Ad Hnh la gestione del 5 stelle alla Cavallerizza Reale di Torino. Il brand sarà Radisson Collection Hnh Hospitality si aggiudica la gestione del 5 stelle che sorgerà dalla riqualificazione di una porzione della Cavallerizza Reale di Torino, immobile storico dichiarato patrimonio mondiale dell’Unesco. La novità è frutto di un accordo che il gruppo mestrino ha siglato con Cdp Real Asset sgr, proprietaria dell’edificio tramite il fondo Investimenti per la Valorizzazione. Dalla conversione della complesso, per un investimento totale di circa 35 milioni di euro condotto dalla stessa Cdp, nascerà un hotel da 130 camere, la cui apertura è prevista nel 2028. L’albergo porterà il marchio Radisson Collection. La progettazione è stata affidata allo studio Genius Loci Architettura di Firenze: l’intervento seguirà una progettualità caratterizzata da un approccio innovativo nel pieno rispetto dell’esistente e della storicità dei luoghi e sarà improntata ai principi della sostenibilità e del risparmio energetico. In particolare, verrà realizzato un unico impianto di geotermia che servirà tutte le porzioni del complesso. L’interior design, di competenza di Hnh, è invece affidato allo studio Marco Piva di Milano. “Torino dimostra ancora una volta come la cultura rappresenti un formidabile volano di rigenerazione urbana – afferma Giancarlo Scotti, direttore immobiliare di Cdp e amministratore delegato di Cdp Real Asset sgr –. La trasformazione della nostra porzione della Cavallerizza Reale in struttura ricettiva, oltre ad arricchire l’offerta alberghiera di pregio della città rafforzandone il ruolo di meta di riferimento per il turismo, è complementare all’intera iniziativa di riqualificazione del complesso che stiamo promuovendo con il comune di Torino, fondazione Compagnia di San Paolo, università degli Studi di Torino e Polo delle Arti, con l’obiettivo di restituire alla popolazione un distretto culturale di grande valore per il territorio”. “Siamo entusiasti di essere parte di questo progetto di grande prestigio, che combina la nostra esperienza nell’ospitalità di alta gamma con un immobile storico di inestimabile valore culturale come l’ex Cavallerizza Reale – aggiunge il ceo di Hnh, Luca Boccato -. La gestione della nuova struttura sotto il marchio Radisson Collection rappresenta per noi un’importante opportunità di consolidare la nostra presenza nel segmento luxury e di contribuire alla valorizzazione di Torino come destinazione turistica di eccellenza”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483525 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Importante novità b2b per il gruppo Accor, che lancia Travel Pros Leisure Groups Online: una piattaforma innovativa pensata per i professionisti del settore leisure. Progettata per semplificare e ottimizzare le prenotazioni b2b, questa soluzione offre accesso a oltre 2 mila hotel in 75 Paesi differenti, includendo marchi e categorie che spaziano dal lusso all’economico. Il sistema supporta sia le prenotazioni istantanee sia i processi Rfp, con oltre 1.300 hotel disponibili per la prenotazione istantanea e più di 700 accessibili per Rrp con conferma da parte dell'hotel entro 24 ore. Per le prenotazioni istantanee di gruppo, la piattaforma utilizza la più recente tecnologia Api, in modo da facilitare la disponibilità in tempo reale degli hotel in base a ciascun tipo di camera. “Il 2024 è stato un anno cruciale per il turismo globale e i viaggi di gruppo continueranno a rappresentare una priorità per Accor nel 2025, soprattutto in Europa, Stati Uniti e nella regione Asia-Pacifico, trainata dall’aumento della domanda in mercati come Cina, India e Giappone - spiega Sophie Hulgard, chief sales officer di Accor -. Questo segmento dinamico è in piena espansione. E sfruttare la tecnologia per semplificare le prenotazioni significa ispirare e facilitare i viaggi. Con il rilancio della piattaforma Leisure Groups Online, Accor riaffermiamo l'importanza della collaborazione con i professionisti di settore per alimentare la crescita del turismo leisure". [post_title] => Accor a tutto trade: online la nuova piattaforma di prenotazione b2b per i gruppi [post_date] => 2025-01-29T15:21:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738164114000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483517 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande la soddisfazione in casa Valtur per il completamento del processo di riposizionamento a 5 stelle del Cervinia Cristallo Ski Resort. La novità è frutto di un costante percorso di miglioramento durato tre stagioni. Per centrare questo risultato, il brand ha infatti messo a punto un ingente piano di investimento su diversi fronti, a partire dal lavoro di restyling su diverse aree del resort. Un'altra parte rilevante delle risorse economiche e progettuali è stata inoltre destinata al servizio e al personale. Mantenendo il focus sull’investimento, in evidenza anche l’attento lavoro di riposizionamento strategico sulla destinazione e della destinazione. “Con grande soddisfazione andiamo a comunicare l’importante risultato della qualifica 5 stelle ottenuta da tutto il nostro resort - sottolinea il presidente del gruppo Nicolaus, Roberto Pagliara -. Quando abbiamo dato il via al percorso di riqualificazione la struttura era interamente 4 stelle e in funzione della riapertura abbiamo effettuato l’upgrade del blocco centrale. L’obiettivo del piano di sviluppo era l’uniformità di standard, coerente con il nostro format e con l’impostazione del servizio. Siamo davvero molto contenti di aver portato a termine nei termini prefissati il percorso. Ci teniamo a sottolinearlo perché è importante e i numeri che stiamo registrando sono la migliore testimonianza della sua progressione costante”. A partire dalle presenze che, pari periodo, segnano un +26% su un inverno già ottimo come il 2023/2024. Ancora più significativo è poi l’incremento di ben il 60% del ricavo totale, che testimonia come l’innalzamento qualitativo faccia crescere la redditività e invogli gli ospiti a fruire sempre di più dei servizi. Molto interessante anche uno spaccato sui mercati stranieri: se, infatti, la chiusura della stagione Winter 2023/24 ha visto ben 89 nazionalità presenti nel resort, la stagione 2024/25 conta già 70 nazionalità. Nello specifico, interessanti i trend di presenza di Israele +1.100%, Olanda +300%, Usa +112% e Francia +56%. “Archiviamo questa prima parte della stagione con risultati superiori alle attese e con un ottimo feedback anche da parte della distribuzione che ci conferma ogni giorno come l’innalzamento della proposta in chiave upper upscale e l’uniformazione dello standard siano un’efficace leva di vendita - conclude Pagliara -. Il nostro Valtur Cervinia continua a essere la miglior presentazione di un ambizioso progetto, che vede il marchio Valtur diventare punto di riferimento per la proposta di un’offerta di ospitalità attenta, e decisamente lifestyle”. [post_title] => Il Valtur Cervinia Cristallo completa il percorso di posizionamento a 5 stelle [post_date] => 2025-01-29T15:15:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738163749000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483505 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hnh Hospitality si aggiudica la gestione del 5 stelle che sorgerà dalla riqualificazione di una porzione della Cavallerizza Reale di Torino, immobile storico dichiarato patrimonio mondiale dell’Unesco. La novità è frutto di un accordo che il gruppo mestrino ha siglato con Cdp Real Asset sgr, proprietaria dell'edificio tramite il fondo Investimenti per la Valorizzazione. Dalla conversione della complesso, per un investimento totale di circa 35 milioni di euro condotto dalla stessa Cdp, nascerà un hotel da 130 camere, la cui apertura è prevista nel 2028. L'albergo porterà il marchio Radisson Collection. La progettazione è stata affidata allo studio Genius Loci Architettura di Firenze: l’intervento seguirà una progettualità caratterizzata da un approccio innovativo nel pieno rispetto dell’esistente e della storicità dei luoghi e sarà improntata ai principi della sostenibilità e del risparmio energetico. In particolare, verrà realizzato un unico impianto di geotermia che servirà tutte le porzioni del complesso. L’interior design, di competenza di Hnh, è invece affidato allo studio Marco Piva di Milano. “Torino dimostra ancora una volta come la cultura rappresenti un formidabile volano di rigenerazione urbana – afferma Giancarlo Scotti, direttore immobiliare di Cdp e amministratore delegato di Cdp Real Asset sgr –. La trasformazione della nostra porzione della Cavallerizza Reale in struttura ricettiva, oltre ad arricchire l’offerta alberghiera di pregio della città rafforzandone il ruolo di meta di riferimento per il turismo, è complementare all’intera iniziativa di riqualificazione del complesso che stiamo promuovendo con il comune di Torino, fondazione Compagnia di San Paolo, università degli Studi di Torino e Polo delle Arti, con l’obiettivo di restituire alla popolazione un distretto culturale di grande valore per il territorio”. "Siamo entusiasti di essere parte di questo progetto di grande prestigio, che combina la nostra esperienza nell'ospitalità di alta gamma con un immobile storico di inestimabile valore culturale come l'ex Cavallerizza Reale - aggiunge il ceo di Hnh, Luca Boccato -. La gestione della nuova struttura sotto il marchio Radisson Collection rappresenta per noi un'importante opportunità di consolidare la nostra presenza nel segmento luxury e di contribuire alla valorizzazione di Torino come destinazione turistica di eccellenza". [post_title] => Ad Hnh la gestione del 5 stelle alla Cavallerizza Reale di Torino. Il brand sarà Radisson Collection [post_date] => 2025-01-29T13:40:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738158025000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483455 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483456" align="alignleft" width="250"] Davide Galleri[/caption] Disponibilità dei tour in tempo reale, contenuti originali e personalizzati, nonché allineamento dei costi. Sono alcuni dei vantaggi della partnership con la piattaforma Adalte, raccontati dal product planning manager Nord America dei Grandi Viaggi, Cesare Ferrari: “Ci siamo affidati a loro l’anno scorso e, dopo un primo periodo di osservazione, abbiamo iniziato ad avvalerci della piattaforma per i preventivi. Avere un accesso immediato alla disponibilità dei tour in tempo reale è senza dubbio un enorme vantaggio, che si unisce all’importanza dei testi originali del fornitore, solitamente ben tradotti in italiano, con la possibilità però di personalizzarli, eliminando le frasi superflue o, al contrario, aggiungendone di necessarie. Riteniamo che Adalte sia un partner di fiducia oramai imprescindibile, con il quale possiamo implementare le nostre proposte, allineando perfettamente i nostri costi con quelli del fornitore”. “I Grandi Viaggi è un brand storico, patrimonio del nostro turismo - aggiunge il ceo di Adalte, Davide Galleri -. Per noi è un privilegio poter lavorare con loro, attraverso il nostro collegamento diretto con la piattaforma di prenotazione dei colleghi di Eminds. La nostra forza è quella di poter contare sulla collaborazione con i migliori tour operator e, soprattutto, con i loro team di esperti che, come Cesare, in alcune circostanze conoscono i prodotti e le destinazioni persino meglio delle stesse dmc. I loro consigli, il loro supporto professionale e le loro segnalazioni nel tempo ci sono servite per migliorarci ed evolverci”. [post_title] => I Grandi Viaggi - Adalte: una partnership di successo [post_date] => 2025-01-29T10:40:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738147225000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483382 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue l’offerta di viaggi a tema di Grimaldi Lines tour operator con la formula hotel on board o nave più hotel, sulla rotta Civitavecchia Barcellona e viceversa. Torna quindi la Pasqua a Barcellona (dal 18 al 23 aprile). Sono inoltre già confermati: le letture di qualità di una Nave di Libri per Barcellona (dal 5 al 10 aprile), Ballando verso Barcellona (dal 31 maggio al 3 giugno), con la direzione artistica di Simone Di Pasquale e Sara Di Varia, nonché Grimaldi Dance Fit Cruise (dal 14 al 17 giugno) con lezioni di fitness nel sole del Mediterraneo. La compagnia punta anche sui pacchetti che combinano il viaggio in nave con il soggiorno e le escursioni a terra, programmati sempre da Grimaldi Lines Tour Operator. Per chi ama la cultura classica e la mitologia greca, la scelta perfetta è Corfù, dove vengono proposti pacchetti di sei giorni, sfruttando la partenza straordinaria di Pasqua dal porto di Brindisi. Chi desidera raggiungere le due grandi capitali del Sud Italia potrà poi scegliere tra Napoli (con partenza da Palermo) e Palermo (con partenza da Napoli), dove sono disponibili pacchetti sempre in formula nave più soggiorno, anche questi comprensivi di escursioni guidate. La Sardegna più vera e fuori stagione può essere esplorata con quattro diverse proposte: due ad Alghero e dintorni (partenza dal porto di Civitavecchia) e due a Cagliari (partenza dal porto di Napoli), con l’occasione di scoprire il meglio dell’isola, come il centro storico di Cagliari e il mare di Villasimius, oppure a nord il parco dell’Asinara e le spiagge e il castello di Castelsardo. [post_title] => Le proposte Grimaldi Lines to: dai viaggi a tema ai pacchetti nave più soggiorno a terra [post_date] => 2025-01-29T09:31:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738143092000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483401 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Era il 2016 quando il gruppo Marriott siglò il deal del secolo nel mondo dell'hotellerie acquisendo i competitor di Starwood per 13,6 miliardi di euro. Nacque in quel modo la compagnia alberghiera più grande al mondo, allora dotata di un portfolio di oltre 5.700 strutture e 1,1 milioni di camere distribuite in 110 Paesi. Un'offerta destinata in seguito a crescere ancora. Il gruppo Starwood includeva marchi storici dell'ospitalità internazionale, tra cui quella Luxury Collection creata per valorizzare le proprietà della Ciga: la più famosa realtà dell’hotellerie di lusso italiana era infatti confluita nel 1995 in Sheraton, a sua volta acquisito tre anni dopo dalla stessa Starwood. Ora però il marchio creato dall'hotelier visionario Barry Sternlicht circa 30 anni fa sembra destinato a riprendere vita. Con Sternlicht ancora alla guida della compagnia. Alcuni rappresentanti della compagnia di investimento Starwood Capital Group avrebbero infatti confermato a Hotel Investment Today l'intenzione di ribrandizzare il proprio gruppo alberghiero Sh Hotels & Resorts il prossimo febbraio. E Sternlicht è l'attuale presidente di Sh. La nuova Starwood Hotels avrà ovviamente una dimensione nettamente più ridotta di quella originaria: un totale di una quarantina di alberghi tra strutture già operative e in pipeline, suddivisi nei quattro brand 1 Hotels, Baccarat, Treehouse e Sh Collection. Tra le prossime new entry in programma si segnalano gli 1 Hotels di Austin e Seattle, negli Usa, nonché sull'isola di Creta. Alcuni Treehouse sono inoltre previsti a Miami e a Manchester, in Inghilterra. Mentre nuovi Baccarat sono previsti a Dubai, alle Maldive e a Roma. Tutti e tre i marchi hanno infine in calendario delle inaugurazioni nella saudita Riyadh. [post_title] => A otto anni dalla fusione del secolo con Marriott, rinasce il brand Starwood [post_date] => 2025-01-28T15:17:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738077446000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483314 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' pensata per rispondere in modo ancora più mirato alle esigenze delle agenzie di viaggio e degli hotel partner la nuova versione della piattaforma b2b che Ixpira si appresta a lanciare a breve. Tra le novità più importanti, il voucher Qr code che rappresenta una soluzione digitale all’avanguardia per la conferma delle prenotazioni, eliminando la necessità di documentazione cartacea. Inoltre, il sito sarà arricchito da immagini in alta definizione, mappe interattive e recensioni certificate, per migliorare l’interazione con l’utente e ottimizzarne l’esperienza. Prevista anche un'implementazione di ulteriore funzionalità: a partire da metà febbraio sarà tra l'altro inserito un chatbot avanzato, che permetterà di dare assistenza e di rispondere in tempo reale alle richieste dei clienti. Questo strumento, che offrirà supporto personalizzato 24/7, sarà integrato successivamente anche su WhatsApp, permettendo una comunicazione e un’assistenza ancora più diretta e tempestiva. La versione definitiva del sito includerà pure una sezione dedicata allo storytelling dell’azienda, per raccontare alle agenzie di viaggi partner mission, vision e obiettivi che la guidano. Inoltre, i partner avranno l’opportunità di visualizzare in anteprima le offerte speciali, in modo da essere sempre un passo avanti. "Solo innovando continuamente possiamo rimanere all’avanguardia in un settore in costante evoluzione - sottolinea Guy Luongo, ceo di Ixpira -. Il 2025 rappresenta un anno di trasformazione e crescita. Siamo pronti a sfruttare ogni sfida come un’opportunità per creare valore per i nostri clienti e fornitori". [post_title] => In arrivo una nuova versione della piattaforma Ixpira ancora più smart [post_date] => 2025-01-28T09:42:45+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738057365000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483308 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483309" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio dello YellowSquare di Firenze. Credits Iuri Niccolai[/caption] Obiettivo, investire 200 milioni di euro per acquisire, sviluppare e operare nuove strutture in Italia e nelle principali città del Sud Europa per arrivare a 5 mila posti letto in gestione. Al via una nuova partnership strategica tra l'operatore private equity Invel Real Estate e la compagnia di ospitalità ibrida YellowSquare, già attiva a Roma, Milano e Firenze. L’operazione prevede la creazione di un nuovo veicolo di investimento partecipato al 100% da Invel, che si occuperà di acquisire e sviluppare asset tra Italia, Spagna, Grecia e Portogallo. per trasformarli in nuove strutture gestite da YellowSquare. Contestualmente, Invel sottoscriverà un aumento di capitale in YellowSquare, diventando uno dei soci di riferimento della società. Il closing dell’operazione è previsto alla fine del primo trimestre del 2025. YellowSquare ha chiuso il 2023 con più di 100 mila ospiti e ricavi complessivi per 14,4 milioni di euro, con un aumento del 37% rispetto al 2022, confermando un trend di continua crescita. «L’accordo con YellowSquare nasce per soddisfare una domanda sempre più forte di soluzioni ibride per il mercato hospitality nelle principali destinazioni turistiche del mercato sudeuropeo - spiega Gabriele Magotti, chief investment officer di Invel -. Questa joint venture rappresenta una pietra miliare nella nostra strategia di investimento nel settore hospitality, mirata a identificare e sviluppare asset capaci di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più internazionale e orientata all’esperienzialità. La partnership ci consente inoltre di unire il know-how operativo distintivo di YellowSquare con le nostre competenze nello sviluppo e nella valorizzazione immobiliare, ponendo le basi per una piattaforma di riferimento nel mercato del Sud Europa. Siamo entusiasti di intraprendere questo percorso insieme al team di YellowSquare, con cui condividiamo visione strategica e valori fondamentali». «L'espansione di YellowSquare è un'evoluzione necessaria per creare una rete di square, piazze moderne. Con Invel abbiamo trovato un partner strategico ideale che condivide con noi obiettivi e valori - aggiunge Fabio Coppola, co-fondatore e chief visionary officer di YellowSquare -. Il nostro obiettivo è da sempre quello di creare connessioni autentiche tra viaggiatori e comunità locali, trasformando ogni struttura in un vero e proprio punto di incontro, una piazza dove le persone possano condividere esperienze, lavorare, divertirsi e sentirsi parte di una community globale. Con questa partnership potremo espandere la nostra rete, portando il nostro modello di hybrid hospitality in nuove città e creando nuovi spazi per tutti coloro che cercano un’esperienza di viaggio che vada oltre il semplice pernottamento». In Italia le prossime aperture, che saranno annunciate nei prossimi mesi, sono previste a Torino, Venezia e Bologna, contribuendo a rafforzare ulteriormente la presenza del brand YellowSquare anche sul territorio nazionale. Invel vanta un’esperienza significativa in ambito hospitality, gestendo, grazie alla sua piattaforma operativa verticalmente integrata specializzata in progetti residenziali e luxury hospitality oltre 2 mila chiavi nell'area mediterranea. [post_title] => Invel investe nell'operatore di ospitalità ibrida YellowSquare. Focus espansione in Sud Europa [post_date] => 2025-01-28T09:12:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738055520000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483275 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I tre comuni liguri di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi (IM), vincitori nel 2022 del “Bando Borghi” del PNRR, uniscono le forze sotto il nuovo marchio Borghi di Ponente – Vie di pietra che abbracciano il mare, ed affidano alla Open Mind Consulting di Torino la comunicazione del progetto, finalizzato alla rigenerazione e al rebranding del patrimonio culturale, religioso e rurale del golfo dianese, e del retroterra di questo angolo di Liguria. Il Comune di Cervo, capofila della candidatura, prontamente affiancato da Diano Arentino e Villa Faraldi, ha saputo farsi trovare pronto per questa importante opportunità di valorizzazione del territorio e dell’economia locale che passa, inevitabilmente, anche dalla comunicazione e dal re-branding turistico. Gli interventi resi possibili dai finanziamenti del PNRR, più concretamente, puntano a promuovere forme di turismo sostenibile e lento, capaci di favorire un processo di destagionalizzazione e posizionare il territorio sul circuito internazionale, e a renderlo punto di riferimento per le attività culturali, dalla programmazione di eventi, alle produzioni innovative, dalla crescita dei talenti e delle imprese culturali, alla promozione di percorsi storici e naturalistici. «Quello che ci aspettiamo – commenta il Sindaco di Cervo, Comune capofila, Lina Cha – è che i Borghi possano tornare ad essere luoghi vivi e vissuti, promuovendo un ecosistema diffuso capace di offrire opportunità culturali, lavorative, di intrattenimento, sportive e naturalistiche che attirino target anche molto diversi tra loro: professionisti che lavorano in remoto; studenti che cercano un contatto con un clima culturale vitale; imprese per attività formative da svolgersi su questo territorio; turisti in cerca di storia, cultura e natura. Vogliamo creare uno spazio di inclusione ed apertura, dove la cultura, la natura e la bellezza costruiscono e saldano le relazioni, attirano persone, da vicino e da lontano, ad un ritmo che contrasta con quello frenetico delle città e dei grandi eventi». Nasce così, su suggerimento dell’agenzia di comunicazione torinese Open Mind Consulting srl, a cui le attività di ufficio stampa, pubbliche relazioni e social media management sono state affidate, “Borghi di Ponente – Vie di pietra che abbracciano il mare”, un brand che intende raccontare le specificità dei tre comuni della provincia di Imperia. «Il Ponente ligure, storica destinazione turistica balneare, ha finalmente la possibilità di raccontarsi sotto una nuova luce e nuove linee guida – commenta Angela Marini, CEO di Open Mind Consulting – intendiamo innanzitutto ribadire una volta di più l’inestricabile il rapporto di codipendenza tra la fascia costiera e il suo retroterra, che possono fare sistema oggi, nell’epoca in cui il turismo è il motore trainante dell’economia locale, come hanno già fatto durante tutta la loro storia di intrecci e scambi mercantili. Vogliamo quindi spostare il punto di vista dal mare all’entroterra, dal blu al verde degli olivi e al rosso della terra, concentrandoci sui suoi frutti sia in senso stretto, per le eccellenze enogastronomiche, che in senso lato, per quanto riguarda le manifestazioni culturali, artistiche, musicali e architettoniche che si esprimono nei borghi di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi». [post_title] => Borghi del Ponente, a Open Mind Consulting la comunicazione di un nuovo progetto [post_date] => 2025-01-27T13:18:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737983905000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "hnh la gestione del 5 stelle alla cavallerizza reale torino sara marchiato radisson collection" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":103,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1518,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483525","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Importante novità b2b per il gruppo Accor, che lancia Travel Pros Leisure Groups Online: una piattaforma innovativa pensata per i professionisti del settore leisure. Progettata per semplificare e ottimizzare le prenotazioni b2b, questa soluzione offre accesso a oltre 2 mila hotel in 75 Paesi differenti, includendo marchi e categorie che spaziano dal lusso all’economico. Il sistema supporta sia le prenotazioni istantanee sia i processi Rfp, con oltre 1.300 hotel disponibili per la prenotazione istantanea e più di 700 accessibili per Rrp con conferma da parte dell'hotel entro 24 ore. Per le prenotazioni istantanee di gruppo, la piattaforma utilizza la più recente tecnologia Api, in modo da facilitare la disponibilità in tempo reale degli hotel in base a ciascun tipo di camera.\r

\r

“Il 2024 è stato un anno cruciale per il turismo globale e i viaggi di gruppo continueranno a rappresentare una priorità per Accor nel 2025, soprattutto in Europa, Stati Uniti e nella regione Asia-Pacifico, trainata dall’aumento della domanda in mercati come Cina, India e Giappone - spiega Sophie Hulgard, chief sales officer di Accor -. Questo segmento dinamico è in piena espansione. E sfruttare la tecnologia per semplificare le prenotazioni significa ispirare e facilitare i viaggi. Con il rilancio della piattaforma Leisure Groups Online, Accor riaffermiamo l'importanza della collaborazione con i professionisti di settore per alimentare la crescita del turismo leisure\".","post_title":"Accor a tutto trade: online la nuova piattaforma di prenotazione b2b per i gruppi","post_date":"2025-01-29T15:21:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738164114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483517","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande la soddisfazione in casa Valtur per il completamento del processo di riposizionamento a 5 stelle del Cervinia Cristallo Ski Resort. La novità è frutto di un costante percorso di miglioramento durato tre stagioni. Per centrare questo risultato, il brand ha infatti messo a punto un ingente piano di investimento su diversi fronti, a partire dal lavoro di restyling su diverse aree del resort. Un'altra parte rilevante delle risorse economiche e progettuali è stata inoltre destinata al servizio e al personale. Mantenendo il focus sull’investimento, in evidenza anche l’attento lavoro di riposizionamento strategico sulla destinazione e della destinazione.\r

\r

“Con grande soddisfazione andiamo a comunicare l’importante risultato della qualifica 5 stelle ottenuta da tutto il nostro resort - sottolinea il presidente del gruppo Nicolaus, Roberto Pagliara -. Quando abbiamo dato il via al percorso di riqualificazione la struttura era interamente 4 stelle e in funzione della riapertura abbiamo effettuato l’upgrade del blocco centrale. L’obiettivo del piano di sviluppo era l’uniformità di standard, coerente con il nostro format e con l’impostazione del servizio. Siamo davvero molto contenti di aver portato a termine nei termini prefissati il percorso. Ci teniamo a sottolinearlo perché è importante e i numeri che stiamo registrando sono la migliore testimonianza della sua progressione costante”.\r

\r

A partire dalle presenze che, pari periodo, segnano un +26% su un inverno già ottimo come il 2023/2024. Ancora più significativo è poi l’incremento di ben il 60% del ricavo totale, che testimonia come l’innalzamento qualitativo faccia crescere la redditività e invogli gli ospiti a fruire sempre di più dei servizi. Molto interessante anche uno spaccato sui mercati stranieri: se, infatti, la chiusura della stagione Winter 2023/24 ha visto ben 89 nazionalità presenti nel resort, la stagione 2024/25 conta già 70 nazionalità. Nello specifico, interessanti i trend di presenza di Israele +1.100%, Olanda +300%, Usa +112% e Francia +56%.\r

\r

“Archiviamo questa prima parte della stagione con risultati superiori alle attese e con un ottimo feedback anche da parte della distribuzione che ci conferma ogni giorno come l’innalzamento della proposta in chiave upper upscale e l’uniformazione dello standard siano un’efficace leva di vendita - conclude Pagliara -. Il nostro Valtur Cervinia continua a essere la miglior presentazione di un ambizioso progetto, che vede il marchio Valtur diventare punto di riferimento per la proposta di un’offerta di ospitalità attenta, e decisamente lifestyle”.","post_title":"Il Valtur Cervinia Cristallo completa il percorso di posizionamento a 5 stelle","post_date":"2025-01-29T15:15:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738163749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483505","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hnh Hospitality si aggiudica la gestione del 5 stelle che sorgerà dalla riqualificazione di una porzione della Cavallerizza Reale di Torino, immobile storico dichiarato patrimonio mondiale dell’Unesco. La novità è frutto di un accordo che il gruppo mestrino ha siglato con Cdp Real Asset sgr, proprietaria dell'edificio tramite il fondo Investimenti per la Valorizzazione. Dalla conversione della complesso, per un investimento totale di circa 35 milioni di euro condotto dalla stessa Cdp, nascerà un hotel da 130 camere, la cui apertura è prevista nel 2028. L'albergo porterà il marchio Radisson Collection. \r

\r

La progettazione è stata affidata allo studio Genius Loci Architettura di Firenze: l’intervento seguirà una progettualità caratterizzata da un approccio innovativo nel pieno rispetto dell’esistente e della storicità dei luoghi e sarà improntata ai principi della sostenibilità e del risparmio energetico. In particolare, verrà realizzato un unico impianto di geotermia che servirà tutte le porzioni del complesso. L’interior design, di competenza di Hnh, è invece affidato allo studio Marco Piva di Milano.\r

\r

“Torino dimostra ancora una volta come la cultura rappresenti un formidabile volano di rigenerazione urbana – afferma Giancarlo Scotti, direttore immobiliare di Cdp e amministratore delegato di Cdp Real Asset sgr –. La trasformazione della nostra porzione della Cavallerizza Reale in struttura ricettiva, oltre ad arricchire l’offerta alberghiera di pregio della città rafforzandone il ruolo di meta di riferimento per il turismo, è complementare all’intera iniziativa di riqualificazione del complesso che stiamo promuovendo con il comune di Torino, fondazione Compagnia di San Paolo, università degli Studi di Torino e Polo delle Arti, con l’obiettivo di restituire alla popolazione un distretto culturale di grande valore per il territorio”.\r

\r

\"Siamo entusiasti di essere parte di questo progetto di grande prestigio, che combina la nostra esperienza nell'ospitalità di alta gamma con un immobile storico di inestimabile valore culturale come l'ex Cavallerizza Reale - aggiunge il ceo di Hnh, Luca Boccato -. La gestione della nuova struttura sotto il marchio Radisson Collection rappresenta per noi un'importante opportunità di consolidare la nostra presenza nel segmento luxury e di contribuire alla valorizzazione di Torino come destinazione turistica di eccellenza\".","post_title":"Ad Hnh la gestione del 5 stelle alla Cavallerizza Reale di Torino. Il brand sarà Radisson Collection","post_date":"2025-01-29T13:40:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738158025000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483456\" align=\"alignleft\" width=\"250\"] Davide Galleri[/caption]\r

\r

Disponibilità dei tour in tempo reale, contenuti originali e personalizzati, nonché allineamento dei costi. Sono alcuni dei vantaggi della partnership con la piattaforma Adalte, raccontati dal product planning manager Nord America dei Grandi Viaggi, Cesare Ferrari: “Ci siamo affidati a loro l’anno scorso e, dopo un primo periodo di osservazione, abbiamo iniziato ad avvalerci della piattaforma per i preventivi. Avere un accesso immediato alla disponibilità dei tour in tempo reale è senza dubbio un enorme vantaggio, che si unisce all’importanza dei testi originali del fornitore, solitamente ben tradotti in italiano, con la possibilità però di personalizzarli, eliminando le frasi superflue o, al contrario, aggiungendone di necessarie. Riteniamo che Adalte sia un partner di fiducia oramai imprescindibile, con il quale possiamo implementare le nostre proposte, allineando perfettamente i nostri costi con quelli del fornitore”.\r

\r

“I Grandi Viaggi è un brand storico, patrimonio del nostro turismo - aggiunge il ceo di Adalte, Davide Galleri -. Per noi è un privilegio poter lavorare con loro, attraverso il nostro collegamento diretto con la piattaforma di prenotazione dei colleghi di Eminds. La nostra forza è quella di poter contare sulla collaborazione con i migliori tour operator e, soprattutto, con i loro team di esperti che, come Cesare, in alcune circostanze conoscono i prodotti e le destinazioni persino meglio delle stesse dmc. I loro consigli, il loro supporto professionale e le loro segnalazioni nel tempo ci sono servite per migliorarci ed evolverci”.","post_title":"I Grandi Viaggi - Adalte: una partnership di successo","post_date":"2025-01-29T10:40:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738147225000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483382","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue l’offerta di viaggi a tema di Grimaldi Lines tour operator con la formula hotel on board o nave più hotel, sulla rotta Civitavecchia Barcellona e viceversa. Torna quindi la Pasqua a Barcellona (dal 18 al 23 aprile). Sono inoltre già confermati: le letture di qualità di una Nave di Libri per Barcellona (dal 5 al 10 aprile), Ballando verso Barcellona (dal 31 maggio al 3 giugno), con la direzione artistica di Simone Di Pasquale e Sara Di Varia, nonché Grimaldi Dance Fit Cruise (dal 14 al 17 giugno) con lezioni di fitness nel sole del Mediterraneo.\r

\r

La compagnia punta anche sui pacchetti che combinano il viaggio in nave con il soggiorno e le escursioni a terra, programmati sempre da Grimaldi Lines Tour Operator. Per chi ama la cultura classica e la mitologia greca, la scelta perfetta è Corfù, dove vengono proposti pacchetti di sei giorni, sfruttando la partenza straordinaria di Pasqua dal porto di Brindisi.\r

\r

Chi desidera raggiungere le due grandi capitali del Sud Italia potrà poi scegliere tra Napoli (con partenza da Palermo) e Palermo (con partenza da Napoli), dove sono disponibili pacchetti sempre in formula nave più soggiorno, anche questi comprensivi di escursioni guidate. La Sardegna più vera e fuori stagione può essere esplorata con quattro diverse proposte: due ad Alghero e dintorni (partenza dal porto di Civitavecchia) e due a Cagliari (partenza dal porto di Napoli), con l’occasione di scoprire il meglio dell’isola, come il centro storico di Cagliari e il mare di Villasimius, oppure a nord il parco dell’Asinara e le spiagge e il castello di Castelsardo.","post_title":"Le proposte Grimaldi Lines to: dai viaggi a tema ai pacchetti nave più soggiorno a terra","post_date":"2025-01-29T09:31:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738143092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483401","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Era il 2016 quando il gruppo Marriott siglò il deal del secolo nel mondo dell'hotellerie acquisendo i competitor di Starwood per 13,6 miliardi di euro. Nacque in quel modo la compagnia alberghiera più grande al mondo, allora dotata di un portfolio di oltre 5.700 strutture e 1,1 milioni di camere distribuite in 110 Paesi. Un'offerta destinata in seguito a crescere ancora. Il gruppo Starwood includeva marchi storici dell'ospitalità internazionale, tra cui quella Luxury Collection creata per valorizzare le proprietà della Ciga: la più famosa realtà dell’hotellerie di lusso italiana era infatti confluita nel 1995 in Sheraton, a sua volta acquisito tre anni dopo dalla stessa Starwood.\r

\r

Ora però il marchio creato dall'hotelier visionario Barry Sternlicht circa 30 anni fa sembra destinato a riprendere vita. Con Sternlicht ancora alla guida della compagnia. Alcuni rappresentanti della compagnia di investimento Starwood Capital Group avrebbero infatti confermato a Hotel Investment Today l'intenzione di ribrandizzare il proprio gruppo alberghiero Sh Hotels & Resorts il prossimo febbraio. E Sternlicht è l'attuale presidente di Sh.\r

\r

La nuova Starwood Hotels avrà ovviamente una dimensione nettamente più ridotta di quella originaria: un totale di una quarantina di alberghi tra strutture già operative e in pipeline, suddivisi nei quattro brand 1 Hotels, Baccarat, Treehouse e Sh Collection. Tra le prossime new entry in programma si segnalano gli 1 Hotels di Austin e Seattle, negli Usa, nonché sull'isola di Creta. Alcuni Treehouse sono inoltre previsti a Miami e a Manchester, in Inghilterra. Mentre nuovi Baccarat sono previsti a Dubai, alle Maldive e a Roma. Tutti e tre i marchi hanno infine in calendario delle inaugurazioni nella saudita Riyadh.","post_title":"A otto anni dalla fusione del secolo con Marriott, rinasce il brand Starwood","post_date":"2025-01-28T15:17:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1738077446000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483314","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

E' pensata per rispondere in modo ancora più mirato alle esigenze delle agenzie di viaggio e degli hotel partner la nuova versione della piattaforma b2b che Ixpira si appresta a lanciare a breve. Tra le novità più importanti, il voucher Qr code che rappresenta una soluzione digitale all’avanguardia per la conferma delle prenotazioni, eliminando la necessità di documentazione cartacea. Inoltre, il sito sarà arricchito da immagini in alta definizione, mappe interattive e recensioni certificate, per migliorare l’interazione con l’utente e ottimizzarne l’esperienza.\r

\r

Prevista anche un'implementazione di ulteriore funzionalità: a partire da metà febbraio sarà tra l'altro inserito un chatbot avanzato, che permetterà di dare assistenza e di rispondere in tempo reale alle richieste dei clienti. Questo strumento, che offrirà supporto personalizzato 24/7, sarà integrato successivamente anche su WhatsApp, permettendo una comunicazione e un’assistenza ancora più diretta e tempestiva.\r

\r

La versione definitiva del sito includerà pure una sezione dedicata allo storytelling dell’azienda, per raccontare alle agenzie di viaggi partner mission, vision e obiettivi che la guidano. Inoltre, i partner avranno l’opportunità di visualizzare in anteprima le offerte speciali, in modo da essere sempre un passo avanti. \"Solo innovando continuamente possiamo rimanere all’avanguardia in un settore in costante evoluzione - sottolinea Guy Luongo, ceo di Ixpira -. Il 2025 rappresenta un anno di trasformazione e crescita. Siamo pronti a sfruttare ogni sfida come un’opportunità per creare valore per i nostri clienti e fornitori\".","post_title":"In arrivo una nuova versione della piattaforma Ixpira ancora più smart","post_date":"2025-01-28T09:42:45+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1738057365000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483308","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483309\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio dello YellowSquare di Firenze. Credits Iuri Niccolai[/caption]\r

\r

Obiettivo, investire 200 milioni di euro per acquisire, sviluppare e operare nuove strutture in Italia e nelle principali città del Sud Europa per arrivare a 5 mila posti letto in gestione. Al via una nuova partnership strategica tra l'operatore private equity Invel Real Estate e la compagnia di ospitalità ibrida YellowSquare, già attiva a Roma, Milano e Firenze.\r

\r

L’operazione prevede la creazione di un nuovo veicolo di investimento partecipato al 100% da Invel, che si occuperà di acquisire e sviluppare asset tra Italia, Spagna, Grecia e Portogallo. per trasformarli in nuove strutture gestite da YellowSquare. Contestualmente, Invel sottoscriverà un aumento di capitale in YellowSquare, diventando uno dei soci di riferimento della società. Il closing dell’operazione è previsto alla fine del primo trimestre del 2025. YellowSquare ha chiuso il 2023 con più di 100 mila ospiti e ricavi complessivi per 14,4 milioni di euro, con un aumento del 37% rispetto al 2022, confermando un trend di continua crescita.\r

\r

«L’accordo con YellowSquare nasce per soddisfare una domanda sempre più forte di soluzioni ibride per il mercato hospitality nelle principali destinazioni turistiche del mercato sudeuropeo - spiega Gabriele Magotti, chief investment officer di Invel -. Questa joint venture rappresenta una pietra miliare nella nostra strategia di investimento nel settore hospitality, mirata a identificare e sviluppare asset capaci di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più internazionale e orientata all’esperienzialità. La partnership ci consente inoltre di unire il know-how operativo distintivo di YellowSquare con le nostre competenze nello sviluppo e nella valorizzazione immobiliare, ponendo le basi per una piattaforma di riferimento nel mercato del Sud Europa. Siamo entusiasti di intraprendere questo percorso insieme al team di YellowSquare, con cui condividiamo visione strategica e valori fondamentali».\r

\r

«L'espansione di YellowSquare è un'evoluzione necessaria per creare una rete di square, piazze moderne. Con Invel abbiamo trovato un partner strategico ideale che condivide con noi obiettivi e valori - aggiunge Fabio Coppola, co-fondatore e chief visionary officer di YellowSquare -. Il nostro obiettivo è da sempre quello di creare connessioni autentiche tra viaggiatori e comunità locali, trasformando ogni struttura in un vero e proprio punto di incontro, una piazza dove le persone possano condividere esperienze, lavorare, divertirsi e sentirsi parte di una community globale. Con questa partnership potremo espandere la nostra rete, portando il nostro modello di hybrid hospitality in nuove città e creando nuovi spazi per tutti coloro che cercano un’esperienza di viaggio che vada oltre il semplice pernottamento».\r

\r

In Italia le prossime aperture, che saranno annunciate nei prossimi mesi, sono previste a Torino, Venezia e Bologna, contribuendo a rafforzare ulteriormente la presenza del brand YellowSquare anche sul territorio nazionale. Invel vanta un’esperienza significativa in ambito hospitality, gestendo, grazie alla sua piattaforma operativa verticalmente integrata specializzata in progetti residenziali e luxury hospitality oltre 2 mila chiavi nell'area mediterranea.","post_title":"Invel investe nell'operatore di ospitalità ibrida YellowSquare. Focus espansione in Sud Europa","post_date":"2025-01-28T09:12:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738055520000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483275","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I tre comuni liguri di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi (IM), vincitori nel 2022 del “Bando Borghi” del PNRR, uniscono le forze sotto il nuovo marchio Borghi di Ponente – Vie di pietra che abbracciano il mare, ed affidano alla Open Mind Consulting di Torino la comunicazione del progetto, finalizzato alla rigenerazione e al rebranding del patrimonio culturale, religioso e rurale del golfo dianese, e del retroterra di questo angolo di Liguria.\r

\r

Il Comune di Cervo, capofila della candidatura, prontamente affiancato da Diano Arentino e Villa Faraldi, ha saputo farsi trovare pronto per questa importante opportunità di valorizzazione del territorio e dell’economia locale che passa, inevitabilmente, anche dalla comunicazione e dal re-branding turistico. \r

\r

Gli interventi resi possibili dai finanziamenti del PNRR, più concretamente, puntano a promuovere forme di turismo sostenibile e lento, capaci di favorire un processo di destagionalizzazione e posizionare il territorio sul circuito internazionale, e a renderlo punto di riferimento per le attività culturali, dalla programmazione di eventi, alle produzioni innovative, dalla crescita dei talenti e delle imprese culturali, alla promozione di percorsi storici e naturalistici. \r

\r

«Quello che ci aspettiamo – commenta il Sindaco di Cervo, Comune capofila, Lina Cha – è che i Borghi possano tornare ad essere luoghi vivi e vissuti, promuovendo un ecosistema diffuso capace di offrire opportunità culturali, lavorative, di intrattenimento, sportive e naturalistiche che attirino target anche molto diversi tra loro: professionisti che lavorano in remoto; studenti che cercano un contatto con un clima culturale vitale; imprese per attività formative da svolgersi su questo territorio; turisti in cerca di storia, cultura e natura. Vogliamo creare uno spazio di inclusione ed apertura, dove la cultura, la natura e la bellezza costruiscono e saldano le relazioni, attirano persone, da vicino e da lontano, ad un ritmo che contrasta con quello frenetico delle città e dei grandi eventi».\r

\r

Nasce così, su suggerimento dell’agenzia di comunicazione torinese Open Mind Consulting srl, a cui le attività di ufficio stampa, pubbliche relazioni e social media management sono state affidate, “Borghi di Ponente – Vie di pietra che abbracciano il mare”, un brand che intende raccontare le specificità dei tre comuni della provincia di Imperia.\r

\r

«Il Ponente ligure, storica destinazione turistica balneare, ha finalmente la possibilità di raccontarsi sotto una nuova luce e nuove linee guida – commenta Angela Marini, CEO di Open Mind Consulting – intendiamo innanzitutto ribadire una volta di più l’inestricabile il rapporto di codipendenza tra la fascia costiera e il suo retroterra, che possono fare sistema oggi, nell’epoca in cui il turismo è il motore trainante dell’economia locale, come hanno già fatto durante tutta la loro storia di intrecci e scambi mercantili. Vogliamo quindi spostare il punto di vista dal mare all’entroterra, dal blu al verde degli olivi e al rosso della terra, concentrandoci sui suoi frutti sia in senso stretto, per le eccellenze enogastronomiche, che in senso lato, per quanto riguarda le manifestazioni culturali, artistiche, musicali e architettoniche che si esprimono nei borghi di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi».\r

\r

","post_title":"Borghi del Ponente, a Open Mind Consulting la comunicazione di un nuovo progetto","post_date":"2025-01-27T13:18:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1737983905000]}]}}