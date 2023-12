Halldis: focus sulla sostenibilità: per oltre l’80% dei clienti è un importante fattore di scelta Gli affitti brevi devono attrezzarsi per rispondere alla domanda di sostenibilità sempre più consapevole da parte dei viaggiatori, che va oltre il mero tema ambientale e abbraccia i criteri esg (environmental, social, governance), ossia anche gli aspetti sociali e di governance. È quanto emerge da uno studio di Halldis, storico operatore italiano degli short rental con sede a Milano, che gestisce circa 1.200 proprietà tra appartamenti, palazzi e ville, in più di 120 località italiane ed europee. Dall’analisi Halldis condotta tra gennaio a settembre 2023 sulle recensioni degli host presso le proprie strutture, circa l’80% sostiene di basare la propria scelta anche su criteri sostenibili e più del 30% apprezza che ci sia un ritorno economico e in termini di riqualificazione e sviluppo dei territori dove sono ubicate le proprietà. Tra le prime amenities proposte o le particolari richieste dei clienti di Halldis, sei sono inerenti alle istanze ambientali: risparmio energetico, domotica, raccolta differenziata dei rifiuti, luci led, risparmio idrico, vicinanza alla stazione di ricarica elettrica per le auto. “Il turismo – afferma Vincenzo Cella, general manager Halldis – rappresenta il 5% del Pil mondiale e garantisce lavoro a 235 milioni di persone (dati Unwto). È una grande opportunità di crescita, ma è fondamentale che si favorisca la transizione verso il turismo sostenibile non solo per non creare danni all’ambiente e alle nostre città, ma per ragioni strategiche. Si pensi all’Italia, che ha il patrimonio storico più grande e quello naturale forse più bello del mondo, ma ha meno turisti della Francia e della Spagna perché il settore è meno organizzato e pianificato. In questo senso le prescrizioni esg possono essere un volano dello sviluppo del turismo, a partire dall’utilizzo dei fondi del Pnrr. Gli affitti brevi per molti versi sono più predisposti a fare questo e in ciò hanno un vantaggio competitivo rispetto agli h otel: si stima che nel nostro Paese almeno il 60% di questi ultimi abbia più di 30 anni”. “Il tema della sostenibilità negli affitti brevi – interviene Michele Diamantini, ceo Halldis –, come emerso anche negli ultimi Vacation Rental World Summit di Barcellona e Scale Italia di Milano, è essenziale. Va affrontato, come anche la nostra azienda ha iniziato a fare e farà sempre più nei prossimi anni, con politiche mirate e di lungo periodo: dalla scelta dei fornitori alle partnership, da prendere in modo ampio fino a includere i parametri esg in senso esteso. È un lavoro complesso ma anche uno scenario anche di opportunità. Pensiamo alla frontiera del Btr – build to rent, che ha come caratteristica peculiare la realizzazione di immobili destinati all’affitto gestito professionalmente. Come ha dimostrato un recente studio realizzato da Sda Bocconi e Lendlesae, il Btr può costituire un modo per produrre reddito in modo sostenibile, creando abitazioni a basse o nulle emissioni di carbonio e per costruire comunità di residenti nel rispetto dei criteri esg”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458009 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambio d'identità per il pugliese Rosa Marina che dal prossimo anno diventerà Ostuni a Mare. L'operazione di rebranding segue la decisione, lo scorso gennaio, di affidare al gruppo San Domenico Hotels (oggi Egnazia) della famiglia Melpignano la gestione del resort. Il progetto, condotto in prima persona dalla famiglia Marseglia, proprietaria della struttura sin dal 1984, prevede anche una serie di investimenti volti ad ampliare l'offerta del complesso. Le novità includono in particolare la realizzazione di dieci nuove junior suite e di altrettante suite, il rinnovamento degli spazi comuni, l'apertura di campi da tennis e da padel, nonché l'introduzione di altre attività sportive e l'ampliamento dell'offerta gastronomica anche verse gli ospiti esterni. Ostuni a Mare punta in questo modo a raggiungere una clientela in linea con il nuovo posizionamento, allargando i propri mercati di riferimento, accogliendo gli ospiti in una struttura storica ma modernizzata e rivitalizzata. L’hotel vanta un ampio numero di camere, per la precisione 222, rendendosi anche meta per il mercato degli eventi privati e aziendali. La scelta di mantenere il posizionamento di un hotel upscale è stata in particolare studiata per integrare l’offerta dei grandi investitori di catene luxury che in questo momento guardano alla Puglia. “Il nostro focus rimane su un’ospitalità spontanea e autentica - sottolinea Leonardo Marseglia -. Questo nuovo capitolo ci permette di accogliere i nostri ospiti in un ambiente rinnovato, moderno e in sintonia con le esigenze del viaggiatore contemporaneo. Ringrazio il gruppo Egnazia per essere di supporto alla nostra realtà: la società di management di Aldo Melpignano ci sta indicando una strada per dare nuova vita a un luogo che da sempre abbiamo nel cuore e che ci auguriamo possa tornare a rappresentare una realtà centrale per le strategie di sviluppo turistico del territorio”. La società Rinascimento Valori, guidata da Marco Stoppelli, ha svolto il ruolo di advisor per il gruppo Marseglia negli accordi con Egnazia Ospitalità Italiana, mentre l'avvocato Massimiliano Macaione di Gianni & Origoni ha assistito la società di management. [post_title] => Il resort pugliese Rosa Marina diventa Ostuni a Mare [post_date] => 2023-12-13T13:26:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702474008000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457968 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ministero del Turismo ha assegnato alla Liguria l'unica licenza d’uso gratuita per il Nord e Centro Italia per l’utilizzo della soluzione cloud computing modulare, a valere sulla misura “Italia Destination Management System (DMS)”. Per il Sud erano previste quattro licenze assegnate a Campania, Sicilia, Sardegna, Molise. Il Destination Management System (DMS) è un sistema software che permette la gestione integrata delle destinazioni turistiche e l’attuazione delle strategie di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione. Gestisce la pluralità di informazioni, risorse e servizi di una destinazione e automatizza processi ed attività che sono propri delle organizzazioni turistiche e risponde in maniera innovativa all’esigenza di promuovere e offrire al viaggiatore un’offerta integrata, coerente e competitiva, quale prodotto finale e coordinato di un network di soggetti, attori e fornitori che lavorano insieme al successo della destinazione. «Si tratta di un'assegnazione molto importante, perché questa licenza può essere strumento di una strategia a lungo termine che potrà avere un ritorno tangibile agli operatori del turismo e aiuterà i territori e le destinazioni a strutturare l'organizzazione della gestione o a migliorare quella già esistente – dichiara l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori – Tutti gli interessati potranno sfruttare le risorse messe a disposizione da soggetti terzi come ad esempio il Ministero del Turismo». «Da oggi abbiamo un nuovo, grande strumento a disposizione per la promozione della nostra regione, selezionata dal Ministero per questo progetto come regione ad alta densità turistica - dice il Direttore di Agenzia in Liguria, Matteo Garnero - A breve potremo quindi utilizzare gratuitamente questo servizio innovativo, per costruire un'offerta sempre più strutturata, integrata e puntuale del turismo ligure nel suo insieme, garantendo anche una maggiore visibilità su scala nazionale e internazionale ai nostri operatori turistici». Tra gli altri vantaggi del sistema: evitare la duplicazione delle informazioni inserite garantendo una pluralità di caricamento sia centralizzato che diffuso; moltiplicare le possibilità di utilizzo da parte di differenti organizzazioni dei dati gestiti declinandoli per ognuna di esse a seconda del ruolo ricoperto nel sistema; permettere la distribuzione e l’integrazione dei contenuti accreditati ed aggiornati in uffici informazioni, portali territoriali, portali tematici, applicazioni web, info-totem multimediali, canali commerciali di tutti gli attori del sistema turistico; e infine consentire un risparmio in termini sia economici che di tempo per l'utilizzo di un software tramite licenza rispetto alla progettazione di un software in proprio. [post_title] => Liguria, con l’Italia Destination Management System nuovo strumento per una strategia a lungo termine [post_date] => 2023-12-13T12:23:07+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702470187000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457995 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_457997" align="alignleft" width="300"] L'Anglo American di Firenze[/caption] Come già annunciato a gennaio 2022 ci sarà anche l'Anglo American Hotel di Firenze, Curio Collection tra le numerose nuove apertura di Hilton del 2024. Situato nel centro storico della città, a due isolati dal fiume Arno in un tranquillo quartiere del centro, la struttura verrà inaugurata nel secondo trimestre. L'albergo è stato progettato all'insegna della sostenibilità, con la ristrutturazione che si è concentrata sul restauro dell'architettura storica dell'edificio e delle finiture originali, come le romantiche persiane alla fiorentina che incorniciano le finestre. Nel cortile esterno, tipico delle ville italiane, verrà inoltre servito un menu toscano ispirato ai sapori, alle tradizioni e agli ingredienti di stagione locali. Ulteriore novità degna di nota è il Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, che accoglierà gli ospiti a partire dal primo trimestre del prossimo anno. Situato a poco più di 130 chilometri a sud di Mahé, in un atollo incontaminato circondato da foreste di palme e da uccelli marini migratori e tartarughe, protetto dalla propria laguna e dalla barriera corallina, il resort ospiterà 50 ville fronte mare, alcune delle quali presenteranno fino a cinque camere da letto, tutte dotate di piscina privata e concierge personale. Da segnalare pure l'Hampton by Hilton London Old Street: a soli cinque minuti a piedi dalla stazione omonima, la struttura sarà disponibile a partire dal primo trimestre del 2024. Dotata di 109 camere permetterà di raggiungere i vivaci bar e ristoranti di Shoreditch, l'eclettica street art e lo shopping di Brick Lane, oltre a diverse sedi di concerti. Attrazioni come la Torre di Londra e il British Museum si trovano inoltre a meno di tre chilometri di distanza. Spazi comuni flessibili e centro fitness completano l'offerta. Ma la pipeline del gruppo Hilton include pure l'Embassy Suites by Hilton Dubai Business Bay (a inizio anno), il Conrad Bahrain Financial Harbour (primo trimestre), il Canopy by Hilton Seychelles (isola di Mahé, primo trimestre), l'Hilton Cairo Nile Maadi (primo trimestre), il croato Keight Hotel Opatija, Curio Collection by Hilton (primo trimestre), il Duo Hotel Lisbon, Curio Collection by Hilton (primavera), il DoubleTree by Hilton Malta (estate), il portoghese Legacy Hotel Cascais, Curio Collection by Hilton (secondo trimestre), il sudafricano Hampton by Hilton Grayston Sandton (quarto trimestre), il Conrad Singapore Orchard (gennaio), l'Hilton Kathmandu (primo trimestre), il Motto by Hilton Hong Kong Soho (secondo trimestre), il DoubleTree by Hilton Vientiane nel Laos (secondo trimestre), l'Hilton Garden Inn Bangkok (secondo trimestre), il Canopy by Hilton Osaka Umeda (terzo trimestre), il Conrad Orlando (gennaio), il Signia by Hilton Atlanta (gennaio), l'Homewood Suites by Hilton Nashville Downtown The Gulch (terzo trimestre), il Canopy by Hilton Nashville Downtown The Gulch (terzo trimestre), il Bermudiana Beach Resort, Tapestry Collection by Hilton (terzo trimestre) e lo Zemi Miches All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton in Repubblica Dominicana (quarto trimestre). [post_title] => Il Curio Anglo American di Firenze tra le 24 new entry Hilton in pipeline per il 2024 [post_date] => 2023-12-13T12:17:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702469851000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457984 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_457988" align="alignleft" width="300"] Vincenzo Cella[/caption] Gli affitti brevi devono attrezzarsi per rispondere alla domanda di sostenibilità sempre più consapevole da parte dei viaggiatori, che va oltre il mero tema ambientale e abbraccia i criteri esg (environmental, social, governance), ossia anche gli aspetti sociali e di governance. È quanto emerge da uno studio di Halldis, storico operatore italiano degli short rental con sede a Milano, che gestisce circa 1.200 proprietà tra appartamenti, palazzi e ville, in più di 120 località italiane ed europee. Dall'analisi Halldis condotta tra gennaio a settembre 2023 sulle recensioni degli host presso le proprie strutture, circa l’80% sostiene di basare la propria scelta anche su criteri sostenibili e più del 30% apprezza che ci sia un ritorno economico e in termini di riqualificazione e sviluppo dei territori dove sono ubicate le proprietà. Tra le prime amenities proposte o le particolari richieste dei clienti di Halldis, sei sono inerenti alle istanze ambientali: risparmio energetico, domotica, raccolta differenziata dei rifiuti, luci led, risparmio idrico, vicinanza alla stazione di ricarica elettrica per le auto. “Il turismo – afferma Vincenzo Cella, general manager Halldis - rappresenta il 5% del Pil mondiale e garantisce lavoro a 235 milioni di persone (dati Unwto). È una grande opportunità di crescita, ma è fondamentale che si favorisca la transizione verso il turismo sostenibile non solo per non creare danni all’ambiente e alle nostre città, ma per ragioni strategiche. Si pensi all’Italia, che ha il patrimonio storico più grande e quello naturale forse più bello del mondo, ma ha meno turisti della Francia e della Spagna perché il settore è meno organizzato e pianificato. In questo senso le prescrizioni esg possono essere un volano dello sviluppo del turismo, a partire dall’utilizzo dei fondi del Pnrr. Gli affitti brevi per molti versi sono più predisposti a fare questo e in ciò hanno un vantaggio competitivo rispetto agli h [caption id="attachment_457993" align="alignright" width="300"] Michele Diamantini[/caption] otel: si stima che nel nostro Paese almeno il 60% di questi ultimi abbia più di 30 anni”. “Il tema della sostenibilità negli affitti brevi - interviene Michele Diamantini, ceo Halldis –, come emerso anche negli ultimi Vacation Rental World Summit di Barcellona e Scale Italia di Milano, è essenziale. Va affrontato, come anche la nostra azienda ha iniziato a fare e farà sempre più nei prossimi anni, con politiche mirate e di lungo periodo: dalla scelta dei fornitori alle partnership, da prendere in modo ampio fino a includere i parametri esg in senso esteso. È un lavoro complesso ma anche uno scenario anche di opportunità. Pensiamo alla frontiera del Btr - build to rent, che ha come caratteristica peculiare la realizzazione di immobili destinati all’affitto gestito professionalmente. Come ha dimostrato un recente studio realizzato da Sda Bocconi e Lendlesae, il Btr può costituire un modo per produrre reddito in modo sostenibile, creando abitazioni a basse o nulle emissioni di carbonio e per costruire comunità di residenti nel rispetto dei criteri esg”. [post_title] => Halldis: focus sulla sostenibilità: per oltre l'80% dei clienti è un importante fattore di scelta [post_date] => 2023-12-13T11:55:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702468524000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457950 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saranno cinque le crociere a partenze fisse in lingua italiana di Avalon Waterways nel 2024. Le navi salperanno dai porti di Basilea (Romantico Reno, 25 giugno e 24 agosto), Amsterdam (Alla scoperta del Reno, 3 agosto), Budapest (Danubio da Sogno, 13 agosto) e Vilshofen (Sinfonia del Danubio, 21 ottobre), tutti facilmente raggiungibili dai principali scali nazionali. “Questa operazione – spiega Barbara Baldini, product manager European market - conferma la nostra attenzione per la catena distributiva nazionale, alla quale intendiamo offrire un forte strumento di vendita: crociere completamente in lingua italiana, per garantire al cliente finale la migliore delle accoglienze possibili, facendolo sentire a proprio agio e al centro dell’attenzione del personale di bordo. La scelta degli itinerari sui due principali fiumi dell’Europa Centrale è anch’essa orientata a intercettare le preferenze dei viaggiatori italiani che, ogni anno, sempre più numerosi, scelgono le capitali del Danubio e gli affascinanti scorci naturalistici del Reno per le proprie vacanze”. Un ulteriore strumento a disposizione delle agenzie per i prossimi mesi è costituito dall’early booking discount: chi prenota in anticipo, infatti, avrà a disposizione fino al prossimo 30 aprile uno sconto di 600 euro a persona per tutte le categorie di cabine. La promozione sarà applicata a tutte e cinque le crociere in lingua italiana. [post_title] => Avalon Waterways: cinque le partenze in lingua italiana nel 2024 [post_date] => 2023-12-13T10:13:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702462436000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457901 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuove uniformi per il personale di Air India: realizzate dallo stilista indiano Manish Malhotra nel suo atelier di Mumbai, le divise sono caratterizzate da un'ampia gamma di colori e da un design senza tempo. «La collezione - spiega il vettore in un comunicato - rispecchia una rara e armoniosa fusione tra il ricco patrimonio indiano e l'estetica con lo stile, l'eleganza e il comfort del XXI secolo». L'introduzione delle nuove uniformi sarà portata avanti gradualmente, nei prossimi mesi, a partire dall'entrata in servizio del primo Airbus A350 di Air India. «Le uniformi dell'equipaggio di Air India sono tra le più ricche di storia dell'aviazione mondiale e siamo fermamente convinti che l'innovativo ensemble di Manish Malhotra scriverà un nuovo entusiasmante capitolo per la storia futura di Air India - ha commentato Campbell Wilson, chief executive officer e managing director della compagnia aerea indiana -. Cattura perfettamente l'essenza della nostra nuova identità, i principi del servizio e la nostra ricerca di stabilire nuovi punti di riferimento nell'aviazione globale». Lo stile indiano moderno di Malhotra si integra con la nuova identità globale del vettore, recentemente presentato come simbolo di una nuova India più sicura e progressista: «Air India è da tempo sotto i riflettori del mondo. Siamo certi che le nostre nuove uniformi saranno all'altezza delle accresciute aspettative, con una dichiarazione che definisce il meglio dell'eredità e dell'ospitalità indiana. I viaggiatori di tutti i continenti potranno riconoscere immediatamente queste uniformi come la nuova Air India». Malhotra ha realizzato le uniformi non solo per l'equipaggio di cabina e i piloti di Air India, ma anche per il personale di terra, gli ingegneri e il personale di sicurezza. Sostenibilità e qualità sono state le pietre miliari che hanno caratterizzato l'intero processo produttivo, rigorosamente made in India. [gallery ids="457911,457907,457912"] [post_title] => Air India: ecco le nuove divise, che accompagneranno il debutto del primo A350 [post_date] => 2023-12-13T09:25:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702459534000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457929 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Mappamondo il nuovo capitolo di Shiruq. Il to capitolino ha annunciato oggi l'acquisizione dell'operatore specializzato in viaggi culturali nato nel 2021 dal distacco di un gruppo di professionisti ex Viaggi di Maurizio Levi al momento in cui quest'ultimo si è fuso con Kel 12. L'operazione si è resa necessaria dopo che prima lo scoppio della guerra in Sudan lo scorso aprile e poi la crisi mediorientale a seguito dei tragici eventi israeliani del 7 ottobre hanno toccato da vicino molte delle destinazioni di spicco di Shiruq. "A quel punto mi era diventato chiaro come, per garantire un futuro al to e non vanificare tutto il buon lavoro svolto fino a quel momento, fosse necessario trovare spalle più larghe delle mie - ha raccontato una commossa fondatrice di Shiruq, Elena Valdata -. Io sono convinta che ciascuno di noi abbia, nella propria esistenza, molte funzioni. Fra le mie, credo che ci fosse anche quella di far nascere questo operatore, ma non quella di farlo crescere. Era un compito evidentemente assegnato a qualcun altro. E sono convinta che la scelta appena fatta sia quella giusta". Nuova linea di prodotto A partire dal prossimo 2 gennaio nascerà quindi la nuova linea di prodotto Shiruq viaggi culturali by Mappamondo. Protagonista lo stesso staff che sino a oggi ha condotto l'operatore milanese. A partire dalla direttrice Francesca Lorusso, nonché dalla responsabile booking, Elisa Capuano, e dalla marketing & communication manager, Valentina Rubbi. L'obiettivo nel primo biennio sarà quello di raggiungere un fatturato di almeno 3 milioni di euro. "Ma non è questo l'ìmportante - ha spiegato il ceo di Mappamondo, Andrea Mele -. Quando mi è stata ventilata la proposta, oltre all'empatia che si è subito creata con Elena Valdata, ho cercato di sondare le motivazioni di business alla base di un'eventuale operazione di questo genere. E mi sono presto reso conto che il marchio Shiruq si poteva benissimo coniugare con il nostro: un prodotto simile per qualità e cura ma posizionato in un segmento di mercato differente". L'idea è quella di veicolare il viaggio culturale in un contesto dove è ancora poco valorizzato, quelle agenzie che per Mappamondo rappresentano da sempre l'unico canale di commercializzazione. "Recentemente abbiamo coperto l'intera Penisola con due new entry per il Triveneto e la Sicilia, le sole aree che ancora ci mancavano - ha concluso Mele -. Con la nostra rete commerciale composta da dieci persone andremo quindi a breve a proporre anche il prodotto Shiruq. Ci vorranno tre mesi di assestamento e integrazione ma sono convinto che i viaggi culturali oggi abbiano maggiore potenzialità di crescita persino rispetto al nostro tradizionale prodotto Mappamondo". [post_title] => Il nuovo capitolo di Shiruq si chiama Mappamondo [post_date] => 2023-12-13T00:12:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702426353000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457879 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'assicurazione di viaggio rappresenta un elemento fondamentale nella pianificazione di un viaggio, sia per piacere che per lavoro. In un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, le problematiche legate ai viaggi possono variare da inconvenienti minori a gravi emergenze. Questo rende cruciale la comprensione dell'importanza di questa forma di assicurazione, soprattutto in destinazioni dove il rischio può essere elevato, come il Messico o la Thailandia. In queste nazioni, una copertura assicurativa adeguata può effettivamente fare la differenza in caso di emergenze mediche o altre situazioni impreviste. Il significato di un'assicurazione di viaggio Un'assicurazione di viaggio è una polizza progettata per offrire protezione contro una varietà di imprevisti che possono verificarsi durante un viaggio. Questo include situazioni come cancellazioni di voli, perdita di bagagli, infortuni, e malattie. La peculiarità di queste assicurazioni sta nella loro capacità di adattarsi a diversi bisogni e tipologie di viaggio, offrendo così una protezione su misura per ogni viaggiatore. Inoltre, le assicurazioni di viaggio possono variare notevolmente in termini di copertura e costo, il che richiede una valutazione attenta per scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Perché sottoscrivere un'assicurazione di viaggio Molti viaggiatori si chiedono se sia realmente necessario sottoscrivere un'assicurazione di viaggio. La risposta è spesso affermativa, specialmente in un contesto dove i costi inaspettati legati a cancellazioni, emergenze sanitarie o altri imprevisti possono essere significativi. Una polizza di assicurazione viaggio può ridurre notevolmente questi costi e fornire una tranquillità mentale indispensabile durante il viaggio. Questo tipo di assicurazione è particolarmente utile in paesi dove il sistema sanitario potrebbe essere differente da quello a cui si è abituati, o dove i costi sanitari per i turisti possono essere particolarmente elevati. Casi specifici: Messico e Thailandia Nel contesto delle destinazioni specifiche, è importante sottolineare l'importanza dell'assicurazione sanitaria viaggio Messico. Questa nazione, benché sia una meta turistica estremamente popolare, presenta alcune sfide uniche in termini di assistenza sanitaria, specialmente per i viaggiatori stranieri. In modo simile, l'assicurazione medica Thailandia è un aspetto cruciale da considerare. Questo paese, famoso per le sue splendide spiagge e la sua cultura ricca, può presentare rischi sanitari non trascurabili per i viaggiatori, compresa la possibilità di infortuni o malattie in luoghi remoti o meno accessibili. Tipologie di assicurazione di viaggio Esistono diverse tipologie di assicurazioni di viaggio, ognuna progettata per rispondere a esigenze specifiche. Queste possono variare da coperture di base che si limitano ad offrire assistenza in caso di emergenze mediche, a polizze più complete che includono anche copertura per cancellazioni di viaggio, ritardi, perdita di bagagli, e persino evacuazione medica d'emergenza. La scelta di una polizza deve tenere conto di diversi fattori, come la durata del viaggio, la destinazione, le attività previste e le condizioni di salute personali. Come scegliere la polizza giusta La scelta della polizza giusta per un viaggio dipende da una serie di fattori, tra cui la destinazione, la durata del viaggio, e le attività che si prevede di svolgere. È importante valutare attentamente i propri bisogni e leggere i termini e le condizioni di ogni polizza per assicurarsi che la copertura soddisfi pienamente le proprie esigenze. Inoltre, è consigliabile confrontare diverse offerte per trovare il miglior equilibrio tra costo e livello di copertura. L'assicurazione di viaggio e la pandemia La pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza l'importanza dell'assicurazione di viaggio. Molti viaggiatori si sono trovati a fronteggiare cancellazioni, cambi di programma e, in alcuni casi, la necessità di assistenza medica in paesi stranieri. La pandemia ha trasformato il panorama delle assicurazioni di viaggio, con molte compagnie che hanno aggiornato le loro polizze per includere coperture specifiche legate al COVID-19, come la quarantena obbligatoria o la cancellazione del viaggio a causa di restrizioni di viaggio improvvisamente imposte. Dunque, l'assicurazione di viaggio non è solamente una spesa aggiuntiva, ma un investimento nella propria sicurezza e serenità. Affrontare imprevisti minori o situazioni di emergenza senza una copertura adeguata può trasformare un piacevole viaggio in un'esperienza stressante e costosa. Con un mercato delle assicurazioni in continua evoluzione, è fondamentale restare informati sulle varie offerte per scegliere la copertura più adatta alle proprie esigenze di viaggio. Inoltre, con la crescente complessità dei viaggi internazionali, soprattutto in un contesto post-pandemico, una buona polizza di assicurazione di viaggio diventa un componente essenziale per viaggiare con tranquillità. i.p. [post_title] => Assicurazione viaggio: perché è importante sottoscriverla? [post_date] => 2023-12-12T11:12:06+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => assicurazione-di-viaggio [1] => assicurazione-medica-thailandia [2] => assicurazione-sanitaria-viaggio-messico [3] => assicurazione-viaggio-covid [4] => polizza-di-assicurazione-viaggio [5] => polizza-viaggio ) [post_tag_name] => Array ( [0] => assicurazione di viaggio [1] => assicurazione medica Thailandia [2] => assicurazione sanitaria viaggio Messico [3] => assicurazione viaggio covid [4] => polizza di assicurazione viaggio [5] => polizza viaggio ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702379526000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457878 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Allianz Partners ed Aer Lingus hanno esteso la loro partnership, iniziata nel 2008, fino a marzo 2027 in 12 mercati in Europa (Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Regno Unito) e negli Stati Uniti. La compagnia aerea irlandese offrirà ai clienti residenti nei tredici mercati soluzioni assicurative di viaggio multirischio fornite da Allianz Partners, assicurando loro protezione, qualunque sia la destinazione. Tra i vantaggi, la protezione per l'annullamento, ritardi e interruzioni del viaggio, perdita di coincidenze, protezione del bagaglio e prestazioni mediche all'estero. Per una maggiore comodità, Allianz Partners metterà a disposizione dei clienti assicurati una linea telefonica di assistenza in viaggio attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I clienti possono acquistare i prodotti e i servizi di protezione del viaggio forniti da Allianz Partners al momento della prenotazione del biglietto aereo sul sito web di Aer Lingus e sull'app mobile o, in un secondo momento, attraverso la funzione “Gestisci la mia prenotazione” per le prenotazioni esistenti. Aer Lingus e Allianz Partners porteranno la partnership a un livello superiore, sfruttando la piattaforma digitale di servizi avanzati offerta da Allianz Partners, che migliorerà l'esperienza dei clienti attraverso offerte personalizzate di assicurazione di viaggio dedicate ai clienti di Aer Lingus in diversi mercati. [post_title] => Allianz Partners ed Aer Lingus estendono l'intesa in Europa e Usa fino al 2027 [post_date] => 2023-12-12T11:11:56+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702379516000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "halldis focus sulla sostenibilita per oltre l80 dei clienti e un importante fattore di scelta" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":93,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3015,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambio d'identità per il pugliese Rosa Marina che dal prossimo anno diventerà Ostuni a Mare. L'operazione di rebranding segue la decisione, lo scorso gennaio, di affidare al gruppo San Domenico Hotels (oggi Egnazia) della famiglia Melpignano la gestione del resort. Il progetto, condotto in prima persona dalla famiglia Marseglia, proprietaria della struttura sin dal 1984, prevede anche una serie di investimenti volti ad ampliare l'offerta del complesso.\r

\r

Le novità includono in particolare la realizzazione di dieci nuove junior suite e di altrettante suite, il rinnovamento degli spazi comuni, l'apertura di campi da tennis e da padel, nonché l'introduzione di altre attività sportive e l'ampliamento dell'offerta gastronomica anche verse gli ospiti esterni.\r

\r

Ostuni a Mare punta in questo modo a raggiungere una clientela in linea con il nuovo posizionamento, allargando i propri mercati di riferimento, accogliendo gli ospiti in una struttura storica ma modernizzata e rivitalizzata. L’hotel vanta un ampio numero di camere, per la precisione 222, rendendosi anche meta per il mercato degli eventi privati e aziendali. La scelta di mantenere il posizionamento di un hotel upscale è stata in particolare studiata per integrare l’offerta dei grandi investitori di catene luxury che in questo momento guardano alla Puglia.\r

\r

“Il nostro focus rimane su un’ospitalità spontanea e autentica - sottolinea Leonardo Marseglia -. Questo nuovo capitolo ci permette di accogliere i nostri ospiti in un ambiente rinnovato, moderno e in sintonia con le esigenze del viaggiatore contemporaneo. Ringrazio il gruppo Egnazia per essere di supporto alla nostra realtà: la società di management di Aldo Melpignano ci sta indicando una strada per dare nuova vita a un luogo che da sempre abbiamo nel cuore e che ci auguriamo possa tornare a rappresentare una realtà centrale per le strategie di sviluppo turistico del territorio”. La società Rinascimento Valori, guidata da Marco Stoppelli, ha svolto il ruolo di advisor per il gruppo Marseglia negli accordi con Egnazia Ospitalità Italiana, mentre l'avvocato Massimiliano Macaione di Gianni & Origoni ha assistito la società di management.","post_title":"Il resort pugliese Rosa Marina diventa Ostuni a Mare","post_date":"2023-12-13T13:26:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1702474008000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457968","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministero del Turismo ha assegnato alla Liguria l'unica licenza d’uso gratuita per il Nord e Centro Italia per l’utilizzo della soluzione cloud computing modulare, a valere sulla misura “Italia Destination Management System (DMS)”. Per il Sud erano previste quattro licenze assegnate a Campania, Sicilia, Sardegna, Molise.\r

Il Destination Management System (DMS) è un sistema software che permette la gestione integrata delle destinazioni turistiche e l’attuazione delle strategie di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione. Gestisce la pluralità di informazioni, risorse e servizi di una destinazione e automatizza processi ed attività che sono propri delle organizzazioni turistiche e risponde in maniera innovativa all’esigenza di promuovere e offrire al viaggiatore un’offerta integrata, coerente e competitiva, quale prodotto finale e coordinato di un network di soggetti, attori e fornitori che lavorano insieme al successo della destinazione.\r

«Si tratta di un'assegnazione molto importante, perché questa licenza può essere strumento di una strategia a lungo termine che potrà avere un ritorno tangibile agli operatori del turismo e aiuterà i territori e le destinazioni a strutturare l'organizzazione della gestione o a migliorare quella già esistente – dichiara l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori – Tutti gli interessati potranno sfruttare le risorse messe a disposizione da soggetti terzi come ad esempio il Ministero del Turismo».\r

«Da oggi abbiamo un nuovo, grande strumento a disposizione per la promozione della nostra regione, selezionata dal Ministero per questo progetto come regione ad alta densità turistica - dice il Direttore di Agenzia in Liguria, Matteo Garnero - A breve potremo quindi utilizzare gratuitamente questo servizio innovativo, per costruire un'offerta sempre più strutturata, integrata e puntuale del turismo ligure nel suo insieme, garantendo anche una maggiore visibilità su scala nazionale e internazionale ai nostri operatori turistici».\r

Tra gli altri vantaggi del sistema: evitare la duplicazione delle informazioni inserite garantendo una pluralità di caricamento sia centralizzato che diffuso; moltiplicare le possibilità di utilizzo da parte di differenti organizzazioni dei dati gestiti declinandoli per ognuna di esse a seconda del ruolo ricoperto nel sistema; permettere la distribuzione e l’integrazione dei contenuti accreditati ed aggiornati in uffici informazioni, portali territoriali, portali tematici, applicazioni web, info-totem multimediali, canali commerciali di tutti gli attori del sistema turistico; e infine consentire un risparmio in termini sia economici che di tempo per l'utilizzo di un software tramite licenza rispetto alla progettazione di un software in proprio.","post_title":"Liguria, con l’Italia Destination Management System nuovo strumento per una strategia a lungo termine","post_date":"2023-12-13T12:23:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1702470187000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457995","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_457997\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Anglo American di Firenze[/caption]\r

\r

Come già annunciato a gennaio 2022 ci sarà anche l'Anglo American Hotel di Firenze, Curio Collection tra le numerose nuove apertura di Hilton del 2024. Situato nel centro storico della città, a due isolati dal fiume Arno in un tranquillo quartiere del centro, la struttura verrà inaugurata nel secondo trimestre. L'albergo è stato progettato all'insegna della sostenibilità, con la ristrutturazione che si è concentrata sul restauro dell'architettura storica dell'edificio e delle finiture originali, come le romantiche persiane alla fiorentina che incorniciano le finestre. Nel cortile esterno, tipico delle ville italiane, verrà inoltre servito un menu toscano ispirato ai sapori, alle tradizioni e agli ingredienti di stagione locali.\r

\r

Ulteriore novità degna di nota è il Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, che accoglierà gli ospiti a partire dal primo trimestre del prossimo anno. Situato a poco più di 130 chilometri a sud di Mahé, in un atollo incontaminato circondato da foreste di palme e da uccelli marini migratori e tartarughe, protetto dalla propria laguna e dalla barriera corallina, il resort ospiterà 50 ville fronte mare, alcune delle quali presenteranno fino a cinque camere da letto, tutte dotate di piscina privata e concierge personale.\r

\r

Da segnalare pure l'Hampton by Hilton London Old Street: a soli cinque minuti a piedi dalla stazione omonima, la struttura sarà disponibile a partire dal primo trimestre del 2024. Dotata di 109 camere permetterà di raggiungere i vivaci bar e ristoranti di Shoreditch, l'eclettica street art e lo shopping di Brick Lane, oltre a diverse sedi di concerti. Attrazioni come la Torre di Londra e il British Museum si trovano inoltre a meno di tre chilometri di distanza. Spazi comuni flessibili e centro fitness completano l'offerta.\r

\r

Ma la pipeline del gruppo Hilton include pure l'Embassy Suites by Hilton Dubai Business Bay (a inizio anno), il Conrad Bahrain Financial Harbour (primo trimestre), il Canopy by Hilton Seychelles (isola di Mahé, primo trimestre), l'Hilton Cairo Nile Maadi (primo trimestre), il croato Keight Hotel Opatija, Curio Collection by Hilton (primo trimestre), il Duo Hotel Lisbon, Curio Collection by Hilton (primavera), il DoubleTree by Hilton Malta (estate), il portoghese Legacy Hotel Cascais, Curio Collection by Hilton (secondo trimestre), il sudafricano Hampton by Hilton Grayston Sandton (quarto trimestre), il Conrad Singapore Orchard (gennaio), l'Hilton Kathmandu (primo trimestre), il Motto by Hilton Hong Kong Soho (secondo trimestre), il DoubleTree by Hilton Vientiane nel Laos (secondo trimestre), l'Hilton Garden Inn Bangkok (secondo trimestre), il Canopy by Hilton Osaka Umeda (terzo trimestre), il Conrad Orlando (gennaio), il Signia by Hilton Atlanta (gennaio), l'Homewood Suites by Hilton Nashville Downtown The Gulch (terzo trimestre), il Canopy by Hilton Nashville Downtown The Gulch (terzo trimestre), il Bermudiana Beach Resort, Tapestry Collection by Hilton (terzo trimestre) e lo Zemi Miches All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton in Repubblica Dominicana (quarto trimestre).","post_title":"Il Curio Anglo American di Firenze tra le 24 new entry Hilton in pipeline per il 2024","post_date":"2023-12-13T12:17:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1702469851000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457984","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_457988\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vincenzo Cella[/caption]\r

\r

Gli affitti brevi devono attrezzarsi per rispondere alla domanda di sostenibilità sempre più consapevole da parte dei viaggiatori, che va oltre il mero tema ambientale e abbraccia i criteri esg (environmental, social, governance), ossia anche gli aspetti sociali e di governance. È quanto emerge da uno studio di Halldis, storico operatore italiano degli short rental con sede a Milano, che gestisce circa 1.200 proprietà tra appartamenti, palazzi e ville, in più di 120 località italiane ed europee.\r

\r

Dall'analisi Halldis condotta tra gennaio a settembre 2023 sulle recensioni degli host presso le proprie strutture, circa l’80% sostiene di basare la propria scelta anche su criteri sostenibili e più del 30% apprezza che ci sia un ritorno economico e in termini di riqualificazione e sviluppo dei territori dove sono ubicate le proprietà. Tra le prime amenities proposte o le particolari richieste dei clienti di Halldis, sei sono inerenti alle istanze ambientali: risparmio energetico, domotica, raccolta differenziata dei rifiuti, luci led, risparmio idrico, vicinanza alla stazione di ricarica elettrica per le auto.\r

\r

“Il turismo – afferma Vincenzo Cella, general manager Halldis - rappresenta il 5% del Pil mondiale e garantisce lavoro a 235 milioni di persone (dati Unwto). È una grande opportunità di crescita, ma è fondamentale che si favorisca la transizione verso il turismo sostenibile non solo per non creare danni all’ambiente e alle nostre città, ma per ragioni strategiche. Si pensi all’Italia, che ha il patrimonio storico più grande e quello naturale forse più bello del mondo, ma ha meno turisti della Francia e della Spagna perché il settore è meno organizzato e pianificato. In questo senso le prescrizioni esg possono essere un volano dello sviluppo del turismo, a partire dall’utilizzo dei fondi del Pnrr. Gli affitti brevi per molti versi sono più predisposti a fare questo e in ciò hanno un vantaggio competitivo rispetto agli h\r

\r

[caption id=\"attachment_457993\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Michele Diamantini[/caption]\r

\r

otel: si stima che nel nostro Paese almeno il 60% di questi ultimi abbia più di 30 anni”.\r

\r

“Il tema della sostenibilità negli affitti brevi - interviene Michele Diamantini, ceo Halldis –, come emerso anche negli ultimi Vacation Rental World Summit di Barcellona e Scale Italia di Milano, è essenziale. Va affrontato, come anche la nostra azienda ha iniziato a fare e farà sempre più nei prossimi anni, con politiche mirate e di lungo periodo: dalla scelta dei fornitori alle partnership, da prendere in modo ampio fino a includere i parametri esg in senso esteso. È un lavoro complesso ma anche uno scenario anche di opportunità. Pensiamo alla frontiera del Btr - build to rent, che ha come caratteristica peculiare la realizzazione di immobili destinati all’affitto gestito professionalmente. Come ha dimostrato un recente studio realizzato da Sda Bocconi e Lendlesae, il Btr può costituire un modo per produrre reddito in modo sostenibile, creando abitazioni a basse o nulle emissioni di carbonio e per costruire comunità di residenti nel rispetto dei criteri esg”.","post_title":"Halldis: focus sulla sostenibilità: per oltre l'80% dei clienti è un importante fattore di scelta","post_date":"2023-12-13T11:55:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1702468524000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457950","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno cinque le crociere a partenze fisse in lingua italiana di Avalon Waterways nel 2024. Le navi salperanno dai porti di Basilea (Romantico Reno, 25 giugno e 24 agosto), Amsterdam (Alla scoperta del Reno, 3 agosto), Budapest (Danubio da Sogno, 13 agosto) e Vilshofen (Sinfonia del Danubio, 21 ottobre), tutti facilmente raggiungibili dai principali scali nazionali.\r

\r

“Questa operazione – spiega Barbara Baldini, product manager European market - conferma la nostra attenzione per la catena distributiva nazionale, alla quale intendiamo offrire un forte strumento di vendita: crociere completamente in lingua italiana, per garantire al cliente finale la migliore delle accoglienze possibili, facendolo sentire a proprio agio e al centro dell’attenzione del personale di bordo. La scelta degli itinerari sui due principali fiumi dell’Europa Centrale è anch’essa orientata a intercettare le preferenze dei viaggiatori italiani che, ogni anno, sempre più numerosi, scelgono le capitali del Danubio e gli affascinanti scorci naturalistici del Reno per le proprie vacanze”.\r

\r

Un ulteriore strumento a disposizione delle agenzie per i prossimi mesi è costituito dall’early booking discount: chi prenota in anticipo, infatti, avrà a disposizione fino al prossimo 30 aprile uno sconto di 600 euro a persona per tutte le categorie di cabine. La promozione sarà applicata a tutte e cinque le crociere in lingua italiana.","post_title":"Avalon Waterways: cinque le partenze in lingua italiana nel 2024","post_date":"2023-12-13T10:13:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1702462436000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove uniformi per il personale di Air India: realizzate dallo stilista indiano Manish Malhotra nel suo atelier di Mumbai, le divise sono caratterizzate da un'ampia gamma di colori e da un design senza tempo. «La collezione - spiega il vettore in un comunicato - rispecchia una rara e armoniosa fusione tra il ricco patrimonio indiano e l'estetica con lo stile, l'eleganza e il comfort del XXI secolo».\r

\r

L'introduzione delle nuove uniformi sarà portata avanti gradualmente, nei prossimi mesi, a partire dall'entrata in servizio del primo Airbus A350 di Air India.\r

\r

«Le uniformi dell'equipaggio di Air India sono tra le più ricche di storia dell'aviazione mondiale e siamo fermamente convinti che l'innovativo ensemble di Manish Malhotra scriverà un nuovo entusiasmante capitolo per la storia futura di Air India - ha commentato Campbell Wilson, chief executive officer e managing director della compagnia aerea indiana -. Cattura perfettamente l'essenza della nostra nuova identità, i principi del servizio e la nostra ricerca di stabilire nuovi punti di riferimento nell'aviazione globale».\r

\r

Lo stile indiano moderno di Malhotra si integra con la nuova identità globale del vettore, recentemente presentato come simbolo di una nuova India più sicura e progressista: «Air India è da tempo sotto i riflettori del mondo. Siamo certi che le nostre nuove uniformi saranno all'altezza delle accresciute aspettative, con una dichiarazione che definisce il meglio dell'eredità e dell'ospitalità indiana. I viaggiatori di tutti i continenti potranno riconoscere immediatamente queste uniformi come la nuova Air India».\r

\r

Malhotra ha realizzato le uniformi non solo per l'equipaggio di cabina e i piloti di Air India, ma anche per il personale di terra, gli ingegneri e il personale di sicurezza.\r

Sostenibilità e qualità sono state le pietre miliari che hanno caratterizzato l'intero processo produttivo, rigorosamente made in India.\r

\r

[gallery ids=\"457911,457907,457912\"]\r

\r

","post_title":"Air India: ecco le nuove divise, che accompagneranno il debutto del primo A350","post_date":"2023-12-13T09:25:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702459534000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457929","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Mappamondo il nuovo capitolo di Shiruq. Il to capitolino ha annunciato oggi l'acquisizione dell'operatore specializzato in viaggi culturali nato nel 2021 dal distacco di un gruppo di professionisti ex Viaggi di Maurizio Levi al momento in cui quest'ultimo si è fuso con Kel 12. L'operazione si è resa necessaria dopo che prima lo scoppio della guerra in Sudan lo scorso aprile e poi la crisi mediorientale a seguito dei tragici eventi israeliani del 7 ottobre hanno toccato da vicino molte delle destinazioni di spicco di Shiruq.\r

\r

\"A quel punto mi era diventato chiaro come, per garantire un futuro al to e non vanificare tutto il buon lavoro svolto fino a quel momento, fosse necessario trovare spalle più larghe delle mie - ha raccontato una commossa fondatrice di Shiruq, Elena Valdata -. Io sono convinta che ciascuno di noi abbia, nella propria esistenza, molte funzioni. Fra le mie, credo che ci fosse anche quella di far nascere questo operatore, ma non quella di farlo crescere. Era un compito evidentemente assegnato a qualcun altro. E sono convinta che la scelta appena fatta sia quella giusta\".\r

Nuova linea di prodotto\r

A partire dal prossimo 2 gennaio nascerà quindi la nuova linea di prodotto Shiruq viaggi culturali by Mappamondo. Protagonista lo stesso staff che sino a oggi ha condotto l'operatore milanese. A partire dalla direttrice Francesca Lorusso, nonché dalla responsabile booking, Elisa Capuano, e dalla marketing & communication manager, Valentina Rubbi. L'obiettivo nel primo biennio sarà quello di raggiungere un fatturato di almeno 3 milioni di euro. \"Ma non è questo l'ìmportante - ha spiegato il ceo di Mappamondo, Andrea Mele -. Quando mi è stata ventilata la proposta, oltre all'empatia che si è subito creata con Elena Valdata, ho cercato di sondare le motivazioni di business alla base di un'eventuale operazione di questo genere. E mi sono presto reso conto che il marchio Shiruq si poteva benissimo coniugare con il nostro: un prodotto simile per qualità e cura ma posizionato in un segmento di mercato differente\".\r

\r

L'idea è quella di veicolare il viaggio culturale in un contesto dove è ancora poco valorizzato, quelle agenzie che per Mappamondo rappresentano da sempre l'unico canale di commercializzazione. \"Recentemente abbiamo coperto l'intera Penisola con due new entry per il Triveneto e la Sicilia, le sole aree che ancora ci mancavano - ha concluso Mele -. Con la nostra rete commerciale composta da dieci persone andremo quindi a breve a proporre anche il prodotto Shiruq. Ci vorranno tre mesi di assestamento e integrazione ma sono convinto che i viaggi culturali oggi abbiano maggiore potenzialità di crescita persino rispetto al nostro tradizionale prodotto Mappamondo\".","post_title":"Il nuovo capitolo di Shiruq si chiama Mappamondo","post_date":"2023-12-13T00:12:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1702426353000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457879","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'assicurazione di viaggio rappresenta un elemento fondamentale nella pianificazione di un viaggio, sia per piacere che per lavoro. In un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, le problematiche legate ai viaggi possono variare da inconvenienti minori a gravi emergenze. Questo rende cruciale la comprensione dell'importanza di questa forma di assicurazione, soprattutto in destinazioni dove il rischio può essere elevato, come il Messico o la Thailandia. In queste nazioni, una copertura assicurativa adeguata può effettivamente fare la differenza in caso di emergenze mediche o altre situazioni impreviste.\r

\r

Il significato di un'assicurazione di viaggio\r

\r

Un'assicurazione di viaggio è una polizza progettata per offrire protezione contro una varietà di imprevisti che possono verificarsi durante un viaggio. Questo include situazioni come cancellazioni di voli, perdita di bagagli, infortuni, e malattie. La peculiarità di queste assicurazioni sta nella loro capacità di adattarsi a diversi bisogni e tipologie di viaggio, offrendo così una protezione su misura per ogni viaggiatore. Inoltre, le assicurazioni di viaggio possono variare notevolmente in termini di copertura e costo, il che richiede una valutazione attenta per scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.\r

\r

Perché sottoscrivere un'assicurazione di viaggio\r

\r

Molti viaggiatori si chiedono se sia realmente necessario sottoscrivere un'assicurazione di viaggio. La risposta è spesso affermativa, specialmente in un contesto dove i costi inaspettati legati a cancellazioni, emergenze sanitarie o altri imprevisti possono essere significativi. Una polizza di assicurazione viaggio può ridurre notevolmente questi costi e fornire una tranquillità mentale indispensabile durante il viaggio. Questo tipo di assicurazione è particolarmente utile in paesi dove il sistema sanitario potrebbe essere differente da quello a cui si è abituati, o dove i costi sanitari per i turisti possono essere particolarmente elevati.\r

\r

Casi specifici: Messico e Thailandia\r

\r

Nel contesto delle destinazioni specifiche, è importante sottolineare l'importanza dell'assicurazione sanitaria viaggio Messico. Questa nazione, benché sia una meta turistica estremamente popolare, presenta alcune sfide uniche in termini di assistenza sanitaria, specialmente per i viaggiatori stranieri. In modo simile, l'assicurazione medica Thailandia è un aspetto cruciale da considerare. Questo paese, famoso per le sue splendide spiagge e la sua cultura ricca, può presentare rischi sanitari non trascurabili per i viaggiatori, compresa la possibilità di infortuni o malattie in luoghi remoti o meno accessibili.\r

\r

Tipologie di assicurazione di viaggio\r

\r

Esistono diverse tipologie di assicurazioni di viaggio, ognuna progettata per rispondere a esigenze specifiche. Queste possono variare da coperture di base che si limitano ad offrire assistenza in caso di emergenze mediche, a polizze più complete che includono anche copertura per cancellazioni di viaggio, ritardi, perdita di bagagli, e persino evacuazione medica d'emergenza. La scelta di una polizza deve tenere conto di diversi fattori, come la durata del viaggio, la destinazione, le attività previste e le condizioni di salute personali.\r

\r

Come scegliere la polizza giusta\r

\r

La scelta della polizza giusta per un viaggio dipende da una serie di fattori, tra cui la destinazione, la durata del viaggio, e le attività che si prevede di svolgere. È importante valutare attentamente i propri bisogni e leggere i termini e le condizioni di ogni polizza per assicurarsi che la copertura soddisfi pienamente le proprie esigenze. Inoltre, è consigliabile confrontare diverse offerte per trovare il miglior equilibrio tra costo e livello di copertura.\r

\r

L'assicurazione di viaggio e la pandemia\r

\r

La pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza l'importanza dell'assicurazione di viaggio. Molti viaggiatori si sono trovati a fronteggiare cancellazioni, cambi di programma e, in alcuni casi, la necessità di assistenza medica in paesi stranieri. La pandemia ha trasformato il panorama delle assicurazioni di viaggio, con molte compagnie che hanno aggiornato le loro polizze per includere coperture specifiche legate al COVID-19, come la quarantena obbligatoria o la cancellazione del viaggio a causa di restrizioni di viaggio improvvisamente imposte.\r

\r

Dunque, l'assicurazione di viaggio non è solamente una spesa aggiuntiva, ma un investimento nella propria sicurezza e serenità. Affrontare imprevisti minori o situazioni di emergenza senza una copertura adeguata può trasformare un piacevole viaggio in un'esperienza stressante e costosa. Con un mercato delle assicurazioni in continua evoluzione, è fondamentale restare informati sulle varie offerte per scegliere la copertura più adatta alle proprie esigenze di viaggio. Inoltre, con la crescente complessità dei viaggi internazionali, soprattutto in un contesto post-pandemico, una buona polizza di assicurazione di viaggio diventa un componente essenziale per viaggiare con tranquillità.\r

\r

i.p. ","post_title":"Assicurazione viaggio: perché è importante sottoscriverla?","post_date":"2023-12-12T11:12:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["assicurazione-di-viaggio","assicurazione-medica-thailandia","assicurazione-sanitaria-viaggio-messico","assicurazione-viaggio-covid","polizza-di-assicurazione-viaggio","polizza-viaggio"],"post_tag_name":["assicurazione di viaggio","assicurazione medica Thailandia","assicurazione sanitaria viaggio Messico","assicurazione viaggio covid","polizza di assicurazione viaggio","polizza viaggio"]},"sort":[1702379526000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457878","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Allianz Partners ed Aer Lingus hanno esteso la loro partnership, iniziata nel 2008, fino a marzo 2027 in 12 mercati in Europa (Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Regno Unito) e negli Stati Uniti.\r

\r

La compagnia aerea irlandese offrirà ai clienti residenti nei tredici mercati soluzioni assicurative di viaggio multirischio fornite da Allianz Partners, assicurando loro protezione, qualunque sia la destinazione. Tra i vantaggi, la protezione per l'annullamento, ritardi e interruzioni del viaggio, perdita di coincidenze, protezione del bagaglio e prestazioni mediche all'estero. Per una maggiore comodità, Allianz Partners metterà a disposizione dei clienti assicurati una linea telefonica di assistenza in viaggio attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.\r

\r

I clienti possono acquistare i prodotti e i servizi di protezione del viaggio forniti da Allianz Partners al momento della prenotazione del biglietto aereo sul sito web di Aer Lingus e sull'app mobile o, in un secondo momento, attraverso la funzione “Gestisci la mia prenotazione” per le prenotazioni esistenti.\r

\r

Aer Lingus e Allianz Partners porteranno la partnership a un livello superiore, sfruttando la piattaforma digitale di servizi avanzati offerta da Allianz Partners, che migliorerà l'esperienza dei clienti attraverso offerte personalizzate di assicurazione di viaggio dedicate ai clienti di Aer Lingus in diversi mercati.","post_title":"Allianz Partners ed Aer Lingus estendono l'intesa in Europa e Usa fino al 2027","post_date":"2023-12-12T11:11:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1702379516000]}]}}