Hilton: per la prima volta un gruppo alberghiero miglior azienda dove lavorare al mondo. Dopo otto presenze consecutive tra le società top, prima realtà alberghiera della storia, il gruppo Hilton è stato nominato miglior azienda dove lavorare al mondo, World’s Best Workplace: la classifica stilata annualmente dal magazine Fortune e da Great Place to Work. “Siamo orgogliosi di essere stati nominati come miglior posto di lavoro al mondo, dopo i riconoscimenti ottenuti in più di 20 paesi in Europa, Medio Oriente e Africa – commenta l’evp Europe, Middle East & Africa di Hilton, Simon Vincent -. Questo premio celebra la dedizione dei nostri straordinari team member e la cultura dell’innovazione e dell’inclusività che abbiamo coltivato per più di un secolo. È una testimonianza del potere di investire nelle nostre risorse per creare un ambiente di lavoro eccezionale in cui tutti possano crescere”. Per determinare ogni anno i World’s Best Workplaces, Great Place to Work invita le aziende a partecipare seguendo un modello rigoroso, basato sui dati, che valorizza l’esperienza dei dipendenti. Il processo comprende la richiesta di feedback da parte dei collaboratori attraverso sondaggi, la raccolta di dati sulla cultura aziendale e sulla forza lavoro, nonché il raggiungimento dello status di certificazione. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456548 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo otto presenze consecutive tra le società top, prima realtà alberghiera della storia, il gruppo Hilton è stato nominato miglior azienda dove lavorare al mondo, World’s Best Workplace: la classifica stilata annualmente dal magazine Fortune e da Great Place to Work. "Siamo orgogliosi di essere stati nominati come miglior posto di lavoro al mondo, dopo i riconoscimenti ottenuti in più di 20 paesi in Europa, Medio Oriente e Africa - commenta l'evp Europe, Middle East & Africa di Hilton, Simon Vincent -. Questo premio celebra la dedizione dei nostri straordinari team member e la cultura dell'innovazione e dell'inclusività che abbiamo coltivato per più di un secolo. È una testimonianza del potere di investire nelle nostre risorse per creare un ambiente di lavoro eccezionale in cui tutti possano crescere”. Per determinare ogni anno i World’s Best Workplaces, Great Place to Work invita le aziende a partecipare seguendo un modello rigoroso, basato sui dati, che valorizza l'esperienza dei dipendenti. Il processo comprende la richiesta di feedback da parte dei collaboratori attraverso sondaggi, la raccolta di dati sulla cultura aziendale e sulla forza lavoro, nonché il raggiungimento dello status di certificazione. [post_title] => Hilton: per la prima volta un gruppo alberghiero miglior azienda dove lavorare al mondo. [post_date] => 2023-11-22T10:07:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700647661000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456551 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Valorizzare, promuovere e sviluppare turismo slow in partnership con le imprese locali, per far vivere al turista, ma anche alle persone del luogo, un’esperienza indimenticabile, in cui la bellezza della natura si fonde con il piacere di vivere appieno ogni istante. E' la missione della rete d'imprese Visit Zoncolan: un consorzio nato nel 2019, ma ufficializzato solo a gennaio 2022, che opera nel territorio attorno al monte omonimo, nelle Alpi Carniche, in Friuli Venezia Giulia, tra i comuni di Comeglians, Ovaro, Paluzza, Ravascletto, Sutrio e Treppo-Ligosullo. L’obiettivo è quello di sostenere il turismo, l’economia locale e le tradizioni del territorio. Vi fanno parte hotel, alberghi diffusi, agriturismi, camping, ristoranti, osterie, aziende agricole e artigianali, botteghe, negozi sportivi e produttori locali: piccole realtà che lavorano insieme per offrire pacchetti turistici completi promuovendo l’intera area del comprensorio dello Zoncolan come una destinazione ideale per gli amanti della natura, dello sport all’aria aperta, della storia, della cultura, delle tradizioni e dell’enogastronomia; tutti valori di cui questa zona è ricca. A oggi Visit Zoncolan conta 37 soci e quattro associati. E’ previsto un ulteriore ampliamento nel prossimo triennio. “Il nostro obiettivo principale è quello di promuovere un turismo sostenibile e di qualità, che rispetti l’ambiente e contribuisca allo sviluppo economico e sociale della comunità locale - spiega il presidente Silvio Ortis -. La collaborazione tra le diverse aziende consente di offrire servizi integrati ai visitatori, garantendo al contempo un beneficio reciproco per le imprese coinvolte”. Attraverso la rete, è possibile prenotare soggiorni in hotel o alberghi diffusi, gustare la cucina locale nei ristoranti convenzionati, partecipare a escursioni guidate e attività sportive, acquistare prodotti tipici, oggetti artigianali in legno (dall’oggettistica alla borsa di design), prodotti derivati dalla lavorazione di erbe officiali, formaggi di malga e del caseificio di valle e prelibatezze come i tipici cjarsòns, nonché pregiate birre artigianali. Le escursioni (che sono organizzate in tutta la Carnia per dare la possibilità ai turisti di godere della bellezza e dei panorami delle Alpi nel loro complesso) vengono programmate assieme a una serie di piacevoli attività per grandi e piccoli secondo un calendario mensile, ma possono anche essere richieste su misura individualmente o per piccoli gruppi. “Siamo molto soddisfatti del riscontro avuto la scorsa estate dalle nostre attività - aggiunge Ortis -. Abbiamo infatti registrato molto interesse e un crescente desiderio di vivere esperienze coinvolgenti nella natura, sia da parte delle famiglie, sia degli appassionati di slow tourism.” [post_title] => Cresce la rete d'imprese Visit Zoncolan per la valorizzazione delle Alpi Carniche [post_date] => 2023-11-22T10:07:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700647658000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456513 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta a Milano la prima edizione dell’Hilton Sustainability Forum: un evento di analisi e approfondimento sulle sfide e le opportunità della sostenibilità aziendale, nel corso del quale imprenditori, manager e opinion leader si sono confrontati davanti a una platea di studenti. Il forum, fortemente voluto dal general manager dell'Hilton Milan, Daniele Fabbri, leader italiano per i progetti esg (environmental, social and governance) del gruppo Usa, ha coinvolto alcune università milanesi, a cui è stato chiesto di realizzare un progetto applicabile al settore del turismo con focus sull'hotellerie o sulle destinazioni. Tra i lavori è stato premiato quello dal titolo Hilton for the Ocean Clean Up, ma tutte le indagini sulle aree dell’energia, il cibo e i materiali di consumo hanno offerto spunti importanti che verranno applicati nel gruppo. "Questa forma di dialogo e di scambio testimonia l’impegno e la passione che ognuno di noi condivide per un futuro più sostenibile - ha detto Fabbri rivolgendosi agli studenti -. Il vostro impegno ed entusiasmo sono la linfa vitale di questo forum: siete i leader di domani. Il vostro ruolo è fondamentale nel dare forma al mondo che verrà". Fabbri ha poi ringraziato i relatori presenti, perché "la vostra visione è fondamentale per ispirare questo forum verso orizzonti innovativi e soluzioni concrete. Oggi condividiamo non solo idee e progetti, ma anche l'obbligo morale di agire per interesse del nostro pianeta e delle generazioni future". Tra i relatori era presente Giuseppe Milici, partner Deloitte & Touche e senior manager in sustainability services. Milici ha parlato della sostenibilità sottolineando come la gestione dei temi esg stia portando le aziende a identificare le pratiche virtuose come parte integrante dei propri sistemi di business. Sul fronte dell’environmental si devono in particolare ridurre le emissioni entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Alla voce social bisogna ricordare che, se in Italia i diritti sono tutelati, in molti paesi milioni di persone sono sfruttate e nuove leggi sono state emanate per obbligare le imprese al rispetto dei diritti umani. Infine la governance aziendale dovrà essere riprogettata per favorire la transizione verso modelli di business sostenibili. Milici ha anche ricordato come la sostenibilità sia vantaggiosa per le imprese perché crea valori, riduce i costi e porta all’innovazione, offre vantaggi competitivi, migliora la reputazione del brand, attrae e fidelizza i capitali e i talent, e favorisce l’impiego. Perché i giovani si sentono protetti e tranquilli lavorando in aziende virtuose. "Per comprendere le preoccupazioni dei giovani in Italia e nel mondo, Deloitte realizza ogni anno l’indagine Global GenZ and Millennial Survey. La ricerca si chiede come stiamo andando. A livello mondiale i giovani ci dicono che i datori di lavoro dopo la pandemia stanno facendo progressi, ma il livello di sostenibilità del business è ancora lontano dalla loro aspettativa. Il costo della vita nelle città principali, come Milano, è molto alto e questo è un problema per queste generazioni, che si sentono enormemente stressate perché non vedono un futuro chiaro, sia familiare sia lavorativo. A questo si aggiungono i problemi di diversity e di inclusion, il linguaggio utilizzato e anche casi di molestie. In Italia sono state intervistate 800 persone di cui 500 della generazione Z e 300 Millennial. Equamente divisi tra uomini e donne, per lo più non sposati. Sono emersi quelli che sono i top concern italiani, non diversi da quelli dei giovani all’estero. Al primo posto il costo della vita, tema cruciale per la gestione dell’indipendenza e dei desideri come la possibilità di viaggiare e andare in vacanza; quindi il climate change e la disoccupazione. In Italia il 60% della genZ e il 71% dei Millennials pensano che non riusciranno a farsi una famiglia tradizionale, perché non sono sicuri del proprio futuro lavorativo. La stessa percentuale teme che non riuscirà mai ad acquistare una casa. Quasi tutti devono integrare la prima fonte di reddito con un secondo lavoro o con l'aiuto dei genitori. L’attenzione al cambiamento climatico diventa uno stile di vita consapevole, con un’alimentazione sana e spesso vegana. Per questo è importante il tema della sostenibilità sul posto di lavoro. Infatti, per quanto si tema la disoccupazione, i driver per cercare lavoro sono sempre più relativi al work life balance. Lo smart working è diventato un must-have, una pre-condizione richiesta sin dai colloqui di assunzione, così come l’attenzione alla salute mentale, con la richiesta di un supporto psicologico. Una necessità emersa in particolare nel post-pandemia. Anche Deloitte sta seguendo il cambiamento - conclude Milici - rivedendo il proprio modello di business". [post_title] => Hilton Sustainability Forum: lo sguardo di Deloitte sui top concern dei giovani italiani [post_date] => 2023-11-21T14:01:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700575273000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456526 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà attivo fino al prossimo 29 novembre il Black Friday dedicato alle agenzie Expedia Taap. L'offerta è valida per prenotazioni relative a viaggi sino al 31 dicembre 2024 e garantisce uno sconto del 30% o superiore su hotel selezionati in tutto il mondo. Expedia Taap lavora oggi con più di 100 mila agenti di viaggio in tutto il mondo, offrendo accesso a un ampio inventario, tra cui più di 3 milioni di proprietà, 220 mila attività, 120 compagnie di autonoleggio e 500 compagnie aeree. Gli adv possono anche usufruire delle tecnologie e degli strumenti di Expedia Group, incluso un agente virtuale che consente loro di lavorare autonomamente e trovare risposte a domande comuni, cercare rapidamente informazioni o modificare le prenotazioni. C'è anche la Live Agent Chat in cui sono disponibili esperti per rispondere a domande dettagliate e aiutare nel processo decisionale. [post_title] => Arriva il Black Friday per le agenzie Expedia Taap. Sarà attivo fino al 29 novembre [post_date] => 2023-11-21T13:40:10+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700574010000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456520 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà il prossimo Natale il nuovo 5 stelle della bergamasca: situato a Clusone, in val Seriana, e circondato da un parco di 26 mila metri quadrati, il Collina Luxury Resort sarà costituito da cinque chalet in legno con jacuzzi, che includeranno tre junior suite e sei suite di superficie compresa tra i 30 e i 50 metri quadrati, nonché una penthouse di 120 mq, per 24 posti letto complessivi. A completare l'offerta un ristorante gourmet chiamato Beides, un bar, una cantina a vista, una piscina scoperta e una indoor, una sala fitness, uno spazio meeting, un centro benessere con linea di prodotti propri, nonché parcheggi coperti e una piazzola di atterraggio per elicotteri. La proprietà della struttura è riconducibile all'imprenditore locale Luciano Verzeroli, originario di Parre e titolare della Vemec di Ardesio, azienda specializzata nella progettazione, sviluppo e realizzazione di componenti per macchine operanti in diversi settori industriali. Direttore della struttura, sia operativo sia commerciale, sarà invece Alessandro Urru. Il complesso sarà il secondo hotel a 5 stelle della provincia di Bergamo. A Brusaporto è infatti presente l’hotel La Dimora da dieci camere. Nel 2020 ha inoltre chiuso il relais San Lorenzo da 30 stanze localizzato nella città alta del capoluogo. A sei anni dalla sua inaugurazione, la struttura aveva infatti sospeso le proprie attività durante il primo lockdown di marzo 2020, con la prospettiva di una riapertura a settembre, ma poi era arrivata la decisione dei gestori di non riaprire. Sempre a Bergamo è però in pipeline un’altra struttura a 5 stelle: il Villa Sasetta da 60 camere, più un ristorante gourmet. [post_title] => Cresce l'offerta a 5 stelle della bergamasca: a Natale apre il Collina Luxury Relais [post_date] => 2023-11-21T13:07:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700572030000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456492 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La crociera si conferma tra le soluzioni di viaggio preferite dagli italiani, ha dichiarato Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere. L’edizione 2023 di All Stars of the Sea è stata l’occasione per celebrazione anche un anno record non solo per Msc ma per tutto il settore delle crociere. Quest’anno gli italiani in crociera sono stati oltre 1 milione e c’è ancora una grande opportunità di crescita: è in previsione la possibilità di raggiungere i 2 milioni di crocieristi nei prossimi cinque anni. “A distanza di 20 anni il nostro mercato è cresciuto e continuerà a crescere, e noi saremo sempre affiancate dalle agenzie di viaggio”, afferma Massa. La strategia di Msc è quella di avere una gamma di prodotti più ampia possibile per dare risposte a più consumatori possibili: “Costruiamo navi/prodotti diversificati che parlino alle differenti esigenze dei viaggiatori, non solo come offerta di costi diversi - spiega Massa - Non si tratta di un’equazione: nave meno nuova uguale costi più bassi. La nave piccola non è un ripiego per chi non può permettersi certi costi. È un luogo comune errato in questo settore, poiché oggi si vuole parlare a clienti crocieristi dalle esigenze differenti. Offriamo prodotti diversificati attraverso itinerari, hardware della nave, durata delle crociere e i tre main drive di crociere di corto (Mediterraneo), medio (mar Rosso) e lungo raggio (Caraibi). E l’Italia è il Paese che sa vendere meglio tutte le categorie di navi. Alle nostre agenzie chiediamo di essere sempre più imprenditori e partner e meno intermediari, per non rimanere semplicemente ad attendere le prenotazioni. Oggi c’è un grande potenziale da sfruttare e da cogliere”. Chi sono le agenzie Best Producer di Msc? Le vincitrici dell’edizione Tutte le Stelle del Mare di Msc, la Vivere e Viaggiare Pisa, la Spaceland e la Groupintown hanno totalizzato solo per Msc un fatturato di oltre 2 milioni di euro ciascuno. Vivere e Viaggiare Pisa è la vincitrice per il Nord: nata nel 2001, del gruppo Bluvacanze, conta cinque addetti in adv ed è specialista in crociere: “La crociera viene ormai venduta ovunque anche sui social, ma solo l’esperto professionista sa cosa proporre al proprio cliente. Per esempio, la Grand Voyage, dalla durata di 16 giorni e oltre, potrebbe non andare bene per una famiglia con bambini che vanno a scuola. Una spesa di 34/37 mila euro per una World Cruise e dalla lunga durata, 112 giorni, può andare bene per pensionati, clienti più facoltosi, imprenditori che lavorano anche a bordo. Ci stiamo avvicinando molto anche ai giovani. Mostriamo loro quanto una crociera sia un viaggio tra i più completi. La crescita della nostra agenzia è legata allo sviluppo dell’industria crocieristica post pandemia e al successo delle navi Msc”. Un’azienda come la Msc Crociere, a conduzione familiare, raccoglie il favore di piccole aziende a conduzione familiare che incontrano un ambiente familiare. “I proprietari di Msc Crociere sono una famiglia. Il loro commerciale è di grande supporto per la soluzione immediata dei problemi e non vengono imposti rigidi schemi da seguire – afferma l’agenzia viaggi Groupintown di Trani vincitrice per il Sud, del network Geo Welcome. - Noi oggi siamo una realtà di quattro adv, nate nel 2011. Abbiamo dato una spinta alla vendita di crociere nel 2015 mantenendo una crescita continua di passeggeri e fatturato, cavalcando l’onda del piano di sviluppo di Msc Crociere”. Per il Centro, la vincitrice è la Spaceland di San Salvo. Nata nel 2007 è un'adv generalista del network Gattinoni, con quattro addetti e tre collaboratori; in un ambiente di piccoli comuni della zona compie un vero miracolo di numeri con un fatturato a sei zeri. Fatturato individuale e clientela da poter soddisfare con “un prodotto dalla qualità/prezzo ottimo, che consente una buona marginalità anche all’intermediazione. Le crociere incidono per il 30% nel totale del nostro fatturato aziendale di cui Msc ne ricopre quasi il totale”. [post_title] => Msc: parlano le adv vincitrici degli All stars of the Sea [post_date] => 2023-11-21T12:02:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => agenzie-viaggio-all-stars-of-the-sea [1] => leonardo-massa [2] => msc-crociere ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Agenzie viaggio All Stars of the Sea [1] => Leonardo Massa [2] => msc crociere ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700568127000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456504 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un futuro all'insegna della crescita per Trieste Airport, che sin da questo mese di novembre va a caccia di nuovo personale: da addetti all'assistenza aeromobili e passeggeri, fino a manutentori, personale in amministrazione e security (Gpg - Guardia Particolare Giurata), che saranno selezionati dal Polo Permanent dell’agenzia per il lavoro Adhr Group del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la filiale di Monfalcone. «Stiamo portando avanti in stretta sinergia con Regione e l’agenzia del turismo un piano di sviluppo cruciale per lo sviluppo economico-turistico e sociale del territorio regionale - ha affermato l’amministratore delegato di Trieste Airport Marco Consalvo -. Un progetto che ci consente di attuare programmazioni condivise e di impiegare le risorse in modo mirato. L’obiettivo è di andare anche oltre il bacino di utenza regionale per aumentare il turismo da mercati non di prossimità». Il 2023 si chiuderà con un +35% di traffico passeggeri rispetto al 2022 e +20% rispetto al 2019 superando quindi il dato di traffico pre pandemia, il 2023 sarà il migliore di sempre dal punto di vista della movimentazione aerea e del traffico passeggeri. «La stagione estiva 2023 ha rappresentato il periodo di svolta per la crescita e lo sviluppo di Trieste Airport con l’aumento di offerta delle destinazioni, delle frequenze settimanali e l’incremento del 25% della capacità di posti offerti rispetto al 2019: i nuovi collegamenti introdotti nello scorso periodo estivo sono stati in gran parte confermati anche per l’attuale stagione invernale, l’azienda è ora al lavoro per finalizzare l’estate 2024 (a partire da fine marzo 2024) che prevede un significativo aumento del numero dei voli in partenza da Trieste Airport. L’aeroporto regionale sta per completare inoltre un’importante trasformazione green, grazie a un impianto fotovoltaico da 3,5 MW di potenza installata con storage di energia che coprirà più del 50% del proprio fabbisogno energetico, ed ha attivato nuovi servizi di interesse ad una sempre più ampia tipologia di utenti del polo intermodale dello scalo regionale collegato in modo diretto alla fermata ferroviaria Trieste Airport sulla linea Trieste - Venezia/Trieste - Udine. [post_title] => Trieste Airport cresce e punta ai flussi internazionali. Al via nuove assunzioni [post_date] => 2023-11-21T11:56:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700567785000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456494 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama OriginalOman ed è il nuovo brand che Originaltour ha scelto per dare un'identità all’ufficio di Muscat. La sede nella capitale omanita dell'operatore romano si occupa di gestire non soltanto i tour e i soggiorni organizzati per i propri clienti, ma offre servizi a terra anche per operatori italiani ed esteri che vogliono affidarsi a uno specialista del Paese. Una dmc a tutti gli effetti, insomma, ma con il vantaggio che l’ufficio di Muscat è gestito da Elena Innocenti, da anni responsabile del prodotto Oman di Originaltour, affiancata da Marco e da Saber, guida di grande esperienza: il team coordinerà tutti i collaboratori omaniti, tra cui autisti e guide. “Abbiamo voluto dare all’ufficio di Muscat una veste grafica nuova e moderna, per sottolineare non soltanto la specializzazione sulla meta, ma la nostra originalità nell’offrire un prodotto qualificato che tocca sia le destinazioni imperdibili dell’Oman, sia altre meno note ma di indubbio appeal turistico - spiega la stessa Elena Innocenti -. Abbiamo anche potenziato l’ufficio con più personale proprio per poter offrire servizi ad altri operatori e per migliorare ulteriormente il prodotto arricchendolo di nuovi itinerari e per scegliere le strutture alberghiere, campi tendati compresi”. OriginalOman organizza tour a partenze garantite in italiano, itinerari di gruppo precostituiti in fuoristrada e in bus, viaggi storico - culturali e adventure con pernottamenti in campi mobili con l’ausilio di guide specializzate. Inoltre, tour privati personalizzati, viaggi ecosostenibili, itinerari luxury e glamping, nonché trekking oltre a escursioni giornaliere da Muscat e Salalah con guide professionali in italiano inglese e francese. [post_title] => Dall'esperienza di Originaltour sulla destinazione nasce il brand OriginalOman [post_date] => 2023-11-21T11:18:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700565511000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456453 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande successo il 17 novembre alla Spezia per il Travel Open Day Hospitality, organizzato dal Gruppo Travel con il patrocinio di Comune della Spezia ed il supporto delle Associazioni di categoria Confcommercio, Confindustria, Confesercenti, CNA e Confartigianato e dell’Istituto Alberghiero Casini. Il nuovo format di incontri b2b tra ricettivo e fornitori di servizi per l’ospitalità provenienti da tutta Italia è stato lanciato a marzo 2023 e ha coinvolto in diverse tappe italiane il mondo del settore alberghiero ed extralberghiero tra workshop e formazione. «Iniziativa importante per tutto il settore turistico – spiega il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - ma soprattutto in questo momento di grande crescita è un segnale per dare servizi di qualità e per far si che il turista di ogni struttura si senta a casa e ben accolto. Sono fondamentali questi momenti di scambio, confronto e opportunità per far in modo che questo nostro territorio venga sempre più apprezzato e richiesto. Quest’anno abbiamo registrato oltre un milione di presenze e per questo è sempre più importante fare squadra e rete fra tutti gli operatori del settore e tra chi offre servizi necessari a migliorare l’offerta qualitativa delle nostre strutture». I fornitori di servizi al settore dell’ospitalità come Blastness hanno potuto avviare nuovi contatti. In particolare Blastness offre tecnologie, servizi, consulenza, formazione e supporto per lo sviluppo del business di strutture ricettive indipendenti in un contesto di crescente digitalizzazione della vendita di camere. Non solo, ma sviluppa le marginalità dei propri clienti attraverso lo sviluppo del fatturato e l’ottimizzazione del revenue management. «Il Bilancio è sicuramente positivo per le ultime tre tappe del TOD Hospitality, Alassio, Pisa e La Spezia – aggiunge Thomas Capellazzi, Account Manager Blastness – E’ emersa l’esigenza di conoscere in che modo poter sfruttare al meglio le tecnologie e come poterle utilizzare per ottimizzare il lavoro. C’è molto interesse anche da parte delle strutture extralberghiere che vogliono organizzarsi al meglio per affrontare il mercato». Per le giovani realtà come E-ssence il Tod Hospitality della Spezia è stata l’occasione per entrare in relazione con il ricettivo del territorio e capire le esigenze di un’area che sta crescendo e deve fare i conti con le nuove esigenze della clientela. E-ssence offre un servizio di electric boat sharing. Entro il 2024 E-ssence conta di raggiungere le 15 unità di proprietà. «Tramite la nostra App si potranno localizzare – commenta Leonardo Caiazza, Chief executive Officier E-ssence - prenotare e attivare le nostre e-boats e quelle dei nostri partner. Eliminiamo il passaggio fisico da Hub di noleggio, non serve la patente nautica e tutto è a portata di un click. La nostra flotta è a zero emissioni e acceleriamo l'elettrificazione delle coste con e-dock fast charge. Sulla App sono a disposizione Percorsi Suggeriti, servizio meteo integrato, istruzioni di uso/guida e nozioni sul codice nautico per navigare in sicurezza. Dall’App si localizzano i mezzi, si prenota e si paga». Tra gli espositori anche ITS 4 KIDS che nasce come portale e community nel 2013 e si evolve come Società che promuove, forma e fa crescere con una strategia a 360 gradi le strutture ricettive che si rivolgono alle famiglie. «Dalla Community nata per aiutare le famiglie a trovare la struttura più adatta – sottolinea Maria Vitali, ceo e founder Its 4 Kids – abbiamo sviluppato tutte le strategie per sviluppare l’attività delle strutture ricettive. Gli Eventi come i Tod-Ho funzionano perché avviano lo scambio ed il confronto tra chi fornisce i servizi e l’ospitalità. Per vincere la sfida bisogna fare rete: dal confronto nasce qualcosa che poi si sviluppa nel tempo. Costruisci relazioni che nel futuro vanno coltivate. La collaborazione con il Gruppo Travel è passata anche tramite Start Up Turismo: la chiave dell’innovazione è fondamentale e consente di stimolare il pubblico degli albergatori che si sentono spinti a credere nel valore dei nuovi servizi a disposizione». Il Turismo alla Spezia è in forte rilancio: l’Amministrazione locale e le Associazioni di Categoria come Confcommercio, Confindustria, Confartigianato, CNA e Confesercenti, puntano su iniziative ed eventi allo scopo di offrire al territorio nuovi servizi che rafforzino l’offerta e l’accoglienza. «Dobbiamo puntare sui servizi ma anche su un’offerta più ampia di strutture alberghiere – continua Maria Grazia Frijia, assessore al Turismo della Spezia – Il TodHo è per noi un progetto pilota che vogliamo far crescere, fondamentale per il confronto tra strutture e fornitori. Nel 2024 insieme alle Associazioni punteremo sull’enogastronomia. E’ fondamentale lavorare sempre in sinergia, per questo abbiamo creato un Modello Spezia nel quale vogliamo coinvolgere i comuni, inclusi quelli dell’Alta Toscana, nella firma di un protocollo». Il Gruppo Travel nel corso del TodHo alla Spezia ha coinvolto l’Istituto Alberghiero Casini, nello specifico alcuni ragazzi della 4 E indirizzo Accoglienza. «E’ stato interessante toccare con mano l’organizzazione dell’ evento organizzato da Travel Quotidiano, per noi nuovo – spiegano i ragazzi dell’Istituto Casini – Abbiamo accolto e registrato i partecipanti al Work Shop ma abbiamo anche interagito con i fornitori e gli albergatori in modo da capire meglio le dinamiche del settore. Non solo, ma abbiamo conosciuto il sindaco della nostra città e gli assessori Frijia e Gagliardi». [post_title] => La Spezia, il Tod-Hospitality come confronto tra fornitori e ricettivo [post_date] => 2023-11-21T10:52:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700563935000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "hilton la volta un gruppo alberghiero miglior azienda lavorare al mondo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":92,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3490,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456548","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo otto presenze consecutive tra le società top, prima realtà alberghiera della storia, il gruppo Hilton è stato nominato miglior azienda dove lavorare al mondo, World’s Best Workplace: la classifica stilata annualmente dal magazine Fortune e da Great Place to Work.\r

\r

\"Siamo orgogliosi di essere stati nominati come miglior posto di lavoro al mondo, dopo i riconoscimenti ottenuti in più di 20 paesi in Europa, Medio Oriente e Africa - commenta l'evp Europe, Middle East & Africa di Hilton, Simon Vincent -. Questo premio celebra la dedizione dei nostri straordinari team member e la cultura dell'innovazione e dell'inclusività che abbiamo coltivato per più di un secolo. È una testimonianza del potere di investire nelle nostre risorse per creare un ambiente di lavoro eccezionale in cui tutti possano crescere”.\r

\r

Per determinare ogni anno i World’s Best Workplaces, Great Place to Work invita le aziende a partecipare seguendo un modello rigoroso, basato sui dati, che valorizza l'esperienza dei dipendenti. Il processo comprende la richiesta di feedback da parte dei collaboratori attraverso sondaggi, la raccolta di dati sulla cultura aziendale e sulla forza lavoro, nonché il raggiungimento dello status di certificazione.","post_title":"Hilton: per la prima volta un gruppo alberghiero miglior azienda dove lavorare al mondo.","post_date":"2023-11-22T10:07:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700647661000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Valorizzare, promuovere e sviluppare turismo slow in partnership con le imprese locali, per far vivere al turista, ma anche alle persone del luogo, un’esperienza indimenticabile, in cui la bellezza della natura si fonde con il piacere di vivere appieno ogni istante. E' la missione della rete d'imprese Visit Zoncolan: un consorzio nato nel 2019, ma ufficializzato solo a gennaio 2022, che opera nel territorio attorno al monte omonimo, nelle Alpi Carniche, in Friuli Venezia Giulia, tra i comuni di Comeglians, Ovaro, Paluzza, Ravascletto, Sutrio e Treppo-Ligosullo.\r

\r

L’obiettivo è quello di sostenere il turismo, l’economia locale e le tradizioni del territorio. Vi fanno parte hotel, alberghi diffusi, agriturismi, camping, ristoranti, osterie, aziende agricole e artigianali, botteghe, negozi sportivi e produttori locali: piccole realtà che lavorano insieme per offrire pacchetti turistici completi promuovendo l’intera area del comprensorio dello Zoncolan come una destinazione ideale per gli amanti della natura, dello sport all’aria aperta, della storia, della cultura, delle tradizioni e dell’enogastronomia; tutti valori di cui questa zona è ricca.\r

\r

A oggi Visit Zoncolan conta 37 soci e quattro associati. E’ previsto un ulteriore ampliamento nel prossimo triennio. “Il nostro obiettivo principale è quello di promuovere un turismo sostenibile e di qualità, che rispetti l’ambiente e contribuisca allo sviluppo economico e sociale della comunità locale - spiega il presidente Silvio Ortis -. La collaborazione tra le diverse aziende consente di offrire servizi integrati ai visitatori, garantendo al contempo un beneficio reciproco per le imprese coinvolte”.\r

\r

Attraverso la rete, è possibile prenotare soggiorni in hotel o alberghi diffusi, gustare la cucina locale nei ristoranti convenzionati, partecipare a escursioni guidate e attività sportive, acquistare prodotti tipici, oggetti artigianali in legno (dall’oggettistica alla borsa di design), prodotti derivati dalla lavorazione di erbe officiali, formaggi di malga e del caseificio di valle e prelibatezze come i tipici cjarsòns, nonché pregiate birre artigianali. Le escursioni (che sono organizzate in tutta la Carnia per dare la possibilità ai turisti di godere della bellezza e dei panorami delle Alpi nel loro complesso) vengono programmate assieme a una serie di piacevoli attività per grandi e piccoli secondo un calendario mensile, ma possono anche essere richieste su misura individualmente o per piccoli gruppi. “Siamo molto soddisfatti del riscontro avuto la scorsa estate dalle nostre attività - aggiunge Ortis -. Abbiamo infatti registrato molto interesse e un crescente desiderio di vivere esperienze coinvolgenti nella natura, sia da parte delle famiglie, sia degli appassionati di slow tourism.”\r

\r

","post_title":"Cresce la rete d'imprese Visit Zoncolan per la valorizzazione delle Alpi Carniche","post_date":"2023-11-22T10:07:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1700647658000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456513","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta a Milano la prima edizione dell’Hilton Sustainability Forum: un evento di analisi e approfondimento sulle sfide e le opportunità della sostenibilità aziendale, nel corso del quale imprenditori, manager e opinion leader si sono confrontati davanti a una platea di studenti. Il forum, fortemente voluto dal general manager dell'Hilton Milan, Daniele Fabbri, leader italiano per i progetti esg (environmental, social and governance) del gruppo Usa, ha coinvolto alcune università milanesi, a cui è stato chiesto di realizzare un progetto applicabile al settore del turismo con focus sull'hotellerie o sulle destinazioni.\r

\r

Tra i lavori è stato premiato quello dal titolo Hilton for the Ocean Clean Up, ma tutte le indagini sulle aree dell’energia, il cibo e i materiali di consumo hanno offerto spunti importanti che verranno applicati nel gruppo. \"Questa forma di dialogo e di scambio testimonia l’impegno e la passione che ognuno di noi condivide per un futuro più sostenibile - ha detto Fabbri rivolgendosi agli studenti -. Il vostro impegno ed entusiasmo sono la linfa vitale di questo forum: siete i leader di domani. Il vostro ruolo è fondamentale nel dare forma al mondo che verrà\". \r

\r

Fabbri ha poi ringraziato i relatori presenti, perché \"la vostra visione è fondamentale per ispirare questo forum verso orizzonti innovativi e soluzioni concrete. Oggi condividiamo non solo idee e progetti, ma anche l'obbligo morale di agire per interesse del nostro pianeta e delle generazioni future\".\r

\r

Tra i relatori era presente Giuseppe Milici, partner Deloitte & Touche e senior manager in sustainability services. Milici ha parlato della sostenibilità sottolineando come la gestione dei temi esg stia portando le aziende a identificare le pratiche virtuose come parte integrante dei propri sistemi di business. Sul fronte dell’environmental si devono in particolare ridurre le emissioni entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Alla voce social bisogna ricordare che, se in Italia i diritti sono tutelati, in molti paesi milioni di persone sono sfruttate e nuove leggi sono state emanate per obbligare le imprese al rispetto dei diritti umani. Infine la governance aziendale dovrà essere riprogettata per favorire la transizione verso modelli di business sostenibili.\r

\r

Milici ha anche ricordato come la sostenibilità sia vantaggiosa per le imprese perché crea valori, riduce i costi e porta all’innovazione, offre vantaggi competitivi, migliora la reputazione del brand, attrae e fidelizza i capitali e i talent, e favorisce l’impiego. Perché i giovani si sentono protetti e tranquilli lavorando in aziende virtuose. \"Per comprendere le preoccupazioni dei giovani in Italia e nel mondo, Deloitte realizza ogni anno l’indagine Global GenZ and Millennial Survey. La ricerca si chiede come stiamo andando. A livello mondiale i giovani ci dicono che i datori di lavoro dopo la pandemia stanno facendo progressi, ma il livello di sostenibilità del business è ancora lontano dalla loro aspettativa. Il costo della vita nelle città principali, come Milano, è molto alto e questo è un problema per queste generazioni, che si sentono enormemente stressate perché non vedono un futuro chiaro, sia familiare sia lavorativo. A questo si aggiungono i problemi di diversity e di inclusion, il linguaggio utilizzato e anche casi di molestie. In Italia sono state intervistate 800 persone di cui 500 della generazione Z e 300 Millennial. Equamente divisi tra uomini e donne, per lo più non sposati.\r

\r

Sono emersi quelli che sono i top concern italiani, non diversi da quelli dei giovani all’estero. Al primo posto il costo della vita, tema cruciale per la gestione dell’indipendenza e dei desideri come la possibilità di viaggiare e andare in vacanza; quindi il climate change e la disoccupazione. In Italia il 60% della genZ e il 71% dei Millennials pensano che non riusciranno a farsi una famiglia tradizionale, perché non sono sicuri del proprio futuro lavorativo. La stessa percentuale teme che non riuscirà mai ad acquistare una casa. Quasi tutti devono integrare la prima fonte di reddito con un secondo lavoro o con l'aiuto dei genitori. L’attenzione al cambiamento climatico diventa uno stile di vita consapevole, con un’alimentazione sana e spesso vegana. Per questo è importante il tema della sostenibilità sul posto di lavoro. Infatti, per quanto si tema la disoccupazione, i driver per cercare lavoro sono sempre più relativi al work life balance. Lo smart working è diventato un must-have, una pre-condizione richiesta sin dai colloqui di assunzione, così come l’attenzione alla salute mentale, con la richiesta di un supporto psicologico. Una necessità emersa in particolare nel post-pandemia. Anche Deloitte sta seguendo il cambiamento - conclude Milici - rivedendo il proprio modello di business\".\r

\r

","post_title":"Hilton Sustainability Forum: lo sguardo di Deloitte sui top concern dei giovani italiani","post_date":"2023-11-21T14:01:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700575273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456526","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà attivo fino al prossimo 29 novembre il Black Friday dedicato alle agenzie Expedia Taap. L'offerta è valida per prenotazioni relative a viaggi sino al 31 dicembre 2024 e garantisce uno sconto del 30% o superiore su hotel selezionati in tutto il mondo.\r

\r

Expedia Taap lavora oggi con più di 100 mila agenti di viaggio in tutto il mondo, offrendo accesso a un ampio inventario, tra cui più di 3 milioni di proprietà, 220 mila attività, 120 compagnie di autonoleggio e 500 compagnie aeree. Gli adv possono anche usufruire delle tecnologie e degli strumenti di Expedia Group, incluso un agente virtuale che consente loro di lavorare autonomamente e trovare risposte a domande comuni, cercare rapidamente informazioni o modificare le prenotazioni. C'è anche la Live Agent Chat in cui sono disponibili esperti per rispondere a domande dettagliate e aiutare nel processo decisionale.","post_title":"Arriva il Black Friday per le agenzie Expedia Taap. Sarà attivo fino al 29 novembre","post_date":"2023-11-21T13:40:10+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1700574010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456520","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà il prossimo Natale il nuovo 5 stelle della bergamasca: situato a Clusone, in val Seriana, e circondato da un parco di 26 mila metri quadrati, il Collina Luxury Resort sarà costituito da cinque chalet in legno con jacuzzi, che includeranno tre junior suite e sei suite di superficie compresa tra i 30 e i 50 metri quadrati, nonché una penthouse di 120 mq, per 24 posti letto complessivi. A completare l'offerta un ristorante gourmet chiamato Beides, un bar, una cantina a vista, una piscina scoperta e una indoor, una sala fitness, uno spazio meeting, un centro benessere con linea di prodotti propri, nonché parcheggi coperti e una piazzola di atterraggio per elicotteri.\r

\r

La proprietà della struttura è riconducibile all'imprenditore locale Luciano Verzeroli, originario di Parre e titolare della Vemec di Ardesio, azienda specializzata nella progettazione, sviluppo e realizzazione di componenti per macchine operanti in diversi settori industriali. Direttore della struttura, sia operativo sia commerciale, sarà invece Alessandro Urru.\r

\r

Il complesso sarà il secondo hotel a 5 stelle della provincia di Bergamo. A Brusaporto è infatti presente l’hotel La Dimora da dieci camere. Nel 2020 ha inoltre chiuso il relais San Lorenzo da 30 stanze localizzato nella città alta del capoluogo. A sei anni dalla sua inaugurazione, la struttura aveva infatti sospeso le proprie attività durante il primo lockdown di marzo 2020, con la prospettiva di una riapertura a settembre, ma poi era arrivata la decisione dei gestori di non riaprire. Sempre a Bergamo è però in pipeline un’altra struttura a 5 stelle: il Villa Sasetta da 60 camere, più un ristorante gourmet.","post_title":"Cresce l'offerta a 5 stelle della bergamasca: a Natale apre il Collina Luxury Relais","post_date":"2023-11-21T13:07:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700572030000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456492","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La crociera si conferma tra le soluzioni di viaggio preferite dagli italiani, ha dichiarato Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere. L’edizione 2023 di All Stars of the Sea è stata l’occasione per celebrazione anche un anno record non solo per Msc ma per tutto il settore delle crociere. Quest’anno gli italiani in crociera sono stati oltre 1 milione e c’è ancora una grande opportunità di crescita: è in previsione la possibilità di raggiungere i 2 milioni di crocieristi nei prossimi cinque anni. “A distanza di 20 anni il nostro mercato è cresciuto e continuerà a crescere, e noi saremo sempre affiancate dalle agenzie di viaggio”, afferma Massa.\r

\r

La strategia di Msc è quella di avere una gamma di prodotti più ampia possibile per dare risposte a più consumatori possibili: “Costruiamo navi/prodotti diversificati che parlino alle differenti esigenze dei viaggiatori, non solo come offerta di costi diversi - spiega Massa - Non si tratta di un’equazione: nave meno nuova uguale costi più bassi. La nave piccola non è un ripiego per chi non può permettersi certi costi. È un luogo comune errato in questo settore, poiché oggi si vuole parlare a clienti crocieristi dalle esigenze differenti. Offriamo prodotti diversificati attraverso itinerari, hardware della nave, durata delle crociere e i tre main drive di crociere di corto (Mediterraneo), medio (mar Rosso) e lungo raggio (Caraibi). E l’Italia è il Paese che sa vendere meglio tutte le categorie di navi. Alle nostre agenzie chiediamo di essere sempre più imprenditori e partner e meno intermediari, per non rimanere semplicemente ad attendere le prenotazioni. Oggi c’è un grande potenziale da sfruttare e da cogliere”.\r

\r

Chi sono le agenzie Best Producer di Msc? Le vincitrici dell’edizione Tutte le Stelle del Mare di Msc, la Vivere e Viaggiare Pisa, la Spaceland e la Groupintown hanno totalizzato solo per Msc un fatturato di oltre 2 milioni di euro ciascuno.\r

\r

Vivere e Viaggiare Pisa è la vincitrice per il Nord: nata nel 2001, del gruppo Bluvacanze, conta cinque addetti in adv ed è specialista in crociere: “La crociera viene ormai venduta ovunque anche sui social, ma solo l’esperto professionista sa cosa proporre al proprio cliente. Per esempio, la Grand Voyage, dalla durata di 16 giorni e oltre, potrebbe non andare bene per una famiglia con bambini che vanno a scuola. Una spesa di 34/37 mila euro per una World Cruise e dalla lunga durata, 112 giorni, può andare bene per pensionati, clienti più facoltosi, imprenditori che lavorano anche a bordo. Ci stiamo avvicinando molto anche ai giovani. Mostriamo loro quanto una crociera sia un viaggio tra i più completi. La crescita della nostra agenzia è legata allo sviluppo dell’industria crocieristica post pandemia e al successo delle navi Msc”.\r

\r

Un’azienda come la Msc Crociere, a conduzione familiare, raccoglie il favore di piccole aziende a conduzione familiare che incontrano un ambiente familiare. “I proprietari di Msc Crociere sono una famiglia. Il loro commerciale è di grande supporto per la soluzione immediata dei problemi e non vengono imposti rigidi schemi da seguire – afferma l’agenzia viaggi Groupintown di Trani vincitrice per il Sud, del network Geo Welcome. - Noi oggi siamo una realtà di quattro adv, nate nel 2011. Abbiamo dato una spinta alla vendita di crociere nel 2015 mantenendo una crescita continua di passeggeri e fatturato, cavalcando l’onda del piano di sviluppo di Msc Crociere”.\r

\r

Per il Centro, la vincitrice è la Spaceland di San Salvo. Nata nel 2007 è un'adv generalista del network Gattinoni, con quattro addetti e tre collaboratori; in un ambiente di piccoli comuni della zona compie un vero miracolo di numeri con un fatturato a sei zeri. Fatturato individuale e clientela da poter soddisfare con “un prodotto dalla qualità/prezzo ottimo, che consente una buona marginalità anche all’intermediazione. Le crociere incidono per il 30% nel totale del nostro fatturato aziendale di cui Msc ne ricopre quasi il totale”.\r

\r

","post_title":"Msc: parlano le adv vincitrici degli All stars of the Sea","post_date":"2023-11-21T12:02:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["agenzie-viaggio-all-stars-of-the-sea","leonardo-massa","msc-crociere"],"post_tag_name":["Agenzie viaggio All Stars of the Sea","Leonardo Massa","msc crociere"]},"sort":[1700568127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456504","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un futuro all'insegna della crescita per Trieste Airport, che sin da questo mese di novembre va a caccia di nuovo personale: da addetti all'assistenza aeromobili e passeggeri, fino a manutentori, personale in amministrazione e security (Gpg - Guardia Particolare Giurata), che saranno selezionati dal Polo Permanent dell’agenzia per il lavoro Adhr Group del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la filiale di Monfalcone. \r

«Stiamo portando avanti in stretta sinergia con Regione e l’agenzia del turismo un piano di sviluppo cruciale per lo sviluppo economico-turistico e sociale del territorio regionale - ha affermato l’amministratore delegato di Trieste Airport Marco Consalvo -. Un progetto che ci consente di attuare programmazioni condivise e di impiegare le risorse in modo mirato. L’obiettivo è di andare anche oltre il bacino di utenza regionale per aumentare il turismo da mercati non di prossimità». \r

Il 2023 si chiuderà con un +35% di traffico passeggeri rispetto al 2022 e +20% rispetto al 2019 superando quindi il dato di traffico pre pandemia, il 2023 sarà il migliore di sempre dal punto di vista della movimentazione aerea e del traffico passeggeri. \r

«La stagione estiva 2023 ha rappresentato il periodo di svolta per la crescita e lo sviluppo di Trieste Airport con l’aumento di offerta delle destinazioni, delle frequenze settimanali e l’incremento del 25% della capacità di posti offerti rispetto al 2019: i nuovi collegamenti introdotti nello scorso periodo estivo sono stati in gran parte confermati anche per l’attuale stagione invernale, l’azienda è ora al lavoro per finalizzare l’estate 2024 (a partire da fine marzo 2024) che prevede un significativo aumento del numero dei voli in partenza da Trieste Airport.\r

L’aeroporto regionale sta per completare inoltre un’importante trasformazione green, grazie a un impianto fotovoltaico da 3,5 MW di potenza installata con storage di energia che coprirà più del 50% del proprio fabbisogno energetico, ed ha attivato nuovi servizi di interesse ad una sempre più ampia tipologia di utenti del polo intermodale dello scalo regionale collegato in modo diretto alla fermata ferroviaria Trieste Airport sulla linea Trieste - Venezia/Trieste - Udine.\r

\r

","post_title":"Trieste Airport cresce e punta ai flussi internazionali. Al via nuove assunzioni","post_date":"2023-11-21T11:56:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700567785000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456494","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama OriginalOman ed è il nuovo brand che Originaltour ha scelto per dare un'identità all’ufficio di Muscat. La sede nella capitale omanita dell'operatore romano si occupa di gestire non soltanto i tour e i soggiorni organizzati per i propri clienti, ma offre servizi a terra anche per operatori italiani ed esteri che vogliono affidarsi a uno specialista del Paese. Una dmc a tutti gli effetti, insomma, ma con il vantaggio che l’ufficio di Muscat è gestito da Elena Innocenti, da anni responsabile del prodotto Oman di Originaltour, affiancata da Marco e da Saber, guida di grande esperienza: il team coordinerà tutti i collaboratori omaniti, tra cui autisti e guide.\r

\r

“Abbiamo voluto dare all’ufficio di Muscat una veste grafica nuova e moderna, per sottolineare non soltanto la specializzazione sulla meta, ma la nostra originalità nell’offrire un prodotto qualificato che tocca sia le destinazioni imperdibili dell’Oman, sia altre meno note ma di indubbio appeal turistico - spiega la stessa Elena Innocenti -. Abbiamo anche potenziato l’ufficio con più personale proprio per poter offrire servizi ad altri operatori e per migliorare ulteriormente il prodotto arricchendolo di nuovi itinerari e per scegliere le strutture alberghiere, campi tendati compresi”. OriginalOman organizza tour a partenze garantite in italiano, itinerari di gruppo precostituiti in fuoristrada e in bus, viaggi storico - culturali e adventure con pernottamenti in campi mobili con l’ausilio di guide specializzate. Inoltre, tour privati personalizzati, viaggi ecosostenibili, itinerari luxury e glamping, nonché trekking oltre a escursioni giornaliere da Muscat e Salalah con guide professionali in italiano inglese e francese.","post_title":"Dall'esperienza di Originaltour sulla destinazione nasce il brand OriginalOman","post_date":"2023-11-21T11:18:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700565511000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456453","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo il 17 novembre alla Spezia per il Travel Open Day Hospitality, organizzato dal Gruppo Travel con il patrocinio di Comune della Spezia ed il supporto delle Associazioni di categoria Confcommercio, Confindustria, Confesercenti, CNA e Confartigianato e dell’Istituto Alberghiero Casini.\r

\r

Il nuovo format di incontri b2b tra ricettivo e fornitori di servizi per l’ospitalità provenienti da tutta Italia è stato lanciato a marzo 2023 e ha coinvolto in diverse tappe italiane il mondo del settore alberghiero ed extralberghiero tra workshop e formazione.\r

\r

«Iniziativa importante per tutto il settore turistico – spiega il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - ma soprattutto in questo momento di grande crescita è un segnale per dare servizi di qualità e per far si che il turista di ogni struttura si senta a casa e ben accolto. Sono fondamentali questi momenti di scambio, confronto e opportunità per far in modo che questo nostro territorio venga sempre più apprezzato e richiesto.\r

\r

Quest’anno abbiamo registrato oltre un milione di presenze e per questo è sempre più importante fare squadra e rete fra tutti gli operatori del settore e tra chi offre servizi necessari a migliorare l’offerta qualitativa delle nostre strutture».\r

\r

\r

\r

I fornitori di servizi al settore dell’ospitalità come Blastness hanno potuto avviare nuovi contatti. In particolare Blastness offre tecnologie, servizi, consulenza, formazione e supporto per lo sviluppo del business di strutture ricettive indipendenti in un contesto di crescente digitalizzazione della vendita di camere. Non solo, ma sviluppa le marginalità dei propri clienti attraverso lo sviluppo del fatturato e l’ottimizzazione del revenue management.\r

\r

«Il Bilancio è sicuramente positivo per le ultime tre tappe del TOD Hospitality, Alassio, Pisa e La Spezia – aggiunge Thomas Capellazzi, Account Manager Blastness – E’ emersa l’esigenza di conoscere in che modo poter sfruttare al meglio le tecnologie e come poterle utilizzare per ottimizzare il lavoro. C’è molto interesse anche da parte delle strutture extralberghiere che vogliono organizzarsi al meglio per affrontare il mercato».\r

\r

Per le giovani realtà come E-ssence il Tod Hospitality della Spezia è stata l’occasione per entrare in relazione con il ricettivo del territorio e capire le esigenze di un’area che sta crescendo e deve fare i conti con le nuove esigenze della clientela. E-ssence offre un servizio di electric boat sharing. Entro il 2024 E-ssence conta di raggiungere le 15 unità di proprietà.\r

\r

\r

\r

«Tramite la nostra App si potranno localizzare – commenta Leonardo Caiazza, Chief executive Officier E-ssence - prenotare e attivare le nostre e-boats e quelle dei nostri partner. Eliminiamo il passaggio fisico da Hub di noleggio, non serve la patente nautica e tutto è a portata di un click. La nostra flotta è a zero emissioni e acceleriamo l'elettrificazione delle coste con e-dock fast charge. Sulla App sono a disposizione Percorsi Suggeriti, servizio meteo integrato, istruzioni di uso/guida e nozioni sul codice nautico per navigare in sicurezza. Dall’App si localizzano i mezzi, si prenota e si paga».\r

\r

Tra gli espositori anche ITS 4 KIDS che nasce come portale e community nel 2013 e si evolve come Società che promuove, forma e fa crescere con una strategia a 360 gradi le strutture ricettive che si rivolgono alle famiglie.\r

\r

«Dalla Community nata per aiutare le famiglie a trovare la struttura più adatta – sottolinea Maria Vitali, ceo e founder Its 4 Kids – abbiamo sviluppato tutte le strategie per sviluppare l’attività delle strutture ricettive. Gli Eventi come i Tod-Ho funzionano perché avviano lo scambio ed il confronto tra chi fornisce i servizi e l’ospitalità. Per vincere la sfida bisogna fare rete: dal confronto nasce qualcosa che poi si sviluppa nel tempo. Costruisci relazioni che nel futuro vanno coltivate. La collaborazione con il Gruppo Travel è passata anche tramite Start Up Turismo: la chiave dell’innovazione è fondamentale e consente di stimolare il pubblico degli albergatori che si sentono spinti a credere nel valore dei nuovi servizi a disposizione».\r

\r

Il Turismo alla Spezia è in forte rilancio: l’Amministrazione locale e le Associazioni di Categoria come Confcommercio, Confindustria, Confartigianato, CNA e Confesercenti, puntano su iniziative ed eventi allo scopo di offrire al territorio nuovi servizi che rafforzino l’offerta e l’accoglienza.\r

\r

«Dobbiamo puntare sui servizi ma anche su un’offerta più ampia di strutture alberghiere – continua Maria Grazia Frijia, assessore al Turismo della Spezia – Il TodHo è per noi un progetto pilota che vogliamo far crescere, fondamentale per il confronto tra strutture e fornitori. Nel 2024 insieme alle Associazioni punteremo sull’enogastronomia. E’ fondamentale lavorare sempre in sinergia, per questo abbiamo creato un Modello Spezia nel quale vogliamo coinvolgere i comuni, inclusi quelli dell’Alta Toscana, nella firma di un protocollo».\r

\r

Il Gruppo Travel nel corso del TodHo alla Spezia ha coinvolto l’Istituto Alberghiero Casini, nello specifico alcuni ragazzi della 4 E indirizzo Accoglienza.\r

\r

«E’ stato interessante toccare con mano l’organizzazione dell’ evento organizzato da Travel Quotidiano, per noi nuovo – spiegano i ragazzi dell’Istituto Casini – Abbiamo accolto e registrato i partecipanti al Work Shop ma abbiamo anche interagito con i fornitori e gli albergatori in modo da capire meglio le dinamiche del settore. Non solo, ma abbiamo conosciuto il sindaco della nostra città e gli assessori Frijia e Gagliardi».\r

\r

","post_title":"La Spezia, il Tod-Hospitality come confronto tra fornitori e ricettivo","post_date":"2023-11-21T10:52:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700563935000]}]}}