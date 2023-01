Hilton punta sul segmento economy con Spark, diciannovesimo brand del gruppo Si chiama Spark by Hilton, è il diciannovesimo brand della compagnia Usa e punta deciso sul segmento economy. La crescente polarizzazione del mercato, di una domanda sempre più concentrata verso i lati opposti dell’offerta luxury e budget, ha evidentemente spinto il gruppo a stelle e strisce a esplorare un’area di prodotto fino a oggi mai approcciata. Spark sarà un marchio dedicato esclusivamente alle operazioni di conversione o rebranding di strutture esistenti: “Non ci poniamo limiti riguardo alle location in cui svilupparci – ha dichiarato a Hotel News Now il responsabile globale di Hilton per l’offerta focused service e all suites, Bill Duncan -. Inizialmente però ci concentreremo soprattutto sulle destinazioni secondarie e terziarie, mentre la dimensione tipo delle strutture sarà compresa tra le 80 e le 120 camere“. Al momento il gruppo avrebbe trattative aperte per un centinaio di alberghi negli Stati Uniti, ma la compagnia già vede ottime potenzialità di sviluppo del nuovo brand anche a livello internazionale. A chi deciderà di entrare nel marchio Spark verrà richiesto di rinnovare stanze, lobby ed esterni, in modo da conformare la propria proposta agli standard minimi del prodotto. Il digital chek-in attivo 24 ore su 24 ore e le chiavi virtuali da mobile saranno tra gli altri elementi richiesti ai partner alberghieri.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437214 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emiliano Grondona è il nuovo direttore commerciale di Glamour To. Classe 1970, Grondona è entrato a far parte del mondo del turismo nel 1992, maturando esperienza in tutti i settori, quali tour operating (Going, Albatravel, Valtur, Veratour ed Eurotravel), gds, incoming, e Olta. È stato inoltre titolare per sei anni di un’agenzia di viaggio. Vanta una consolidata competenza su tutti gli aspetti dei gds Amadeus, Sabre e Travelport intesi come SaaS, oltre a una pluriennale esperienza nel campo della biglietteria aerea. Il manager genovese vede il suo ingresso nel to toscano come un grande stimolo e una grande opportunità: "Sono onorato di entrare a far parte della famiglia Glamour; di un team la cui sfida più grande e impegnativa è e sarà sempre la prossima, nell'ottica di supportare e gestire al meglio il cliente in tutte le fasi del viaggio e nelle criticità che stiamo affrontando in questi ultimi anni. Il mio motto è in adversa ultra adversa, sia nella vita sia nel lavoro". Grondona avrà il compito strategico di favorire il collegamento tra sviluppo del prodotto, le strategie di commercializzazione e distribuzione, in sinergia con la direzione vendite e operativa, nonché di ottimizzare i vari flussi aziendali con il booking, l’operativo e il marketing. «Credo comunque che sia il marchio Glamour il vero plus - conclude il nuovo manager -. La professionalità dei miei colleghi e lo spirito di squadra sono il valore aggiunto e faremo il possibile per continuare a mantenere alto lo standard qualitativo dei nostri servizi in generale e in particolare per quanto concerne il segmento di cui mi andrò a occupare in prima persona». [post_title] => Emiliano Grondona nuovo direttore commerciale di Glamour To [post_date] => 2023-01-12T12:34:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673526849000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437204 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437208" align="alignleft" width="300"] Jason Krimmel[/caption] Importanti novità ai vertici dell'organizzazione Norwegian Cruise Line: Jason Krimmel è stato infatti nominato vice president of international della compagnia, mentre Kevin Bubolz, già managing director Europe dal 2018, è diventato vice president & managing director Cemea (Europa continentale, Israele, Medio Oriente e Africa). Nel suo nuovo ruolo, Krimmel supervisionerà le vendite, il marketing e la comunicazione di Ncl al di fuori degli Stati Uniti e del Canada. In particolare, si occuperà di ottimizzare la collaborazione tra le regioni, di far emergere nuove opportunità di vendita e di promuovere efficaci campagne through-the-line. In questo ruolo, risponderà a Todd Hamilton, senior vice president of sales dell'azienda. [caption id="attachment_437210" align="alignright" width="200"] Kevin Bubolz[/caption] Da quando è entrato a far parte di Ncl nel 2003 come business development manager per il Texas settentrionale, Krimmel ha ricoperto diversi ruoli, tra cui quello di director of field sales and business development, guidando tutti i business development manager con sede negli Stati Uniti; è inoltre stato vice president of trade marketing and engagement: un ruolo mirato a costruire strategicamente l’awareness del settore e a convertire gli agenti di viaggio in partner commerciali duraturi. Nel ruolo più recente di vice president of international marketing and global creative strategy, insieme al suo team ha lanciato con successo Break Free, la più ampia campagna di marketing internazionale di Ncl fino a oggi, con inserzioni televisive a livello globale. "Sono entusiasta di guidare gli affari internazionali della compagnia e di far crescere ulteriormente i mercati più promettenti - commenta lo stesso Krimmel -. L'atteso arrivo della Norwegian Viva, la diciannovesima nave della nostra pluripremiata flotta, e il ritorno nelle destinazioni di tutto il mondo ci permetteranno di capitalizzare appieno la domanda repressa di crociere e di trasformare il 2023 nel nostro anno di maggior successo". Bubolz è invece entrato a far parte di Ncl nel 2005 e da allora ha ricoperto diversi ruoli nel settore del marketing, delle vendite e del revenue management, tra cui quello di vice president of commercial and business planning presso la Norwegian Cruise Line Holdings, la società madre che raggruppa Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises. [post_title] => Ncl: Jason Krimmel e Kevin Bubolz nominati vice president international e managing director Cemea [post_date] => 2023-01-12T12:23:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673526190000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437200 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Spark by Hilton, è il diciannovesimo brand della compagnia Usa e punta deciso sul segmento economy. La crescente polarizzazione del mercato, di una domanda sempre più concentrata verso i lati opposti dell'offerta luxury e budget, ha evidentemente spinto il gruppo a stelle e strisce a esplorare un'area di prodotto fino a oggi mai approcciata. Spark sarà un marchio dedicato esclusivamente alle operazioni di conversione o rebranding di strutture esistenti: "Non ci poniamo limiti riguardo alle location in cui svilupparci - ha dichiarato a Hotel News Now il responsabile globale di Hilton per l'offerta focused service e all suites, Bill Duncan -. Inizialmente però ci concentreremo soprattutto sulle destinazioni secondarie e terziarie, mentre la dimensione tipo delle strutture sarà compresa tra le 80 e le 120 camere". Al momento il gruppo avrebbe trattative aperte per un centinaio di alberghi negli Stati Uniti, ma la compagnia già vede ottime potenzialità di sviluppo del nuovo brand anche a livello internazionale. A chi deciderà di entrare nel marchio Spark verrà richiesto di rinnovare stanze, lobby ed esterni, in modo da conformare la propria proposta agli standard minimi del prodotto. Il digital chek-in attivo 24 ore su 24 ore e le chiavi virtuali da mobile saranno tra gli altri elementi richiesti ai partner alberghieri. [post_title] => Hilton punta sul segmento economy con Spark, diciannovesimo brand del gruppo [post_date] => 2023-01-12T12:04:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673525072000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437177 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono state festività da tutto esaurito o quali quelle appena trascorse per Alpitour World. Ciononostante, e a discapito dei primi segnali positivi che arrivano dal mercato, a preoccupare Pier Ezhaya è il trend crescente dell'inflazione, che farà inevitabilmente sentire i propri effetti sull'estate che verrà. "Le vacanze natalizie sono obiettivamente una storia a sé – spiega il general manager tour operating del gruppo -. È come pensare di giudicare le performance dei ristoranti considerando solo il sabato sera: i locali sono sempre pieni, perché la domanda va semplicemente dove trova posto. I veri trend si vedono nelle stagioni di spalla, quando c’è maggiore scelta. E poi il pubblico dell’estate è completamente diverso da quello invernale. Nei mesi più freddi solitamente si fa la seconda vacanza. Il target ha mediamente budget più elevati, c’è meno concorrenza sul lato offerta e il peso delle low cost si fa sentire di meno. Questo non vuol dire che a Natale e Capodanno l’inflazione non abbia pesato per nulla: qualcuno per la verità ha optato per una soluzione a 4 stelle al posto di quelle a 5. Ma noi non abbiamo lasciato praticamente nessun posto vuoto". I prezzi sono saliti in media del 15%-20% Per il target della vacanza estiva invece un aumento di 50 euro a persona pesa di più: "Oggi i prezzi sono saliti mediamente del 15%-20% - prosegue Ezhaya -. Ciò vuol dire che chi fino all’anno scorso spendeva 3 mila euro per un viaggio di tre persone, oggi rischia di doverne sborsare fino a 3.700. Noi però non possiamo assorbire tutti gli aumenti. L’unica cosa che siamo in grado eventualmente di fare è di adeguare le tariffe all’incremento dei costi, lasciando fermi i valori assoluti dei nostri margini. Nonostante ciò, il rischio evidente è che la domanda si sposti verso soluzioni magari un po’ meno appetibili, ma più competitive». Eden Viaggi protagonista della prossima estate E la concorrenza sarà senz’ombra di dubbio agguerrita. «Ma noi ci stiamo attrezzando – conclude Ezhaya -. Già oggi prevediamo volumi di richieste in crescita su Egitto e Tunisia, che probabilmente guadagneranno quote di mercato su destinazioni più costose come la Spagna e la Grecia. In generale ci aspettiamo inoltre più medio e meno lungo raggio. A livello di brand riteniamo quindi che il protagonista dell’estate sarà Eden Viaggi: il nostro marchio no frills dall’elevato rapporto qualità-prezzo, che mira tra le altre cose a intercettare quote di mercato normalmente attive al di fuori dell’orizzonte del turismo organizzato». [post_title] => Ezhaya, Alpitour: Natale da sold-out ma per l'estate preoccupa l'inflazione [post_date] => 2023-01-12T11:22:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673522571000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437173 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Lufthansa non farà nulla per la crescita di Ita, si limiterà a operare voli da Milano verso Monaco e Francoforte". Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, esprime la propria vision sul futuro di Ita Airways, qualora dovesse - come ormai pare certo - entrare nell'orbita di Lufthansa. Questa mattina a Milano, in occasione della presentazione dell'operativo estivo per gli aeroporti di Bergamo e Malpensa, il ceo ha tracciato previsioni poco rosee per il futuro di Ita: "La compagnia ha una flotta ancora troppo piccola, che faticherà a crescere nei prossimi anni considerati gli ordini attuali. Non potrà quindi recuperare market share in Italia". Una quota di mercato che oggi, secondo O'Leary, per Ita è al solo 9% rispetto al 15% del 2019, contro il 40% attuale di Ryanair "che salirà presto al 50%". Quel che è certo per il numero uno di Ryanair è che "il Governo italiano deve cedere per intero Ita, visti i risultati di gestione durante i quasi 75 anni di attività della compagnia (Alitalia, ndr)". Il ceo ha infine richiamato l'attenzione del Governo italiano sottolineando la necessità di "eliminare l'addizionale comunale, l'unica di questo tipo esistente in Europa, che danneggia i passeggeri tutto il settore turismo oltre a bloccare lo sviluppo degli aeroporti". [post_title] => Michael O'Leary su Ita: "Lufthansa non farà nulla per farla crescere" [post_date] => 2023-01-12T11:20:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673522425000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437174 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_189079" align="alignleft" width="300"] Roberto Di Leo[/caption] Sarà disponibile anche sulla piattaforma eMinds l'offerta del motore di prenotazione b2b RateHawk, recentemente approdato in Italia con una proposta di 1,8 milioni di strutture ricettive in tutto il mondo. "Grazie ai contratti di partner program, oggi siamo in grado di offrire ai nostri clienti, siano essi tour operator o dmc, l'integrazione con un ampio ventaglio di fornitori di servizi turistici", spiega l'amministratore unico di eMinds, Roberto Di Leo. In questo senso è quindi da leggersi anche la nuova collaborazione stretta con l'Emerging Travel Group, azienda internazionale che opera online in più di 170 mercati, alla quale appartiene (tra gli altri) il brand RateHawk. "Il connubio con questa realtà e l'integrazione stessa di questa piattaforma stanno già permettendo ai nostri clienti di ampliare marcatamente la propria offerta ricettiva, usufruendo in modo rapido ed efficace delle vantaggiose combinazioni promosse da RateHawk, senza dover sostenere alcun costo integrativo", aggiunge Di Leo. "Abbiamo fortemente voluto siglare questa partnership con eMinds, certi che sia un passo fondamentale per rafforzare strategicamente la presenza di RateHawk sul mercato italiano e la conseguente diffusione del nostro prodotto", gli fa eco il ceo di Emerging Travel, Felix Shpilman. [post_title] => L'offerta RateHawk sulla piattaforma eMinds grazie alla partnership con Emerging Travel [post_date] => 2023-01-12T11:10:19+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673521819000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437159 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono state delle festività da tutto esaurito quelle del Domina Coral Bay di di Sharm El Sheikh. In particolare, oltre alla domanda internazionale, va sottolineata la presenza massiccia di turisti italiani. "Siamo tornati a essere più che mai il punto di riferimento per i vacanzieri del nostro paese, come del resto succede da sempre - sottolinea Manuel Dallori, corporate director del gruppo Domina e fondatore del brand The Beach Luxury Club -. L'anima italiana del resort resta forte ed è amata anche da chi ci sceglie arrivando da tutto il mondo”. I numeri del Domina Coral Bay per Capodanno parlano chiaro: 2.900 i pasti serviti contemporaneamente la sera del 31 dicembre, cinque dinner party tematici nei diversi ristoranti del resort, una festa nella piazza della struttura da ben 2.200 persone, 7 mila fuochi d'artificio, 30 artisti internazionali... “La novità di questo anno è stato il The Beach Luxury Club On The Snow; nuova grande struttura panoramica al coperto perfetta per godersi serate sulla spiaggia: 1.600 metri quadrati allestiti appositamente per Natale e Capodanno che hanno accolto 600 persone - aggiunge Dallori -. Il nostro staff ha messo in scena cene spettacolo con 12 artisti internazionali, in collaborazione con Glamour Show e tanti special guest”. Per Capodanno i countdown scanditi sono stati ben tre, grazie alla voce di Eliza G, artista italiana finalista di The Voice che è una vera star in Sud America, con l'aiuto del TikToker Emanuele Centonze. Il primo ha preso vita per la mezzanotte Domina time, a seguire ecco l'orario egiziano e poi per ultima ecco la la mezzanotte Italiana. I fuochi d’artificio subito dopo hanno lasciato spazio alla console ed al sound del dj producer italiano Saintpaul, che ha fatto ballare quasi 2 mila persone. Tra gli artisti va segnalata anche la presenza della pittrice Carolina Pascari, che durante la serata a messo a disposizione per un'estrazione benefica due opere della collezione Mind Pollution. La serata di Capodanno al The Beach on The Snow è stata condotta dal personaggio tv Giovanni Ciacci con il supporto della campionessa del mondo di exotique pole dance Letizia Saquella. Tra gli ospiti della serata sparsi tra tavoli e la pista da ballo del The Beach on The Snow per il Capodanno '23, ecco poi il nove volte campione del Mondo di motocross Tony Cairoli e altri personaggi tv come Guenda Goria e Mirko Gangitano. Presenti pure Marco Salvati (autore Mediaset che da tempo collabora con Paolo Bonolis) e l'influencer Chiara Stile. E ancora: Claudia Letizia, regina del burlesque attiva a livello internazionale e Gianluca Mech. ideatore del protocollo Tisanoreica. Era presente pure Eva Henger, con suo marito Massimiliano Caroletti e la figlia Mercedes Henger. [post_title] => Festività da tutto esaurito per il Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh [post_date] => 2023-01-12T10:46:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673520403000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437153 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Risultati sopra i livelli pre-Covid per il 2022 di Sonders&Beach Italy. La compagnia ha infatti chiuso il bilancio dello scorso anno con un fatturato di 1,4 milioni di euro superando i livelli del 2019, quando aveva raggiunto quota 1,1 milioni (il dato riflette il volume di affari della sola Sonders&Beach Italy e non include quello della Sonders&Beach Us Corp con sede a San Francisco). “Il pre-consuntivo 2022 ci mostra come l’ultimo anno è stato di forte ripresa rispetto al 2021, che è stato più che doppiato (+120%), ma anche in confronto al 2019, in rapporto al quale il gruppo segna un +18% di crescita - spiega il ceo Alessio Virgili -. Va inoltre considerata la forte difficoltà nel reperire lavoratori, soprattutto stagionali. Nonostante questa rilevante problematica noi di Sonders&Beach siamo riusciti a chiudere l’anno con un saldo di 95 dipendenti contro i 54 del 2021”. Questo risultato assume ancora maggiore rilevanza dopo la trasformazione di Sonders&Beach in una società benefit. Il gruppo ha infatti scelto, tra i primi in Italia, di adottare un modello che identifica quelle imprese che oltre al profitto perseguono specifiche finalità di beneficio comune e sono quindi votate alla sostenibilità sociale e all’inclusione. Per questo fine il gruppo ha preso come riferimento il B impact assessment (Bia) sviluppato da B Lab, uno strumento che misura l’impatto di un’azienda su lavoro, comunità, ambiente, cultura e società nel proprio Paese. “Il lavoro di Sonders&Beach ha ovviamente obiettivi imprenditoriali da raggiungere. Ma farlo rispettando i temi della sostenibilità rappresenta per questa azienda non solo un trend, ma una consolidata e opportuna condizione per il miglioramento continuo di persone e comunità, oltre che dei risultati economici” aggiunge Virgili. A trainare il business 2022 del gruppo, la divisione dedicata agli integrated facility management services per il settore hotellerie guidata da Elvira Agate, coo s&b services & consultancy, che ha generato il 70% del fatturato complessivo in Italia. Il 2023 proseguirà perciò con lo sviluppo dei suoi servizi principali come l’alta formazione alberghiera, l’esternalizzazione di servizi e l’assistenza specialistica per la penetrazione di nuovi mercati, nonché target innovativi e ad alto valore aggiunto. In questo settore è stata confermata la partnership con la European Lgbtq Travel Alliance e Rina per l’internazionalizzazione del protocollo QueerVadis (una certificazione riconosciuta a livello internazionale per l’accoglienza del target Lgbtq+), nonché quella con The Data Appeal Company per lo sviluppo del primo index Lgbtq+ al mondo volto alla misurazione del sentiment online rispetto a operatori turistici e territori sui temi del diversity&inclusion program. Forte ripresa inoltre della divisione tour operating che va sotto il marchio Quiiky Travel, guidata da Giovanna Ceccherini, coo Quiiky Travel: un comparto che rappresenta il 20% del fatturato del gruppo a livello internazionale. Quiiky segna un +150% rispetto al 2021 con protagonista il mercato storico del tour operator, il Nord America, seguito dal Nord Europa. Entrambi hanno trainato le perfomance Quiiky, bilanciando la perdita di turisti dall’Italia (-25%). Novità del 2023 l'itinerario sulle orme della serie Hbo The White Lotus 2 ambientato in Sicilia: un tour incentrato sul percorso di Oscar Wilde in Italia. Da segnalare anche altre esclusive esperienze come i corsi di nudo artistico e affresco a Firenze presso l’accademia del Giglio. La divisione che si occupa di editoria e organizzazione di eventi, guidata da Andrea Cosimi, coo di Quiiky Magazine e vice presidente e founder Sonders&Beach, ha infine visto nel 2022 l’anno più florido con l’organizzazione, in collaborazione con Enit e comune di Milano, della trentottesima Convention mondiale Iglta sul turismo Lgbtq in Italia. [post_title] => Sonders&Beach chiude il 2022 sopra i livelli pre-Covid. In forte ripresa il to Quiiky [post_date] => 2023-01-12T10:20:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673518803000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437152 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuove opportunità di lavoro a Leolandia che ha aperto le selezioni per il personale in vista della stagione 2023, che quest’anno sarà ancora più lunga del solito. Leolandia, infatti, sarà il primo parco tematico ad aprire in Italia, sabato 18 febbraio per Carnevale, con oltre un mese di anticipo rispetto alle altre strutture. La prospettiva di un periodo di impiego più lungo si accompagna all’offerta di corsi di formazione teorica e sul campo rivolti a chi non ha mai lavorato in un parco a tema: giovani al primo impiego, ma non solo. Chiunque, con o senza esperienza, abbia voglia di mettersi in gioco in questo settore e lavorare in un ambiente eterogeneo e dinamico, può candidarsi. Oltre a fornire le informazioni e gli strumenti indispensabili per svolgere la mansione assegnata, il training punta su formazioni specifiche e riconosciute, come quelle in ambito sicurezza e HACCP, ma anche sull’acquisizione di una giusta attitudine nel lavoro in team e nelle relazioni con gli ospiti. “Nel 2022 abbiamo dato lavoro a 600 persone che hanno potuto ricevere una prima formazione professionale, offrendo a tanti giovani un’opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. – dichiara il presidente di Leolandia, Giuseppe Ira – Quest’anno proponiamo contratti più lunghi, garantendo l’acquisizione di soft-skills fondamentali per lavorare a contatto con il pubblico: competenze trasversali utili in un’ottica di crescita professionale e personale. Ci auguriamo che il nostro impegno come azienda sia controbilanciato dagli interventi del governo sulle politiche del lavoro, allo scopo di assicurare un migliore e più efficace coordinamento tra offerta e domanda di posizioni stagionali, a vantaggio tanto del comparto dell’entertainment quanto di quello del turismo”. La selezione è già partita e prevede colloqui di gruppo e individuali, rivolti a candidati di qualsiasi età e livello di esperienza: gli unici requisiti indispensabili sono una spiccata predisposizione al sorriso e alle relazioni interpersonali, con particolare riferimento alle famiglie e ai bambini, e la conoscenza delle lingue straniere per alcune mansioni a contatto con il pubblico. Numerose le posizioni aperte: addetti alle biglietterie, all’accoglienza e all’assistenza ospiti, operatori giostre e giochi a premio, truccabimbi, animatori in grado di dare vita ai numerosi personaggi del parco con esperienza attoriale o attitudine alla danza, commessi, addetti alla ristorazione, incluso un pizzaiolo e un aiuto cuoco, operai per i settori pulizia e manutenzione. Disponibili anche posizioni nel settore sviluppo per l’ufficio tecnico e nel marketing, per attività legate alla realizzazione di sondaggi e ricerche di mercato. Per segnalare la propria candidatura o avere maggiori informazioni è possibile consultare il link “Lavora con Noi” del sito Leolandia: https://www.leolandia.it/lavora-con-noi.html. [post_title] => Leolandia apre la selezione per il nuovo personale 2023 [post_date] => 2023-01-12T10:00:30+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673517630000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "hilton punta sul segmento economy spark diciannovesimo brand del gruppo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":70,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3018,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437214","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emiliano Grondona è il nuovo direttore commerciale di Glamour To. Classe 1970, Grondona è entrato a far parte del mondo del turismo nel 1992, maturando esperienza in tutti i settori, quali tour operating (Going, Albatravel, Valtur, Veratour ed Eurotravel), gds, incoming, e Olta. È stato inoltre titolare per sei anni di un’agenzia di viaggio. Vanta una consolidata competenza su tutti gli aspetti dei gds Amadeus, Sabre e Travelport intesi come SaaS, oltre a una pluriennale esperienza nel campo della biglietteria aerea. Il manager genovese vede il suo ingresso nel to toscano come un grande stimolo e una grande opportunità: \"Sono onorato di entrare a far parte della famiglia Glamour; di un team la cui sfida più grande e impegnativa è e sarà sempre la prossima, nell'ottica di supportare e gestire al meglio il cliente in tutte le fasi del viaggio e nelle criticità che stiamo affrontando in questi ultimi anni. Il mio motto è in adversa ultra adversa, sia nella vita sia nel lavoro\".\r

\r

Grondona avrà il compito strategico di favorire il collegamento tra sviluppo del prodotto, le strategie di commercializzazione e distribuzione, in sinergia con la direzione vendite e operativa, nonché di ottimizzare i vari flussi aziendali con il booking, l’operativo e il marketing. «Credo comunque che sia il marchio Glamour il vero plus - conclude il nuovo manager -. La professionalità dei miei colleghi e lo spirito di squadra sono il valore aggiunto e faremo il possibile per continuare a mantenere alto lo standard qualitativo dei nostri servizi in generale e in particolare per quanto concerne il segmento di cui mi andrò a occupare in prima persona».","post_title":"Emiliano Grondona nuovo direttore commerciale di Glamour To","post_date":"2023-01-12T12:34:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673526849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437204","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437208\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Jason Krimmel[/caption]\r

\r

Importanti novità ai vertici dell'organizzazione Norwegian Cruise Line: Jason Krimmel è stato infatti nominato vice president of international della compagnia, mentre Kevin Bubolz, già managing director Europe dal 2018, è diventato vice president & managing director Cemea (Europa continentale, Israele, Medio Oriente e Africa). Nel suo nuovo ruolo, Krimmel supervisionerà le vendite, il marketing e la comunicazione di Ncl al di fuori degli Stati Uniti e del Canada. In particolare, si occuperà di ottimizzare la collaborazione tra le regioni, di far emergere nuove opportunità di vendita e di promuovere efficaci campagne through-the-line. In questo ruolo, risponderà a Todd Hamilton, senior vice president of sales dell'azienda.\r

\r

[caption id=\"attachment_437210\" align=\"alignright\" width=\"200\"] Kevin Bubolz[/caption]\r

\r

Da quando è entrato a far parte di Ncl nel 2003 come business development manager per il Texas settentrionale, Krimmel ha ricoperto diversi ruoli, tra cui quello di director of field sales and business development, guidando tutti i business development manager con sede negli Stati Uniti; è inoltre stato vice president of trade marketing and engagement: un ruolo mirato a costruire strategicamente l’awareness del settore e a convertire gli agenti di viaggio in partner commerciali duraturi. Nel ruolo più recente di vice president of international marketing and global creative strategy, insieme al suo team ha lanciato con successo Break Free, la più ampia campagna di marketing internazionale di Ncl fino a oggi, con inserzioni televisive a livello globale. \"Sono entusiasta di guidare gli affari internazionali della compagnia e di far crescere ulteriormente i mercati più promettenti - commenta lo stesso Krimmel -. L'atteso arrivo della Norwegian Viva, la diciannovesima nave della nostra pluripremiata flotta, e il ritorno nelle destinazioni di tutto il mondo ci permetteranno di capitalizzare appieno la domanda repressa di crociere e di trasformare il 2023 nel nostro anno di maggior successo\".\r

\r

Bubolz è invece entrato a far parte di Ncl nel 2005 e da allora ha ricoperto diversi ruoli nel settore del marketing, delle vendite e del revenue management, tra cui quello di vice president of commercial and business planning presso la Norwegian Cruise Line Holdings, la società madre che raggruppa Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises.","post_title":"Ncl: Jason Krimmel e Kevin Bubolz nominati vice president international e managing director Cemea","post_date":"2023-01-12T12:23:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673526190000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437200","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Spark by Hilton, è il diciannovesimo brand della compagnia Usa e punta deciso sul segmento economy. La crescente polarizzazione del mercato, di una domanda sempre più concentrata verso i lati opposti dell'offerta luxury e budget, ha evidentemente spinto il gruppo a stelle e strisce a esplorare un'area di prodotto fino a oggi mai approcciata. Spark sarà un marchio dedicato esclusivamente alle operazioni di conversione o rebranding di strutture esistenti: \"Non ci poniamo limiti riguardo alle location in cui svilupparci - ha dichiarato a Hotel News Now il responsabile globale di Hilton per l'offerta focused service e all suites, Bill Duncan -. Inizialmente però ci concentreremo soprattutto sulle destinazioni secondarie e terziarie, mentre la dimensione tipo delle strutture sarà compresa tra le 80 e le 120 camere\".\r

\r

Al momento il gruppo avrebbe trattative aperte per un centinaio di alberghi negli Stati Uniti, ma la compagnia già vede ottime potenzialità di sviluppo del nuovo brand anche a livello internazionale. A chi deciderà di entrare nel marchio Spark verrà richiesto di rinnovare stanze, lobby ed esterni, in modo da conformare la propria proposta agli standard minimi del prodotto. Il digital chek-in attivo 24 ore su 24 ore e le chiavi virtuali da mobile saranno tra gli altri elementi richiesti ai partner alberghieri.","post_title":"Hilton punta sul segmento economy con Spark, diciannovesimo brand del gruppo","post_date":"2023-01-12T12:04:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673525072000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437177","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono state festività da tutto esaurito o quali quelle appena trascorse per Alpitour World. Ciononostante, e a discapito dei primi segnali positivi che arrivano dal mercato, a preoccupare Pier Ezhaya è il trend crescente dell'inflazione, che farà inevitabilmente sentire i propri effetti sull'estate che verrà. \"Le vacanze natalizie sono obiettivamente una storia a sé – spiega il general manager tour operating del gruppo -. È come pensare di giudicare le performance dei ristoranti considerando solo il sabato sera: i locali sono sempre pieni, perché la domanda va semplicemente dove trova posto. I veri trend si vedono nelle stagioni di spalla, quando c’è maggiore scelta. E poi il pubblico dell’estate è completamente diverso da quello invernale. Nei mesi più freddi solitamente si fa la seconda vacanza. Il target ha mediamente budget più elevati, c’è meno concorrenza sul lato offerta e il peso delle low cost si fa sentire di meno. Questo non vuol dire che a Natale e Capodanno l’inflazione non abbia pesato per nulla: qualcuno per la verità ha optato per una soluzione a 4 stelle al posto di quelle a 5. Ma noi non abbiamo lasciato praticamente nessun posto vuoto\".\r

\r

I prezzi sono saliti in media del 15%-20%\r

\r

Per il target della vacanza estiva invece un aumento di 50 euro a persona pesa di più: \"Oggi i prezzi sono saliti mediamente del 15%-20% - prosegue Ezhaya -. Ciò vuol dire che chi fino all’anno scorso spendeva 3 mila euro per un viaggio di tre persone, oggi rischia di doverne sborsare fino a 3.700. Noi però non possiamo assorbire tutti gli aumenti. L’unica cosa che siamo in grado eventualmente di fare è di adeguare le tariffe all’incremento dei costi, lasciando fermi i valori assoluti dei nostri margini. Nonostante ciò, il rischio evidente è che la domanda si sposti verso soluzioni magari un po’ meno appetibili, ma più competitive».\r

\r

Eden Viaggi protagonista della prossima estate\r

\r

E la concorrenza sarà senz’ombra di dubbio agguerrita. «Ma noi ci stiamo attrezzando – conclude Ezhaya -. Già oggi prevediamo volumi di richieste in crescita su Egitto e Tunisia, che probabilmente guadagneranno quote di mercato su destinazioni più costose come la Spagna e la Grecia. In generale ci aspettiamo inoltre più medio e meno lungo raggio. A livello di brand riteniamo quindi che il protagonista dell’estate sarà Eden Viaggi: il nostro marchio no frills dall’elevato rapporto qualità-prezzo, che mira tra le altre cose a intercettare quote di mercato normalmente attive al di fuori dell’orizzonte del turismo organizzato».","post_title":"Ezhaya, Alpitour: Natale da sold-out ma per l'estate preoccupa l'inflazione","post_date":"2023-01-12T11:22:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1673522571000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437173","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Lufthansa non farà nulla per la crescita di Ita, si limiterà a operare voli da Milano verso Monaco e Francoforte\". Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, esprime la propria vision sul futuro di Ita Airways, qualora dovesse - come ormai pare certo - entrare nell'orbita di Lufthansa. \r

\r

Questa mattina a Milano, in occasione della presentazione dell'operativo estivo per gli aeroporti di Bergamo e Malpensa, il ceo ha tracciato previsioni poco rosee per il futuro di Ita: \"La compagnia ha una flotta ancora troppo piccola, che faticherà a crescere nei prossimi anni considerati gli ordini attuali. Non potrà quindi recuperare market share in Italia\". Una quota di mercato che oggi, secondo O'Leary, per Ita è al solo 9% rispetto al 15% del 2019, contro il 40% attuale di Ryanair \"che salirà presto al 50%\".\r

\r

Quel che è certo per il numero uno di Ryanair è che \"il Governo italiano deve cedere per intero Ita, visti i risultati di gestione durante i quasi 75 anni di attività della compagnia (Alitalia, ndr)\".\r

\r

Il ceo ha infine richiamato l'attenzione del Governo italiano sottolineando la necessità di \"eliminare l'addizionale comunale, l'unica di questo tipo esistente in Europa, che danneggia i passeggeri tutto il settore turismo oltre a bloccare lo sviluppo degli aeroporti\".","post_title":"Michael O'Leary su Ita: \"Lufthansa non farà nulla per farla crescere\"","post_date":"2023-01-12T11:20:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1673522425000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437174","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_189079\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Di Leo[/caption]\r

\r

Sarà disponibile anche sulla piattaforma eMinds l'offerta del motore di prenotazione b2b RateHawk, recentemente approdato in Italia con una proposta di 1,8 milioni di strutture ricettive in tutto il mondo. \"Grazie ai contratti di partner program, oggi siamo in grado di offrire ai nostri clienti, siano essi tour operator o dmc, l'integrazione con un ampio ventaglio di fornitori di servizi turistici\", spiega l'amministratore unico di eMinds, Roberto Di Leo.\r

In questo senso è quindi da leggersi anche la nuova collaborazione stretta con l'Emerging Travel Group, azienda internazionale che opera online in più di 170 mercati, alla quale appartiene (tra gli altri) il brand RateHawk. \"Il connubio con questa realtà e l'integrazione stessa di questa piattaforma stanno già permettendo ai nostri clienti di ampliare marcatamente la propria offerta ricettiva, usufruendo in modo rapido ed efficace delle vantaggiose combinazioni promosse da RateHawk, senza dover sostenere alcun costo integrativo\", aggiunge Di Leo.\r

\r

\"Abbiamo fortemente voluto siglare questa partnership con eMinds, certi che sia un passo fondamentale per rafforzare strategicamente la presenza di RateHawk sul mercato italiano e la conseguente diffusione del nostro prodotto\", gli fa eco il ceo di Emerging Travel, Felix Shpilman.","post_title":"L'offerta RateHawk sulla piattaforma eMinds grazie alla partnership con Emerging Travel","post_date":"2023-01-12T11:10:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1673521819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437159","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono state delle festività da tutto esaurito quelle del Domina Coral Bay di di Sharm El Sheikh. In particolare, oltre alla domanda internazionale, va sottolineata la presenza massiccia di turisti italiani. \"Siamo tornati a essere più che mai il punto di riferimento per i vacanzieri del nostro paese, come del resto succede da sempre - sottolinea Manuel Dallori, corporate director del gruppo Domina e fondatore del brand The Beach Luxury Club -. L'anima italiana del resort resta forte ed è amata anche da chi ci sceglie arrivando da tutto il mondo”.\r

\r

I numeri del Domina Coral Bay per Capodanno parlano chiaro: 2.900 i pasti serviti contemporaneamente la sera del 31 dicembre, cinque dinner party tematici nei diversi ristoranti del resort, una festa nella piazza della struttura da ben 2.200 persone, 7 mila fuochi d'artificio, 30 artisti internazionali... “La novità di questo anno è stato il The Beach Luxury Club On The Snow; nuova grande struttura panoramica al coperto perfetta per godersi serate sulla spiaggia: 1.600 metri quadrati allestiti appositamente per Natale e Capodanno che hanno accolto 600 persone - aggiunge Dallori -. Il nostro staff ha messo in scena cene spettacolo con 12 artisti internazionali, in collaborazione con Glamour Show e tanti special guest”.\r

\r

Per Capodanno i countdown scanditi sono stati ben tre, grazie alla voce di Eliza G, artista italiana finalista di The Voice che è una vera star in Sud America, con l'aiuto del TikToker Emanuele Centonze. Il primo ha preso vita per la mezzanotte Domina time, a seguire ecco l'orario egiziano e poi per ultima ecco la la mezzanotte Italiana. I fuochi d’artificio subito dopo hanno lasciato spazio alla console ed al sound del dj producer italiano Saintpaul, che ha fatto ballare quasi 2 mila persone. Tra gli artisti va segnalata anche la presenza della pittrice Carolina Pascari, che durante la serata a messo a disposizione per un'estrazione benefica due opere della collezione Mind Pollution. La serata di Capodanno al The Beach on The Snow è stata condotta dal personaggio tv Giovanni Ciacci con il supporto della campionessa del mondo di exotique pole dance Letizia Saquella.\r

\r

Tra gli ospiti della serata sparsi tra tavoli e la pista da ballo del The Beach on The Snow per il Capodanno '23, ecco poi il nove volte campione del Mondo di motocross Tony Cairoli e altri personaggi tv come Guenda Goria e Mirko Gangitano. Presenti pure Marco Salvati (autore Mediaset che da tempo collabora con Paolo Bonolis) e l'influencer Chiara Stile. E ancora: Claudia Letizia, regina del burlesque attiva a livello internazionale e Gianluca Mech. ideatore del protocollo Tisanoreica. Era presente pure Eva Henger, con suo marito Massimiliano Caroletti e la figlia Mercedes Henger.\r

\r

","post_title":"Festività da tutto esaurito per il Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh","post_date":"2023-01-12T10:46:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673520403000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437153","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Risultati sopra i livelli pre-Covid per il 2022 di Sonders&Beach Italy. La compagnia ha infatti chiuso il bilancio dello scorso anno con un fatturato di 1,4 milioni di euro superando i livelli del 2019, quando aveva raggiunto quota 1,1 milioni (il dato riflette il volume di affari della sola Sonders&Beach Italy e non include quello della Sonders&Beach Us Corp con sede a San Francisco).\r

\r

“Il pre-consuntivo 2022 ci mostra come l’ultimo anno è stato di forte ripresa rispetto al 2021, che è stato più che doppiato (+120%), ma anche in confronto al 2019, in rapporto al quale il gruppo segna un +18% di crescita - spiega il ceo Alessio Virgili -. Va inoltre considerata la forte difficoltà nel reperire lavoratori, soprattutto stagionali. Nonostante questa rilevante problematica noi di Sonders&Beach siamo riusciti a chiudere l’anno con un saldo di 95 dipendenti contro i 54 del 2021”.\r

\r

Questo risultato assume ancora maggiore rilevanza dopo la trasformazione di Sonders&Beach in una società benefit. Il gruppo ha infatti scelto, tra i primi in Italia, di adottare un modello che identifica quelle imprese che oltre al profitto perseguono specifiche finalità di beneficio comune e sono quindi votate alla sostenibilità sociale e all’inclusione. Per questo fine il gruppo ha preso come riferimento il B impact assessment (Bia) sviluppato da B Lab, uno strumento che misura l’impatto di un’azienda su lavoro, comunità, ambiente, cultura e società nel proprio Paese. “Il lavoro di Sonders&Beach ha ovviamente obiettivi imprenditoriali da raggiungere. Ma farlo rispettando i temi della sostenibilità rappresenta per questa azienda non solo un trend, ma una consolidata e opportuna condizione per il miglioramento continuo di persone e comunità, oltre che dei risultati economici” aggiunge Virgili.\r

\r

A trainare il business 2022 del gruppo, la divisione dedicata agli integrated facility management services per il settore hotellerie guidata da Elvira Agate, coo s&b services & consultancy, che ha generato il 70% del fatturato complessivo in Italia. Il 2023 proseguirà perciò con lo sviluppo dei suoi servizi principali come l’alta formazione alberghiera, l’esternalizzazione di servizi e l’assistenza specialistica per la penetrazione di nuovi mercati, nonché target innovativi e ad alto valore aggiunto. In questo settore è stata confermata la partnership con la European Lgbtq Travel Alliance e Rina per l’internazionalizzazione del protocollo QueerVadis (una certificazione riconosciuta a livello internazionale per l’accoglienza del target Lgbtq+), nonché quella con The Data Appeal Company per lo sviluppo del primo index Lgbtq+ al mondo volto alla misurazione del sentiment online rispetto a operatori turistici e territori sui temi del diversity&inclusion program.\r

\r

Forte ripresa inoltre della divisione tour operating che va sotto il marchio Quiiky Travel, guidata da Giovanna Ceccherini, coo Quiiky Travel: un comparto che rappresenta il 20% del fatturato del gruppo a livello internazionale. Quiiky segna un +150% rispetto al 2021 con protagonista il mercato storico del tour operator, il Nord America, seguito dal Nord Europa. Entrambi hanno trainato le perfomance Quiiky, bilanciando la perdita di turisti dall’Italia (-25%). Novità del 2023 l'itinerario sulle orme della serie Hbo The White Lotus 2 ambientato in Sicilia: un tour incentrato sul percorso di Oscar Wilde in Italia. Da segnalare anche altre esclusive esperienze come i corsi di nudo artistico e affresco a Firenze presso l’accademia del Giglio.\r

\r

La divisione che si occupa di editoria e organizzazione di eventi, guidata da Andrea Cosimi, coo di Quiiky Magazine e vice presidente e founder Sonders&Beach, ha infine visto nel 2022 l’anno più florido con l’organizzazione, in collaborazione con Enit e comune di Milano, della trentottesima Convention mondiale Iglta sul turismo Lgbtq in Italia.","post_title":"Sonders&Beach chiude il 2022 sopra i livelli pre-Covid. In forte ripresa il to Quiiky","post_date":"2023-01-12T10:20:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673518803000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437152","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove opportunità di lavoro a Leolandia che ha aperto le selezioni per il personale in vista della stagione 2023, che quest’anno sarà ancora più lunga del solito. Leolandia, infatti, sarà il primo parco tematico ad aprire in Italia, sabato 18 febbraio per Carnevale, con oltre un mese di anticipo rispetto alle altre strutture.\r

\r

La prospettiva di un periodo di impiego più lungo si accompagna all’offerta di corsi di formazione teorica e sul campo rivolti a chi non ha mai lavorato in un parco a tema: giovani al primo impiego, ma non solo. Chiunque, con o senza esperienza, abbia voglia di mettersi in gioco in questo settore e lavorare in un ambiente eterogeneo e dinamico, può candidarsi. Oltre a fornire le informazioni e gli strumenti indispensabili per svolgere la mansione assegnata, il training punta su formazioni specifiche e riconosciute, come quelle in ambito sicurezza e HACCP, ma anche sull’acquisizione di una giusta attitudine nel lavoro in team e nelle relazioni con gli ospiti.\r

\r

“Nel 2022 abbiamo dato lavoro a 600 persone che hanno potuto ricevere una prima formazione professionale, offrendo a tanti giovani un’opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. – dichiara il presidente di Leolandia, Giuseppe Ira – Quest’anno proponiamo contratti più lunghi, garantendo l’acquisizione di soft-skills fondamentali per lavorare a contatto con il pubblico: competenze trasversali utili in un’ottica di crescita professionale e personale. Ci auguriamo che il nostro impegno come azienda sia controbilanciato dagli interventi del governo sulle politiche del lavoro, allo scopo di assicurare un migliore e più efficace coordinamento tra offerta e domanda di posizioni stagionali, a vantaggio tanto del comparto dell’entertainment quanto di quello del turismo”.\r

\r

La selezione è già partita e prevede colloqui di gruppo e individuali, rivolti a candidati di qualsiasi età e livello di esperienza: gli unici requisiti indispensabili sono una spiccata predisposizione al sorriso e alle relazioni interpersonali, con particolare riferimento alle famiglie e ai bambini, e la conoscenza delle lingue straniere per alcune mansioni a contatto con il pubblico. Numerose le posizioni aperte: addetti alle biglietterie, all’accoglienza e all’assistenza ospiti, operatori giostre e giochi a premio, truccabimbi, animatori in grado di dare vita ai numerosi personaggi del parco con esperienza attoriale o attitudine alla danza, commessi, addetti alla ristorazione, incluso un pizzaiolo e un aiuto cuoco, operai per i settori pulizia e manutenzione. Disponibili anche posizioni nel settore sviluppo per l’ufficio tecnico e nel marketing, per attività legate alla realizzazione di sondaggi e ricerche di mercato.\r

\r

Per segnalare la propria candidatura o avere maggiori informazioni è possibile consultare il link “Lavora con Noi” del sito Leolandia: https://www.leolandia.it/lavora-con-noi.html.","post_title":"Leolandia apre la selezione per il nuovo personale 2023","post_date":"2023-01-12T10:00:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1673517630000]}]}}