipazione.\r

Il punto di contatto tra le due visioni: fare sistema\r

Per Audino, il turismo italiano ha bisogno di un coordinamento che sappia coniugare politiche, servizi, mobilità, qualità urbana e modelli di offerta. Un settore così frammentato richiede maggiore chiarezza di ruoli e la consapevolezza che il turista è, di fatto, un \"residente temporaneo\", influenzato dalle stesse criticità e dagli stessi punti di forza percepiti dai cittadini. Per Verri, il sistema nasce dal dialogo tra territori, istituzioni e operatori, da politiche che valorizzano le comunità locali e da una visione che lega cultura, economia e innovazione.\r

In questo incrocio di prospettive, BIT 2026 propone un modello di manifestazione che interpreta il turismo come ecosistema. Nelle sei arene del Travel Makers Fest, nel lavoro del Think Tank con il suo Advisory Board e last but not least nel percorso espositivo, il focus su narrazione, sostenibilità, autenticità e nuove motivazioni di viaggio riflette una direzione precisa: costruire uno spazio condiviso dove pensiero, competenze e relazioni professionali generino valore reale per l’intera filiera.\r

La manifestazione diventa così un laboratorio in cui territori e operatori trovano un linguaggio comune per leggere il presente e progettare il futuro. Una piattaforma capace di accompagnare la trasformazione del turismo, connettendo strategie, visioni e comunità professionali in un momento in cui la competitività, e quindi le opportunità di sviluppare il business, nasce dalla capacità di integrare contenuti e identità in un sistema innovativo e sostenibile.\r

Appuntamento a Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi.\r

","post_title":"Dalle strategie alle narrazioni dei territori: BIT 2026 anticipa le evoluzioni del turismo","post_date":"2025-11-26T12:28:05+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1764160085000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Oman Convention Bureau insieme al dmc Momento Destination & Events ha ospitato, al Hotel St. Regis di Roma, un gruppo di operatori e media per presentare le ultime novità del settore Mice. Presenti Al Baylasan AL Taei, head of Incentives and Meetings e Mohammed AL Jabri, head of Business Development and Strategic Partnerships del Oman Convention Bureau, Mohamed Trabelsi, amministratore delegato e Angela Ruzzu, sales director di Momento Destination & Events insieme a e Paola Cerri, Oman Convention Bureau.\r

\r

L’incontro è stato l’occasione per illustrare l’evoluzione di un Paese che negli ultimi anni ha investito con decisione in infrastrutture, hospitality e servizi dedicati al settore corporate e eventi. «Possiamo fornire informazioni e supporto in modo rapido ed efficiente -, ha spiegato Paola Cerri, sottolineando come l’Oman stia diventando sempre più competitivo nel panorama Mice del Golfo - Il Sultanato, grande poco più dell’Italia, offre una combinazione rara di autenticità, sicurezza e facilità organizzativa. L’ingresso è semplice, la burocrazia è snella e dalla nascita del Convention Bureau i tempi per l’organizzazione degli eventi si sono ridotti notevolmente».\r

\r

Grande attenzione è rivolta all’accessibilità: dall’Italia, i collegamenti di Oman Air quattro volte la settimana da Fiumicino e cinque volte da Milano Malpensa sono diretti e senza procedure complesse. «La stagione migliore resta quella da ottobre ad aprile, un periodo ideale anche per estensioni naturalistiche e culturali che arricchiscono l’esperienza incentive, anche se oggi vediamo l’allungamento della stagione ai mesi di maggio e settembre», ha evidenziato Cerri.\r

\r

Al Baylasan Al Taei ha ricordato come il governo stia sostenendo con decisione lo sviluppo del settore con nuovi musei, centri congressi, spazi multifunzionali e quartieri culturali con l’obiettivo di offrire location versatili, adatte a eventi corporate, congressuali e incentive. Ci sono alberghi dei grandi brand internazionali nelle località strategiche del Paese, e nel periodo 2026-2028 sono previste molte nuove aperture con strutture congressuali all’avanguardia, mentre nel 2028 aprirà il primo Club Med nel Golfo.\r

\r

La gastronomia, la natura incontaminata – con il mare che si affaccia sia sul Golfo dell’Oman che sul Mare Arabico - il deserto, anche nelle vicinane della capitale Muscat, e l’ampia disponibilità di attività outdoor rendono il Paese una destinazione particolarmente apprezzata dai gruppi italiani.\r

\r

Per il numero d’arrivi l’Italia si colloca al secondo posto dopo la Germania, e ha registrato una crescita del 49,2% l’anno scorso, mentre da gennaio a giugno di quest’anno sono stati 36.771 gli ingressi in aeroporto e 47.153 su navi da crociera. \r

\r

Mohamed Trabelsi ha voluto sottolineare che Momento Destination & Events è l’unico operatore con base in Italia specializzato unicamente nel settore MICE e che l’Oman viene molto apprezzato per la possibilità di realizzare programmi fino a 12 notti “grazie alla grande varietà che offre, dalle città al mare, e dalla montagna al desserto”. E’ in crescita, ha aggiungo, l’interesse del settore corporate, congressuale ed eventi italiano per una destinazione che, grazie a investimenti, visione e professionalità, si sta affermando come uno dei nuovi protagonisti Mice dell’area del Golfo.\r

\r

(Pamela McCourt Francescone)","post_title":"Convention Bureau Oman: focus su nuovi hotel, accessibilità e servizi","post_date":"2025-11-26T10:59:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764154782000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Canada allarga il network transatlantico con l'inserimento di un nuovo collegamento estivo tra Nantes e Montréal, operativo dall'11 giugno 2026. La compagnia effettuerà tre voli diretti settimanali tra le due città, operati il lunedì, il giovedì e il sabato fino al 12 ottobre. Il ritorno Montréal-Nantes sarà assicurato il mercoledì, il venerdì e la domenica, inaugurando un calendario in linea con l'alta stagione turistica estiva su entrambe le sponde dell'Atlantico.\r

\r

Questi voli saranno operati con un velivolo a corridoio singolo dotato di classi Premium ed Economy, «garantendo un'esperienza confortevole sia per i viaggiatori leisure che per quelli d'affari» precisa una nota Air Canada. \r

\r

I viaggiatori francesi, una volta a Montreal, potranno poi proseguire il loro viaggio verso numerose destinazioni in Nord America, Sud America e Caraibi. «Questo rafforzamento della connettività internazionale oltreoceano risponde alle aspettative dei viaggiatori leisure e bt ma anche a quelle delle famiglie e degli amici che desiderano ritrovarsi a Montréal o in altre località del Canada» sottolinea Hervé Bidet, direttore commerciale dell'aeroporto di Nantes Atlantique.\r

\r

L'apertura della rotta Nantes-Montréal rientra in una strategia ambiziosa di Air Canada, che amplia notevolmente la sua offerta internazionale per l'estate 2026. Sono infatti in calendario nuovi voli tra Montréal e Berlino, tra Toronto e Ponta Delgada (Azzorre), Halifax e Bruxelles, ma anche il ritorno del collegamento stagionale Montréal-Tel Aviv.","post_title":"Air Canada: nuova rotta stagionale da Montreal a Nantes per l'estate 2026","post_date":"2025-11-26T10:30:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764153041000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502405","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

C'è il via libera ufficiale del ministero dei trasporti alla delibera del cda Enac sulle linee guida operative per fornire alle compagnie aeree un quadro di riferimento per l’accettazione, in cabina passeggeri, di pet con peso superiore agli attuali limiti, fino a 30 chili.\r

\r

«Far viaggiare in cabina i nostri amici animali, componenti a pieno titolo della famiglia, è diventato realtà, in attuazione dell’art. 9 della Costituzione, nel rispetto del benessere animale e delle nuove esigenze sociali e culturali. Siamo il primo Paese ad adottare un simile approccio che non considera i pet alla stregua di pacchi» ha commentato il presidente Enac Pierluigi Di Palma.\r

\r

Le linee guida, che seguono il documento deliberato lo scorso maggio, recepiscono le esperienze maturate con le prime sperimentazioni che hanno permesso di validare le procedure nel pieno rispetto della sicurezza del volo. A metà settembre, infatti, è stato realizzato da Ita Airways un volo dimostrativo, a cui sono seguite manifestazioni di interesse di varie compagnie aeree, con 2 cani in cabina. \r

\r

Il percorso italiano è stato presentato anche in ambito Icao (International Civil Aviation Organization), nel corso della 42a Assemblea Generale che si è svolta lo scorso settembre, ricevendo attenzione e plausi.\r

\r

All’esito delle sperimentazioni, le prime valutazioni hanno indicato la concreta fattibilità di collocare cani fino a 30 kg nelle configurazioni di cabina comunemente utilizzate nel trasporto aereo di linea, senza compromettere gli standard di sicurezza e di comfort dei passeggeri e dei pet. Con l’introduzione di specifiche misure operative e prescrizioni autorizzative sarà consentita - sui voli commerciali nazionali - la presenza in cabina passeggeri di animali da compagnia di piccola, media e grande taglia, fino a un massimo complessivo di sei unità, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza operativa.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Via libera del Mit alla delibera Enac sul trasporto in cabina dei pet sino a 30 chili","post_date":"2025-11-26T09:36:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764149769000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502402","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Già ben consolidata sul mercato tedesco, Visit Lauderdale ha debuttato per la prima volta in Italia in occasione del Going Square. Situata in Florida, nelle immediate vicinanze di Miami, la destinazione sarò un tassello strategico di arricchimento dell’offerta Going Usa.\r

\r

A 3 km da Miami e 5 da Fort Lauderdale, il suo aeroporto internazionale è tra i principali scali statunitensi, molto utilizzato dalle compagnie low cost. Da qui partono 17 voli giornalieri che quasi ogni ora consentono di raggiungere Orlando - terza città della Florida e sede del Walt Disney World, parco a tema più visitato al mondo -. In alternativa, da Fort Lauderdale si arriva a Orlando in solo tre ore grazie alla Brightline, la linea ferroviaria veloce della Florida, ideale anche per escursioni in giornata.\r

\r

La città, definita anche la “Venezia d’America” grazie ai suoi 480 km di vie d’acqua navigabili, offre esperienze suggestive come il Water Taxi, attivo dalle 10 alle 22 con pass giornalieri o plurigiornalieri. Per un’esperienza più informale ci sono i tipsy cruises, piccoli bar galleggianti con skipper, mentre le gondole permettono di scoprire i canali in un’atmosfera romantica notturna. Fort Lauderdale è’ poi considerata la capitale nautica mondiale. Da segnalare che in Florida per noleggiare molti tipi di imbarcazioni non è richiesta la patente nautica. Al recente Boat Show hanno partecipato cinque cantieri della costa toscana, testimonianza di un rapporto commerciale e culturale in crescita.\r

\r

Tra i punti di forza della destinazione c’è Port Everglades, terzo porto crocieristico degli Stati Uniti e scalo di compagnie come Silversea, Ponant, Ritz-Carlton Yacht Collection e Disney Cruise Line.\r

\r

Fort Lauderdale è anche una rinomata destinazione balneare, con 39 km di spiagge suddivisi in otto aree. La più nota è Fort Lauderdale Beach, sede dei principali hotel internazionali — Hilton, Marriott, Ritz-Carlton — e ricca di locali e ristoranti. Per un’atmosfera più rilassata c’è Lauderdale-by-the-Sea, dal fascino “old Florida”, mentre più a sud Hollywood Beach, considerata tra le spiagge più belle degli Stati Uniti, offre un’alternativa vicina a Miami.\r

\r

Il cuore urbano è Las Olas Boulevard, dall’allure europea, con boutique, ristoranti, bar — dai rooftop agli speakeasy — e un comodo servizio di trolley hop-on/hop-off. Per i cultori dello shopping, il Sawgrass Mills è il più grande mall degli Stati Uniti con oltre 350 negozi. All’esterno si trovano le Colonnades, un’area outlet premium con brand come Gucci e Prada e l’unica boutique Louboutin dedicata esclusivamente alle borse.\r

\r

La vocazione cosmopolita della città emerge anche nella sua cucina fusion, influenzata da una comunità che riunisce oltre 170 nazionalità. Molti ristoranti sono raggiungibili via acqua, anche con la propria imbarcazione. L’offerta ricettiva supera le 500 strutture — dai motel ai boutique hotel fino alle opzioni di lusso — rendendo Fort Lauderdale adatta a ogni tipologia di viaggiatore. A 30 km dalla città si estende una vasta area naturale che comprende l’Everglades Recreation Park, perfetto per airboat tour, kayak, canoe ed escursioni guidate.\r

\r

(Federica De Luca)\r

\r

","post_title":"Visit Lauderdale: nuovo asset strategico per l’offerta Usa firmata Going","post_date":"2025-11-26T09:25:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764149115000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502399","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Disneyland Paris alza il sipario sulla nuova area tematica totalmente immersiva World of Frozen, che aprirò il 29 marzo 2026, ricreando i luoghi e le atmosfere del celebre film. Dal villaggio di Arendelle al Palazzo di Ghiaccio di Elsa, ogni elemento è stato progettato con grande attenzione ai dettagli, accompagnato da musiche iconiche.\r

\r

Elemento centrale dell’esperienza sarà l’attrazione per famiglie Frozen Ever After, un viaggio in barca attraverso le avventure di Anna, Elsa e dei loro amici, arricchito da tecnologie d’avanguardia e Audio- Animatronics di ultima generazione. Gli ospiti potranno inoltre incontrare Anna ed Elsa nel Castello di Arendelle.\r

\r

All'interno dell'area ci saranno due nuove proposte di ristorazione: il ristorante a servizio rapido Nordic Crowns Tavern, ispirato alla cucina nordica e arricchito da decorazioni che raccontano la storia di Arendelle, con menu personalizzabili e dessert “ghiacciati”, e il ristorante con servizio a tavola The Regal View Restaurant & Lounge, situato ad Adventure Way, che accoglierà gli ospiti in un ambiente elegante per colazione, pranzo e cena, con la possibilità di incontrare diverse Principesse Disney in costumi esclusivi.\r

\r

World of Frozen si inserisce nel più ampio piano di espansione di Disney Adventure World (il nuovo nome del Parco Walt Disney Studios), insieme ai mondi dedicati alle franchise Pixar e Marvel e all’imponente Adventure Bay, dove prenderà vita il nuovo spettacolo serale Disney Cascade of Lights, che combinerà fontane, proiezioni e una coreografia unica al mondo con 379 droni.\r

\r

Lungo Adventure Way, gli ospiti troveranno inoltre un’altra nuova attrazione Rapunzel Tangled Spin, esperienze gourmet e giardini tematici. Guardando al futuro, sono già in fase di sviluppo nuove esperienze, tra cui un’attrazione ispirata a Up e un’intera area dedicata a Il Re Leone, che arricchiranno ulteriormente il piano di espansione di Disney Adventure World.\r

\r

","post_title":"Disneyland Paris: conto alla rovescia per il debutto del World of Frozen","post_date":"2025-11-26T09:05:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764147940000]}]}}